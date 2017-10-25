11:39 25 октября

Новый "хищник" в российской экономической фауне: низкая инфляция

Что такое хорошо и что такое плохо? В отношении российской экономики. Как выясняется, действующие экономисты, как кроха из стихотворения Владимира Маяковского, не знают ответа на этот вопрос. По крайней мере, путаются в собственных оценках происходящего с экономикой России.

По порядку.

Буквально каждый экономический чиновник любого (и уж в особенности – федерального) уровня, одной из главных проблем с отсутствием перспектив существенного роста российской экономики называл чрезмерно высокую инфляцию. Аргументация выглядела вполне здраво: высокий уровень инфляции – высокие проценты по банковским кредитам – невозможность для компаний выходить в плюс при условии необходимости погашения кредитов под драконовские проценты – слабый рост, а то и падение экономики страны. Фактически на любом крупном экономическом форуме озвучивался тезис о том, что нам бы, мол, инфляцию свести к уровню относительно развитых стран – процента так 2-3, ну не больше 4-х, в год, и это позволит оживать сферу кредитования, а значит, придаст импульс предпринимательству, который в свою очередь подстегнёт и уверенный рост ВВП России.


Новый "хищник" в российской экономической фауне: низкая инфляция


И вот, казалось бы, чиновники от экономики должны праздновать победу. Действительно, удалось прийти к тем показателям инфляции (по крайней мере так свидетельствуют отчёты), которые похожи на упомянутые целевые значения. Так выглядит динамика инфляции в нашей стране по данным Росстата за последние 7 лет: 2010 год – 8,78%, 2011 – 6,1%, 2012 – 6,58%, 2013 – 6,45%, 2014 – 11,36%, 2015 – 12,9%, 2016 – 5,4%. Прогноз на текущий год – до 3,6%. На сегодняшний день (при пересчёте на годовое значение) инфляция составляет около 3,1%. Победа. Достигли того, «о чём давно мечтали». Шампанское в студию?..

Но почему же опять грустны лица российских экономических «гуру»? Не просто грустны, а даже явно напряжены, да так, что мускулы от напряжения подрагивают.

На форуме «Россия зовёт!», который проходит в эти дни в нашей стране, министр финансов РФ Антон Силуанов вдруг объявил о том, что замедление инфляции, оказывается, может оказаться чуть ли не ядом для российской экономики. По словам главного финансиста России, «резкое замедление инфляции, которое наблюдается сегодня, способно создать риски для российских компаний, в первую очередь, для компаний финансовых».

Правда, тут же Силуанов добавил, что замедление ценового роста нельзя рассматривать исключительно как угрозу для российской экономики. Низкая инфляция, за которой нужно «пристально наблюдать», по словам главы Минфина, даёт новые возможности для снижения ставок и привлечения капиталов и ресурсов.

Далее эстафетную палочку комментариев по поводу низких показателей инфляции у Антона Силуанова перехватил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, «озабоченность процессом растёт».

Из заявления главы одного из крупнейших банков России Андрея Костина:
Сегодня мы говорим о 3% инфляции. И даже мы (почему «даже»? - прим. автора) видим озабоченность, а не слишком ли быстро снижается инфляция и, вообще, как Россия будет жить, как столь низкие темпы инфляции повлияют на наше экономическое развитие. Это абсолютно нетипично для российской экономики.


В общем и целом, очередной казус для отечественных экономических экспертов. И суть это «казуса», на самом деле, ясна. Причина таких заявлений об «озабоченности» кроется в интересах банковского сектора страны.

Ситуация для этого сектора, как и сообщил Костин, действительно нетипичная. Ведь отдельные российские банки наедали «жиры» исключительно за счёт того, что оперировали (и продолжают это делать) по-настоящему астрономическими процентами по кредитам как для рядового населения, так и для предпринимательского сектора. Когда кредит какой-нибудь «братской державе» выдаётся под удивительные 0,3-0,5% годовых (с почти 100%-ной сомнительностью в итоговых выплатах), процент по кредиту, к примеру, для малого бизнеса внутри страны по-прежнему крайне редко ниже 13-14% в год.

И тут – снижение показателей инфляции, а значит, снижение ключевой ставки Центробанка, а в конечном итоге, как следствие, необходимость и снижать банкам ставки по кредитам. Снова в банки пошёл поток ипотечников, автокредитчиков и прочих граждан, которые решают свои финансовые проблемы с использованием банковских кредитных предложений.

И банкиры прикинули: да это же «караул!» - при таких инфляционных показателях придётся ещё ниже опускать кредитные ставки, а значит, получать совсем не те прибыли, которые привыкли получать в банковском секторе на «скашивании» феноменальных процентов. Тут же, чего доброго, действительно банкирам работать придётся... Да ещё как работать. Не просто играть в простую игру на интерес о том, кто задерёт ставки по кредитам ещё выше и всё равно не потеряет клиентов. А соображать, куда осуществлять вложения.

В реальный сектор вкладываться далеко не все представители банковского сообщества готовы. А им зачем?.. Ведь там среднее время выхода на прибыль редко менее 10-12 лет. А у нас банкиры к таким длительным ожиданиям не привыкли. Им подавай здесь и сейчас. Ну, максимум года полтора-два. Прибыль, прибыль, прибыль, прибыль... А потому вложение в машиностроение, металлургию, реальные инновационные проекты, - это пока всё больше единичные для банков случаи. Куда чаще – спекуляции, акции, валютный обмен, перекредитование друг у друга и т.п.

Именно поэтому банкиры и впадают пока ещё в тихую панику. Как замечательно банкам жилось при уровне инфляции ну хотя бы в 8%... Можно было лихо задирать реальный кредитный потолок под 30-35% годовых. А теперь назрел вопрос: «что делать?» Неужели жирные годы для тех, кто стрижёт прибыль на драконовских процентах в России, подходят к концу? А ответ на этот вопрос все мы узнаем очень скоро. Если вдруг банкиры решат, что уходить от привычной схемы работы в стране они не хотят, да и учиться работать в новых условиях не хотят тоже, то низкую инфляцию в России окончательно объявят «врагом народа» и снова, да хотя бы и искусственно, будут подтаскивать инфляционную планку вверх. Подталкивать, чтобы население вдруг не зажировало и чтобы малый бизнес не решил, что основную часть прибыли можно пускать не на погашение кредитов, а на дальнейшее развитие...

Или же всё будет ещё проще: признание, что, дескать, "обсчитались маненько", и инфляция у нас всё-таки не 3%...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 29

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  1. 210окв Сегодня, 06:53
    Яд для экономики-это либеральное правительство.Напоминает планерку в колхозе.."У нас бедствие!Высокий урожай"!
    210окв
  2. Сергей-svs Сегодня, 07:03
    Все российские, так называемые экономические "светилы": силуановы, улюкаевы, кудрины, набиулины и т.д. - несут сплошную чушь, привыкли безнаказанно "экономичную лапшу" населению на уши вешать и не за что при этом не отвечать! negative Про всех этих горе-экономистов даже анекдот есть:- Первым экономистом был Колумб. Когда он отправился открывать Америку, он не знал, куда направляется. Когда он ее достиг, он не знал, где находился. И все это он сделал на государственные средства. lol
    Сергей-svs
    1. Stas157 Сегодня, 08:56
      Цитата: 210окв
      Яд для экономики-это либеральное правительство.

      Цитата: Сергей-svs
      : силуановы, улюкаевы, кудрины, набиулины и т.д. - несут сплошную чушь, :

      Вот как бы Путину расскрыть глаза на это? Он же умный человек! Неужели не понимает к чему приведут страну эти деятели?
      Stas157
      1. ССИ Сегодня, 09:04
        Цитата: Stas157
        Вот как бы Путину расскрыть глаза на это?

        А он что, слепой? Или дивиденды получает?
        ССИ
        1. Stas157 Сегодня, 09:34
          Цитата: ССИ
          А он что, слепой?

          А вдруг действительно не понимает, куда правительство ведет! Вон убедили Путина деоффшоризацию отменить. Ведь правильные вещи президент предлагает сделать, а правительство убеждает в обратном!
          Может он просто добрый и уступчивый?
          Stas157
          1. ССИ Сегодня, 09:39
            Цитата: Stas157
            А вдруг действительно не понимает, куда правительство ведет! Вон убедили Путина деоффшоризацию отменить. Ведь правильные вещи президент предлагает сделать, а правительство убеждает в обратном!

            И что? Он и майские тезисы предлагал... Далее что? Он по себе, а правительство по себе... И зачем все это надо? Народ то ведь НИЩАЕТ, пока все эти правильные вещи предлагаются...
            ССИ
      2. Bastinda Сегодня, 09:20
        laughing Может ходоков в столицу отправить? С челобитной? fellow
        Bastinda
        1. serriy Сегодня, 10:55
          Цитата: Bastinda
          Может ходоков в столицу отправить? С челобитной?

          !!! hi Крестный ход устроить!!! От Владивостока.good
          Царь добрый. Просто он не в курсе.))) laughing
          serriy
      3. kapitan92 Сегодня, 10:22
        Цитата: Stas157
        Вот как бы Путину расскрыть глаза на это? Он же умный человек! Неужели не понимает к чему приведут страну эти деятели?

        Ну да! "Царь батюшка" хороший , но ему не докладывают. laughing «Короля делает свита», – сказал однажды великий итальянский мыслитель Макиавелли, а история не раз доказывала его правоту. hi
        kapitan92
      4. 34 регион Сегодня, 10:31
        08.56. Стас! Путин не глупый человек. Но у него своя религия. Религия свободного рынка, который невидимой рукой уберёт все проблемы. Он считает что все проблемы от участия государства в экономике. Он считает госуправление не эффективным. Хотя он сам правит страной и расставляет кадры. Но вот сам же и считает свою деятельность неэффективной. Но и частное управление тоже не эталон организации и эффективности. Вот только почему то не видит банкротств частного бизнеса и финансовых вливаний в этот частный бизнес. И упорно предлагает всё сбагрить этому частному бизнесу который постоянно банкротится. Получается он сам не может организовать эффективную деятельность, и олигархи не могут. Но отречься от своей религии он не в состоянии. Национализировать тоже не может. Нет нормальных управленцев и как он будет проводить отъём частной собственности? Путём покупки обанкротившихся компаний? Но госкомпании тоже управляются такими же мудрецами как и частные. Но он уверен что частник лучше! Опять встаёт вопрос Веры-Религии. Получается замкнутый круг или жизнь с бегом белки в колесе. hi
        34 регион
        1. Stas157 Сегодня, 10:49
          Цитата: 34 регион
          Получается он сам не может организовать эффективную деятельность, и олигархи не могут. Но отречься от своей религии он не в состоянии.

          Надо признать, что Путин достаточно настойчивый человек и умеет доводить задуманное до конца. Но, что касается интересов элиты, ближайшего окружения, он к ним совершенно лоялен. Деоффшоризацию каждый год с 2013 предлагает провести и все время откладывает это, не смотря на полную пагубность этого для экономики страны. И все это в угоду разжиревшей кремлевской элиты. И действительно, президент не может организовать эффективную деятельность, если она идет в разрез интересами олигархов и чинушей.
          Stas157
  3. Филин Сегодня, 07:18
    Игроки на финансовом обнищании Граждан России.
    Филин
    1. Soran Сегодня, 09:55
      Банкиры и финансисты не вписались в рынок.
      Soran
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:32
    А ответ на этот вопрос все мы узнаем очень скоро.


    Не доводите меня до инфаркта...не дай БОГ Центробанк затеет очередную аферу с обесцениванием сбережений рядовых граждан...ууу враги народа...маузера на вас нет.
    Тот же ЛЕХА
    1. ADmA_RUS Сегодня, 08:11
      Не нарушай заповедь божью.
      Ты не враг для ЦБ, ты "корм". Ибо при капитализме, обычные граждане это прежде всего "ресурс", ты, я, в большей степени выступаем в роли субъекта взаимоотношений, а объекта.
      ADmA_RUS
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:14
        обычные граждане это прежде всего "ресурс", ты, я, прежде всего не субъект взаимоотношений, а объект.


        Вы правы...тысячи раз правы...

        но это же несправедливо...так не должно быть.
        Тот же ЛЕХА
  5. ADmA_RUS Сегодня, 08:06
    Не надо искать черную кошку в темной комнате когда ее там нет.
    Проблема не в самом факте снижение инфляции и ключевой ставки, а ее скорости. У банков на руках много длинных дипозитных вкладов со ставками выше инфляции в два раза. Снижать кредитную ставку их заставляет все более жёсткая конкуренция. Дополнительно система выходит из стабильного состояния. И это многих пугает, что вполне нормально. Или вы думаете банк Открытие пришлось сонировать только из-за действий его руководства и акционеров?
    А привычку пересчитывать инфляцию, оставьте главным шулерам планеты США.
    ADmA_RUS
  6. ник7 Сегодня, 08:33
    Либералы говорили, что если будет инфляция 4 %, то мир буквально кинется инвестировать в РФ. Боинг, интел и фольсваген, понастроят заводы и как заживём! Поэтому любые меры, любые меры, чтобы зажить и пояса затягивайте и высокие проценты терпите, зато потом заживём. И вот пришла низкая инфляция и где инвестиции? Либералам стоит покаятся, мол ошиблась, не смогла, но они делают моду "кирпичём" и говорят- теперь низкая инфляция это плохо, а чё, пипл схавает.
    ник7
  7. Siberian Сегодня, 08:35
    Ставка ЦБ играет определяющую роль. Она должна быть НИЖЕ чем инфляция. При этом имеет смысл использовать крипторубль для сделок по ипотеке (или по гособоронзаказу).
    Тогда, например, для ипотеки легко будет проследить цепочку : ЦБ -> БАНК -> Строительная организация -> подрядчик.
    Отмыть или стырить бабки при такой схеме будут практически не реально.
    Siberian
  8. andrewkor Сегодня, 08:38
    Вот кровососы,прости Господи !Правильно эксперты на ВО высказались словами Ленина: в современной России капитализм в стадии империализма!
    andrewkor
  9. OlfRed Сегодня, 08:41
    Плохо - плохо!, Хорошо -все равно плохо! Куда податься? Ну экономисты посетовали, ща че нить еще интересненькое придумают) Не жили богато, нечего и начинать (с) wassat hi
    OlfRed
  10. Горменгаст Сегодня, 09:11
    Нет работающих экономических теорий, от слова совсем. laughing

    Есть только одна реальная - богато живут только те, кто грабили, грабят и намереваются грабить окружающих. Это есть жизнь за чужой счет. Всякие шведы (которых так любят навальнята) зарабатывать не умеют; умеют только грабить. И учить окружающих никакого права не имеют. Пусть сначала миллиард золотозадых отдаст украденное шести миллиардам голозадых. am
    Горменгаст
  11. Stas157 Сегодня, 09:14
    . Силуанов вдруг объявил о том, что замедление инфляции, оказывается, может оказаться чуть ли не ядом для российской экономики.
    Как же так?? Мы же все эти годы с инфляцией боролись! Это же до сих пор главное зло было!! А теперь что получается?
    Вспомнилось как Манштейн в своих воспоминаниях описывал русскую погоду. Лето, как ужасную жару и кошмарную пыль, от которых задыхались бедные немцы. Осень, как непролазную грязь, промозглые дожди и полное отсутствие дорог, из за чего немцы совершенно выбивались из сил. Ну, а с наступлением зимних холодов наступил полный крындец!
    Так и наше правительство! Какая бы ситуация в экономике не возникла - все воспринимается, как только хуже.
    Stas157
  12. Горный стрелок Сегодня, 09:28
    Банкиров - не жалко. Зажирели. Ничего, научатся и промышленность кредитовать, и ипотеку под 5%
    Только, как мне кажется, и санации банковской сферы проводились именно для подготовки к этому - низкой инфляции. И рубль пока держат "заниженным" под снижение ставки.
    Горный стрелок
  13. Dark_Filin Сегодня, 09:43
    Ну это же смешно. Автор вообще не имеет представления о происходящем в банковской сфере. Во-первых, не нужно путать - обоснование процентам (т.е. болтовня) и реальные экономические причины. Если взять логику автора - банк берет у ЦБ по ставке рефинансирования, к примеру 19% (в которой учтена инфляция) и отдает под 30% клиенту. Прибыль банка - 11%. ЦБ снизил ставку рефинансирования до 12% - банк точно так же снижает ставку до 23% и имеет те же самые 11% прибыли. Где ущерб банка?
    А во-вторых - я открою маленькую тайну автору - банки не брали деньги у ЦБ. Они тупо брали кредиты на Западе под 3%, а здесь эти деньги отдавали под 30%, а на ставку ЦБ всем было наплевать. А сейчас Запад запретил давать кредиты на хоть сколько нибудь длительный срок российским банкам. И внезапно выяснилось, что банковской системы у РФ нет - брать под 3% а отдавать под 30% - много мозгов не нужно. При таком доходе можно не оценивать заемщиков, можно плюнуть на подбор и обучение кадров - прибыль покроет косяки. А вот взять под 9,25% (нынешняя ставка), дать под 20% и еще заработать на падающем рынке, где непонятно, кто завтра еще будет платить по кредитам, а кто обанкротится...
    Dark_Filin
    1. Stas157 Сегодня, 10:32
      Цитата: Dark_Filin
      А вот взять под 9,25% (нынешняя ставка), дать под 20% и еще заработать на падающем рынке, где непонятно, кто завтра еще будет платить по кредитам, а кто обанкротится...

      А что 10% разве российским банкам мало? На Западе и 3% почему то достаточно, чтобы было выгодно раздавать кредиты. И потом процент невозвратных кредитов заранее просчитывается и закладывается. Это уже отработанный момент и наши банки в убытке не окажутся.
      Кстати под высокий процент только простой народ кредитуют(последние штаны снимают!). А вот крупняк не выше чем 11% годовых.
      Stas157
  14. andrej-shironov Сегодня, 09:55
    Основная причина всех бед это неолиберальное правительство во главе с Путиным и олигархами! Пока не решится вопрос по их упразднению, никаких реально положительных и хороших подвижек в экономике России не будет!
    andrej-shironov
  15. Monster_Fat Сегодня, 10:56
    Низкая инфляция....не платят зарплату или платят гроши-люди покупают только то, что крайне необходимо-покупательный спрос падает на товары и услуги-чтобы не разориться на расходах и аренде, предприниматели закрываются выгоняя работников на улицу, те пытаются как-то выживать идут на еще менее оплачиваемую работу -денег еще меньше-экономика скукоживается, зато ЦБ восторженно рапортует об успешном таргетировании инфляции-руководству премии.
    PS: Да и многие как-то оставляют "за скобками" основных "локомотивов"-инфляции, так называемые "естественные монополии" которые из года в год "забивают" в бюджет подьем цен на поставку энергоносителей типа из-за "инфляционной составляющей, которую сами же и порождают...
    Monster_Fat
  16. Vard Сегодня, 11:25
    Выражение "Российские экономисты"... претендент на самый короткий анекдот...
    Vard
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