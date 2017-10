Поставит ли Пентагон самолеты B-52 на круглосуточное дежурство?

Статья «EXCLUSIVE: US Preparing to Put Nuclear Bombers Back on 24-Hour Alert»:

http://www.defenseone.com/threats/2017/10/exclusive-us-preparing-put-nuclear-bombers-back-24-hour-alert/141957/



Статья «No Nuke Bombers On Call 24/7, But Alert Centers Being Upgraded»:

https://breakingdefense.com/2017/10/no-nuke-bombers-on-call-247-but-alert-centers-being-upgraded/

Основу дальней авиации военно-воздушных сил США до сих пор составляют бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress. На протяжении нескольких десятилетий эти самолеты сохраняют за собой роль одной из главных составляющих стратегических ядерных сил. В последние дни в зарубежной прессе появились несколько новых сообщений, касающихся дальнейшей эксплуатации такой техники и планов по ее использованию в системе стратегичесокго сдерживания.22 октября американское издание Defense One опубликовало статью «EXCLUSIVE: US Preparing to Put Nuclear Bombers Back on 24-Hour Alert» («Эксклюзив: США готовятся вернуть ядерные бомбардировщики к круглосуточной готовности») за авторством Маркуса Вайсгербера. Как отмечалось в подзаголовке, планируемые методы организации дежурства самолетов B-52 не использовались американской авиацией со времен Холодной войны.По данным издания Defense One, в самое ближайшее время ВВС США вернет дальние бомбардировщики на боевое дежурство с постоянной готовностью к ведению боевых действий. Таким образом, на длинных участках вблизи торцов взлетно-посадочных полос, за разметку прозванных «рождественскими елками», вновь появятся самолеты со специальным боекомплектом, готовые в кратчайшие сроки взлететь и отправиться к своим целям.О планах по изменению порядка службы бомбардировщиков B-52 М. Вайсгерберу рассказал начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн. По его словам, подобные планы являются еще одной мерой для того, чтобы армия была готова для возможной войны. Генерал не рассматривает планируемую подготовку ВВС в контексте конкретных вооруженных конфликтов, но общее ухудшение международной обстановки требует принимать определенные меры.Как пишет Defense One, Д. Голдфейн и ряд других военачальников утверждают, что приказа об изменениях в дежурстве дальней авиации пока не поступало. Впрочем, несколько структур уже ждут его появления. Окончательное решение должны принять глава Стратегического командования генерал Джон Хайтен и глава Северного командования генерал Лори Робинсон.По мнению М. Вайсбергера, планируемый перевод самолетов к постоянной готовности является лишь одним из ответов на возникающие вызовы. Ситуация на Корейском полуострове ухудшается, Вашингтон и Пхеньян обмениваются агрессивными высказываниями. Тем временем Россия наращивает потенциал своих вооруженных сил.На фоне этих событий Д. Голдфейн призвал командование вооруженных сил США изучить новые стратегии, в том числе применения ядерного оружия в сфере сдерживания. Кроме того, он не исключает возможность использования подобных вооружений в гипотетическом конфликте. Он напоминает: «мир – опасное место, и уже есть люди, прямо говорящие о возможном использовании ядерного оружия». Как считает генерал, теперь мир не биполярен, и существуют не только США и СССР. Есть несколько других ядерных держав, что предъявляет особые требования к американским военным.В рамках своего недавнего выступления Д. Голдфейн указал, что летчикам необходимо избавиться от штампов времен Холодной войны, в которой особая роль отводилась межконтинентальным ракетам, бомбардировщикам с ядерным оружием и крылатым ракетам. Он предложил Командованию глобальных ударов ВВС рассмотреть несколько важнейших вопросов. Необходимо установить, как именно будет выглядеть конвенциональный конфликт с ограниченным применением ядерного оружия? Как следует реагировать на такие события Соединенным Штатам? Как могут развиваться события? Наконец, как следует выполнять сдерживание в таких условиях?Д. Голдфейну задали вопрос о перспективах самолетов B-52 в контексте сдерживания. Удастся ли им решить поставленную задачу так же, как это было несколько десятилетий назад? Генерал не смог ответить однозначно. По его мнению, результаты реализации новых планов зависят от того, как именно будут использоваться бомбардировщики, а кроме того, от внимания условного противника к статусу самолетов США.М. Вайсгербер отмечает, что, несмотря на отсутствие приказа о переводе бомбардировщиков на новый режим дежурства, уже принимаются некоторые меры, направленные на подготовку к этому. Так, на авиабазе Барксдейл – одном из ключевых объектов стратегической авиации – начато восстановление требуемой инфраструктуры. Рядом с взлетной полосой этой базы находится т.н. Центр оповещения – здание с помещениями для летчиков, где они могут ждать приказ к вылету. Сейчас этот объект, фактически заброшенный в прошлом, ремонтируется.В комнатах восстанавливаемого здания разместят жилые и бытовые помещения, способные обеспечить дежурство свыше 100 летчиков – в соответствии с возможностями аэродрома в контексте одновременного дежурства самолетов. В распоряжении пилотов будет комната отдыха с телевизором, бильярдным столом и т.д. На главной лестнице здания подвесят символику местных эскадрилий.Вместе с B-52H дежурство на «рождественской елке» будут нести и другие самолеты. Как пишет М. Вайсгербер, на взлетно-посадочной полосе время от времени будут присутствовать воздушные командные пункты E-4B Nightwatch и E-6B Mercury. В случае начала вооруженного конфликта они станут рабочими местами министра обороны и главы Стратегического командования. Одной из задач самолетов станет выдача приказов частям стратегических ядерных сил.Статья издания Defense One закономерно привлекла внимание. Кроме того, она стала поводом для появления уточняющих статей. Так, на следующий день после ее публикации издание Breaking Defense выложило публикацию за авторством Колина Кларка под названием «No Nuke Bombers On Call 24/7, But Alert Centers Being Upgraded» («Никаких бомбардировщиков на постоянном дежурстве, но центры оповещения будут обновлены»). Как ясно из ее названия, предыдущий материал от М. Вайсгербера далеко не в полной мере соответствовал реальному положению дел.В начале своей статьи К. Кларк напомнил суть предыдущей публикации в Defense One. Ознакомившись с информацией от Маркуса Вайсгербера, автор издания Breaking Defense решил уточнить ее, и отправил несколько вопросов в Стратегическое командование США. Эта структура определяет способы развертывания ядерного оружия, и именно она, а не штаб ВВС, должна принимать решение о постановке бомбардировщиков на дежурство того или иного рода.По информации капитана Брука Деуолта, представителя руководителя Стратегического командования генерала Дж. Хайтена, ответившего К. Кларку, вопрос об изменении статуса боевой готовности самолетов B-52 в настоящее время не рассматривается.Представитель Стратегического командования отметил, что планы по выводу самолетов на постоянное дежурство в настоящее время отсутствуют. Вопрос подобного развертывания техники так же сейчас не рассматривается. При этом капитан Деуолт напомнил, что подобные вопросы находятся в компетенции Стратегического командования США и именно оно должно решать их.Несмотря на отсутствие планов относительно круглосуточного боевого дежурства бомбардировщиков, командование продолжает вести подготовку личного состава. Проводятся необходимые тренировки и осуществляется поставка необходимой экипировки. Все это необходимо для обеспечения боевой готовности, отвечающей требованиям стратегического сдерживания в XXI веке.Подобный ответ официального представителя руководства Стратегического командования не совсем сходится с комментариями Д. Голдфейна. Впрочем, как считает К. Кларк, заявления начальника штаба ВВС могут говорить о том, что эта структура все же готовится к получению соответствующего приказа.В своем интервью для Defense One генерал Д. Голдфейн говорил, что постановка самолетов на постоянное дежурство является еще одним шагом в деле обеспечения готовности военно-воздушных сил. Кроме того, он отмечал, что подобные планы связаны не с конкретным вероятным противником, но с имеющим место изменением стратегической обстановки в мире. Таким образом, приказ о переводе самолетов в состояние боевой готовности пока не поступал, но предпосылки к его появлению уже существуют.Впрочем, единственный командующий, уполномоченный утверждать подобные планы, по информации его официального представителя, не планирует подписывать новый приказ. Иными словами, информация о скором переводе бомбардировщиков к 24-часовой готовности на данный момент не соответствует действительности.Автор Breaking Defense считает, что изначально история с дежурством B-52 содержала некоторые намеки на возможность изменения стратегии либо на желание военно-воздушных сил повлиять на ее развитие. Тем не менее, на поверку все оказалось иначе. К одному факту добавился другой, и результат оказался менее интересным, чем казалось с самого начала. То же касается и объектов базы Барксдейл, в настоящее время проходящих ремонт и модернизацию.К. Кларк напоминает, что на этой базе действительно ведется ремонт одного из зданий. Однако Центр оповещения обновляется не с целью обеспечения круглосуточного дежурства летчиков стратегической авиации. Этот объект используется экипажами различных самолетов из состава разных структур Пентагона. В связи с постепенным износом инфраструктура нуждается в ремонте.Ремонт здания на базе Барксдейл, сопровождаемый установкой нового оснащения, стартовал в августе прошлого года. В соответствии с имеющимся контрактом стоимостью 3,5 млн долларов, подрядчик должен будет восстановить различные внутренние системы объекта. Второй контракт стоимостью 136 тыс. долларов, заключенный Стратегическим командованием, оговаривает закупки средств для комфортного отдыха летчиков, а также затрагивает внешнюю отделку здания.Как видим, в области стратегической авиации Соединенных Штатов наблюдается достаточно интересная ситуация. Руководитель одной структуры Пентагона говорит о скорой перестройке системы дежурства самолетов, целью которой является обеспечение возможности взлета в любое время суток с полным боекомплектом. Вскоре после этого представитель другой структуры, отвечающей за боевое применение дальних бомбардировщиков, указывает на отсутствие подобных планов и нежелание Стратегического командования изменять существующую систему.Подобная ситуация выглядит весьма странно, поскольку демонстрирует некоторые затруднения во взаимодействии двух важнейших организаций, задействованных в обеспечении стратегической безопасности. Те или иные проблемы всегда присутствуют при совместной работе крупных структур, но в данном случае они могут быть серьезным поводом для беспокойства, причем не только для Пентагона.Несмотря на все проблемы американского военного ведомства, последние публикации в зарубежной прессе могут быть и основанием для оптимизма. Статья Маркуса Вайсгербера «EXCLUSIVE: US Preparing to Put Nuclear Bombers Back on 24-Hour Alert» сразу привлекла внимание специалистов разных стран и вызвала беспокойство. Вряд ли можно было бы представить иную реакцию на планы по возвращению круглосуточного непрерывного дежурства стратегических бомбардировщиков. Тем не менее, уже на следующий день стало известно, что генерал Дэвид Голфейн огласил не самую точную информацию. Как оказалось, Стратегическое командование не имеет подобных планов. Что касается ремонта одного из объектов базы Барксдейл, упомянутого М. Вайсгербером, то он производится в плановом порядке и не имеет отношения к дежурству самолетов B-52H. Постоянное боевое дежурство бомбардировщиков, однако, не предполагается.И все же остаются определенные поводы для беспокойства. Как справедливо отметил генерал Д. Голфейн, ситуация в мире меняется и Соединенным Штатам приходится реагировать на это. Как именно Вашингтон и Пентагон намереваются отвечать на изменения стратегической обстановки, и как такой ответ скажется на ней – пока до конца не ясно. При этом с уверенностью можно прогнозировать определенное ухудшение ситуации в некоторых регионах.