Беспилотники США заметили у строящегося Крымского моста

Очевидно, что основной задачей является оперативное выявление изменений в группировке войск и сил Южного военного округа. Не исключаю, что иностранные разведки интересуют и темпы строительства Крымского моста

Беспилотные летательные аппараты и самолеты-разведчики США регулярно совершают полеты у южных границ России, чтобы наблюдать за изменениями в группировке войск и сил Южного военного округа (ЮВО), а также за строительством Крымского моста, сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.По словам командующего, в зоне ответственности армии регулярно выполняют полеты американские стратегические беспилотники Global Hawk и пилотируемые самолеты-разведчики RS-135 и P-8А Poseidon.— сказал он.Основные маршруты их полетов пролегают вдоль Черноморского побережья от западной части Крымского полуострова вплоть до Сочи. В этом году истребители объединения выполнили более 100 полетов на сопровождение американских разведчиков, при этом в более 70% случаев речь шла о беспилотниках.Крымский мост протяженностью 19 км возводится в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года, передает ТАСС