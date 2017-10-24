16:57 24 октября

Шойгу: ИГ* контролирует менее 5% Сирии

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в настоящее время контролируют не более 5% территории Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, за два года действий ВКС РФ в Сирии были ликвидированы 948 тренировочных лагерей, 666 заводов по изготовлению боеприпасов, около 1,5 тыс. единиц военной техники боевиков.

Шойгу: ИГ* контролирует менее 5% Сирии



Сегодня ИГ контролирует менее 5%, до начала операции Воздушно-космических сил (ВКС) России ИГ контролировало более 70% территории Сирии
— заявил Шойгу в ходе четвертого заседания членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров («СМОА плюс»).

Освобождено 998 городов и населённых пунктов, освобождённая площадь 503 тысячи 223 квадратных километра. Ликвидирована большая часть боевиков. Начат процесс восстановления мирной жизни в стране. С начала операции ВКС России, с 2015 года, в дома вернулись 1 млн 126 тысяч человек. Только в 2017 году - 660 тысяч
- сказал С.Шойгу.

Также министр обороны отметил, что за два года участия ВКС России в боевых действиях на территории Сирии фактически прекращена финансовая подпитка "Исламского государства" за счет нефтяного промысла.

До 2015 года около $3 млрд в год зарабатывала ИГИЛ от продажи нефти на территории Сирии, в отдельные периоды - до $10 млн в сутки. Сегодня финансовая подпитка ИГИЛ с территории Сирии практически прекращена
- сказал С.Шойгу

Также уничтожено более 200 нефтяных и газовых мест добычи, 184 нефтеперерабатывающих завода, 126 станций перекачки топлива и около четырёх тысяч бензовозов
- сказал С.Шойгу.

ИГ* (Исламское государство, ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 17

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  1. bagr69 Сегодня, 14:45
    Молодцы! Довольно быстро и эффективно управились.
    Нужно теперь закрепить результат, вычистить всех оставшихся бармалеев и их инструкторов, да закрепиться в регионе для своих стратегических оборонных целей.
    bagr69
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:48
      Молодцы! Довольно быстро и эффективно управились


      Наши спецы из ВКС и ССО очень производительно работают...но думаю ситуация может ухудшится когда курды начнут самовольничать и игиловцы из ИРАКА проникать на территорию СИРИИ.
      Пока все нестабильно и неопределенно... what
      Тот же ЛЕХА
    2. 210окв Сегодня, 14:50
      Замечательно!Остальную территорию кто контролирует?
      Цитата: bagr69
      Молодцы! Довольно быстро и эффективно управились.
      Нужно теперь закрепить результат, вычистить всех оставшихся бармалеев и их инструкторов, да закрепиться в регионе для своих стратегических оборонных целей.
      210окв
      1. bagr69 Сегодня, 15:04
        Я думаю, скоро все будет контролироваться войсками САР при поддержке наших ВКС, а в дальнейшем, можно будет и свой "форпост" организовать. РЛС дальнего обнаружения соорудить, например, место ведь очень хорошее.
        bagr69
  2. Невский_ЗУ Сегодня, 14:45
    Удержать бы теперь этот весь успех. Без российских ВКС и спецов на земле, оборона САР быстро "поплывет" к пригородам Дамаска.
    Невский_ЗУ
  3. 210окв Сегодня, 14:45
    Замечательно!Вопрос.А сколько контролирует Асад?Если даже пригород Дамаска не смогут никак взять под контроль.П лохо то,что единую страну разорвали на клочки религиозно-клановые группировки.Он контролирует только ту территорию где сильны алавиты.И где находятся наши воины.О других районах и полном контроле речь не идет.К сожалению
    210окв
    1. Арон Заави Сегодня, 14:48
      Цитата: 210окв
      Замечательно!Вопрос.А сколько контролирует Асад?Если даже пригород Дамаска не смогут никак взять под контроль.

      Это уже другой вопрос. Идлиб, Гута и районы под контролем СДФ он точно пока не контролирует.
      Арон Заави
    2. Muvka Сегодня, 14:51
      Цитата: 210окв
      Замечательно!Вопрос.А сколько контролирует Асад?Если даже пригород Дамаска не смогут никак взять под контроль.П лохо то,что единую страну разорвали на клочки религиозно-клановые группировки.Он контролирует только ту территорию где сильны алавиты.И где находятся наши воины.О других районах и полном контроле речь не идет.К сожалению

      Напомните, какая цель была входа в Сирию? Уничтожать ИГИЛ или помогать Асаду?
      Muvka
      1. 210окв Сегодня, 15:12
        И то и то.А Вы считаете что законная сирийская Власть окончательно победила?Рано об этом говорить.
        Цитата: Muvka
        Цитата: 210окв
        Замечательно!Вопрос.А сколько контролирует Асад?Если даже пригород Дамаска не смогут никак взять под контроль.П лохо то,что единую страну разорвали на клочки религиозно-клановые группировки.Он контролирует только ту территорию где сильны алавиты.И где находятся наши воины.О других районах и полном контроле речь не идет.К сожалению

        Напомните, какая цель была входа в Сирию? Уничтожать ИГИЛ или помогать Асаду?
        210окв
      2. Neputin Сегодня, 15:38
        Целью похода в Сирию была помощь режиму Асада, так как он отказался строить по своей территории газопровод из Катара в европу. После этого на Асада навалились все "бармалеи" с при поддержке саудитов, катарцев, европейцев и американцев. А мы его спасли. И даже не его а широкий карман г. Миллера и Газпрома, чтобы у них и дальше мечты сбывкались. А сказки о борьбе с международным терроризмом - это для таких лохов как Вы.
        Neputin
  4. Стирбьорн Сегодня, 14:52
    Освобождено 998 городов и населённых пунктов, освобождённая площадь 503 тысячи 223 квадратных километра.
    Эммм, признаюсь у Мюрида это прочитал, но вот Вики утверждает, что территория Сирии занимает всего 185 180 км²! fellow То есть Сирия, почти трижды, полностью освобождена! И это несет наш министр обороны, просто ужас какой-то. Как после этого, серьезно воспринимать Коношенкова, с его тысячами уничтоженных, за один удар террористов и там десятки тысяч пораженных целей?!
    Стирбьорн
    1. ПРАВОкатор Сегодня, 15:14
      Плюс Голанские высоты 150 км2 ,может что ещё посчитали ??? Озеро Кинерет??? Так по немногу и больше может получиться...
      ПРАВОкатор
  5. Livonetc Сегодня, 14:57
    Цитата: Стирбьорн
    Освобождено 998 городов и населённых пунктов, освобождённая площадь 503 тысячи 223 квадратных километра.
    Эммм, признаюсь у Мюрида это прочитал, но вот Вики утверждает, что территория Сирии занимает всего 185 180 км²! fellow То есть Сирия, почти трижды, полностью освобождена! И это несет наш министр обороны, просто ужас какой-то. Как после этого, серьезно воспринимать Коношенкова, с его тысячами уничтоженных, за один удар террористов и там десятки тысяч пораженных целей?!

    Вы поаккуратней насчет министра.
    Вы его дословно слышали?
    Он это сказал?
    Хотя вот посмотрел статью в ТАСС там та же ахинея.
    Есть и в Российской газете но со ссылкой на ТАСС и освобожденную территорию в километрах приводить не стали.:)
    Livonetc
  6. iouris Сегодня, 15:01
    Нефть, вода и плодородные земли именно на этих 5%?
    iouris
  7. yuliatreb Сегодня, 15:04
    Вот и надо им оставить эти 5%, пусть там сконцентрируют все свои остатки былой мощи, подтянут дополнительные силы, кашки поедят, и когда они все соберутся размазать их на все оставшиеся 5%.
    yuliatreb
  8. pvv113 Сегодня, 15:26
    за два года действий ВКС РФ в Сирии были ликвидированы 948 тренировочных лагерей, 666 заводов по изготовлению боеприпасов, около 1,5 тыс. единиц военной техники боевиков

    Американцы уже все это причислили к своим заслугам laughing
    pvv113
  9. Петр1 Сегодня, 15:26
    какие 6 процентов? а идлиб.а ат танф.курды пол страны забрали...какие 6...
    Петр1
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