11:50 24 октября

Украинский комбат: «Мы просто прирожденные диверсанты и разведчики»

Командир пятого отдельного батальона экстремистской «Украинской добровольческой армии» Владислав Литвин заявил, что украинцы – прирожденные диверсанты и воины, передает РИА Новости.



У украинцев ген воина – в крови. Мы просто прирожденные диверсанты и разведчики, потому что надо было еще суметь в лесу затихариться нормально так,
сказал Литвин в интервью изданию «Апостроф».


По его словам, «трудно найти еще одну нацию, которая бы постоянно находилась в состоянии войны».

Украинцы во всех войнах присутствовали. Эти интернациональные батальоны и так далее колбасятся по всему миру, начиная от Вьетнама, заканчивая каким-нибудь Афганистаном… украинцев в этих батальонах очень много,
сказал комбат.

«Украинская добровольческая армия» была основана экс-лидером «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Дмитрием Ярошем. Ранее он заявил, что возвращение неподконтрольных территорий Донбасса – «план не на десятилетия, а на гораздо меньший срок».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 57

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  1. Чёрный Сегодня, 09:09
    Вы просто прирождённые убийцы и насильники....это , конечно, не обо всей нации, а о подчинённых таких вот комбатах и их начальниках....
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 09:11
      Цитата: Чёрный
      Вы просто прирождённые убийцы и насильники....


      Способны воевать только с гражданским населением и грабить , вот это точно в крови.
      cniza
      1. Чёрный Сегодня, 09:12
        Цитата: cniza
        Способны воевать только с гражданским населением и грабить , вот это точно в крови.

        А ещё способность оказываться в котлах и драпать через границу к "аХрессору"...последнее вообще ноу-хау укровермахта... wassat
        Чёрный
        1. Диана Ильина Сегодня, 09:42
          Ну какие они "воины" они показали еще на примере дивизии СС "Галитчина", в 1944-ом, когда они в первом же бою разбежались по лесам, где их потом долго немцы собирали. И все это видимо из прирожденного инстинкта "воинственно диверсантить"... laughing
          А вот мародеры и убийцы из них действительно прирожденные, тут даже немецкие ССовцы офигевали от их зверств, причем по отношению к своим же.
          Диана Ильина
          1. volodya Сегодня, 09:48
            Цитата: Диана Ильина
            в первом же бою разбежались по лесам, где их потом долго немцы собирали.

            Так он же и говорит,что"это же надо уметь в лесу затихарится"!
            volodya
            1. Хулио Хуренито Сегодня, 10:19
              Уж не про этих ли хоробрых военов старый анекдот?

              Один хохол - куркуль.
              Два хохла - партизанский отряд.
              Три хохла - партизанский отряд с предателем.
              Хулио Хуренито
              1. Астория Сегодня, 10:52
                Один хохол - куркуль.
                Два хохла - партизанский отряд.
                Три хохла - партизанский отряд с предателем.

                Угу, и еще в этом отряде из трех человек - два гетмана.
                Астория
          2. роман66 Сегодня, 11:30
            искренне рад love hi , Дианочка - ну этож медицинский факт, трусость и жестокость всегда в одном флаконе
            роман66
        2. dik-nsk Сегодня, 09:43
          надо было еще суметь в лесу затихариться нормально так
          ага, затихориться вы мастера, как до дела, когда надо воевать, а не мирных резать/грабить
          dik-nsk
          1. NIKNN Сегодня, 11:01
            Украинцы во всех войнах присутствовали.
            При чем по обе стороны фронта..
            Эти интернациональные батальоны и так далее колбасятся по всему миру, начиная от Вьетнама, заканчивая каким-нибудь Афганистаном… украинцев в этих батальонах очень много
            Кроме "колбаситься" других достоинств нема...
            NIKNN
            1. роман66 Сегодня, 11:31
              "а зато. зато... зато мы лучше всех поем и танцуем!!"
              роман66
              1. NIKNN Сегодня, 11:36
                Цитата: роман66
                "а зато. зато... зато мы лучше всех поем и танцуем!!"

                Аналог слова "колбаситься", что я и указал... laughing
                NIKNN
                1. роман66 Сегодня, 11:50
                  боевой гопак - вещь страшная, но красивая
                  роман66
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:13
      Лавры гитлеровской СС покоя не дают...виселица для каждого нацисткого палача найдется у нас.
      Тот же ЛЕХА
      1. Соломон Кейн Сегодня, 09:34
        .виселица для каждого нацисткого палача найдется у нас

        ..не успеем - крысы сжирают друг друга в случае возникшей опасности и всеобщей паники....
        Соломон Кейн
    3. 79807420129 Сегодня, 09:29
      Украинцы во всех войнах присутствовали.

      Это нормальные украинцы присутствовали в войнах,а вот такие компрадоры присутствовали при Хатыни,Волыньской резне,в Бабьем Яру,были надзирателями в Освенциме,Треблинке,Майданеке. negative
      79807420129
      1. урман Сегодня, 09:39
        А бандеровскоой дивизии сс хватило ровно на один день бое столкновений с СА и затем разбежались по схронам чтобы потом с женщинами воевать.
        урман
    4. сибиралт Сегодня, 09:36
      Ему еще при родах акушерка крышу сдвинула. belay
      сибиралт
    5. Зяблицев Сегодня, 09:52
      Вот я в армии четверть века - хохлов-спецназовцев, не особо припоминаю, а вот начальников прод и вещь складов, коптерщиков... - это да! laughing
      Зяблицев
      1. Ил-18 Сегодня, 11:05
        Что интересно, как рвать опу перед начальством, у призывников с УССР круто выходило. А в штаб взяли из нашего призыва двух с Урала и одного с Украины, но(!) с Донбасса. Эх, скоро 30 лет будет, как в армию призвали...
        Ил-18
  2. BerBer Сегодня, 09:11
    Мелко гадить - вот призвание украинских диверсантов. Есть подозрения серия пожаров в Москве и Ростове на Дону дело этих пакостников. А власти не хотят озвучивать.
    BerBer
    1. Ил-18 Сегодня, 11:41
      В этих пожарах заинтересованность отдельных граждан РФ, более значительна, чем желание бандеровцев погадить.
      Ил-18
  3. Uncle Lee Сегодня, 09:15
    надо было еще суметь в лесу затихариться
    это у них в крови, от УПА УНСО.
    Uncle Lee
    1. роман66 Сегодня, 09:25
      ну да, война на линии фронта - не для них, они тылы громить будут
      роман66
      1. Ил-18 Сегодня, 11:07
        Причём, при необхоимости, свои. Так чисто, запасов сделать.
        Ил-18
  4. Навигатор 1 Сегодня, 09:16
    Вы прирождённые .
    Навигатор 1
  5. Vita VKO Сегодня, 09:17
    диверсанты и разведчики
    относительно собственной бандеровской шкалы ценностей, возможно. Но вот для всего остального мира с общепринятой системой ценностей это называется терроризм и бандитизм. Жаль, что пока не удается в рамках ООН закрепить понятия терроризма и геноцида для таких военных преступников.
    Vita VKO
    1. Балу Сегодня, 09:24
      Цитата: Vita VKO
      диверсанты и разведчики
      относительно собственной бандеровской шкалы ценностей, возможно. Но вот для всего остального мира с общепринятой системой ценностей это называется терроризм и бандитизм. Жаль, что пока не удается в рамках ООН закрепить понятия терроризма и геноцида для таких военных преступников.

      Украинский комбат: «Мы просто прирожденные диверсанты и разведчики»

      Крысиная философия. бешенных зверьков не лечать, их утилизируют в пепел ради безопасности. Этого шизанутого мерзота перевоспитывать невозможно, он п\о\д\о\н\о\к по крови.
      Балу
  6. uav80 Сегодня, 09:19
    В них постоянная война: красное вино против белого, а заканчивается всё как всегда, с утра головная боль и понос...
    uav80
  7. Alexey-74 Сегодня, 09:22
    Поучите свою историю господа хохлы! Чем ваша воинственность для вас всегда заканчивалась...на коленях постоянно потом просили куда нибудь принять....
    Alexey-74
  8. sgr291158 Сегодня, 09:24
    Халявщики вы прирожденные, только воду мутить можете, лишь бы не работать.
    sgr291158
  9. APIS Сегодня, 09:24
    Да нет, еще во время службы в СА ходил анекдот:
    Один хохол - партизанский отряд, два хохла - партизанский отряд с предателем.
    APIS
  10. Горный стрелок Сегодня, 09:28
    Да, они прирожденные ... Разведчики и диверсанты, киборги и хирургические отходы...
    Горный стрелок
  11. штольц Сегодня, 09:29
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Лавры гитлеровской СС покоя не дают...виселица для каждого нацисткого палача найдется у нас.

    Тут даже и сравнивать нечего, солдаты СС в сравнении с этой оголтелой украинской бандой - аристократы духа и великие гуманисты, пишут, что во время ВОВ, они поражались зверствам УПА, даже останавливали и ограничивали их в этом..
    штольц
  12. Dietmar Сегодня, 09:31
    Прирожденные предатели.
    Dietmar
  13. рюрикович Сегодня, 09:32
    " - Ты дружишь со своей головой?
    - Ты что!Как можно дружить с частью себя? Это же часть тебя! Как и печень, и лёгкие, ноги с руками, и сердце. Представь, что утром встаёшь и :"Привет мозг,как спалось?Как настроение? Что будешь - чай или кофе?"
    - Всё тише-тише-тише, успокойся, вижу,что не дружишь..." wassat
    рюрикович
  14. mikh-korsakov Сегодня, 09:33
    Похоже заигралось наше руководство в кота Леопольда. Мне например странно, что в Ростове регулярно происходят пожары, и, списывают их причину на плохую электропроводку. Или вот поймали субъекта с ртутью. Что делать? По моему надо вести целевую борьбу с главарями на их территории, то есть ест например "хэрой" этой статьи галушки, и вот незадача подавился и так неудачно, что доктора ничего не смогли сделать. Ну и с другими аналогично, но разнообразно.
    mikh-korsakov
    1. Невский_ЗУ Сегодня, 09:52
      Мне например странно, что в Ростове регулярно происходят пожары, и, списывают их причину на плохую электропроводку.

      Обычные криминальные разборки связанные с рынком недвижимости. Разве что до границы с Украиной 70 км.
      Невский_ЗУ
      1. mikh-korsakov Сегодня, 11:17
        Можно бы списать на разборки, да только чего-то это вдруг и разом, и почему раньше не было?
        mikh-korsakov
  15. CONTROL Сегодня, 09:35
    надо было еще суметь в лесу затихариться нормально так,

    ..."затихариться" - навсегда? Чтоб никто и никогда не вспомнил?...
    «Украинская добровольческая армия» была основана экс-лидером «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Дмитрием Ярошем. Ранее он заявил, что возвращение неподконтрольных территорий Донбасса – «план не на десятилетия, а на гораздо меньший срок».
    - ровно на тот срок, что будет существовать эта "армия"... а он, этот срок - ещё меньше, чем думает ярош...
    CONTROL
  16. Cartalon Сегодня, 09:37
    Интересное интервью в принципе, три четверти текста адекватные рассуждения военного, а под конец пошло про прирождённых войнов и тд.
    Cartalon
    1. БМП-2 Сегодня, 10:58
      А у Литвина просто полнолуние вот уже второй день подряд... laughing
      БМП-2
  17. rotmistr60 Сегодня, 09:39
    Мы просто прирожденные диверсанты и разведчики, потому что надо было еще суметь в лесу затихариться нормально так,

    Разложим высказывания "зкатихарившегося" свидомого по полочкам. Подрывы на своих же минах (в отсутствии карты своих же минных полей), потуги в атаках на ДНЛНР, но при этом постоянные обстрелы мирных поселков и кварталов городов - это действительно ни как кроме террористической деятельности не назовешь. Чубатые, кто останется в живых светит вам трибунал в любом случае.
    rotmistr60
  18. CONTROL Сегодня, 09:42
    Воротилась из похода наша рать.
    Чего ради выходили воевать?
    Чего ради выходили, только головы сложили -
    Время вышло и пришлось отступать.
    Отвечает рать: "Ах, мать-перемать,
    Если б знали мы, за что воевать,
    За каку таку победу, то вернулись бы к обеду,
    А на ту победу нам наплевать.
    А как стали все кричать, да стонать,
    А как стали убиенных поминать,
    Тех, кто сгинул на чужбине, на бессмысленной службине,
    Кто бы дома мог бы жить поживать.
    А чего ж теперь кричать, да стонать, -
    Из землицы никого не поднять.
    Что ж кричать, коль толку нету, а позвать бы тех к ответу,
    Кто сынков послал геройски умирать.
    За родимый дом шли деды воевать,
    Да за Родину отцы шли умирать,
    А за что сынков сгубили, а за что сынки побили
    Басурман, которым было, что терять.
    Воротилась из похода наша рать.
    Чего ради выходили воевать?
    Чего ради выходили? Только головы сложили.
    Отвечает рать: "Ах, если бы знать..."
    Чего ради выходили? Только головы сложили,
    Ох, вопросы задавать - не задавать.
    Воротилась из похода наша рать...
    → http://songspro.ru/11/Leonid-Sergeev/tekst-pesni-
    Vorotilas-iz-pohoda-nasha-rat
    Леонид Сергеев
    CONTROL
  19. Ныробский Сегодня, 09:45
    Не знаю как насчёт присутствия в крови гена воина, но ген прирождённого предателя в уркаинцах присутствует однозначно.
    Ныробский
    1. БМП-2 Сегодня, 11:07
      А это не ген, это - гормон! laughing Диагноз: нарушение гормонального обмена, вызванное избытком сладкого в речах! wassat
      БМП-2
  20. Стройбат запаса Сегодня, 10:13
    Мы просто прирожденные диверсанты и разведчики, потому что надо было еще суметь в лесу затихариться нормально так laughing
    Хочется ему сообщить, что "затихариться в лесу" - это немного не вся работа диверсанта и разведчика laughing
    Стройбат запаса
    1. БМП-2 Сегодня, 11:09
      Да что с него взять то: тихушник из психушки рассказывает свою автобиографию. lol
      БМП-2
  21. XXXIII Сегодня, 10:17
    Новый вожак маленького племени объявил о большой охоте, племя не знает предела радости...... laughing
    XXXIII
    1. БМП-2 Сегодня, 11:04
      Украинский памятник троянскому коню? lol А я и забыл уже, что это ж украинцы основали Трою, а потом её же и взяли! laughing
      БМП-2
  22. Alex Justice Сегодня, 10:29
    Один такой из мемуаров простреливал из пулемета всю улицу из окна где то в Югославии. Положил несколько наших. Трудно было подобраться, но взяли живым. Оказался бандеровцем, не немцем. Плакал, просил пощады и прощения. Даже пулю пожалели на него тратить, выбросили в окно.
    Alex Justice
  23. Ураган70 Сегодня, 10:48
    У окраинцев то понятно, ген война присутствует, всё ж один народ! А у этих недоумков то откуда? Блин потомки бандеровцев, их предки, только подумать, столько лет в голове эту фигню хранили, в вечном страхе жили, что придут за ними... Как привыкли по схронам прятаться, так и воспитали потомство...
    Ураган70
  24. Анамар Сегодня, 11:05
    А так же прирожденные жопомои, растворомесы и подсобные рабочие
    Анамар
  25. mikh-korsakov Сегодня, 11:16
    Украинского диверсанта легко вычислить по запаху чеснока изо рта, так что ваша карта бита!
    mikh-korsakov
  26. san4es Сегодня, 11:18
    просто прирожденные диверсанты и разведчики

    Стараясь не шуметь, рота украиских разведчиков кралась к штабу противника. — Посмотреть на это приходили жители всех окрестных деревень!

    san4es
    1. Svarog51 Сегодня, 11:43
      Саня, приветствую hi Да тут скорее обшмонала все окрестные деревни и сматывалась от разъярённых жителей. wink drinks
      Svarog51
      1. san4es Сегодня, 11:46
        Здоров Серёг!
        ...Представить к ордену
        san4es
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