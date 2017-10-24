В Севастополе завершена реконструкция Константиновской батареи
В Севастополе восстановили легендарную Константиновскую казематированную батарею, превратив ее в музей, передает РИА Новости.
Решение о реконструкции батареи было принято в 2014 году по инициативе главы Русского географического общества.
При производстве работ специалисты сверялись с историческими чертежами, полученными в центральном архиве ВМФ РФ в Петербурге. Открытие музея запланировано на 4 ноября, первые два дня посетить экспозицию можно будет бесплатно.
История Константиновской батареи восходит к XVIII веку. В ходе обороны Севастополя во время Крымской войны британский флот подверг крепость бомбардировке. В Великую Отечественную войну защитники форта обеспечивали эвакуацию мирных граждан и военнослужащих с северной стороны города на южную часть, а затем – вывод кораблей Черноморского флота из Севастопольской бухты.
Решение о реконструкции батареи было принято в 2014 году по инициативе главы Русского географического общества.
При производстве работ специалисты сверялись с историческими чертежами, полученными в центральном архиве ВМФ РФ в Петербурге. Открытие музея запланировано на 4 ноября, первые два дня посетить экспозицию можно будет бесплатно.
История Константиновской батареи восходит к XVIII веку. В ходе обороны Севастополя во время Крымской войны британский флот подверг крепость бомбардировке. В Великую Отечественную войну защитники форта обеспечивали эвакуацию мирных граждан и военнослужащих с северной стороны города на южную часть, а затем – вывод кораблей Черноморского флота из Севастопольской бухты.
Использованы фотографии: ИА Новости Крым / Андрей Кирее
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