11:51 24 октября

Посол США: "Северный поток-2" будет стоить Украине 3% ВВП

Американский посол на Украине Мари Йованович прокомментировала план строительства ветки газопровода «Северный поток-2». Выступая на конференции «Oil and gas 2017», посол США заявила о том, что после реализации этого проекта Украина ежегодно будет терять «чистый» доход в размере 2,7 млрд долларов. Это примерно 3% ВВП Украины.

По словам Йованович, этот факт перечёркиват любой рост украинского ВВП, если он окажется ниже этого процентного показателя.

Напомним, что соглашение, подписанное Россией и Украиной по транзиту газа в ЕС и по поставкам газа на саму Украину, истекает в 2019 году. Если договор не будет продлён, то Украина действительно теряет и статус страны-транзитёра, и саму возможность получать газ не «реверсом» с европейскими наценками, а напрямую из России.


Посол США: "Северный поток-2" будет стоить Украине 3% ВВП


Мари Йованович:
Мы очень следим за тем, что произойдёт с «Нафтогазом». Ведь энергосистема Украины является для вашей страны ключевой составляющей реформ. После проведения реформ рынок Украины должен стать открытым для внутренних и внешних инвесторов.


Это завуалированный намёк на то, что украинскую трубу могут попросту выкупить иностранные компании. Даст ли это позитивный эффект для экономики Украины? – риторический вопрос.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. резервист Сегодня, 11:42
    Миллер положил на санкции длинный и толстый "Северный поток 2". laughing
    резервист
    1. volodya Сегодня, 11:46
      А почему только 3 процента? Они потеряют гораздо больше!
      volodya
      1. Чёрный Сегодня, 11:50
        Проблемы индейцев Россию не касаются smile
        Чёрный
  2. vorobey Сегодня, 11:43
    а кому она нужна будет если будет северный поток 2...
    vorobey
    1. himRa Сегодня, 11:46
      Цитата: vorobey
      а кому она нужна будет если будет северный поток 2...

      Но более странный вопрос а почему об этом говорят американцы?зачем ....с какой такой целью? am
      himRa
  3. NIKNN Сегодня, 11:43
    А кто виноват? сами выбрали перспективный европейский путь развития..
    Иду с закрытыми глазами и улыбкой до ушей на встречу будущему счастью через поле из граблей!
    NIKNN
  4. Altona Сегодня, 11:45
    Мы очень следим за тем, что произойдёт с «Нафтогазом». Ведь энергосистема Украины является для вашей страны ключевой составляющей реформ. После проведения реформ рынок Украины должен стать открытым для внутренних и внешних инвесторов.
    -----------------------------------
    Шота "цифровая" и прочие экономики нигде не работают без нефтегазовой иглы. laughing hi
    Altona
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:45
    Украина ежегодно будет терять «чистый» доход в размере 2,7 млрд долларов. Это примерно 3% ВВП Украины.


    Это как раз те халявные деньги которые мы платим сейчас УКРАИНЕ за ничего неделание до 2019 года.

    Халявщики...
    Тот же ЛЕХА
  6. Александр 3 Сегодня, 11:47
    Быть или не быть, вот в чём вопрос. Что опять хочется обмануть и украсть?
    Александр 3
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