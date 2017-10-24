Украинский комбат: «Мы просто прирожденные диверсанты и разведчики»

У украинцев ген воина – в крови. Мы просто прирожденные диверсанты и разведчики, потому что надо было еще суметь в лесу затихариться нормально так,

Украинцы во всех войнах присутствовали. Эти интернациональные батальоны и так далее колбасятся по всему миру, начиная от Вьетнама, заканчивая каким-нибудь Афганистаном… украинцев в этих батальонах очень много,