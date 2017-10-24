Посол США: "Северный поток-2" будет стоить Украине 3% ВВП

Мы очень следим за тем, что произойдёт с «Нафтогазом». Ведь энергосистема Украины является для вашей страны ключевой составляющей реформ. После проведения реформ рынок Украины должен стать открытым для внутренних и внешних инвесторов.

Американский посол на Украине Мари Йованович прокомментировала план строительства ветки газопровода «Северный поток-2». Выступая на конференции «Oil and gas 2017», посол США заявила о том, что после реализации этого проекта Украина ежегодно будет терять «чистый» доход в размере 2,7 млрд долларов. Это примерно 3% ВВП Украины.По словам Йованович, этот факт перечёркиват любой рост украинского ВВП, если он окажется ниже этого процентного показателя.Напомним, что соглашение, подписанное Россией и Украиной по транзиту газа в ЕС и по поставкам газа на саму Украину, истекает в 2019 году. Если договор не будет продлён, то Украина действительно теряет и статус страны-транзитёра, и саму возможность получать газ не «реверсом» с европейскими наценками, а напрямую из России.Мари Йованович:Это завуалированный намёк на то, что украинскую трубу могут попросту выкупить иностранные компании. Даст ли это позитивный эффект для экономики Украины? – риторический вопрос.