Новый "хищник" в российской экономической фауне: низкая инфляция

Сегодня мы говорим о 3% инфляции. И даже мы (почему «даже»? - прим. автора) видим озабоченность, а не слишком ли быстро снижается инфляция и, вообще, как Россия будет жить, как столь низкие темпы инфляции повлияют на наше экономическое развитие. Это абсолютно нетипично для российской экономики.

Что такое хорошо и что такое плохо? В отношении российской экономики. Как выясняется, действующие экономисты, как кроха из стихотворения Владимира Маяковского, не знают ответа на этот вопрос. По крайней мере, путаются в собственных оценках происходящего с экономикой России.По порядку.Буквально каждый экономический чиновник любого (и уж в особенности – федерального) уровня, одной из главных проблем с отсутствием перспектив существенного роста российской экономики называл чрезмерно высокую инфляцию. Аргументация выглядела вполне здраво: высокий уровень инфляции – высокие проценты по банковским кредитам – невозможность для компаний выходить в плюс при условии необходимости погашения кредитов под драконовские проценты – слабый рост, а то и падение экономики страны. Фактически на любом крупном экономическом форуме озвучивался тезис о том, что нам бы, мол, инфляцию свести к уровню относительно развитых стран – процента так 2-3, ну не больше 4-х, в год, и это позволит оживать сферу кредитования, а значит, придаст импульс предпринимательству, который в свою очередь подстегнёт и уверенный рост ВВП России.И вот, казалось бы, чиновники от экономики должны праздновать победу. Действительно, удалось прийти к тем показателям инфляции (по крайней мере так свидетельствуют отчёты), которые похожи на упомянутые целевые значения. Так выглядит динамика инфляции в нашей стране по данным Росстата за последние 7 лет: 2010 год – 8,78%, 2011 – 6,1%, 2012 – 6,58%, 2013 – 6,45%, 2014 – 11,36%, 2015 – 12,9%, 2016 – 5,4%. Прогноз на текущий год – до 3,6%. На сегодняшний день (при пересчёте на годовое значение) инфляция составляет около 3,1%. Победа. Достигли того, «о чём давно мечтали». Шампанское в студию?..Но почему же опять грустны лица российских экономических «гуру»? Не просто грустны, а даже явно напряжены, да так, что мускулы от напряжения подрагивают.На форуме «Россия зовёт!», который проходит в эти дни в нашей стране, министр финансов РФ Антон Силуанов вдруг объявил о том, что замедление инфляции, оказывается, может оказаться чуть ли не ядом для российской экономики. По словам главного финансиста России, «резкое замедление инфляции, которое наблюдается сегодня, способно создать риски для российских компаний, в первую очередь, для компаний финансовых».Правда, тут же Силуанов добавил, что замедление ценового роста нельзя рассматривать исключительно как угрозу для российской экономики. Низкая инфляция, за которой нужно «пристально наблюдать», по словам главы Минфина, даёт новые возможности для снижения ставок и привлечения капиталов и ресурсов.Далее эстафетную палочку комментариев по поводу низких показателей инфляции у Антона Силуанова перехватил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, «озабоченность процессом растёт».Из заявления главы одного из крупнейших банков России Андрея Костина:В общем и целом, очередной казус для отечественных экономических экспертов. И суть это «казуса», на самом деле, ясна. Причина таких заявлений об «озабоченности» кроется в интересах банковского сектора страны.Ситуация для этого сектора, как и сообщил Костин, действительно нетипичная. Ведь отдельные российские банки наедали «жиры» исключительно за счёт того, что оперировали (и продолжают это делать) по-настоящему астрономическими процентами по кредитам как для рядового населения, так и для предпринимательского сектора. Когда кредит какой-нибудь «братской державе» выдаётся под удивительные 0,3-0,5% годовых (с почти 100%-ной сомнительностью в итоговых выплатах), процент по кредиту, к примеру, для малого бизнеса внутри страны по-прежнему крайне редко ниже 13-14% в год.И тут – снижение показателей инфляции, а значит, снижение ключевой ставки Центробанка, а в конечном итоге, как следствие, необходимость и снижать банкам ставки по кредитам. Снова в банки пошёл поток ипотечников, автокредитчиков и прочих граждан, которые решают свои финансовые проблемы с использованием банковских кредитных предложений.И банкиры прикинули: да это же «караул!» - при таких инфляционных показателях придётся ещё ниже опускать кредитные ставки, а значит, получать совсем не те прибыли, которые привыкли получать в банковском секторе на «скашивании» феноменальных процентов. Тут же, чего доброго, действительно банкирам работать придётся... Да ещё как работать. Не просто играть в простую игру на интерес о том, кто задерёт ставки по кредитам ещё выше и всё равно не потеряет клиентов. А соображать, куда осуществлять вложения.В реальный сектор вкладываться далеко не все представители банковского сообщества готовы. А им зачем?.. Ведь там среднее время выхода на прибыль редко менее 10-12 лет. А у нас банкиры к таким длительным ожиданиям не привыкли. Им подавай здесь и сейчас. Ну, максимум года полтора-два. Прибыль, прибыль, прибыль, прибыль... А потому вложение в машиностроение, металлургию, реальные инновационные проекты, - это пока всё больше единичные для банков случаи. Куда чаще – спекуляции, акции, валютный обмен, перекредитование друг у друга и т.п.Именно поэтому банкиры и впадают пока ещё в тихую панику. Как замечательно банкам жилось при уровне инфляции ну хотя бы в 8%... Можно было лихо задирать реальный кредитный потолок под 30-35% годовых. А теперь назрел вопрос: «что делать?» Неужели жирные годы для тех, кто стрижёт прибыль на драконовских процентах в России, подходят к концу? А ответ на этот вопрос все мы узнаем очень скоро. Если вдруг банкиры решат, что уходить от привычной схемы работы в стране они не хотят, да и учиться работать в новых условиях не хотят тоже, то низкую инфляцию в России окончательно объявят «врагом народа» и снова, да хотя бы и искусственно, будут подтаскивать инфляционную планку вверх. Подталкивать, чтобы население вдруг не зажировало и чтобы малый бизнес не решил, что основную часть прибыли можно пускать не на погашение кредитов, а на дальнейшее развитие...Или же всё будет ещё проще: признание, что, дескать, "обсчитались маненько", и инфляция у нас всё-таки не 3%...