Подписан первый указ о получении гражданства РФ при принесении присяги
Президент Владимир Путин подписал вчера первый указ о приеме в российское гражданство лиц, который требует от новых граждан принесения присяги, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт правовой информации.
Всего в списке 62 человека. Среди них уроженцы Украины, Узбекистана, Армении, Грузии и других стран.
Названные лица «приобретают гражданство Российской Федерации со дня принесения каждым из них Присяги гражданина РФ, за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, которые приобретают гражданство РФ одновременно с принесением Присяги соответствующим родителем», говорится в документе.
Напомним, в конце июля президент подписал указ, который вводит процедуру присяги при вступлении в гражданство, а также позволяет отменить решения о приобретении гражданства для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм. Кроме того, закон устанавливает упрощенную процедуру получения гражданства и вида на жительство в России для украинцев.
«Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», – говорится в тексте присяги.
Паспорт гражданина России будет выдаваться сразу после принесения присяги.
Всего в списке 62 человека. Среди них уроженцы Украины, Узбекистана, Армении, Грузии и других стран.
Названные лица «приобретают гражданство Российской Федерации со дня принесения каждым из них Присяги гражданина РФ, за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, которые приобретают гражданство РФ одновременно с принесением Присяги соответствующим родителем», говорится в документе.
Напомним, в конце июля президент подписал указ, который вводит процедуру присяги при вступлении в гражданство, а также позволяет отменить решения о приобретении гражданства для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм. Кроме того, закон устанавливает упрощенную процедуру получения гражданства и вида на жительство в России для украинцев.
«Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», – говорится в тексте присяги.
Паспорт гражданина России будет выдаваться сразу после принесения присяги.
Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти