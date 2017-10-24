11:52 24 октября

Российские спецназовцы поднимаются в горы

Российские разведчики и спецназовцы начнут проходить углубленную альпинистскую подготовку, их научат не только штурмовать горные вершины и перевалы, но и вести боевые действия в сверхсложных условиях высокогорья, в том числе на высотах 5-6 тыс. метров, сообщают Известия.

Российские спецназовцы поднимаются в горы
Архивное фото

По словам представителей Минобороны, решение о введении высокогорной альпинистской подготовки для бойцов спецназа и разведчиков было принято в начале текущего года. «Обучение пройдут военнослужащие отрядов и батальонов специального назначения. Также высокогорную науку освоят и разведчики батальонов глубинной разведки. Эти подразделения входят в состав недавно сформированных разведывательных бригад», – рассказали в ведомстве.


Курсы будут проходить в центре «Терскол» в Приэльбрусье.

В ВС России существует разделение между горными стрелками и боевыми альпинистами. «Первые действуют на высотах до 3,5 тыс. м. Они не обучены штурмовать вершины, преодолевать высокогорные перевалы, а при выполнении боевых задач используют минимальное количество специального горного снаряжения», – поясняет издание.

Боевые альпинисты – это элита Вооруженных сил. «Они способны вести боевые действия на высотах 5-6 тыс. м и даже выше. До недавнего времени такое обучение проходили только бойцы сил специальных операций, военнослужащие двух альпинистских рот специального назначения и спецназовцы из отдельных подразделений специального назначения Южного военного округа. Сейчас же такие навыки должны получить практически все спецназовцы», – говорится в материале.

Не все подразделения специального назначения имеют в зонах своей ответственности горы. Им приходится действовать в лесу, степях, на приморском направлении. Но высокогорная подготовка – это очень важный элемент боевой подготовки спецназовцев и разведчиков. Она очень серьезно дисциплинирует. В ходе последующей службы, при выполнении задач на открытом воздухе, она научит детально подходить к вопросу сбора экипировки и прочего имущества. По своему опыту могу сказать – у многих после гор в голове включается принцип "большого мальчика". Что взял – тем и живу. И если в горах у тебя возникли проблемы, то ты сам виноват. Если проводить высокогорную подготовку периодически – подразделение всегда будет в хорошем тонусе,
рассказал изданию военнослужащий одного из подразделений специального назначения.

По данным газеты, сейчас наиболее подготовленные горные спецназовцы проходят службу в английском 22-м полку SAS, немецком отряде специального назначения KSK и итальянском 4-м альпийском парашютно-десантном полку Monte Cervino.

Использованы фотографии: http://maxpark.com
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Комментарии 12

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  1. Pete Mitchell Сегодня, 10:25
    Удачи вам парни soldier и пусть те, кто нас не любит засунут свое мнение себе в... Twitter
    Pete Mitchell
    1. штольц Сегодня, 10:57
      Не иначе, как опять собрались на старые грабли наступать, в Афган готовятся.
      штольц
  2. Корсар0304 Сегодня, 10:25
    Тренировки - дело нужное. И хоть сейчас вероятно никто не скажет когда и где эта высокогорная подготовка может пригодиться - приобретенный опыт и навыки бесценны. А такая подготовка безусловно нужна, достаточно вспомнить кто останавливал на Кавказе дивизию СС "Эдельвейс".
    Корсар0304
  3. Невский_ЗУ Сегодня, 10:27
    В ВС России существует разделение между горными стрелками и боевыми альпинистами. «Первые действуют на высотах до 3,5 тыс. м. Они не обучены штурмовать вершины, преодолевать высокогорные перевалы, а при выполнении боевых задач используют минимальное количество специального горного снаряжения», Боевые альпинисты – это элита Вооруженных сил. «Они способны вести боевые действия на высотах 5-6 тыс. м и даже выше.


    Ух ты, не знал сей факт. Всегда думал, что горные стрелки охватывают полный театр боевых действий в горах, а оказывается лишь почти в "предгорье", утрирую конечно. А почему нельзя просто на базе узкопрофильных горнострелковых подразделений, сделать штурмовые роту, или взвод в таких подразделениях, и для таких высот? Или всё что экстремально, это прерогатива широкопрофильного спецназа, который раз в полгода тренируется в горах, в отличии от 365 дневного прибывания горных стрелков в горах? request
    Невский_ЗУ
  4. To be or not to be Сегодня, 10:32

    День частей и соединений специального назначения — профессиональный праздник военнослужащих подразделений специального назначения Вооружённых Сил России. Отмечается в Российской Федерации ежегодно 24
    24 октября
    «День частей и соединений специального назначения» — сравнительно молодой профессиональный праздник России, он был установлен 31 мая 2006 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации»
    Дата 24 октября для проведения «Дня частей и соединений специального назначения» выбрана не случайно. Именно в этот день в 1950 году министр Вооружённых сил СССР и Военный министр СССР, маршал Советского Союза А. М. Василевский подписал директиву № ОРГ/2/395/832 с грифом «Секретно» о создании подразделений специального назначения (СпН) (глубинная разведка или разведка специального назначения) для действий в самом глубоком тылу вероятного противника, в которой предписывалось в кратчайшие сроки (до 1 мая 1951 года) сформировать в вооружённых силах страны 46 рот СпН со штатом в 120 человек в каждой, во всех военных округах, группах войск и флотах. ( из интернета)
    To be or not to be
  5. федоров Сегодня, 10:51
    Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище- это сейчас Владикавказ. Тогда еще это было, только называлось - спортрота.
    Мой Батя там учился , чемпион СССР ВС 1970-го года, номер значка Спасательный Отряд- 477. Ничего нового, а только забытое старое.До сих пор его старыми веревками и карабинами царя гороха пользуюсь.
    федоров
    1. Doliva63 Сегодня, 11:28
      Забытое настолько, что восстановить не реально. Помнится, отец, будучи ротным, был судьёй республиканской категории по альпинизму. И это - полковая разведка. Тогда только начали в ЗакВО формировать СпН, проблем с подготовленным личным составом не было от слова "совсем".
      Doliva63
    2. Orionvit Сегодня, 11:47
      Цитата: федоров
      Ничего нового, а только забытое старое

      Согласен. Мой отец к примеру, заканчивал Тбилисское артиллерийское училище, где их готовили к ведению войны в горах. Не альпинистская подготовка (с пушками, даже горными разборными, по скалам не полазишь), но горная подготовка была. Начиная со специальной полосы препятствий и заканчивая отработкой боевых действий в реальных горных условиях. И было это ещё в начале 60-х.
      Orionvit
  6. Ураган70 Сегодня, 11:02
    Цитата: штольц
    Не иначе, как опять собрались на старые грабли наступать, в Афган готовятся.

    Вам же сказали- вам в Twitter!
    Ураган70
  7. leonardo_1971 Сегодня, 11:06
    А нас раньше готовили в Пятигорске, горная стрелковая подготовка,альпинистов. Потом школу закрыли.
    leonardo_1971
    1. VIK1711 Сегодня, 11:40
      Давно перенесли в альплагеря. Водят бойцов круглый год в Осетии, Дагестане, КБР.
      И ВС, и ВВ, и ФСБ, и ФПС...
      VIK1711
  8. sibiryk Сегодня, 11:23
    Всех причастных к ССО, С праздником парни!!!!!
    sibiryk
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