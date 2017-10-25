Очередные фальсификации западных СМИ о "зверствах Асада"
Зарубежная пресса на фоне освобождения всё новых и новых сирийских территорий от террористов продолжает упражняться в привычных публикациях о «гибнущих под бомбами и снарядами Асада тысячах женщин и детей». О том, сколько их погибло под бомбами американских самолётов при освобождении Ракки, - ни слова. Зато об операции сирийских войск в пригородах Дамаска, в провинции Дараа и Дейр-эз-Зор – сколько угодно.
На это обращает внимание житель Сирии Рияд Фарид Хиджаб, который следит за ситуацией и публикует свои заметки в Сети.
Из его материала:
Мир возвращается на землю сирийскую. По улицам наших городов бегают счастливые дети. К сожалению, многие из них лишены тех благ, коими пользуются их соотечественники из других стран: нет у них компьютеров и видеоигр, не катаются они на роликах и не ходят на премьеры в кино. Однако у них есть самое главное – мирное небо над головой и возможность посещать уроки в школах.
Тем не менее, из западных средств массовой информации мы можем получить совершенно другую информацию. Оказывается, в столичной провинции Дамаск на юге района Восточная Гута от голода под огнем артиллерии правительственных войск гибнут новорождённые дети.
Давайте разберёмся в ситуации.
Южная часть Восточной Гуты действительно является одним из немногих оставшихся на сирийской земле «чёрных пятен». Эти несколько кварталов до сих пор контролируются незаконным вооружённым формированием «Файлак-ар-Рахман» (*запрещена в РФ, - прим. «ВО). Которое, в свою очередь, является одним из течений небезызвестной террористической организации «Джабхат-ан-Нусра» (*)
Боевики за эти несколько лет превратили эти территории в настоящий район смертников. Жилых домов там фактически не осталось, все изрыто туннелями, большинство зданий заминировано, в том числе и снарядами, начинёнными химическим оружием. Последнее, кстати, объясняет тот факт, почему правительственные войска до сих пор не выкурили боевиков – нашей стране не нужна экологическая катастрофа..
Тем не менее, из западных средств массовой информации мы можем получить совершенно другую информацию. Оказывается, в столичной провинции Дамаск на юге района Восточная Гута от голода под огнем артиллерии правительственных войск гибнут новорождённые дети.
Давайте разберёмся в ситуации.
Южная часть Восточной Гуты действительно является одним из немногих оставшихся на сирийской земле «чёрных пятен». Эти несколько кварталов до сих пор контролируются незаконным вооружённым формированием «Файлак-ар-Рахман» (*запрещена в РФ, - прим. «ВО). Которое, в свою очередь, является одним из течений небезызвестной террористической организации «Джабхат-ан-Нусра» (*)
Боевики за эти несколько лет превратили эти территории в настоящий район смертников. Жилых домов там фактически не осталось, все изрыто туннелями, большинство зданий заминировано, в том числе и снарядами, начинёнными химическим оружием. Последнее, кстати, объясняет тот факт, почему правительственные войска до сих пор не выкурили боевиков – нашей стране не нужна экологическая катастрофа..
Ну а теперь вернемся к фотографиям (по морально-этическим соображениям "ВО" не может их опубликовать; кроме того, фото являются собственностью AFP). Они идеальных условиях сфотографированы эти несчастные детки?! Современные весы, девушки в белых халатах… К сожалению, такого вы не увидите ни в одной из сирийских больниц!
Постановщики же этих фотографий никогда не были у меня на Родине. Ведь организация, которая первой разместила ужасающие изображения, находится где-то на берегах Темзы.
Постановщики же этих фотографий никогда не были у меня на Родине. Ведь организация, которая первой разместила ужасающие изображения, находится где-то на берегах Темзы.
Речь в материале Рияда идёт о небезызвестной «Сирийской обсерватории по правам человека», которая уже неоднократно попадалась на фейках из САР.
Рияд Фарид Хиджаб для портала:
Отметим и еще один немаловажный момент: на 23 октября в Восточной Гуте была запланирована акция против президента Башара Асада. И вот совпадение: большинство детишек, изображенных на фото, «скоропостижно скончались» как раз накануне этого мероприятия.
Рияд говорит о том, что фотографии опубликованы, в частности, в британской прессе, которая явно отрабатывает идею о том, чем ложь наглее, тем больше шансов, что в неё поверят.
Рияд говорит о том, что фотографии опубликованы, в частности, в британской прессе, которая явно отрабатывает идею о том, чем ложь наглее, тем больше шансов, что в неё поверят.
Об авторе:
Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.
Автор: По материалам Рияда Фарида Хиджаба, Сирия, Алеппо
Использованы фотографии: личный архив автора
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти