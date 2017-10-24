16:57 24 октября

Президент: Экспорт российского продовольствия превысил экспорт вооружений

Выступая на деловом форуме «Россия зовёт!», президент России прокомментировал успехи отечественной сельскохозяйственной отрасли и сравнил её с отраслью по экспорту вооружений. По словам Владимира Путина, реализация продовольствия из России за рубеж в 2016 году вырос почти 5% в сравнении с годом 2015.

Владимир Путин:
По итогам 2016 года наш экспорт продовольствия и сельхозтоваров вырос на 4,9%, что составило 17,1 млрд. долларов. А за весь 2016 год мы продали оружия на 15,3 млрд долларов.


Таким образом, как отметил президент, экспорт продовольствия обогнал экспорт вооружений.


Президент: Экспорт российского продовольствия превысил экспорт вооружений


Президент Путин:
Мы и дальше продолжим снимать барьеры, увеличивать поддержку экспорта.


Отмечается, что рост экспорта российского продовольствия происходит на фоне беспрецедентного экономического давления на Россию. Экономические санкции, введённые Западом, действуют уже более трёх лет. Однако, как выяснилось, это даже помогло России нарастить объёмы экспорта тех же сельхозтоваров и расширить рынки сбыта отечественной продукции.

Министр финансов Армении Вардан Арамян на фоне визита российского премьера Дмитрия Медведева в Ереван, сегодня заявил о том, что «санкции помогли России слезть с нефтяной иглы».


Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. himRa Сегодня, 15:54
    Радует...что потихоньку слазим с ,,нефтяной иглы,,
    Паражает как ВВП ,,усмирил,,олегархофффф,,
    himRa
    1. oldseaman1957 Сегодня, 16:07
      Цитата: himRa
      Паражает как ВВП ,,усмирил,,олегархофффф,,
      - А у Южной Корей доходы только от экспорта интегральных схем 49,3 миллиардов баксов. Так что далеко ещё нам...
      oldseaman1957
      1. himRa Сегодня, 16:12
        Цитата: oldseaman1957
        - А у Южной Корей доходы

        Попробуй Парашенко сейчас прижать олигархов его убьют! ВВП с помощью патриотизма и запада перекрыл им кислород и как бы не причем...не отрицаю есть недостатки но ...например на следующий год планируют 3% рост...
        himRa
        1. maxim947 Сегодня, 16:46
          Очень даже хорошо. И для этого успеха надо было напороться на санкции.. что мы за народ такой...?)))
          maxim947
          1. bk316 Сегодня, 16:52
            что мы за народ такой...?)))

            Какой есть, другого нет
            bk316
    2. bk316 Сегодня, 16:52
      Паражает как ВВП ,,усмирил,,олегархофффф,,

      Все хотят жить и жить хорошо, умному достаточно дать возможность выбора (а олигархи не дураки) и он его сделает.
      bk316
  2. BerBer Сегодня, 15:55
    Вот это уже приятно. Только вопрос - Когда мы это ощутим? У людей денег не стало, а "столпы" демократии жируют.
    BerBer
    1. Krasnodar Сегодня, 16:22
      Экспорт пшеницы бешеный, горох скупают на корню (особенно нут)
      Ощутим когда больше народа в этой сфере начнёт работать
      Krasnodar
      1. BerBer Сегодня, 16:26
        Такое же сырьё как и нефть. Нужно больше переработки. Тогда и занятость будет.
        BerBer
  3. Немезида Сегодня, 16:22
    Если все так прекрасно,то почему в магазинах так дорого?
    Немезида
    1. bk316 Сегодня, 16:57
      Нищеброду все дорого, богатому все дешево.
      Вероятно вы нищеброд.
      bk316
  4. Ураган70 Сегодня, 16:30
    Цитата: Немезида
    Если все так прекрасно,то почему в магазинах так дорого?

    Это наша стратегия!
    Ураган70
    1. groks Сегодня, 16:43
      Стратегия достижения майдана?
      groks
Картина дня