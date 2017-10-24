11:47 24 октября

Военная обстановка в Сирии: Боевики США захватили крупнейшее месторождение

22 октября поддерживаемые США СДС объявили о том, что в восточной части провинции Дейр-эз-Зор ими был установлен контроль над нефтяными месторождениями Омар на восточном берегу реки Евфрат. Один из официальных представителей СДС – Лилва Аль-Абдалла – в своем заявлении сообщил то, что СДС «смогли освободить месторождения без существенных потерь».




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Комментарии 1

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  1. Всадник без головы Сегодня, 09:00
    В фильме Кандогар 10 года один мюсли сказал: "мы воююем за то-то, а вы - за бензин в своих бензобаках".
    Есть о чем задуматься
    Всадник без головы
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