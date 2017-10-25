Очередные фальсификации западных СМИ о "зверствах Асада"

Мир возвращается на землю сирийскую. По улицам наших городов бегают счастливые дети. К сожалению, многие из них лишены тех благ, коими пользуются их соотечественники из других стран: нет у них компьютеров и видеоигр, не катаются они на роликах и не ходят на премьеры в кино. Однако у них есть самое главное – мирное небо над головой и возможность посещать уроки в школах.



Тем не менее, из западных средств массовой информации мы можем получить совершенно другую информацию. Оказывается, в столичной провинции Дамаск на юге района Восточная Гута от голода под огнем артиллерии правительственных войск гибнут новорождённые дети.



Давайте разберёмся в ситуации.



Южная часть Восточной Гуты действительно является одним из немногих оставшихся на сирийской земле «чёрных пятен». Эти несколько кварталов до сих пор контролируются незаконным вооружённым формированием «Файлак-ар-Рахман» (*запрещена в РФ, - прим. «ВО). Которое, в свою очередь, является одним из течений небезызвестной террористической организации «Джабхат-ан-Нусра» (*)



Боевики за эти несколько лет превратили эти территории в настоящий район смертников. Жилых домов там фактически не осталось, все изрыто туннелями, большинство зданий заминировано, в том числе и снарядами, начинёнными химическим оружием. Последнее, кстати, объясняет тот факт, почему правительственные войска до сих пор не выкурили боевиков – нашей стране не нужна экологическая катастрофа..

Ну а теперь вернемся к фотографиям (по морально-этическим соображениям "ВО" не может их опубликовать; кроме того, фото являются собственностью AFP). Они идеальных условиях сфотографированы эти несчастные детки?! Современные весы, девушки в белых халатах… К сожалению, такого вы не увидите ни в одной из сирийских больниц!



Постановщики же этих фотографий никогда не были у меня на Родине. Ведь организация, которая первой разместила ужасающие изображения, находится где-то на берегах Темзы.

Отметим и еще один немаловажный момент: на 23 октября в Восточной Гуте была запланирована акция против президента Башара Асада. И вот совпадение: большинство детишек, изображенных на фото, «скоропостижно скончались» как раз накануне этого мероприятия.

Рияд говорит о том, что фотографии опубликованы, в частности, в британской прессе, которая явно отрабатывает идею о том, чем ложь наглее, тем больше шансов, что в неё поверят.