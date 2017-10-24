11:49 24 октября

Беспилотники США заметили у строящегося Крымского моста

Беспилотные летательные аппараты и самолеты-разведчики США регулярно совершают полеты у южных границ России, чтобы наблюдать за изменениями в группировке войск и сил Южного военного округа (ЮВО), а также за строительством Крымского моста, сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

По словам командующего, в зоне ответственности армии регулярно выполняют полеты американские стратегические беспилотники Global Hawk и пилотируемые самолеты-разведчики RS-135 и P-8А Poseidon.

Беспилотники США заметили у строящегося Крымского моста



Очевидно, что основной задачей является оперативное выявление изменений в группировке войск и сил Южного военного округа. Не исключаю, что иностранные разведки интересуют и темпы строительства Крымского моста
— сказал он.

Основные маршруты их полетов пролегают вдоль Черноморского побережья от западной части Крымского полуострова вплоть до Сочи. В этом году истребители объединения выполнили более 100 полетов на сопровождение американских разведчиков, при этом в более 70% случаев речь шла о беспилотниках.

Крымский мост протяженностью 19 км возводится в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года, передает ТАСС.

Использованы фотографии: © Сергей Мальгавко/ТАСС
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Комментарии 35

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  1. vorobey Сегодня, 11:00
    то есть в нашем воздушном пространстве летают крысы? или я недопонял..
    vorobey
    1. volodya Сегодня, 11:01
      Цитата: vorobey
      то есть в нашем воздушном пространстве летают крысы? или я недопонял..

      Сбивать!Без разговоров!
      volodya
      1. Shurik70 Сегодня, 11:06
        Вряд ли они сильно нарушают наше пространство. Скорее всего, как обычно, держатся возле границы, и заходят только если рядом истребителей нет.
        Кто в курсе? В проливе, где судно любой страны может идти, беспилотники международным правом допускаются?
        Тут вижу опасность - американский беспилотник, замаскированный под украинский, может нанести удар по мосту. США выгодно обострение отношений с Украиной.
        Shurik70
        1. NIKNN Сегодня, 11:14
          Цитата: Shurik70
          Кто в курсе? В проливе, где судно любой страны может идти, беспилотники международным правом допускаются?

          Только в нейтральных водах. 20 миль от береговой черты...
          NIKNN
      2. x.andvlad Сегодня, 11:27
        Вряд ли они летают в нашем пространстве. Но, явно, у нас под носом, что мы обязаны держать под контролем. Неплохо бы при сопровождении этих разведчиков поиграть средствами РЭБ, например. Или еще как-нибудь пощекотать им нервы.
        x.andvlad
      3. The_Lancet Сегодня, 11:47
        Я предполагал заголовки похожие на "Россия в шоке..., русская армия испугалась..." laughing
        Такие на этом сайте любят
        The_Lancet
    2. Чёрный Сегодня, 11:05
      Цитата: vorobey
      то есть в нашем воздушном пространстве летают крысы? или я недопонял.

      Немного не так...крысы летают у наших границ....в международном воздушном пространстве....
      Чёрный
      1. vorobey Сегодня, 11:07
        Цитата: Чёрный
        Цитата: vorobey
        то есть в нашем воздушном пространстве летают крысы? или я недопонял.

        Немного не так...крысы летают у наших границ....в международном воздушном пространстве....


        перечитал и понял... что не заходят в воздушное пространство.. но все же непонятно... безнаказанно как то летают
        vorobey
        1. Злой543 Сегодня, 11:14
          Цитата: vorobey
          Цитата: Чёрный
          Цитата: vorobey
          то есть в нашем воздушном пространстве летают крысы? или я недопонял.

          Немного не так...крысы летают у наших границ....в международном воздушном пространстве....


          перечитал и понял... что не заходят в воздушное пространство.. но все же непонятно... безнаказанно как то летают


          Да не могут они сунуться к нам, тут же воробей с лопатой, а это страшней ядренного батона будет... laughing
          Злой543
    3. штольц Сегодня, 11:06
      Если буквально понимать название статьи, то эти БПЛА прилетают прямо таки из Штатов, посмотреть на строительство Крымского моста?
      Да неужели трудно, хоть чуть-чуть мозгами пошевелить, чтобы не писать такую фигню?
      штольц
      1. с-т Petrov Сегодня, 11:18
        Да неужели трудно, хоть чуть-чуть мозгами пошевелить, чтобы не писать такую фигню?


        зачем вы прикидываетесь недопонимающим? Омерикансккая армия расквартирована же только в США, да?

        а прикидываетесь вы потому что имеете с этого какой то профит или за бесплатно?
        с-т Petrov
    4. Krabik Сегодня, 11:18
      Во первых не крысы, а партнёры.
      Ну так главнокомандующий говорит.

      Во вторых, летают в нейтральных водах.
      Krabik
      1. с-т Petrov Сегодня, 11:20
        Во первых не крысы, а партнёры.
        Ну так главнокомандующий говорит.


        ему положено. Он как бэ президент и ему приходится общаться с этими клоунами и жать им руки.

        А вы почему не можете назвать их крысами? Или почему вы поправили человека, который назвал их крысами? Это его мнение. Какая ему разница как их называет другой человек?


        с-т Petrov
        1. Krabik Сегодня, 11:27
          Как бы субординация или вы предлагаете тактику, кто в лес кто по дрова или кратко бардак?!

          Небось не служили...
          Krabik
          1. с-т Petrov Сегодня, 11:30
            Небось не служили...


            да я утки носил на альтернативной службе в СКВО. Небось...

            Как бы субординация


            какая может быть субординация с клоуном оператором дрона, который ведет машину вдоль границ собирая важную информацию на 100 км в глубину границы?

            Это пусть дипломаты их называют партнерами, а я солидарен в их описании с автором комментария, который мы обсуждаем
            с-т Petrov
            1. Krabik Сегодня, 11:40
              Всё понятно, а наших военных летающих вдоль границ США вы тоже крысами и клоунами называете ?!
              Krabik
              1. с-т Petrov Сегодня, 11:41
                нет, я и их называю Товарищами Офицерами hi да и там реально могут летать мои товарищи soldier

                а крысы нашей крови еще попьют. Судя по событиям разворачивающимся по периметру нашей страны
                с-т Petrov
                1. Krabik Сегодня, 11:42
                  Ага значит их разведчики крысы.
                  Наши разведчики товарищи офицеры.

                  И на субординацию нам плевать.

                  Я всё верно понял?!
                  Krabik
                  1. с-т Petrov Сегодня, 11:44
                    И на субординацию нам плевать.


                    Субординация (от лат. Subordinatio — подчинение) — положение индивидуума в системе отношений. Содержание субординации — следование установленным правилам взаимоотношений между лицами разной иерархических ступеней общества


                    все таки я не понимаю что вы имеете ввиду. может вы подобрали не то слово?

                    Может вы имеете ввиду что я должен к уважением относится к нашим противникам? Да не должен. Бросьте
                    с-т Petrov
    5. svp67 Сегодня, 11:23
      Цитата: vorobey
      то есть в нашем воздушном пространстве летают крысы? или я недопонял..

      Стратегические беспилотные летательные аппараты (БЛА) Global Hawk и пилотируемые самолеты-разведчики RS-135 и P-8А Poseidon США в ходе полетов над Черным морем приближались к границе России на расстояние в 10-15 км, но не нарушали ее. Об этом ТАСС сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.
      svp67
  2. Mavrikiy Сегодня, 11:01
    Когда сбивать начнете? Мне сарай крыть дюраль нужно.
    Mavrikiy
    1. vorobey Сегодня, 11:03
      Цитата: Mavrikiy
      Когда сбивать начнете? Мне сарай крыть дюраль нужно.


      ненормальный? 62 рубля за кг на чермете.. и купишь нормальный профнастил.. или черепицу.. только если найдешь сбитый надо быстро делать все.. конфисковывать будут.. laughing
      vorobey
    2. Чёрный Сегодня, 11:07
      Цитата: Mavrikiy
      Когда сбивать начнете? Мне сарай крыть дюраль нужно.

      Ты запаришься самолёт от фекалий пилотов оттирать...так что с пилотируемыми не связывайся, ищи беспилотник.. smile
      Чёрный
      1. Wedmak Сегодня, 11:12
        ищи беспилотник.

        Да... там вот дофига дюраля... на сортир(извините) вряд ли хватит.
        Wedmak
      2. NIKNN Сегодня, 11:16
        Цитата: Чёрный
        Ты запаришься самолёт от фекалий пилотов оттирать...так что с пилотируемыми не связывайся, ищи беспилотник..

        Не прокатит, эти в основном пластиковые...
        NIKNN
    3. kos2910 Сегодня, 11:29
      Цитата: Mavrikiy
      Мне сарай крыть дюраль нужно

      Там нет дерюля - ячеистый углепластик, никуда не годный на земле.
      kos2910
  3. Alexey-74 Сегодня, 11:07
    Слово за нашими РЭБ.....надо потренироваться нашим спецам и сломать сей "пепелац"....ну или посадить
    Alexey-74
    1. NIKNN Сегодня, 11:25
      Цитата: Alexey-74
      Слово за нашими РЭБ.....надо потренироваться нашим спецам и сломать сей "пепелац"....ну или посадить
      Да тренировка РЭБ пошла бы на пользу... , сложность в том, что данный пепелац в основном по программе летает как бы сам по себе и управление проблематично перехватить даже если GPS отрезать, а вот из серии разработок по программе «Алабуга» испытать че ни будь (пожечь ему электронику, это интересно бы было... Ну испытывали рядом, кто виноват, что близко подлетел... smile
      NIKNN
  4. ramzes1776 Сегодня, 11:09
    А посадить пару штук с помощью комплекса "Автобаза" не судьба?
    ramzes1776
    1. himRa Сегодня, 11:35
      Цитата: ramzes1776
      А посадить пару штук с помощью комплекса "Автобаза" не судьба?

      Для начала объясните как электроника не отказывает в космосе при более мощных электро-магнитных излучениях от солнца например....не судьба?
      объясняется просто -имеет защиту...
      и потом этим беспилотникам связь с оператором не нужна,умеют работать полностью автономно,связь со спутником кстати тоже,разведданные они не отсылают а шифруют и записывают на свой жёсткий диск ...
      himRa
  5. Radikal Сегодня, 11:15
    По словам командующего, в зоне ответственности армии регулярно выполняют полеты американские стратегические беспилотники Global Hawk и пилотируемые самолеты-разведчики RS-135 и P-8А Poseidon.
    С нетерпением ожидаем сообщения о сбитом беспилотнике...! wassat tongue
    Radikal
    1. Б.Т.В. Сегодня, 11:25
      Цитата: Radikal
      С нетерпением ожидаем сообщения о сбитом беспилотнике...!


      Лучше о нечаянно упавшем( птички, сэр....). smile
      Б.Т.В.
  6. штольц Сегодня, 11:25
    Цитата: с-т Petrov

    а прикидываетесь вы потому что имеете с этого какой то профит или за бесплатно?

    Бесплатно, ибо уже утомили и надоели такие умные, но весьма примитивные, вроде вас.
    штольц
  7. федоров Сегодня, 11:33
    наблюдать за изменениями в группировке войск и сил Южного военного округа (ЮВО), а также за строительством Крымского моста

    Пока не нарушат ничего, пущай себе парят, нашим на изучение.Ну а если уж нет, залетит и не собьют, тут пример Руста есть и все его помнят. Погоны и должности полетят только так. А Крымский мост строится чуть ли не в прямом эфире, чего тут скрывать ?
    федоров
  8. kig Сегодня, 11:39
    Вот вам пример манипулирования и программирования, пусть даже и не нейро. Из заголовка и содержания ясно вытекает, что беспилотники, да еще и принадлежащие США, нагло залетают в наше воздушное пространство и вертятся вокруг моста. А наши соколы их только сопровождают. Впору начать кричать: доколе! Сбить гадов!

    А теперь внимание, вот что исчезло из полного текста статьи:

    Он добавил, что в ходе полетов нарушений государственной границы отмечено не было, минимальное удаление от границы составляет 10–15 км.

    Неправда ли, пара дополнительных строчек - и совсем другой смысл.
    kig
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