Русские пробьют «усиленную обороноспособность» НАТО

«Хочу ещё раз повторить, что Россия не была агрессором и никогда не будет. Но одновременно мы, к сожалению, видим сосредоточение сил и средств на западном направлении со стороны стран блока НАТО и США, что недопустимо. С учётом этого мы ещё больше обращаем внимание на укрепление своего оборонного потенциала, который, безусловно, способен при необходимости адекватно ответить на существующие угрозы».

«Ряд стран, как я уже сказал, этому противятся. Не потому, что они имеют что-то против НАТО. Просто они небезосновательно подозревают, что если натовцам дать военный Шенген, мало того, что они будут беспрепятственно шастать по всей Европе, они этим шастаньем могут прикрывать колоссальную контрабанду на своих недосматриваемых грузовиках, а к этому во многих странах не готовы».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru