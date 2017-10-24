11:47 24 октября

Пули против тормозных дисков

Мэтт с "Разрушительного ранчо" надыбал старых тормозных дисков и тестирует их на прочность стандартным для ранчо способом.




3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 32363 Сегодня, 11:00
    завидую их свободе в обращении с оружием.
    по тесту, следовало бы взять новый диск и сравнить с таким же б/у, так как в процессе износа диски закаливаются из-за этого и выдерживают всё кроме крупного калибра.
    32363
Картина дня