В Сирии захвачен крупнейший склад вооружений и бронетехники террористов

Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ оставили здесь после своего бегства. Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства

Сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС захватили крупнейший склад вооружений и бронетехники террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), обнаруженный в городе Меядин на востоке страны.Интерфакс приводит слова бригадного генерала Сирийской Арабской Армии Хасана Сухейла, который руководил операцией по освобождению города:Меядин был логистическим центром с хорошо организованной системой складов и мастерских. После его освобождения трофеями сирийских военных стали стрелковое и противотанковое оружие, артиллерийские установки и снаряды, самодельные мины, а также танки и бронетранспортеры, ранее захваченные террористами у иракской армии.Сирийские военные также показали журналистам захваченные в Меядине системы спутниковой связи, радиолокационное оборудование, медицинские приборы и цех по производству беспилотников с десятками готовых дронов, используемых боевиками для разведки и прицельного бомбометания.Большая часть арсенала террористов состоит из оружия, принятого на вооружение странами НАТО. В частности, на складах террористов в Меядине была обнаружена 155-мм гаубица британского производства, изготовленная в 2011 году.Меядин расположен в сорока километрах к юго-востоку от административного центра провинции Дейр-эз-Зор, на ключевой автомагистрали, соединяющей Алеппо с городом Абу-Кемаль на границе с Ираком. До недавнего времени Меядин был самым мощным укрепрайоном террористов на востоке Сирии, и ему был присвоен статус "столицы" ИГ.