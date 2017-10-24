16:58 24 октября

Bloomberg о сверхрасходах США на обслуживание парка истребителей F-35

Новейшие истребители F-35 с января по август не могли летать 22% времени из-за отсутствия необходимых деталей, Соединенным Штатам придется затратить огромные денежные средства на обслуживание и эксплуатацию самолетов, пишет Bloomberg.



«В среднем ремонт деталей самолета занимает 172 дня, что вдвое больше, чем предполагалось по программе производства F-35, следует из отчета правительства. При этом Пентагон ускоряет производство самолетов, несмотря на то, что столкнулся со значительно увеличившимся сроком ремонта и отставанием техобслуживания истребителей на шесть лет от графика», – приводит статью газета Взгляд.


В Пентагоне также уверяют, что «высокие затраты на разработку и производство F-35 взяты под контроль» и прогнозируемая стоимость программы составляет $ 406,5 млрд. Тем не менее, эксперты полагают, что официальная оценка сильно занижена, поскольку, по их подсчетам, эксплуатация и обслуживание будут стоить дополнительно $ 1,12 трлн. за 60-летний срок службы самолетов.

«Более того, в связи с выпуском новых самолетов эксплуатация парка F-35 станет еще более сложной. Руководители программы F-35 и представители Lockheed предприняли меры по увеличению доступности деталей, чтобы избежать проблем, но документация Пентагона указывает на сохранение трудностей в этом вопросе», – говорится в материале.

Напомним, к F-35 неоднократно предъявлялись претензии из-за дороговизны программы и многочисленных недостатков истребителей, которые оказалось крайне сложно устранить. Так, в сентябре сообщалось, что внесение изменений в систему катапультирования самолета не исключило опасность серьезных травм или гибели пилотов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. chidoryan Сегодня, 14:48
    Одни пишут,что они сверхдорогие, друие что их стоимость где то чуть выше стоимости f-18 (и обслуживания втчсл). Правда посередине?
    chidoryan
    1. Wedmak Сегодня, 14:53
      В деньгах вся правда брат. Деньги правят миром и прав тот, у кого их больше.
      Wedmak
      1. Владимир16 Сегодня, 14:55
        Отличный самолет. Пожирает деньги в огромных количествах. Скоро скажут, что его внедрили матрасам из Кремля для разрушения бюджета матрасии. wassat
        Владимир16
        1. антивирус Сегодня, 16:28
          трудно быть богом.
          парить над миром и управлять миром
          и финансовым богом тоже трудно.
          а уж топ- манагером всех труднее быть
          антивирус
      2. chidoryan Сегодня, 14:57
        Деньги это инструмент для властьимущих. Мне кажется если у тебя есть куча бабок и мозги, которые ты покупаешь за эти бабки, нет смысла клепать что то неэффективное.Даже ради отмыва бабок нет смысла. Отмыть можно и на годной вещи.
        chidoryan
        1. Orionvit Сегодня, 16:46
          Цитата: chidoryan
          Деньги это инструмент для властьимущих

          А владельцы американских аэрокосмических корпораций, входят в категорию власть имущих? То то и оно, поэтому и пользуются данным инструментом, для зарабатывания ещё больших денег. Напомню, основной лозунг капиталиста: "Деньги должны приносить деньги."
          Orionvit
      3. ydjin Сегодня, 15:52
        Цитата: Wedmak
        В деньгах вся правда брат. Деньги правят миром и прав тот, у кого их больше.

        Вот где попил бабла, наши коррупционеры нервно курят в сторонке.
        ydjin
      4. ЮБОРГ Сегодня, 16:14
        Это видимо в продолжение утверждения индийской стороны(правда не официальное!), что совместный российско-индийский проект FGFA, бесперспективен, к тому же о-о-очень дорог в обслуживании. Это в смысле дорого то чего по сути пока нет. laughing
        ЮБОРГ
    2. oldseaman1957 Сегодня, 14:54
      Bloomberg о сверхрасходах США на обслуживание парка истребителей F-35
      - Какие классные! Побольше бы таких расходных программ, чтобы доллар вообще в макулатуру превратился.
      oldseaman1957
      1. Orionvit Сегодня, 16:51
        Цитата: oldseaman1957
        Побольше бы таких расходных программ, чтобы доллар вообще в макулатуру превратился.

        Рано радоваться. Если вы ещё не в курсе, то мировая долларовая денежная система построена так, что американские расходы, оплачивает весь мир. В том числе и Россия, размещая сотни миллиардов долларов, в ценных бумагах ФРС. Так что штаты могут позволить себе тратить столько, сколько захотят, всё равно за "наш" счёт.
        Orionvit
    3. Комментарий был удален.
    4. ProkletyiPirat Сегодня, 14:57
      Цитата: chidoryan
      Правда посередине?

      неа, как всегда "истина где-то рядом", тут же не упоминается какой именно тип ф-35, не упоминается что запчасти ждут долго ибо они идут на постройку новых самолётов, а не на склады, в общем как всегда всё описывается одной картинкой:
      ProkletyiPirat
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:49
    Все равно золотой самолет получается...на роль рабочей лошадки как то не тянет.
    Тот же ЛЕХА
    1. 210окв Сегодня, 14:53
      Кстати.А сколько их уже выпущено?Ведь не меньше сотни.И продолжают строить.Печатный станок позволяет..
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Все равно золотой самолет получается...на роль рабочей лошадки как то не тянет.
      210окв
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:58
        smile
        Ведь не меньше сотни.И продолжают строить.Печатный станок позволяет..

        Пусть печатают...ВПК США пожирает ресурсы США без всякой меры...лопнут рано или поздно от обжорства.
        Тот же ЛЕХА
      2. просто экспл Сегодня, 15:04
        уже 2 сотни с лишком наклепали , недавно была новость что потребуется еще бабло что бы доводить эти 2 сотни до рабочего состояния .
        просто экспл
      3. rocket757 Сегодня, 15:04
        Создавали его как бы скопом (платили уж точно), теперь купят, куда ж они денутся.
        На счет будет он эффективным летуном\бойцом, утверждать сложно ... да ладно, зато хорошенький какой и дорогой к тому же.
        rocket757
  3. vorobey Сегодня, 14:50
    и че тут обсуждать... пусть производят, пусть продают... деньги есть.. могут позволить себе... и катапульту вообще нафиг... зачем если он невидим надежен и неуязвим..
    vorobey
    1. Svarog51 Сегодня, 15:21
      Как чего? Жрёт много. wink
      Svarog51
  4. askort154 Сегодня, 14:51
    Похоже, залечили мужичка yes
    askort154
  5. ЗВО Сегодня, 15:13
    Все дело в прозрачности трат.
    Почему мы не знаем ничего по стоимости летного часа Су-35, Су-30СМ?
    А ведь, хотим мы этого или нет, но он не может быть меньше чем у F-15. Просто потому, что сказок не бывает, что машины одного класса, размера, боевого уровня развития - обязаны быть похожими (чуть ли не до клона) и в потреблении затрат на содержание.
    Что на пилотов, что на БАО, что на расходники и топливо. Во всем.

    У нас нет станка, но мы платим точно так же.
    При одинаковом налете летчиков, при одинаковом уровне техники и стоимости ее ремонта, при одинаковой стоимости топлива - расходы будут примерно одинаковы.
    ЗВО
    1. _Jack_ Сегодня, 15:52
      А ведь, хотим мы этого или нет, но он не может быть меньше чем у F-15.

      Не совсем верно, почему современный F-15 стоит около 100млн.$, а СУ-35С обходится для нашей армии около 35 млн.$ (2 млрд. руб.)? При том, что он как минимум не хуже, а по многим хар-кам лучше. По этим же причинам и стоимость летного часа меньше.
      _Jack_
    2. Vlad.by Сегодня, 15:55
      Это с чего же? Вы полагаете что боец авиабазы где-то в деревне Гадюкино, который таскает кабели к самолету на стоянке получает такое же довольствие как мериканьский контрактник на Аляске? И тот же капитан, техник самолета имеет соизмеримое денежное довольствие что и американец на аналогичной должности?
      И российский авиакеросин настолько же дорог как американское "авиатопливо"??? Яуже не говорю о стоимости самой авиабазы и уж тем более о затратах на туалетную бумагу, жевательную резинку и пиво в холодильник пилотам после полетов.
      А так, да, стоимость летного часа одинаковая.
      Vlad.by
      1. Deck Сегодня, 16:35
        Если платить нашим летчикам и техникам как неграм в Гарлеме, а вместо туалетной бумаги использовать Красную звезду и На страже Родины то можно сильно сэкономить. wink
        Deck
    3. askort154 Сегодня, 16:05
      ЗВО.....При одинаковом налете летчиков, при одинаковом уровне техники и стоимости ее ремонта, при одинаковой стоимости топлива - расходы будут примерно одинаковы.

      Я полагаю, надо копать глубже. Создание самолёта (танка, корабля и т.д) начинается с геологов, добытчиков руды, сталеваров, станочников, проектировщиков, конструкторов и т.д вплоть до техников, лётчиков , диспетчеров - целые отрасли участвуют в создании и обслуживании самолёта. А теперь сравним зарплату всех этих специалистов у них и у нас. Вот и получается разница в себестоимости самолёта и его обслуживании. Как-то так. hi
      askort154
  6. Egorovich Сегодня, 15:17
    Очень рад за матрасников, а особенно за их продвинутый самолет F-35 и за всех тех, кто его закупил или закупит.
    Egorovich
  7. Кент0001 Сегодня, 15:33
    Че, крутяк пепелацы, проще и дешевле их тупо из золота отливать.
    Кент0001
  8. rocket757 Сегодня, 15:45
    Какая неожиданность!
    Впрочем посмотрим, кто и сколько самолётов купит? Вложились то многие и не мало!
    rocket757
  9. лысова Сегодня, 16:06
    Получается дороговата и сыровата птичка, ну а ремонт и вообще того хуже. Но верные НАТО партнёры не скупятся. Израиль к примеру, планирует закупку 50-ти машин.
    лысова
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