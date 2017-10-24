Российские спецназовцы поднимаются в горы

Не все подразделения специального назначения имеют в зонах своей ответственности горы. Им приходится действовать в лесу, степях, на приморском направлении. Но высокогорная подготовка – это очень важный элемент боевой подготовки спецназовцев и разведчиков. Она очень серьезно дисциплинирует. В ходе последующей службы, при выполнении задач на открытом воздухе, она научит детально подходить к вопросу сбора экипировки и прочего имущества. По своему опыту могу сказать – у многих после гор в голове включается принцип "большого мальчика". Что взял – тем и живу. И если в горах у тебя возникли проблемы, то ты сам виноват. Если проводить высокогорную подготовку периодически – подразделение всегда будет в хорошем тонусе,

Российские разведчики и спецназовцы начнут проходить углубленную альпинистскую подготовку, их научат не только штурмовать горные вершины и перевалы, но и вести боевые действия в сверхсложных условиях высокогорья, в том числе на высотах 5-6 тыс. метров, сообщают Известия По словам представителей Минобороны, решение о введении высокогорной альпинистской подготовки для бойцов спецназа и разведчиков было принято в начале текущего года. «Обучение пройдут военнослужащие отрядов и батальонов специального назначения. Также высокогорную науку освоят и разведчики батальонов глубинной разведки. Эти подразделения входят в состав недавно сформированных разведывательных бригад», – рассказали в ведомстве.Курсы будут проходить в центре «Терскол» в Приэльбрусье.В ВС России существует разделение между горными стрелками и боевыми альпинистами. «Первые действуют на высотах до 3,5 тыс. м. Они не обучены штурмовать вершины, преодолевать высокогорные перевалы, а при выполнении боевых задач используют минимальное количество специального горного снаряжения», – поясняет издание.Боевые альпинисты – это элита Вооруженных сил. «Они способны вести боевые действия на высотах 5-6 тыс. м и даже выше. До недавнего времени такое обучение проходили только бойцы сил специальных операций, военнослужащие двух альпинистских рот специального назначения и спецназовцы из отдельных подразделений специального назначения Южного военного округа. Сейчас же такие навыки должны получить практически все спецназовцы», – говорится в материале.рассказал изданию военнослужащий одного из подразделений специального назначения.По данным газеты, сейчас наиболее подготовленные горные спецназовцы проходят службу в английском 22-м полку SAS, немецком отряде специального назначения KSK и итальянском 4-м альпийском парашютно-десантном полку Monte Cervino.