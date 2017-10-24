На черта нам эта Сирия? Сегодня, 08:15 Сколько Россия недополучила бы за газ, если бы Катар построил газопровод в Европу? Как быстро террористы дошли бы из Сирии до Росиии? Сколько заработал наш ВПК на сирийской войне? 5 Автомобиль-вездеход ГАЗ-67 Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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