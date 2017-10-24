Ходорковский призвал демократов использовать выборы для развала России

Протестное – значит против Путина или его ставленника, за любого приемлемого кандидата, а в случае его отсутствия – против всех, испортив бюллетень. Важен факт отказа голосовать за заранее определенного победителя, а не факт отказа от своих гражданских прав

Экс-владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский призвал рассматривать предстоящие президентские выборы как "большое политическое действо", которое надо использовать как возможность для демократии в России. Заявление беглого оппозиционера опубликовано на его страницах в YouТube и Facebook.По словам Ходорковского, предстоящие выборы президента России на самом деле якобы не являются выборами, независимо от того, будет ли в них участвовать Григорий Явлинский, Алексей Навальный или Ксения Собчак, а также от того, кто из них является "проектом Кремля".Настоящие выборы, утверждает оппозиционер, только там, где конечный результат голосования зависит от подлинного мнения избирателей, а не там, где силой административного ресурса обеспечивается "всенародное одобрение".В связи с этим Ходорковский призывает демократов взглянуть на выборы как на "большое политическое действо", которое "надо использовать" для продвижения следующих основных задач: добиваться регистрации всех желающих кандидатов, сделать голосование протестным, поддержать продвижение "принципиальных" вопросов.– заявил Ходорковский.Главными вопросами Ходорковский назвал "децентрализацию и федерализацию" России путем закрепления за регионами прав на самостоятельное определение политики, бюджетную самостоятельность и поэтапный переход к парламентской форме правления.