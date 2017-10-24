11:47 24 октября

Полк С-400 встанет на дежурство в Севастополе в феврале 2018 года

Дислоцированный в Севастополе зенитный ракетный полк, имеющий на вооружении ЗРС С-300ПМ, начал плановое перевооружение на систему С-400 "Триумф". Полностью перевооруженный полк заступит на боевое дежурство в феврале 2018 года. Об этом сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Началось перевооружение зенитного ракетного полка С-300ПМ, дислоцированного в Севастополе, на новую зенитную ракетную систему С-400 "Триумф"
- сказал он.

Полк С-400 встанет на дежурство в Севастополе в феврале 2018 года



По словам командующего, сейчас боевыми расчетами осуществляется прием техники, затем будут проводиться контрольные стрельбы, то есть проверка технической исправности системы.

Заступление полка С-400 на боевое дежурство по ПВО [противовоздушной обороне] в Севастополе планируется в феврале 2018 года. Прикрывать С-400 от нападения с воздуха будут зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1"
- уточнил генерал.

Он отметил, что с перевооружением полка в Севастополе эффективность системы ПВО на Юго-Западном стратегическом направлении увеличится примерно в полтора раза.

Севостьянов также сообщил, что развертывание других полков С-400 на полуострове и в целом в зоне ответственности 4-й армии ВВС и ПВО не планируется, но в 2018 году зенитный ракетный полк в Феодосии получит третий дивизион С-400 "Триумф" и комплексы "Панцирь-С1", передает ТАСС


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. стайер Сегодня, 11:32
    Хорошая новость. У меня еще вопрос есть к знающим людям. Дивизионы которые снимаются с дежурства куда потом идут? Заступают на дежурство в других (не прикрытых) регионах? Или (условно) в утиль?
    стайер
    1. резервист Сегодня, 11:41
      Дивизионы которые снимаются с дежурства куда потом идут?

      Оставить их там. Плотность огня выше - эффективность выше.
      резервист
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