11:46 24 октября

Подписан первый указ о получении гражданства РФ при принесении присяги

Президент Владимир Путин подписал вчера первый указ о приеме в российское гражданство лиц, который требует от новых граждан принесения присяги, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт правовой информации.

Подписан первый указ о получении гражданства РФ при принесении присяги


Всего в списке 62 человека. Среди них уроженцы Украины, Узбекистана, Армении, Грузии и других стран.


Названные лица «приобретают гражданство Российской Федерации со дня принесения каждым из них Присяги гражданина РФ, за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, которые приобретают гражданство РФ одновременно с принесением Присяги соответствующим родителем», говорится в документе.

Напомним, в конце июля президент подписал указ, который вводит процедуру присяги при вступлении в гражданство, а также позволяет отменить решения о приобретении гражданства для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм. Кроме того, закон устанавливает упрощенную процедуру получения гражданства и вида на жительство в России для украинцев.

«Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», – говорится в тексте присяги.

Паспорт гражданина России будет выдаваться сразу после принесения присяги.

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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Комментарии 37

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  1. Балу Сегодня, 08:55
    Жду указа о порядке лишения гражданства и паспорта за предательство, антигосударственную деятельность и т.д.
    После срока на волю и лети на все 4 стороны к хозявам из госдепа! angry
    Балу
    1. himRa Сегодня, 08:59
      Цитата: Балу
      Жду указа о порядке лишения гражданства и паспорта за предательство, антигосударственную деятельность и т.д.
      После срока на волю и лети на все 4 стороны к хозявам из госдепа! angry

      Присоединяюсь,хотелось бы к антигосударственной деятельности приравнять нанесение ущерба в крупных размерах!
      С чистой совестью ...пошел на ...с новым годом! wassat
      himRa
      1. Монос Сегодня, 09:04
        Принесение присяги... Красиво, но наивно. Какие последствия будет иметь её нарушение? Уголовных и административных никаких. Совесть человеку спать не даст? Не смешите. Сейчас многим людям нарушить своё слово, что выпить стакан чая. Эта присяга - ритуал, не более того.
        Монос
        1. himRa Сегодня, 09:19
          Цитата: Монос
          Какие последствия будет иметь её нарушение?

          Лишение гражданства РФ ...было бы логично....
          himRa
        2. Серый брат Сегодня, 09:49
          Цитата: Монос
          Принесение присяги... Красиво, но наивно. Какие последствия будет иметь её нарушение?

          Любое преступление связанное с воинской службой является нарушением присяги. В УК имеется целый раздел, связанный с такими преступлениями.
          ст. 332 - неисполнение приказа, ст. 338 о дезертирстве и т.д.
          Серый брат
        3. Винни76 Сегодня, 11:05
          Цитата: Монос
          Красиво, но наивно. Какие последствия будет иметь её нарушение?

          Например статья за измену Родине.
          Винни76
    2. штольц Сегодня, 09:02
      А в какой ещё стране имеется, что-то подобное? Даже зловредные прибалтийские националисты не додумались до такого.
      штольц
      1. Балу Сегодня, 09:10
        Цитата: штольц
        А в какой ещё стране имеется, что-то подобное?

        США
        Балу
        1. Кубик123 Сегодня, 09:56
          Цитата: Балу
          Цитата: штольц
          А в какой ещё стране имеется, что-то подобное?

          США

          Кроме США,
          в Европе - Германия и Чехия,
          Азия - Сингапур, Филлипины, Япония,
          Латинская Америка - Бразилия, Ямайка,
          Новая Зеландия.

          http://tass.ru/info/4318162
          Кубик123
      2. Кубик123 Сегодня, 10:06
        Цитата: штольц
        Даже зловредные прибалтийские националисты не додумались до такого.

        Ошибаетесь. В Литве допустимо двойное гражданство, а в Эстонии и Латвии нет.
        Например http://infr.narod.ru/procedure.html
        "Приехать в Таллинн придется два раза. Первая поездка состоится через полтора-два месяца после заключения договора с E. & P. SARL и нужна для заполнения анкет, которые подаются в Департамент Гражданства и Миграции. Второй раз клиенту необходимо приехать для подписания так называемой "клятвы о верности Эстонии".

        В США кандидат в гражданство полностью отрекается от своей Родины и дает клятву с оружием в руках защищать США, в том числе и от своих бывших соотечественников

        Взято с http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2544829-v-k
        akih-stranah-est-prisjagi-i-kljatvy-pri-prinjatii
        -grazhdanstva-strany.html
        Кубик123
      3. винторез Сегодня, 10:38
        Ошибаетесь,в Латвии если негражданин решил сдать экзамен на гражданство(натурализоваться),даже если он родился и прожил всю жизнь,то перед получением паспорта он должен принять присягу.
        винторез
    3. ded100 Сегодня, 09:05
      Хорошее предложение некоторых давно пора! am
      ded100
      1. Балу Сегодня, 09:12
        Цитата: ded100
        Хорошее предложение некоторых давно пора!

        неполный список...
        Балу
      2. Искандер Ш Сегодня, 09:12
        То есть все кто не угоден выгонять. Это во первых роспись в собственной некомпетентности и во вторых первый шаг в создании репрессивного государства.
        Искандер Ш
        1. 79807420129 Сегодня, 09:33
          Цитата: Искандер Ш
          То есть все кто не угоден выгонять. Это во первых роспись в собственной некомпетентности и во вторых первый шаг в создании репрессивного государства.

          Но и когда плюют в нашу сторону,такие вот компрадоры надо наверное плакать и каяться во всех грехах. laughing
          79807420129
          1. Искандер Ш Сегодня, 09:48
            Цитата: 79807420129
            Но и когда плюют в нашу сторону,такие вот компрадоры надо наверное плакать и каяться во всех грехах.


            Конституция Российской Федерации:
            Статья 29
            Пункт 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова
            Пункт 3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.


            У них есть полное право высказывать свои идеи, а у Вас есть полное право не соглашаться с ними.
            Искандер Ш
            1. vorobey Сегодня, 10:47
              Цитата: Искандер Ш
              У них есть полное право высказывать свои идеи, а у Вас есть полное право не соглашаться с ними.


              одна вон вчерась... договорилась уже... додомагалась мужиченки.. аш в Израиле достала бедолагу... laughing а шо поделаешь.. свобода мыслей .. пусть говорят..
              vorobey
    4. сибиралт Сегодня, 10:21
      Следующим будет принятие Закона об уголовной ответственности граждан РФ, умышленно уклоняющихся от голосования на выборах. belay Жириновский такое уже давно предлагал.
      сибиралт
  2. BerBer Сегодня, 08:56
    У нас купить гражданство проще, чем проходить бюрократические муки ада. Может что-то поменяется .
    BerBer
    1. Невский_ЗУ Сегодня, 09:07
      Цитата: BerBer
      У нас купить гражданство проще, чем проходить бюрократические муки ада. Может что-то поменяется .

      Упрощается лишь финальная стадия получения гражданства. Бюрократия остается. Просто так, придя с украинским паспортом в консульство РФ или в МВД РФ, принять присягу и получить гражданство, не получится. А чтобы дойти до этой финальной стадии, придется побегать и много-много подождать. И желательно в Сибири, здесь дело быстрее проходит. Если оф. работать по статусу РВП ( для которого тоже нужны документы, регистрация и время с госпошллиной уплаченной), следить на сайте, звонить и узнавать, как двигается личное дело по прошению права получить гражданство РФ, приходить день в день в МВД, не тянуть с документами и оплатой госпошлины, то можно получить паспорт РФ ( при условии, если участник добровольного переселения соотечественников) за 12-13 месяцев как пересек границу и оказался в России. Остальные механизмы получения гражданства РФ, более длительные, и зависят от географии проживания в России.
      Невский_ЗУ
      1. BerBer Сегодня, 09:20
        Да всё верно. Считаю, что для Русских должна быть отдельная процедура. Хоть в этом поддержать, государственно образующую нацию.
        BerBer
        1. Серый брат Сегодня, 09:55
          Цитата: BerBer
          Считаю, что для Русских должна быть отдельная процедура

          Здрасте, приехали. Ускоренная процедура уже много лет существует.
          Серый брат
  3. штольц Сегодня, 09:16
    Цитата: Балу
    Цитата: штольц
    А в какой ещё стране имеется, что-то подобное?

    США

    Теперь понятно откуда ветер дует и с кого наше руководство берёт пример
    штольц
  4. hjlbyf1981 Сегодня, 09:18
    давно пора. нужно беспрепятственно давать гражданство украинцам казахам и белоруссам. через 30 лет россиян станет 200 млн. территория увеличится с 17 до 20 млн км в квадрате. через 40 лет мы снова размером с Российскую империю до революционных времен. через 50 лет мы снова сможем доминировать на 70% планеты, бросив в мир какую нибудь новую придуманную теорию типа коммунизма (как Ленин планету взбаламутил???!!! сильно трехануло!!!). на счет теорий можно не беспокоится, их у нас всегда было много. опять начнем тягаться (в военном и экономическом плане) с каким нибудь глобальным планетарным военным монстром (интересно какая страна на этот раз будет в роли монстра???). опять конечно победим и защитим мир от агрессора, опять нам почёт и уважение лет на 50, снова научные прорывы (типа Гагарина и спутника)... потом конечно кризис, новая перестройка (или майдан), снова лихие 90-е и гражданская война и продажные элиты убегающие за кордон и снова приход нового сильного лидера. потом повторим снова??? :)
    hjlbyf1981
    1. Невский_ЗУ Сегодня, 09:29
      давно пора. нужно беспрепятственно давать гражданство украинцам казахам и белоруссам.

      Ну, белорусам и казахам, в отличии от украинцев, давно горит зеленый свет. Я когда переехал в Новосибирск на ПМЖ с Украины, обратил внимание, что много русских с Казахстана даже порой не спешат оформлять гражданство РФ, и не потому что, они не патриоты Руси, а потому что настолько либеральные и мягкие условия для выходцев с этих стран, что можно работать официально по паспорту Казахстана на ровне с гражданами РФ, за исключением госслужбы разумеется. Я оформил гражданство за 13 месяцев, но это были горячие 13 месяцев, летал как комета, лишь бы меня не депортировали в страну вечных майданов обратно, а мой коллега по работе, что приехал на 1,5 года в Россию раньше меня, но с Казахстана, только начинал подавать документы на гражданство. На мой вопрос: почему так долго телешься? Он отвечал, мол то некогда, то работа, то гулянки с друзьями... И тогда я оценил преимущества Таможенного Союза окончательно. А мне иногда до сих пор сняться кошмары, что я не все справки принес в ФМС, и меня депортируют на Украину, или я уже снова каким-то образом на Украине. Один раз пришлось даже встать с кровати ночью, открыть жалюзи, увидеть ночные огни Новосибирска, чтобы успокоится...что ты не на Украине. wassat
      Невский_ЗУ
    2. Винни76 Сегодня, 11:34
      Цитата: hjlbyf1981
      давно пора. нужно беспрепятственно давать гражданство украинцам казахам и белоруссам.

      Да что вы говорите. А если подумать?
      Деньги на обустройство выделить надо? Лишние деньги в бюджете есть?
      Обеспечить мёд обслуживание не в ущерб населения надо? Лишние врачи в поликлиниках есть? А учить их сколько, лет наверное 7. А поликлиники эти построить? Может лишние строители есть? А чиновники дополнительные, гаишники, учителя, воспитатели тоже лишние есть? А как насчёт трудоустройства? Безработицы в России нет?
      Эти же свежеиспеченные россияне сами будут потом ныть, что к врачу не попасть, в садик не записаться, на работу не устроиться
      Винни76
  5. vladimirvn Сегодня, 09:18
    Право еще нужно заслужить.
    https://iz.ru/661138/aleksei-kupriianov/za-dengi-
    i-sviatyni
    vladimirvn
  6. Витас Сегодня, 09:37
    После Нового Года, надеюсь получу!
    Витас
  7. федоров Сегодня, 09:39
    Это все классно и правильно.
    Осталось только пилюлей дать бюрократам из ФМС. Я бился лобом об стену пол года. Всего им не хватает - ну экзамен по русскому ладно,где жить решили,работу нашел, программа переселения соотечественников еще в силе. Так нет. Что-то напутали и приезжайте в Москву, дали номер кабинета,регистрационный номер и время 14-30. Они там совсем рехнулись ? Мне что квартиру продать ? Или машину, что б покрыть издержки простите Российского бюрократизма ?
    Я что, чебурек из таджикистана или беженец какой ? Родился, жил, в семье все Русские...Какие могут быть проблемы.
    Слов нет,одни выражения. sad И ВВП на эфир вопрос задавал, не озвучили,значит Мы Вам не важны.
    федоров
    1. Витас Сегодня, 09:43
      Я тоже столкнулся с этим! am
      Витас
      1. федоров Сегодня, 09:57
        Но флаг -то триколор, значит получилось ?
        федоров
        1. Невский_ЗУ Сегодня, 10:09
          Цитата: федоров
          Но флаг -то триколор, значит получилось ?

          А у вас вышло?
          Самое стремное было, когда стоишь в очереди в ФМС ( почти неважно какой кабинет) и там кто-то начинает перечислять, какие документы еще нужно, какие справки, и в течении какого периода предоставить. И самое интересное, вроде подготовился, перечитал форумы "правовой помощи мигрантам" и сайты ФМС, но тут кто-то говорит в толпе другому: " Это у них в области так, а у нас так..., а вот с 1 января вступает в силу..., " без подтверждения не пустят" и всё...ты в штопоре стоишь, покрываешься потом fellow
          Невский_ЗУ
          1. федоров Сегодня, 10:31
            Да ничего не вышло, я просто не поехал. Билет туда-обратно,три дня жить где-то ( а мои все друзья по стране,но только не в Москве ) и что-то есть-жрать в Москве накладно в моем случае.. Поэтому я забил болт. Буду попозжее начинать с начала В следующий раз поеду просто машиной, спать есть где, еда с собой. В Москве реке искупаюсь, прыгну с Бородинского моста ( может помолодею, если старая кожа слезет ) и полиция не заберет wink шутка юмора
            федоров
    2. Винни76 Сегодня, 11:46
      Цитата: федоров
      Я что, чебурек из таджикистана или беженец какой ? Родился, жил, в семье все Русские...Какие могут быть проблемы.

      Проблем миллион. Кто вас и ваших детей будет трудоустраивать, лечить, учить, обеспечивать жильем, кто вам будет приносить почту, платить пенсию, проводить юридические консультации, производить роды и аборты, оформлять ДТП и тп. И на какие шиши все это будет делаться. И откуда возьмутся дополнительные школы, больницы, МРЭО, МФЦ, поликлиники, стоматологические кабинеты?
      Винни76
  8. sauvage Сегодня, 10:10
    Цитата: Балу
    Жду указа о порядке лишения гражданства и паспорта за предательство, антигосударственную деятельность и т.д.
    После срока на волю и лети на все 4 стороны к хозявам из госдепа! angry

    Россия без правительства останется.
    sauvage
  9. федоров Сегодня, 10:14
    Начну с ФМС воевать по новой через год. Обстоятельства сдерживают, связанные с Донбассом. Хотя можно было бы рвануть на Родину в Сибирь, а там как Бог даст. И от туда уже слезно просить - дайте гражданство,я тут родился,учился в русской-Советской школе, могу пальцем показать где,и учительниц вспомнить, высшее техническое военное образование, не терорист, умеею стрелять( как и чинить, паять) из "Бука" и не только , и вышивать крестиком на картах врагов.
    федоров
  10. Breard Сегодня, 11:00
    Ну ну ... теперь чучмеки пойдут служить и наводить свой порядки в армии что бы получить гражданство....Хм и чем это отличается от Европы которую поглатили "беженцы"
    Breard
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