Украина между «европейской мечтой» и реальностью депопуляции



Карл Бильдт на митинге «Правого Сектора» в Одессе, 2014 год

Не так давно бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт расписал в своём Twitter новую картину «общей Европы»: «Более миллиона поляков работают в Великобритании. Более миллиона украинцев работают в Польше». Возглавляя шведский МИД, Бильдт был одним из тех европейских политиков, кто активно поддержал как сам украинский Майдан, так и государственный переворот на Украине. В горячее время тех событий шведский министр не раз был в КВыступление Карла Бильдта на той конференции (он звал Киев к демократии, реформам, европейскому сотрудничеству и предостерегал от налаживания отношений с Москвой) очень запомнилось новой украинской власти. Потом, после отставки премьера Арсения Яценюка, шведа, к тому времени уже сидящего без работы, в администрации Порошенко всерьёз рассматривали в качестве кандидата на пост главы украинского правительства.Написавший об этих планах Петра Порошенко украинский сайт «Главком» попутно отметил, что у Бильдта есть своё видение будущего Украины. Например, на уже упомянутой конференции швед привёл украинцам в качестве примера для подражания Польшу, «добившуюся успеха на европейском рынке». Однако назначение Бильдта не состоялось. Эксперты считают, что здесь своё слово сказали американцы.В Соединённых Штатах о шведском политике сложилось не самое благоприятное мнение. В обнародованной WikiLeaks секретной дипломатической переписке американцы отмечают «ограниченные дипломатические способности» Бильдта и сравнивают его со «среднего размера собакой с повадками большой». Видимо, это качество вновь взыграло в отставном политике и подвигло его на пост в Twitter.Впрочем, пост этот вызвал на Украине совсем не ту реакцию, на которую, видимо, рассчитывал Карл Бильдт. Вместо щенячьей радости от возможности выехать на заработки в Польшу, украинские политологи задумались о том, как закрыть потребности собственного рынка труда. Размышления получились грустными.«Бедность выталкивает людей за границу, — печалился в эфире телеканала 112 политолог Андрей Золотарев. Он отметил новую украинскую тенденцию, — «если в «нулевые» муж или жена уезжали на заработки, то сейчас уезжают уже семьями…» Как это выглядит в реальности, описал Дмитрий Ковалевич в издании Ukraina.ru.Ковалевич рассказал о положении в небольшом областном центре Черкассы. Город заполонён бесплатными объявлениями, начинающимися с фразы «Продам в связи с выездом». Ссылаясь на данные местных агентств, автор отмечает, что предложения о продаже недвижимости в 10-12 раз превышает спрос. Люди не уезжают. Они реально бегут.Главная причина лежит на поверхности: «Уровень зарплат, предлагаемый частными предпринимателями и государственными службами (3200-5000 гривен) не позволяет даже худо-бедно существовать, оплачивать коммунальные услуги, не говоря уже о возможности аренды жилья».Стоит заметить, что существующий ценник на рынке труда сложился не только из-за нынешних экономических условий. Рост зарплат на Украине сдерживает активное вмешательство Международного валютного фонда. Известно, в частности, публичное мнение первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона о том, что повышение зарплат на Украине «скажется на рентабельности и конкурентоспособности».Власти приняли это, как безусловное руководство к действию. В результате, украинцы валом хлынули из страны, чтобы обеспечить средствами себя и свои семьи. Местный политолог Тарас Березовец на своей страничке в Facebook написал, что из-за низких зарплат на родине около 12 млн. граждан Украины работают за рубежом.Березовец ссылается на свои источники в кабинете министров и расшифровывает названную цифру. По данным политолога, 3−3,5 млн. украинцев ездят на заработки в Россию, около 7 млн. работают в Евросоюзе, еще 2 млн. трудятся в США и странах Азии. При этом, «если раньше в основном на заработки ездили только жители Западной Украины, то теперь в гастарбайтеры подались и жители южных регионов Украины».Черкассы, как мы знаем, отнюдь не запад и не юг, а самый, что ни на есть, центр страны. Раньше он сам был притяжением мигрантов из депрессивных сельских районов. Теперь город, как, впрочем, большинство областных центров Украины, испытывает острую нехватку рабочей силы, особенно профессионально подготовленных кадров.Это новая постмайданная реальность. В прежние годы провинциальные районные и областные центры Украины в связи с остановкой крупных промышленных предприятий сталкивались с достаточно высоким уровнем безработицы. Сейчас работодатели жалуются на критическую нехватку персонала.Причём, речь не только о квалифицированных инженерных и рабочих кадрах. (По данным Черкасского областного центра занятости, «две трети из тех, кто официально выехал в прошлом году на заработки, имеют высшее или профессионально-техническое образование».) Требуются электрики, грузчики, официантки, продавцы, товароведы, кассиры, офис-менеджеры. Кажется, нет конца этому списку.Выезд на работу за границу целыми семьями обозначил ещё одну проблему. Сократился приток валюты в страну от гастарбайтеров, и довольно существенно. Эксперты приводят такой пример: раньше мини-бус с едущими домой на побывку людьми вёз в среднем 30-40 тысяч евро. Сейчас в десять раз меньше — 3-4 тысячи евро. Люди стали тратить деньги там, где зарабатывают.Больше того, многие вовсе не собираются возвращаться на Украину. Они связывают своё будущее с государствами нынешнего пребывания. Такие настроения подогреваются странами, заинтересованными в украинской рабочей силе, — той же Польшей. Там сейчас за умеренную плату или вовсе бесплатно (часто — с выплатой студенческой стипендии) можно получить востребованное в Европе образование.Об этом на Украине знают и реагируют соответствующим образом. Результаты опубликованного на прошлой неделе опроса социологической группы «Рейтинг» показали что, 35% граждан Украины хотели бы навсегда покинуть страну. Это на 5% больше, чем показывали прошлогодние замеры общественных настроений.Социологи фиксируют, что в возрастной группе 18-35-летних эмиграционные устремления достигли уровня в 54 процента. У пожилых людей желания срываться с обжитого места поменьше (19%). Зато в массе своей (70% опрошенных) они хотят, чтобы на работу или учебу за границу выехали их дети и внуки.Картина грустная. Вместо того, чтобы реализовать свою «европейскую мечту» на родине, разочаровавшиеся украинцы ищут теперь счастье за границей. Не связанные с киевской властью социологи и политологи рисуют мрачное будущее для своей страны. Мало того, что Украина понемногу превращается в место жительства пенсионеров, так ей ещё угрожает реальная депопуляция.«Для нашей демографии с разницей между рождаемостью и смертностью отток людей за рубеж — это колоссальная опасность для страны, — убеждён политолог Андрей Золотарев. — Заводы мы можем восстановить, открыть новые производства, но если мы потеряем человеческий капитал, это будет катастрофическая для страны потеря».Любопытно, что изменение положения к лучшему местные эксперты связывают не с оздоровлением экономики или общественно-политической среды, а с чисто механическим пополнением населения за счёт мигрантов из других, ещё более депрессивных стран. Тарас Березовец, например, предлагает завозить работников из стран СНГ и Юго-Восточной Азии.Политолог называет эту меру не популярной — наверное, с оглядкой на украинских националистов, оседлавших власть в Киеве. А, может быть, потому, что ставка на людей другой культуры и веры внесла смуту даже в благополучное общество старой Европы, что уж говорить о раздираемой гражданским конфликтом Украине.У киевских экономистов свои сомнения. Во-первых, за годы майданной власти валовой доход Украины на душу населения упал до 8300 долларов. Это значительно меньше, чем в государствах СНГ, обладающих квалифицированной рабочей силой — Белоруссии, Казахстане, странах Закавказья. Во-вторых, не попавшие в приведённый выше список граждане из стран Средней Азии вполне востребованы на более обеспеченном российском рынке труда.Получается практически безнадёжная для страны ситуация. Её безнадёжность усугубляется отсутствием серьёзной государственной политики. В Киеве сейчас не до таких забот, как будущее украинского государства. Сегодня в приоритете местных политиков не общественное благо, а личное состояние. Там делят власть и деньги. И конца этому не видно…