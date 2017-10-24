Шойгу: ИГ* контролирует менее 5% Сирии

Сегодня ИГ контролирует менее 5%, до начала операции Воздушно-космических сил (ВКС) России ИГ контролировало более 70% территории Сирии

Освобождено 998 городов и населённых пунктов, освобождённая площадь 503 тысячи 223 квадратных километра. Ликвидирована большая часть боевиков. Начат процесс восстановления мирной жизни в стране. С начала операции ВКС России, с 2015 года, в дома вернулись 1 млн 126 тысяч человек. Только в 2017 году - 660 тысяч

До 2015 года около $3 млрд в год зарабатывала ИГИЛ от продажи нефти на территории Сирии, в отдельные периоды - до $10 млн в сутки. Сегодня финансовая подпитка ИГИЛ с территории Сирии практически прекращена

Также уничтожено более 200 нефтяных и газовых мест добычи, 184 нефтеперерабатывающих завода, 126 станций перекачки топлива и около четырёх тысяч бензовозов

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в настоящее время контролируют не более 5% территории Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.По его словам, за два года действий ВКС РФ в Сирии были ликвидированы 948 тренировочных лагерей, 666 заводов по изготовлению боеприпасов, около 1,5 тыс. единиц военной техники боевиков.— заявил Шойгу в ходе четвертого заседания членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров («СМОА плюс»).- сказал С.Шойгу.Также министр обороны отметил, что за два года участия ВКС России в боевых действиях на территории Сирии фактически прекращена финансовая подпитка "Исламского государства" за счет нефтяного промысла.- сказал С.Шойгу- сказал С.Шойгу.ИГ* (Исламское государство, ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в России