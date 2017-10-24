Bloomberg о сверхрасходах США на обслуживание парка истребителей F-35
Новейшие истребители F-35 с января по август не могли летать 22% времени из-за отсутствия необходимых деталей, Соединенным Штатам придется затратить огромные денежные средства на обслуживание и эксплуатацию самолетов, пишет Bloomberg.
«В среднем ремонт деталей самолета занимает 172 дня, что вдвое больше, чем предполагалось по программе производства F-35, следует из отчета правительства. При этом Пентагон ускоряет производство самолетов, несмотря на то, что столкнулся со значительно увеличившимся сроком ремонта и отставанием техобслуживания истребителей на шесть лет от графика», – приводит статью газета Взгляд.
В Пентагоне также уверяют, что «высокие затраты на разработку и производство F-35 взяты под контроль» и прогнозируемая стоимость программы составляет $ 406,5 млрд. Тем не менее, эксперты полагают, что официальная оценка сильно занижена, поскольку, по их подсчетам, эксплуатация и обслуживание будут стоить дополнительно $ 1,12 трлн. за 60-летний срок службы самолетов.
«Более того, в связи с выпуском новых самолетов эксплуатация парка F-35 станет еще более сложной. Руководители программы F-35 и представители Lockheed предприняли меры по увеличению доступности деталей, чтобы избежать проблем, но документация Пентагона указывает на сохранение трудностей в этом вопросе», – говорится в материале.
Напомним, к F-35 неоднократно предъявлялись претензии из-за дороговизны программы и многочисленных недостатков истребителей, которые оказалось крайне сложно устранить. Так, в сентябре сообщалось, что внесение изменений в систему катапультирования самолета не исключило опасность серьезных травм или гибели пилотов.
«В среднем ремонт деталей самолета занимает 172 дня, что вдвое больше, чем предполагалось по программе производства F-35, следует из отчета правительства. При этом Пентагон ускоряет производство самолетов, несмотря на то, что столкнулся со значительно увеличившимся сроком ремонта и отставанием техобслуживания истребителей на шесть лет от графика», – приводит статью газета Взгляд.
В Пентагоне также уверяют, что «высокие затраты на разработку и производство F-35 взяты под контроль» и прогнозируемая стоимость программы составляет $ 406,5 млрд. Тем не менее, эксперты полагают, что официальная оценка сильно занижена, поскольку, по их подсчетам, эксплуатация и обслуживание будут стоить дополнительно $ 1,12 трлн. за 60-летний срок службы самолетов.
«Более того, в связи с выпуском новых самолетов эксплуатация парка F-35 станет еще более сложной. Руководители программы F-35 и представители Lockheed предприняли меры по увеличению доступности деталей, чтобы избежать проблем, но документация Пентагона указывает на сохранение трудностей в этом вопросе», – говорится в материале.
Напомним, к F-35 неоднократно предъявлялись претензии из-за дороговизны программы и многочисленных недостатков истребителей, которые оказалось крайне сложно устранить. Так, в сентябре сообщалось, что внесение изменений в систему катапультирования самолета не исключило опасность серьезных травм или гибели пилотов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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