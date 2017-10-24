Полк С-400 встанет на дежурство в Севастополе в феврале 2018 года

Началось перевооружение зенитного ракетного полка С-300ПМ, дислоцированного в Севастополе, на новую зенитную ракетную систему С-400 "Триумф"

Заступление полка С-400 на боевое дежурство по ПВО [противовоздушной обороне] в Севастополе планируется в феврале 2018 года. Прикрывать С-400 от нападения с воздуха будут зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1"