11:46 24 октября

На черта нам эта Сирия?

Сколько Россия недополучила бы за газ, если бы Катар построил газопровод в Европу? Как быстро террористы дошли бы из Сирии до Росиии? Сколько заработал наш ВПК на сирийской войне?




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 3

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:22
    Сирия вольно или невольно оказалась отличным отстойником и утилизатором террористического отребья со всего мира...
    я как представлю что бы было не будь СИРИИ... ведь тысячи террористов имели бы возможность совершать терракты на нашей земле...а так они уничтожены в СИРИИ...конечно это циничные рассуждения но война есть война тут не до пацифизма...слишком жестоки и отвратительны видео и ролики выкладываемые террористами... это нелюди их надо уничтожать всеми доступными способами без всякой жалости.
    Тот же ЛЕХА
    1. Венд Сегодня, 10:11
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Сирия вольно или невольно оказалась отличным отстойником и утилизатором террористического отребья со всего мира...
      я как представлю что бы было не будь СИРИИ... ведь тысячи террористов имели бы возможность совершать терракты на нашей земле...а так они уничтожены в СИРИИ...конечно это циничные рассуждения но война есть война тут не до пацифизма...слишком жестоки и отвратительны видео и ролики выкладываемые террористами... это нелюди их надо уничтожать всеми доступными способами без всякой жалости.

      Не факт. Не будь Сирии, может и не было бы такого количества мусора.
      Венд
  2. Всадник без головы Сегодня, 09:01
    На черта нам эта Сирия?

    И то
    Вопросик
    Всадник без головы
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