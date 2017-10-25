11:38 25 октября

Очередные фальсификации западных СМИ о "зверствах Асада"

Очередные фальсификации западных СМИ о "зверствах Асада"







Зарубежная пресса на фоне освобождения всё новых и новых сирийских территорий от террористов продолжает упражняться в привычных публикациях о «гибнущих под бомбами и снарядами Асада тысячах женщин и детей». О том, сколько их погибло под бомбами американских самолётов при освобождении Ракки, - ни слова. Зато об операции сирийских войск в пригородах Дамаска, в провинции Дараа и Дейр-эз-Зор – сколько угодно.

На это обращает внимание житель Сирии Рияд Фарид Хиджаб, который следит за ситуацией и публикует свои заметки в Сети.

Из его материала:
Мир возвращается на землю сирийскую. По улицам наших городов бегают счастливые дети. К сожалению, многие из них лишены тех благ, коими пользуются их соотечественники из других стран: нет у них компьютеров и видеоигр, не катаются они на роликах и не ходят на премьеры в кино. Однако у них есть самое главное – мирное небо над головой и возможность посещать уроки в школах.

Тем не менее, из западных средств массовой информации мы можем получить совершенно другую информацию. Оказывается, в столичной провинции Дамаск на юге района Восточная Гута от голода под огнем артиллерии правительственных войск гибнут новорождённые дети.

Давайте разберёмся в ситуации.

Южная часть Восточной Гуты действительно является одним из немногих оставшихся на сирийской земле «чёрных пятен». Эти несколько кварталов до сих пор контролируются незаконным вооружённым формированием «Файлак-ар-Рахман» (*запрещена в РФ, - прим. «ВО). Которое, в свою очередь, является одним из течений небезызвестной террористической организации «Джабхат-ан-Нусра» (*)

Боевики за эти несколько лет превратили эти территории в настоящий район смертников. Жилых домов там фактически не осталось, все изрыто туннелями, большинство зданий заминировано, в том числе и снарядами, начинёнными химическим оружием. Последнее, кстати, объясняет тот факт, почему правительственные войска до сих пор не выкурили боевиков – нашей стране не нужна экологическая катастрофа..


Ну а теперь вернемся к фотографиям (по морально-этическим соображениям "ВО" не может их опубликовать; кроме того, фото являются собственностью AFP). Они идеальных условиях сфотографированы эти несчастные детки?! Современные весы, девушки в белых халатах… К сожалению, такого вы не увидите ни в одной из сирийских больниц!

Постановщики же этих фотографий никогда не были у меня на Родине. Ведь организация, которая первой разместила ужасающие изображения, находится где-то на берегах Темзы.


Речь в материале Рияда идёт о небезызвестной «Сирийской обсерватории по правам человека», которая уже неоднократно попадалась на фейках из САР.

Рияд Фарид Хиджаб для портала:
Отметим и еще один немаловажный момент: на 23 октября в Восточной Гуте была запланирована акция против президента Башара Асада. И вот совпадение: большинство детишек, изображенных на фото, «скоропостижно скончались» как раз накануне этого мероприятия.
Рияд говорит о том, что фотографии опубликованы, в частности, в британской прессе, которая явно отрабатывает идею о том, чем ложь наглее, тем больше шансов, что в неё поверят.


Об авторе:
Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.
Автор: По материалам Рияда Фарида Хиджаба, Сирия, Алеппо

Использованы фотографии: личный архив автора
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 30

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  1. Корсар0304 Сегодня, 07:10
    К сожалению - это глас вопиющего в пустыне. Западным СМИ, направленным на очернение имени и действий Асада (читай - российских ВКС), глубоко плевать что там на самом деле происходит. Они отрабатывают вложенные в них противниками России деньги. Свобода слова на Западе давно канула в лету, теперь это - высокопродаваемый продукт, как бы ни мерзко это звучало.
    Корсар0304
    1. 210окв Сегодня, 07:38
      Я более чем уверен что репортаж этот к "западной неполживой прессе" и близко не подпустят..А по существу к бульварным желтым листкам..
      Цитата: Корсар0304
      К сожалению - это глас вопиющего в пустыне. Западным СМИ, направленным на очернение имени и действий Асада (читай - российских ВКС), глубоко плевать что там на самом деле происходит. Они отрабатывают вложенные в них противниками России деньги. Свобода слова на Западе давно канула в лету, теперь это - высокопродаваемый продукт, как бы ни мерзко это звучало.
      210окв
      1. bagr69 Сегодня, 08:10
        А как писали о России на западе, например, во время Второй мировой войны или еще глубже, во времена царской России?
        Ведь тоже ушаты и бочки грязи лили на нас, годы идут - ничего не меняется. Сейчас стала доступна их пресса более широким массам у нас, а так ничего нового.
        bagr69
        1. cniza Сегодня, 08:16
          Сейчас другое время и скорости распространения информации , правда дорогу найдет гораздо быстрее , чем думают те кто лепит фейки.
          cniza
          1. 210окв Сегодня, 08:25
            Правда не сама, к сожалению, находит дорогу.И за неё приходится побороться...
            Цитата: cniza
            Сейчас другое время и скорости распространения информации , правда дорогу найдет гораздо быстрее , чем думают те кто лепит фейки.
            210окв
            1. cniza Сегодня, 08:27
              Да , конечно и современные средства коммуникаций это помогают делать всем , кто желает донести правду или её узнать самостоятельно.
              cniza
          2. LSA57 Сегодня, 09:15
            Цитата: cniza
            Сейчас другое время и скорости распространения информации ,

            но и возможностей перекрыть и заблокировать ненужную кому то информацию тоже очень много. да и со временем она уже никому не нужна будет. думаешь зря затягивают расследование со сбитым "Боингом"? вот поэтому и тянут
            Привет smile hi
            LSA57
            1. cniza Сегодня, 09:21
              Приветствую Сергей ! hi тут уже кто лучше воспользуется этим инструментом и в каких целях , да важна скорость и своевременность.
              cniza
          3. pvv113 Сегодня, 09:21
            Виктор, приветствую!
            Ложь многолика, поэтому распространяется намного быстрей, а правда - одна, и не всем она по душе, поэтому ей дорогу к людям найти тяжелее
            pvv113
            1. cniza Сегодня, 09:24
              Приветствую Владимир! hi , кто ищет тот всегда найдет и кто стучит тому откроют, стало легче находить правду самостоятельно , а так да , правде труднее и в ложь верить легче.
              cniza
        2. LSA57 Сегодня, 09:11
          Цитата: bagr69
          или еще глубже, во времена царской России?
          Ведь тоже ушаты и бочки грязи лили на нас, годы идут - ничего не меняется. Сейчас стала доступна их пресса более широким массам у нас, а так ничего нового.

          яркий пример казнь в лондоне заговорщиков и казнь народовольцев. небо и земля. в первом случае тишина, во втором визг перерастающий в истерику
          LSA57
          1. Scoun Сегодня, 09:32
            Цитата: LSA57
            Цитата: bagr69
            или еще глубже, во времена царской России?
            Ведь тоже ушаты и бочки грязи лили на нас, годы идут - ничего не меняется. Сейчас стала доступна их пресса более широким массам у нас, а так ничего нового.

            яркий пример казнь в лондоне заговорщиков и казнь народовольцев. небо и земля. в первом случае тишина, во втором визг перерастающий в истерику

            Англичане полностью уничтожили жителей Тасмании
            Англичане истребили миллионы ирландцев и про это мир помалкивает скромненько.


            Как англичане истребили тасманийцев | Сделано у них
            sdelanounih.ru/kak-anglichane-…
            Британские поселенцы в Австралии, и особенно на Тасмании, ради собственного процветания систематически уничтожали коренное население и подрывали основы его жизни

            Геноцид ирландцев, от экспансии Кромвеля до искусственного голода
            svalkainfo.ru/news/2015-04-07-109
            Некоторые исследователи полагают что армия Кромвеля уничтожила до 75% ирландцев. ... Одной из причин жестокости был религиозный фанатизм англичан, протестант Кромвель, не считал католиков ирландцев за людей

            А в других коллониях сколько миллионов было уничтожено?
            Но про это молчат и фильмы не снимают.
            Scoun
  2. Комментарий был удален.
  3. Uncle Lee Сегодня, 07:18
    от голода под огнем артиллерии правительственных войск гибнут новорождённые дети.

    Так голод от огня артиллерии, или огонь артиллерии от голода ? wassat Даже соврать толком не могут !
    Uncle Lee
    1. Голован Джек Сегодня, 07:27
      Цитата: Uncle Lee
      от голода под огнем артиллерии правительственных войск гибнут новорождённые дети.

      Так голод от огня артиллерии, или огонь артиллерии от голода? Даже соврать толком не могут !

      Да, фраза... козырная, мне тоже понравилось.
      Голован Джек
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:19
    Вот напишу новое, собирательное имя "западных сми " , в менять опять забанят! crying А, ладно, напишу, один фиг "медиапрости-тутки от Европы "! sad
    Геркулесыч
    1. Logall Сегодня, 08:01
      Смело! good
      Только чуть-чуть поправлю: от США! Сейчас все так называемые свободные СМИ под их дудку пляшут!
      Logall
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:19
    Очередные фальсификации западных СМИ о "зверствах Асада"

    Я бы акцентировал внимание на зверствах и преступлениях коалиции в РАККЕ...пейзаж Сталинграда 1943 года.

    Тот же ЛЕХА
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:28
      Алексей hi нам это понятно, мы это пережили, а у европы память коротка, да и тем более сами в крови, ибо бомбили то вместе с шша (шакальи штаты америки , ) то есть сами европейцы такие же преступники, как и янки.
      Геркулесыч
      1. СЕРЖ ант Сегодня, 07:48
        Скорее,янки такие же,ибо оттуда вышедшие laughing
        СЕРЖ ант
      2. Vita VKO Сегодня, 07:57
        Цитата: Геркулесыч
        ами европейцы такие же преступники, как и янки.

        Пока это кому то выгодно, до тех пор будут бомбить и убивать, не суть важно под каким предлогом. Только экономический и политический хаос или полная зависимость других стран от американской валюты позволяет США печатать денег столько сколько нужно и милитаризировать экономику. Призывы к здравому смыслу какими пытается оперировать Китай и Россия в данном случае не сработают. США исторически понимают только язык силы. Нужно быстрее отказываться от американских "ценных бумаг", особенно в международных расчетах и более настойчиво призывать к этому другие страны.
        Vita VKO
  6. Altona Сегодня, 08:02
    Цитата: Корсар0304
    Свобода слова на Западе

    ------------------------------------
    "Свобода слова на Западе"-это безнаказанная возможность самой разнузданной пропаганды и больше ничего.Причем только одних либеральных СМИ, выражающих мнение богатеев мира.
    Altona
  7. rotmistr60 Сегодня, 08:36
    Западные СМИ "отлично" себя проявили "освещая" освобождение Алепо, т.н. "химические атаки" правительственных сил и много чего еще. Давно не вызывает удивление эта откровенная ложь, фальсификация информации и все направленно в первую очередь против России, а уже потом Асада.
    rotmistr60
  8. zak167 Сегодня, 08:50
    К сожалению,наши СМИ сильно уступают западным.Потому нас и не слышат.Информационную войну мы пока проигрываем.
    zak167
  9. Altona Сегодня, 09:10
    Цитата: Vita VKO
    Нужно быстрее отказываться от американских "ценных бумаг", особенно в международных расчетах и более настойчиво призывать к этому другие страны.

    -------------------------------
    Вот это вряд ли. Наши либеральные министры проводят совершенно обратную политику, закупая западные финансовые инструменты и удушая собственное развитие "бездефицитными" бюджетами. Мы как страна дважды донор, если не трижды. Деньги уводятся как через наших олигархов, через наших чиновников и через наш доблестный Минфин.
    Altona
  10. дед Мих Сегодня, 09:15
    Гадят, но там, как понимаю, важен сам процесс. А чем ... . Ротшильд знает. Или Сорос? Я их путаю. На одно лицо.
    дед Мих
  11. pvv113 Сегодня, 09:17
    находится где-то на берегах Темзы.

    Англия является родиной лжи
    pvv113
    1. cniza Сегодня, 09:26
      Не просто родина , а и фабрика , постоянно действующая.
      cniza
      1. pvv113 Сегодня, 11:16
        Причем с перевыполнением плана wink
        pvv113
    2. Sergey53 Сегодня, 09:51
      Не Англия а все англосаксы. На самом деле действительно так, чем наглее лож тем в неё быстрее поверят. Так как у всех на подсознании заложено что так врать нагло нельзя, значит правда. И вся механика.,
      Sergey53
  12. rpuropuu Сегодня, 09:52
    от голода под огнем артиллерии правительственных войск гибнут новорождённые дети.
    Ну да... В Кувейте мы эту "серию" уже видели, актеры там были отличные belay recourse
    rpuropuu
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