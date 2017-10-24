11:47 24 октября

Глазьев рассказал, почему Герман Греф «пляшет» под дудку США

Крупнейшие госбанки России отказываются открывать свои отделения и офисы в двух регионах России – Республике Крым и Севастополе. В частности, речь идет о Сбербанке, в котором заявляют о высоких рисках, если они войдут на неотъемлемую территорию нашей страны. На днях глава Сбера Герман Греф в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов подтвердил свою ущербную позицию.




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Комментарии 3

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:16
    речь идет о Сбербанке, в котором заявляют о высоких рисках, если они войдут на неотъемлемую территорию нашей страны.
    Надо бы ГРЕФУ отчитаться куда он вложил денюжки вкладчиков СБЕРБАНКА...сдается мне что на них наложили свою лапу американцы ...отсюда и становится понятна позиция ГРЕФА...далее следует провести расследование в отношении него ...зачем он подверг такому риску наши деньги?

    И просто необходимо вывести активы СБЕРБАНКА из под удара и зависимости американской финансовой системы ...вот о чем должна болеть голова у ГРЕФА...но боюсь банка варенья от буржуинов для него важнее интересов народа РОССИИ.
    Тот же ЛЕХА
  2. Ураган70 Сегодня, 10:41
    Такая тошниловка, вроде СБ- наш банк, а на деле... Грефа и Набиуллину в одну бочку и в море! Черное! В Крыму! Чтобы другим неповадно было...
    Ураган70
    1. Сергей-svs Сегодня, 11:39
      ...Грефа и Набиуллину в одну бочку и в море! Черное! В Крыму! Чтобы другим неповадно было...

      На интересы и нужды России всем эти гайдаровским либеральным выкормышам: грефам, набиулинам, кудриным, улюкаевым и т.д. - глубоко наплевать! am Их задача вернуть, так обожаемые ими 90-е, когда цель в жизни у них была одна: -"наменеджеровал" в России на госслужбе и быстрее - к деткам в свой домик в Майами, как Козырев или Лесин! negative
      Сергей-svs
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