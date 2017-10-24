11:48 24 октября

В Сирии захвачен крупнейший склад вооружений и бронетехники террористов

Сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС захватили крупнейший склад вооружений и бронетехники террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), обнаруженный в городе Меядин на востоке страны.

Интерфакс приводит слова бригадного генерала Сирийской Арабской Армии Хасана Сухейла, который руководил операцией по освобождению города:

Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ оставили здесь после своего бегства. Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства



В Сирии захвачен крупнейший склад вооружений и бронетехники террористов


Меядин был логистическим центром с хорошо организованной системой складов и мастерских. После его освобождения трофеями сирийских военных стали стрелковое и противотанковое оружие, артиллерийские установки и снаряды, самодельные мины, а также танки и бронетранспортеры, ранее захваченные террористами у иракской армии.

Сирийские военные также показали журналистам захваченные в Меядине системы спутниковой связи, радиолокационное оборудование, медицинские приборы и цех по производству беспилотников с десятками готовых дронов, используемых боевиками для разведки и прицельного бомбометания.

Большая часть арсенала террористов состоит из оружия, принятого на вооружение странами НАТО. В частности, на складах террористов в Меядине была обнаружена 155-мм гаубица британского производства, изготовленная в 2011 году.

Меядин расположен в сорока километрах к юго-востоку от административного центра провинции Дейр-эз-Зор, на ключевой автомагистрали, соединяющей Алеппо с городом Абу-Кемаль на границе с Ираком. До недавнего времени Меядин был самым мощным укрепрайоном террористов на востоке Сирии, и ему был присвоен статус "столицы" ИГ.

Использованы фотографии: http://anna-news.info/
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Комментарии 35

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  1. Искандер Ш Сегодня, 10:20
    Трофеи, скорее уж возвращение утраченного
    Искандер Ш
    1. с-т Petrov Сегодня, 10:33
      столицы свои меняют как бомжы. сегодня он уснул в электричке - а завтра уже проснулся в своей новой столице

      и так же эти. где проснулись там и новая столица. пинками выгнали в другое место - там тоже новая столица.

      не игил какой-то, а банда бомжей. только вместо бутылок - стволы
      с-т Petrov
      1. Ныробский Сегодня, 11:16
        Цитата: с-т Petrov
        столицы свои меняют как бомжы. сегодня он уснул в электричке - а завтра уже проснулся в своей новой столице
        и так же эти. где проснулись там и новая столица. пинками выгнали в другое место - там тоже новая столица. не игил какой-то, а банда бомжей. только вместо бутылок - стволы

        Так ведь они же люди "подневольные". laughing Куда их командование американской коалиции откомандирует, там и обустраиваются.
        Ныробский
        1. Shurik70 Сегодня, 11:29
          Цитата: Искандер Ш
          Трофеи, скорее уж возвращение утраченного

          Были - иракские, были - ИГИЛ, стали - сирийские.
          Трофеи - однозначно! soldier
          Shurik70
    2. Чёрный Сегодня, 10:41
      Цитата: Искандер Ш
      Трофеи, скорее уж возвращение утраченного

      Кем утраченного?...Страны НАТО в 2011 г. поставляли в Сирию вооружение? wink...всё оружие было поставленно ИГИЛ американцами и их союзниками!....а все эти разговоры о том , что его захватили у иракской или сирийской армий - для обывателя....в таких количествах оружие если и было захвачено ( склады) то сразу вопрос: " А почему США и их союзники, которые находились в это время в оккупированном ими Ираке не предприняли НИКАКИХ попыток эти склады УНИЧТОЖИТЬ...ведь вывзти их сразу и перепрятать боевики НИКАК НЕ МОГЛИ......
      Чёрный
      1. Искандер Ш Сегодня, 10:52
        Цитата: Чёрный
        Кем утраченного?



        Сирийцами. В начале войны САА теряли вооружение целыми складами, военными базами вместе с переметнувшимся солдатами и офицерами. Саудиты и прочие "друзья" Сирии конечно помогали специфическим вооружением своим боевикам, но в основном использовалось оружие захваченное в Сирии и Ираке. Формально да трофеи, но если вспомнить что было до, то это скорее возвращение ранее потерянного.
        Искандер Ш
      2. Искандер Ш Сегодня, 11:05
        Цитата: Чёрный
        всё оружие было поставленно ИГИЛ американцами и их союзниками!....а все эти разговоры о том , что его захватили у иракской или сирийской армий - для обывателя....в таких количествах оружие если и было захвачено ( склады) то сразу вопрос: " А почему США и их союзники, которые находились в это время в оккупированном ими Ираке не предприняли НИКАКИХ попыток эти склады УНИЧТОЖИТЬ...ведь вывзти их сразу и перепрятать боевики НИКАК НЕ МОГЛИ......


        Вы сами то догоняете что пишете? laughing


        Сначала пишете что США поставляет оружие, потом же пишете что захваченные склады с оружием не уничтожались США. Так зачем им было поставлять оружие, если они не уничтожали захваченное? laughing

        Искандер Ш
        1. Чёрный Сегодня, 11:08
          И в чём противоречие, филолог вы наш? laughing.....читай внимательно....оружиие - западное...поставлялось оно в САР?...Нет...В Ирак -? Да!...Возможно его захватить? Да!...ВАозможно в таких количествах вывести со складов за короткое время ? Нет!...Назходились войска коалиции США в Ираке на момент захвата этого оружия? ДА!...Воспрепятствовали( приняли меры к уничтожению?)? НЕТ!!!...Значит всё это делалось умышленно....Так ясно разжевал? wink
          Вы сами то догоняете что пишете? laughing
          Чёрный
          1. Искандер Ш Сегодня, 11:25
            Если Вы забыли то ИГИЛ то появился на территории Ирака в 2014 и только потом к ним примкнули сторонники из Сирии. Зачем вывозить оружие со складов, если склады захватывались вместе территорией? Целые города, племена и военные части переходили на сторону ИГИЛ. Напомнить о Мосуле, который был "взят" за один день.
            Искандер Ш
  2. Корсар0304 Сегодня, 10:21
    Додавливают этих бармалеев. Интересно, а трофеи пойдут в дело и полетят в бармалеев или просто их подорвут?
    В время ВОВ обе стороны активно использовали трофейную технику против противника..
    Корсар0304
    1. Orionvit Сегодня, 11:36
      Цитата: Корсар0304
      Интересно, а трофеи пойдут в дело

      Ага, особенно та самая гаубица, британского производства. Именно её не хватало. lol
      Orionvit
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:23
    Меядин был логистическим центром с хорошо организованной системой складов и мастерских

    Это, к стати, вчерашним сторонникам американской логистики - единственной и не повторяемой в мире.
    "Большая часть арсенала террористов состоит из оружия, принятого на вооружение странами НАТО"
    rotmistr60
    1. Серый брат Сегодня, 10:32
      Цитата: rotmistr60
      "Большая часть арсенала террористов состоит из оружия, принятого на вооружение странами НАТО"

      Тащем-то это не так. "Большая часть арсенала" это стрелковка, а там рулит калашников.
      Серый брат
      1. NIKNN Сегодня, 10:36
        Цитата: Серый брат
        "Большая часть арсенала" это стрелковка,

        Как бы больше всего удивило...
        радиолокационное оборудование
        с остальным как то понятно... what
        NIKNN
        1. Серый брат Сегодня, 10:39
          Цитата: NIKNN
          Как бы больше всего удивило...

          Меня не особо удивило. Это необходимый элемент пропаганды.
          Серый брат
  4. Серый брат Сегодня, 10:23
    Видео оттуда. Вообще-то это неделю назад снято. "Горячая новость" lol
    Серый брат
    1. mariusdeayeraleone Сегодня, 10:31
      Значит у игил бойцов не осталось,чтоб применить.а это значит что их много умирало в поле боя за короткое время.
      mariusdeayeraleone
  5. _Jack_ Сегодня, 10:27
    Сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС
    эта фраза уже оскомину набила, такое ощущение что Сирийские правительственные войска уже и в сортир сходить не могут без поддержки российских ВКС
    _Jack_
    1. Искандер Ш Сегодня, 10:40
      Пропаганда. Возможно в сирийских СМИ о ВКС и не говорят.
      Искандер Ш
      1. Серый брат Сегодня, 10:50
        Цитата: Искандер Ш
        Возможно в сирийских СМИ о ВКС и не говорят.

        Говорят. Сирийцы вообще скоро на русском трещать начнут как на родном.
        Вон в видео, которое я выложил, товарищ сириец на 7-10 секунде сообщает о количестве захваченного на чистом русском языке.
        Серый брат
  6. Livonetc Сегодня, 10:28
    Вот и по Меядину поставлена точка.

    С боем взяли Меядин.
    Город вес прошли.
    На последней улице название прочли.
    А название такое.
    Прямо скажем боевое.
    ? улица к победе нас ведет.
    Значит нам туда дорога.
    Значит нам туда дорога"

    Так какая цель следующая?
    Livonetc
  7. ватник Сегодня, 10:37
    В частности на захваченных складах в Маядине обнаружено и ДВА БПЛА Skylark израильского производства которые были переданы террористом.
    Сухейль Аль Хасан (командир "Тигров") с представителями российского военного командования в Меядине осматривает захваченные израильские БПЛА Skylark


    И ещё видео от туда:
    ватник
  8. профессор Сегодня, 10:38
    Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ оставили здесь после своего бегства. Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства

    профессор
    1. Серый брат Сегодня, 10:43
      А это чей туфля?
      Серый брат
      1. профессор Сегодня, 11:03
        Цитата: Серый брат
        А это чей туфля?

        Стесняюсь спросить, а это фото из Сирии?

        PS
        SOHR: ВВС Израиля уничтожили группу командиров и боевиков ИГ на юге Сирии
        http://www.newsru.co.il/mideast/24oct2017/sohr_10
        4.html
        На официальном сайте лондонской правозащитной организации The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) опубликована информация о том, что в результате израильских авиаударов по целям на юге Сирии были убиты не менее 12 человек.

        В сообщении сказано, что израильские ВВС атаковали цели в районе котловины Ярмук, к западу от города Дараа, недалеко от иорданской и израильской границы. Когда именно была осуществлена эта атака, неясно. Но, по всей видимости, речь идет о событиях 23 октября 2017 года.

        По сведениям SOHR, вследствие этих ударов были убиты четверо полевых командиров и шестеро боевиков группировки "Джаиш Халид Ибн аль-Уалид", ассоциированной с "Исламским государством" и контролирующей небольшой регион на юго-востоке от Голанских высот. Эта группировка была образована в результате слияния "Бригад мучеников Ярмука", "Исламского движения Мусанна" и "Армии Джихада".

        Кроме того, сообщает SOHR, жертвами израильской атаки стали две женщины из "Исламского государства".

        В публикации отмечается, что в результате этого авиаудара есть множество тяжелораненых, и число погибших может возрасти.
        профессор
        1. ватник Сегодня, 11:08
          Цитата: профессор
          По сведениям SOHR, вследствие этих ударов были убиты четверо полевых командиров и шестеро боевиков группировки "Джаиш Халид Ибн аль-Уалид", ассоциированной с "Исламским государством" и контролирующей небольшой регион на юго-востоке от Голанских высот

          Ну вот после визита в Израиль нашего министра обороны Шойгу наконец и Израиль начал бороться с террористами а не помогать им lol
          ватник
          1. с-т Petrov Сегодня, 11:11
            ватник, они просто заметают следы сотрудничества, когда поняли что их уже додавливают и хватают.

            wassat

            P.S. конечно я это написал в шутливой форме
            с-т Petrov
            1. ватник Сегодня, 11:15
              Цитата: с-т Petrov
              ватник, они просто заметают следы сотрудничества, когда поняли что их уже додавливают и хватают

              Скорее всего вы абсолютно правы Израиль так сказать сейчас пытается вскочить в "последний вагон уходящего поезда" показав всему миру мол - Вот я какой хороший с терроризмом борюсь.
              Короче лицемеры сначало "расплодили" терроризм в регионе а теперь когда он практически побеждён пытаются от связи с ним отмазаться.
              ватник
    2. Skay Сегодня, 10:45
      Пойду ребенку скайларк куплю. Они на каждом углу продаются. laughing
      Skay
      1. ватник Сегодня, 10:49
        Цитата: Skay
        Пойду ребенку скайларк куплю. Они на каждом углу продаются. laughing

        Эти БПЛА продаются для израильской армии ещё некоторых стран и террористов ИГИЛ но вы ведь не террорист? Поэтому вам врядли продадут lol
        ватник
  9. shans2 Сегодня, 10:43
    На Голанах Хесболла будет использовать израильское оружие против израиля, рукоплескаю)))
    ну или в тех точках где америкосы сидят, будут их гасить талибы американским оружием, не скулите потом. Кстати, это причина, по которой негласно американцы вальцманам на украине не дают нового оружия...)
    shans2
  10. ватник Сегодня, 10:57
    А тем временем как говорится по следам событий вокруг Маядина да и вообще обстановки в Сирии:
    В осаде террористов: жители освобождённого Аль-Маядина рассказали RT о зверствах ИГ

    МО раскрыло подробности операции близ Аль-Маядина
    ватник
  11. Ураган70 Сегодня, 11:09
    "...Сухейль Аль Хасан (командир "Тигров") с представителями российского военного командования в Меядине осматривает захваченные израильские БПЛА Skylark..."
    Да не может быть, это не еврецы!- завопит Профессор! Перероет инет и надыбает
    " опровергающую" халабуду...
    Ураган70
  12. Ураган70 Сегодня, 11:15
    Цитата: профессор
    Цитата: Серый брат
    А это чей туфля?

    Стесняюсь спросить, а это фото из Сирии?

    PS
    SOHR: ВВС Израиля уничтожили группу командиров и боевиков ИГ на юге Сирии
    http://www.newsru.co.il/mideast/24oct2017/sohr_10
    4.html
    На официальном сайте лондонской правозащитной организации The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) опубликована информация о том, что в результате израильских авиаударов по целям на юге Сирии были убиты не менее 12 человек.

    В сообщении сказано, что израильские ВВС атаковали цели в районе котловины Ярмук, к западу от города Дараа, недалеко от иорданской и израильской границы. Когда именно была осуществлена эта атака, неясно. Но, по всей видимости, речь идет о событиях 23 октября 2017 года.

    По сведениям SOHR, вследствие этих ударов были убиты четверо полевых командиров и шестеро боевиков группировки "Джаиш Халид Ибн аль-Уалид", ассоциированной с "Исламским государством" и контролирующей небольшой регион на юго-востоке от Голанских высот. Эта группировка была образована в результате слияния "Бригад мучеников Ярмука", "Исламского движения Мусанна" и "Армии Джихада".

    Кроме того, сообщает SOHR, жертвами израильской атаки стали две женщины из "Исламского государства".

    В публикации отмечается, что в результате этого авиаудара есть множество тяжелораненых, и число погибших может возрасти.

    "...Стесняюсь спросить, а это фото из Сирии?..."
    Не стесняйся- спрашивай! Чего вилять то сразу начинаешь? Ух и сколький вы народ...
    Ураган70
    1. R.L. Сегодня, 11:45
      Спросите, в каких странах сейчас пытаются копировать израильские БПЛА типа Skylark. Ну а то что брак или муляж, можно свести в Сирию для фотографирования на фоне сирийских "генералов" и российских тоже, под охраной российских "ССО", как на фото, чтобы насвистеть в СМИ
      R.L.
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