Глазьев рассказал, почему Герман Греф «пляшет» под дудку США

Крупнейшие госбанки России отказываются открывать свои отделения и офисы в двух регионах России – Республике Крым и Севастополе. В частности, речь идет о Сбербанке, в котором заявляют о высоких рисках, если они войдут на неотъемлемую территорию нашей страны. На днях глава Сбера Герман Греф в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов подтвердил свою ущербную позицию.