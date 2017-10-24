11:45 24 октября

В Севастополе завершена реконструкция Константиновской батареи

В Севастополе восстановили легендарную Константиновскую казематированную батарею, превратив ее в музей, передает РИА Новости.

В Севастополе завершена реконструкция Константиновской батареи


Решение о реконструкции батареи было принято в 2014 году по инициативе главы Русского географического общества.




При производстве работ специалисты сверялись с историческими чертежами, полученными в центральном архиве ВМФ РФ в Петербурге. Открытие музея запланировано на 4 ноября, первые два дня посетить экспозицию можно будет бесплатно.



История Константиновской батареи восходит к XVIII веку. В ходе обороны Севастополя во время Крымской войны британский флот подверг крепость бомбардировке. В Великую Отечественную войну защитники форта обеспечивали эвакуацию мирных граждан и военнослужащих с северной стороны города на южную часть, а затем – вывод кораблей Черноморского флота из Севастопольской бухты.

Использованы фотографии: ИА Новости Крым / Андрей Кирее
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 3

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  1. Ил-18 Сегодня, 11:21
    И кто-то ещё будет говорить, что Крым не нужно было возвращать?(!)
    Это на генном уровне россияне, не зависимо от национальной принадлежности, воины. А не эти, желто- голобые. Память, это важнее, чем экономика, без неё страна вымрет. Мне очень приятно было смотреть на снос памятников генералам южан в США, они были благородны в своих поступках, в отличие от северян, вероломных обманщиков. Если так процесс там пойдёт, американцы превратятся в третьесортный народ через пару поколений, и мир заживает спокойно.
    Ил-18
  2. Михаил55 Сегодня, 11:28
    Радует!!!! История должна постоянно учить наших потомков.
    Михаил55
  3. НасРать Сегодня, 11:33
    .....В ходе обороны Севастополя во время Крымской войны британский флот подверг крепость бомбардировке. ...


    Почему Крымскую войну так назвали?.... Бои проходили и на Балтике, и на Дальнем востоке, и на Кавказе, и на Беломорье... само собой- в Крыму - это Вторая Отечественная война - не меньше!!! И по составу участников нападения - Всё та же - объединенная Европа....

    А то что восстановили - прекрасно и для истории, и для туризма!
    НасРать
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