Пули против тормозных дисков Сегодня, 10:02 Мэтт с "Разрушительного ранчо" надыбал старых тормозных дисков и тестирует их на прочность стандартным для ранчо способом. 3 Ослабит ли огонь стальную бронепластину? Последний довод королей: Как устроена дура Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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