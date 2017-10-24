Украинский комбат: «Мы просто прирожденные диверсанты и разведчики»
Командир пятого отдельного батальона экстремистской «Украинской добровольческой армии» Владислав Литвин заявил, что украинцы – прирожденные диверсанты и воины, передает РИА Новости.
По его словам, «трудно найти еще одну нацию, которая бы постоянно находилась в состоянии войны».
«Украинская добровольческая армия» была основана экс-лидером «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Дмитрием Ярошем. Ранее он заявил, что возвращение неподконтрольных территорий Донбасса – «план не на десятилетия, а на гораздо меньший срок».
У украинцев ген воина – в крови. Мы просто прирожденные диверсанты и разведчики, потому что надо было еще суметь в лесу затихариться нормально так,сказал Литвин в интервью изданию «Апостроф».
По его словам, «трудно найти еще одну нацию, которая бы постоянно находилась в состоянии войны».
Украинцы во всех войнах присутствовали. Эти интернациональные батальоны и так далее колбасятся по всему миру, начиная от Вьетнама, заканчивая каким-нибудь Афганистаном… украинцев в этих батальонах очень много,сказал комбат.
«Украинская добровольческая армия» была основана экс-лидером «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Дмитрием Ярошем. Ранее он заявил, что возвращение неподконтрольных территорий Донбасса – «план не на десятилетия, а на гораздо меньший срок».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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