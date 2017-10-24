Президент: Экспорт российского продовольствия превысил экспорт вооружений

По итогам 2016 года наш экспорт продовольствия и сельхозтоваров вырос на 4,9%, что составило 17,1 млрд. долларов. А за весь 2016 год мы продали оружия на 15,3 млрд долларов.

Мы и дальше продолжим снимать барьеры, увеличивать поддержку экспорта.

Выступая на деловом форуме «Россия зовёт!», президент России прокомментировал успехи отечественной сельскохозяйственной отрасли и сравнил её с отраслью по экспорту вооружений. По словам Владимира Путина, реализация продовольствия из России за рубеж в 2016 году вырос почти 5% в сравнении с годом 2015.Владимир Путин:Таким образом, как отметил президент, экспорт продовольствия обогнал экспорт вооружений.Президент Путин:Отмечается, что рост экспорта российского продовольствия происходит на фоне беспрецедентного экономического давления на Россию. Экономические санкции, введённые Западом, действуют уже более трёх лет. Однако, как выяснилось, это даже помогло России нарастить объёмы экспорта тех же сельхозтоваров и расширить рынки сбыта отечественной продукции.Министр финансов Армении Вардан Арамян на фоне визита российского премьера Дмитрия Медведева в Ереван, сегодня заявил о том, что «санкции помогли России слезть с нефтяной иглы».