Русские пробьют «усиленную обороноспособность» НАТО
О том, как российская армия пробьёт «обороноспособность» НАТО, несмотря на принятие альянсом мер по «усилению сдерживания», говорится в так называемом секретном докладе. Документ всплыл в немецкой прессе.
НАТО не сумеет отразить удар российской армии, если та предпримет наступление на Восточную Европу. Об этом говорится в секретном документе под названием «Fortschrittsbericht über das verstärkte Abschreckungs- und Verteidigungsdispositiv der Allianz» (нем.), что в переводе означает «Доклад об усиленном сдерживании и обороноспособности альянса». Секретный документ оказался в редакции немецкого «Шпигеля». Как он туда попал? Вероятно, Путин подбросил.
Если забыть о шутках, то в прессе появилось очередное и почти что официальное подтверждение тому, что в НАТО не верят в возможность государств альянса себя защитить. От кого? Всё от тех же русских, которые не нападают.
«Секретный доклад» ставит под сомнение способность НАТО защитить себя, указывается в немецкой публикации.
Что делать, если Россия нападёт на какую-либо страну НАТО? Альянс не сможет совладать с противником в военном конфликте. Согласно данным «Шпигеля», к такому выводу пришли эксперты, составившие секретный доклад НАТО.
В брюссельском докладе отмечается, что альянс не в состоянии «предотвратить нападение со стороны России». Это связано с тем, что структура командования альянса устарела со времён холодной войны.
Авторы засекреченного натовского документа прямо пишут: «Нельзя полагаться даже на силы быстрого реагирования». В настоящее время идёт работа над уточнением сфер ответственности главнокомандующего НАТО в Европе, однако и по сей день «нет достаточной уверенности в том, что даже оперативные силы НАТО смогут при необходимости быстро отреагировать».
Государства альянса, в первую очередь республики Балтии и скандинавские страны, ощущают «угрозу со стороны России», указывается далее в журнале. Эти страны призывают альянс как можно скорее устранить дефицит силы.
«Мы знаем, что необходимо адаптировать и модернизировать альянс и его командные структуры», — сказал «Шпигелю» министр обороны Норвегии.
Новая структура должна поддерживать НАТО в «уязвимых регионах, таких, как страны Балтии», — вторит Р. Кароблис из Литвы.
Датский министр К. Х. Фредериксен утверждает, что «Россия нарушает международное право», а НАТО нуждается в пересмотре своих структур. Однако этот политик склонен к оптимизму в отношении альянса: «НАТО является самым сильным оборонным альянсом в мире, ведь вот уже более семидесяти лет он постоянно адаптируется к новым вызовам».
Основными причинами деградации НАТО, согласно секретному документу, являются недостаточная оперативность в ответах на вызовы, слабости в заокеанской и местной логистике (особенный упор сделан на нехватку мостов и переправ для тяжёлой техники) и недостаточность штабного персонала.
Указывается на следующий казус: дорогая военная техника, которой располагает альянс, может оказаться попросту горой бесполезного хлама, потому как «безумно дорогие боевые системы» военные не смогут доставить на нужную территорию.
Как сообщает РИА «Новости», представитель НАТО Оана Лунгеску отказалась как подтвердить, так и опровергнуть информацию немецкого издания. Подобно господину Фредериксену, она полна оптимизма и настаивает, что «силы альянса находятся в боевой готовности и могут передислоцироваться намного быстрее, чем когда-либо».
Что думают по поводу внезапно появившегося в европейской прессе доклада российские политики и эксперты?
Юрий Швыткин, зампредседателя комитета Госдумы по обороне, прокомментировал «RT» сообщение немецкого журнала, отметив в первую очередь, что Россия не является страной-агрессором.
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ, сказал «Свободной прессе», что за соответствующими публикациями стоит конкретная цель — способствовать введению «военного Шенгена». Эту тему поднимала Даля Грибаускайте, президент Литвы. По мнению Грибаускайте, высказавшейся 19 октября на саммите Евросоюза, следует решить вопрос об упрощённом передвижении военной техники НАТО между европейскими государствами.
В России на это заявление отреагировал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, такая инициатива превратила бы Литву в плацдарм для нападения Североатлантического альянса на Россию.
А. Манойло не думает, что в НАТО на самом деле имеются крупные проблемы с развёртыванием войск и оперативным реагированием на угрозы. «Не думаю, что сейчас у НАТО действительно есть большие проблемы с развёртыванием войск и быстрым реагированием, — сказал он изданию. — Причина появления подобных публикаций в том, что альянс хочет создать своеобразный военный Шенген, но целый ряд стран выступает категорически против этого. Без этого «военного Шенгена» при переброске натовских контингентов из одной страны в другую сегодня возникают неудобства, потому что военнослужащие должны оформлять индивидуальные визы».
Отсюда и публикации о том, что НАТО не сможет защитить свои восточные рубежи: инициатива о военном Шенгене продавливается на законодательном уровне: «Мол, пока военные будут ждать визу в ту же Прибалтику, Россия сотрет её с лица земли. Это чисто психологическая мера воздействия на политические элиты и население тех стран, которые находятся на восточных рубежах НАТО. Всё просто, как три копейки».
Что до трудностей с оперативным развёртыванием альянса, то, как напомнил эксперт, в Прибалтике НАТО как раз уже содержит большое количество военных складов, куда переброшено «колоссальное количество техники, стрелкового оружия, амуниции». И в случае угрозы оружия под Таллинном «хватит на полноценный стрелковый корпус». То же самое — в Литве и Латвии: имея живую силу, натовцы поставят под ружьё корпусы в каждой стране. Остаётся лишь вопрос переброски. И вот здесь натовцам «хотелось бы, чтобы их вояки смогли беспрепятственно расхаживать по Европе, невзирая на границы, вместо всех документов предъявляя нашитый шеврон».
Мнение эксперта представляется вполне обоснованным. Следуя заокеанским курсом ястреба Трампа, большого поклонника Рейгана, европейские сторонники жёсткой линии изобретают всё новые методы «сдерживания» России и превращения Европы в натуральный военный лагерь и вотчину НАТО. Вотчину альянса, в котором тон задаёт Вашингтон.
С приходом Трампа военная составляющая в европолитике только усиливается: заокеанский президент не только проводит в жизнь доктрину предшественника Обамы, который, несмотря на бюджетные сокращения, принял решение о наращивании численности военных сил в Европе, но и развязывает гонку вооружений, оплачивать которую будут сателлиты США в Евросоюзе. Повод для военизации Европы — тот же, что был задействован во времена СССР: «русская угроза».
НАТО не сумеет отразить удар российской армии, если та предпримет наступление на Восточную Европу. Об этом говорится в секретном документе под названием «Fortschrittsbericht über das verstärkte Abschreckungs- und Verteidigungsdispositiv der Allianz» (нем.), что в переводе означает «Доклад об усиленном сдерживании и обороноспособности альянса». Секретный документ оказался в редакции немецкого «Шпигеля». Как он туда попал? Вероятно, Путин подбросил.
Если забыть о шутках, то в прессе появилось очередное и почти что официальное подтверждение тому, что в НАТО не верят в возможность государств альянса себя защитить. От кого? Всё от тех же русских, которые не нападают.
«Секретный доклад» ставит под сомнение способность НАТО защитить себя, указывается в немецкой публикации.
Что делать, если Россия нападёт на какую-либо страну НАТО? Альянс не сможет совладать с противником в военном конфликте. Согласно данным «Шпигеля», к такому выводу пришли эксперты, составившие секретный доклад НАТО.
В брюссельском докладе отмечается, что альянс не в состоянии «предотвратить нападение со стороны России». Это связано с тем, что структура командования альянса устарела со времён холодной войны.
Авторы засекреченного натовского документа прямо пишут: «Нельзя полагаться даже на силы быстрого реагирования». В настоящее время идёт работа над уточнением сфер ответственности главнокомандующего НАТО в Европе, однако и по сей день «нет достаточной уверенности в том, что даже оперативные силы НАТО смогут при необходимости быстро отреагировать».
Государства альянса, в первую очередь республики Балтии и скандинавские страны, ощущают «угрозу со стороны России», указывается далее в журнале. Эти страны призывают альянс как можно скорее устранить дефицит силы.
«Мы знаем, что необходимо адаптировать и модернизировать альянс и его командные структуры», — сказал «Шпигелю» министр обороны Норвегии.
Новая структура должна поддерживать НАТО в «уязвимых регионах, таких, как страны Балтии», — вторит Р. Кароблис из Литвы.
Датский министр К. Х. Фредериксен утверждает, что «Россия нарушает международное право», а НАТО нуждается в пересмотре своих структур. Однако этот политик склонен к оптимизму в отношении альянса: «НАТО является самым сильным оборонным альянсом в мире, ведь вот уже более семидесяти лет он постоянно адаптируется к новым вызовам».
Основными причинами деградации НАТО, согласно секретному документу, являются недостаточная оперативность в ответах на вызовы, слабости в заокеанской и местной логистике (особенный упор сделан на нехватку мостов и переправ для тяжёлой техники) и недостаточность штабного персонала.
Указывается на следующий казус: дорогая военная техника, которой располагает альянс, может оказаться попросту горой бесполезного хлама, потому как «безумно дорогие боевые системы» военные не смогут доставить на нужную территорию.
Как сообщает РИА «Новости», представитель НАТО Оана Лунгеску отказалась как подтвердить, так и опровергнуть информацию немецкого издания. Подобно господину Фредериксену, она полна оптимизма и настаивает, что «силы альянса находятся в боевой готовности и могут передислоцироваться намного быстрее, чем когда-либо».
Что думают по поводу внезапно появившегося в европейской прессе доклада российские политики и эксперты?
Юрий Швыткин, зампредседателя комитета Госдумы по обороне, прокомментировал «RT» сообщение немецкого журнала, отметив в первую очередь, что Россия не является страной-агрессором.
«Хочу ещё раз повторить, что Россия не была агрессором и никогда не будет. Но одновременно мы, к сожалению, видим сосредоточение сил и средств на западном направлении со стороны стран блока НАТО и США, что недопустимо. С учётом этого мы ещё больше обращаем внимание на укрепление своего оборонного потенциала, который, безусловно, способен при необходимости адекватно ответить на существующие угрозы».
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ, сказал «Свободной прессе», что за соответствующими публикациями стоит конкретная цель — способствовать введению «военного Шенгена». Эту тему поднимала Даля Грибаускайте, президент Литвы. По мнению Грибаускайте, высказавшейся 19 октября на саммите Евросоюза, следует решить вопрос об упрощённом передвижении военной техники НАТО между европейскими государствами.
В России на это заявление отреагировал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, такая инициатива превратила бы Литву в плацдарм для нападения Североатлантического альянса на Россию.
А. Манойло не думает, что в НАТО на самом деле имеются крупные проблемы с развёртыванием войск и оперативным реагированием на угрозы. «Не думаю, что сейчас у НАТО действительно есть большие проблемы с развёртыванием войск и быстрым реагированием, — сказал он изданию. — Причина появления подобных публикаций в том, что альянс хочет создать своеобразный военный Шенген, но целый ряд стран выступает категорически против этого. Без этого «военного Шенгена» при переброске натовских контингентов из одной страны в другую сегодня возникают неудобства, потому что военнослужащие должны оформлять индивидуальные визы».
Отсюда и публикации о том, что НАТО не сможет защитить свои восточные рубежи: инициатива о военном Шенгене продавливается на законодательном уровне: «Мол, пока военные будут ждать визу в ту же Прибалтику, Россия сотрет её с лица земли. Это чисто психологическая мера воздействия на политические элиты и население тех стран, которые находятся на восточных рубежах НАТО. Всё просто, как три копейки».
Что до трудностей с оперативным развёртыванием альянса, то, как напомнил эксперт, в Прибалтике НАТО как раз уже содержит большое количество военных складов, куда переброшено «колоссальное количество техники, стрелкового оружия, амуниции». И в случае угрозы оружия под Таллинном «хватит на полноценный стрелковый корпус». То же самое — в Литве и Латвии: имея живую силу, натовцы поставят под ружьё корпусы в каждой стране. Остаётся лишь вопрос переброски. И вот здесь натовцам «хотелось бы, чтобы их вояки смогли беспрепятственно расхаживать по Европе, невзирая на границы, вместо всех документов предъявляя нашитый шеврон».
«Ряд стран, как я уже сказал, этому противятся. Не потому, что они имеют что-то против НАТО. Просто они небезосновательно подозревают, что если натовцам дать военный Шенген, мало того, что они будут беспрепятственно шастать по всей Европе, они этим шастаньем могут прикрывать колоссальную контрабанду на своих недосматриваемых грузовиках, а к этому во многих странах не готовы».
Мнение эксперта представляется вполне обоснованным. Следуя заокеанским курсом ястреба Трампа, большого поклонника Рейгана, европейские сторонники жёсткой линии изобретают всё новые методы «сдерживания» России и превращения Европы в натуральный военный лагерь и вотчину НАТО. Вотчину альянса, в котором тон задаёт Вашингтон.
С приходом Трампа военная составляющая в европолитике только усиливается: заокеанский президент не только проводит в жизнь доктрину предшественника Обамы, который, несмотря на бюджетные сокращения, принял решение о наращивании численности военных сил в Европе, но и развязывает гонку вооружений, оплачивать которую будут сателлиты США в Евросоюзе. Повод для военизации Европы — тот же, что был задействован во времена СССР: «русская угроза».
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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