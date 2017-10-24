11:51 24 октября

Ходорковский призвал демократов использовать выборы для развала России

Экс-владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский призвал рассматривать предстоящие президентские выборы как "большое политическое действо", которое надо использовать как возможность для демократии в России. Заявление беглого оппозиционера опубликовано на его страницах в YouТube и Facebook.

По словам Ходорковского, предстоящие выборы президента России на самом деле якобы не являются выборами, независимо от того, будет ли в них участвовать Григорий Явлинский, Алексей Навальный или Ксения Собчак, а также от того, кто из них является "проектом Кремля".

Ходорковский призвал демократов использовать выборы для развала России



Настоящие выборы, утверждает оппозиционер, только там, где конечный результат голосования зависит от подлинного мнения избирателей, а не там, где силой административного ресурса обеспечивается "всенародное одобрение".

В связи с этим Ходорковский призывает демократов взглянуть на выборы как на "большое политическое действо", которое "надо использовать" для продвижения следующих основных задач: добиваться регистрации всех желающих кандидатов, сделать голосование протестным, поддержать продвижение "принципиальных" вопросов.

Протестное – значит против Путина или его ставленника, за любого приемлемого кандидата, а в случае его отсутствия – против всех, испортив бюллетень. Важен факт отказа голосовать за заранее определенного победителя, а не факт отказа от своих гражданских прав
– заявил Ходорковский.

Главными вопросами Ходорковский назвал "децентрализацию и федерализацию" России путем закрепления за регионами прав на самостоятельное определение политики, бюджетную самостоятельность и поэтапный переход к парламентской форме правления.

Использованы фотографии: globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. Искандер Ш Сегодня, 11:15
    Заголовок не соответствует содержанию
    Искандер Ш
    1. Комментарий был удален.
    2. vorobey Сегодня, 11:19
      Цитата: Искандер Ш
      Заголовок не соответствует содержанию


      последний абзац внимательно перечитайте...
      vorobey
      1. Чёрный Сегодня, 11:28
        Цитата: vorobey
        последний абзац внимательно перечитайте...

        Читать содержание не его конёк... laughing
        Чёрный
    3. Pancir026 Сегодня, 11:28
      Цитата: Искандер Ш
      Заголовок не соответствует содержанию

      Точно?А может вы внимательнее прочтете,то самое содержание-"Главными вопросами Ходорковский назвал "децентрализацию и федерализацию" России путем закрепления за регионами прав на самостоятельное определение политики, бюджетную самостоятельность и поэтапный переход к парламентской форме правления.2
      Помнится шамкающий с трибуны съезда.некий выжтивший из ума старикан,икона всех либералов и демократов-А.сахаров,уже что то такое озвучивал..там то же в его прожектах мелькало нечто подобное-http://detectivebooks.ru/book/29151430/?
      page=16
      Почитайте...очень много из того.что применялось в разрушении СССР.сейчас применяется в разрушении РФ.Даже морды лица.не поменялись в общем то..все то же и те же..
      Pancir026
      1. д^Амир Сегодня, 11:34
        много из того.что применялось в разрушении СССР

        и еще раньше.....
        д^Амир
      2. Искандер Ш Сегодня, 11:35
        Институт федерации позволит регионам не жить на подачки из Москвы и существенно сократит коррупцию.

        Децентрализация позволит региональным властям проводить более эффективное и своевременное управление регионов, а не сегодняшнее управление в режиме ожидания одобрения Москвы.
        Искандер Ш
        1. vorobey Сегодня, 11:40
          Цитата: Искандер Ш
          Институт федерации позволит регионам не жить на подачки из Москвы и существенно сократит коррупцию.

          Децентрализация позволит региональным властям проводить более эффективное и своевременное управление регионов, а не сегодняшнее управление в режиме ожидания одобрения Москвы.


          расскажите механизм уничтожения корупции.. при федерации как вы выражаетесь..

          у нас есть пример.. опозиционного мэра.. и как совпадение американские послы из этого города невылазят.. совпадение?
          vorobey
        2. 79807420129 Сегодня, 11:48
          Цитата: Искандер Ш
          существенно сократит коррупцию.

          Вы сами то поняли какую чушь вы сморозили. laughing
          Цитата: Искандер Ш
          Децентрализация позволит региональным властям проводить более эффективное и своевременное управление регионов

          "Возьмите суверенитета сколько сможете унести"-не помните такой лозунг Алкаша всея Руси?Или не навоевались на Кавказе еще? negative
          79807420129
        3. Cветлейший Сегодня, 11:50
          Не пишите тут больше этой чуши, не та аудитория.
          Cветлейший
    4. Антианглосакс Сегодня, 11:31
      Цитата: Искандер Ш
      Заголовок не соответствует содержанию
      Озаглавить надо было так: Раздался голос из помойки!
      Антианглосакс
    5. Воля Сегодня, 11:34
      Цитата: Искандер Ш
      Заголовок не соответствует содержанию

      Полностью соответствует, ибо победа на выборах ТАКИХ демократов сразу обострит массу вопросов, что не сможет не сказаться по типу украины.
      Воля
    6. штольц Сегодня, 11:35
      Трудно понять реалии сегодняшнего дня, Ходорковский был осуждён, шил себе рукавицы на зоне и никому не мешал. Кто принял решение о его освобождении, сколько ему заплатили? Вот это действительно интересно.
      штольц
      1. Искандер Ш Сегодня, 11:37
        Цитата: штольц
        Кто принял решение о его освобождении, сколько ему заплатили?



        Решение принял Путин всего скорей. Ни кто ни кому не платил. Это была игра в потепление политического климата.
        Искандер Ш
  2. Смог Сегодня, 11:18
    "децентрализацию и федерализацию" России путем закрепления за регионами прав на самостоятельное определение политики, бюджетную самостоятельность

    На удельные "княжества" разделить? Это давняя мечта некоторых дерьмократов. Ну так легче будет все на запад продать, хотя и сейчас продано не мало. А если раздробят, продадут ВСЕ!!!!!
    Смог
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:21
      Эх! Не та Россия, не та! В хорошие времена с Мишей, как с Левой Троцким в 1940 г. - "без шума и пыли"..... laughing
      Тёзка, приветствую!!!! hi
      Соломон Кейн
      1. Смог Сегодня, 11:28
        Константин ! Привет! soldier drinks Так я и пишу, что это их влажные, радужные мечтания...
        Цитата: Соломон Кейн
        Не та Россия,

        Дай Бог! Дай Бог! Но расслабляться никак нельзя. Этим пираньям либерализма только дай кусочек власти, так они норовят заглотать по полной. И что самое страшное не поперхнутся и угрызений совести не будут испытывать ввиду ее отсутствия
        Смог
        1. Ил-18 Сегодня, 11:30
          Господа, заметьте: у него нет шарфика ни на одном изображении. Боится.
          Ил-18
          1. д^Амир Сегодня, 11:35
            у него нет шарфика

            ледоруб посылкой выслать.... в подарок к именинам например....
            д^Амир
    2. Masya Masya Сегодня, 11:28
      Цитата: Смог
      На удельные "княжества" разделить?

      Старо как мир... разделяй и властвуй...
      Masya Masya
      1. Смог Сегодня, 11:38
        Цитата: Masya Masya
        Masya Masya

        Марина! Рад встрече love !
        А знаешь мне Ходор в клифте больше нравился. Эх рановато его выпусили, не встал он твердо на путь исправления.

        Цитата: Masya Masya
        Старо как мир.

        Ну да! Все то что начиналось в незапамятные времена, почитай с Ионана I Калиты надо похерить по их понятиям. А что? Не они собирали, им не жалко....
        Смог
    3. NIKNN Сегодня, 11:33
      Цитата: Смог
      На удельные "княжества" разделить? Это давняя мечта некоторых дерьмократов. Ну так легче будет все на запад продать, хотя и сейчас продано не мало. А если раздробят, продадут ВСЕ!!!!!

      Тут мягко говоря только пук. Не знают они пока как, но стараются изо всех сил..., штаты сказали, если не свергните путина и не устроите историю по типу Горбачевской , то все их нечеловеческим трудом заработанное будет конфисковано... Сами свои фаберже в кулак Штатов положили, теперь и вертятся... Это только начало, но думаю , что на этот раз им не светит..., если только еще какую гадость не придумают...
      NIKNN
  3. ivselim Сегодня, 11:18
    Пошел бы ты Ходор на.... куда Макар телят не гонял.
    ivselim
    1. volodya Сегодня, 11:34
      Цитата: ivselim
      Пошел бы ты Ходор на.... куда Макар телят не гонял.

      До чего надоели эти дерьмократы и либерасты! Один такой у нас считался художником,а как уехал во Францию,сразу загремел в дурдом!
      volodya
  4. _Jack_ Сегодня, 11:20
    его для этого досрочно выпустили?
    _Jack_
  5. japs Сегодня, 11:21
    Мелкий лгунишка, обещал,мамой клялся, не лезть в политику.
    japs
  6. Ил-18 Сегодня, 11:34
    Эти либералы, так называемые, не ходят на выборы. Они заранее знают исход выборов! Сколько ни общался с либерально-повернутыми, как выборы, вывод у них один: чё туда ходить, уже все ясно. В пустоту вещает Ходорковский, бараны на избирательный участок не пойдут, тусовки нет. Вот, на несанкционированный шабаш, всегда пожалуйста, там селфи можно делать.
    Ил-18
  7. WAN Сегодня, 11:35
    Все за лошадь, тьфу ты, Ксюшу!

    Состав Правительства РФ при Президенте К.Собчак-Виторган:
    - Министр обороны - А.Сердюков
    - Министр имущества - баба Сердюкова (Васильева)
    - Министр финансов - полковник Захарченко
    - Министр экономики - С.Мавроди
    - Министр культуры - С.Шнуров
    - Министр налогов и сборов - А.Навальный
    - МЧС, глава департамента пожарной охраны - П.Павленский
    - Министр здравоохранения - А.Кашпировский
    - Министр иностранных дел - Божена Рынска-Курицына
    - Министр внутренних дел - К.Райкин
    - Министр по делам Республики Крым - А.Макаревич

    Во заживём fellow
    WAN
  8. резервист Сегодня, 11:36
    конечный результат голосования зависит от подлинного мнения избирателей, а не там, где силой административного ресурса обеспечивается "всенародное одобрение".

    В 1996 году в Татарстане с большим перевесом победил Зюганов, то есть - всенародное одобрение.
    Но на следующий день объявили, что неправильно считали, а победил Ельцин. Административный ресурс победил.
    Вспомнился сразу анекдот:
    Председатель счётной комиссии: - У меня две новости - хорошая и плохая...
    Ельцин: - Ну давай плохую.
    ПСК: - Зюганов набрал 70% голосов.
    Ельцин: - А хорошая новость?
    ПСК: - А Вы набрали 85%... what
    резервист
  9. Виктор-М Сегодня, 11:50
    Настоящие выборы, утверждает Ходорковский, только там, где конечный результат голосования зависит от подлинного мнения избирателей

    Ага, и удовлетворяет интересам США.
    Виктор-М
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