Миграционная служба Украины отказала Саакашвили в статусе беженца
Миграционная служба Украины отказалась предоставить статус беженца экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает телеканал "112 Украина".
Луценко также обвинил бывшего губернатора в том, что он "перешел красную линию" и устраивает провокации с целью захвата власти. У следствия есть данные об этом, добавил генпрокурор.
В сентябре адвокат Саакашвили Маркиян Галабала пояснил, что его клиент имеет статус лица без гражданства. Чтобы избежать его экстрадиции в Грузию, юристы подали в миграционную службу заявление о признании бывшего губернатора человеком, нуждающимся в допзащите государства.
Защита опасается, что если Украина удовлетворит запрос о выдаче, в Грузии, где против Саакашвили возбуждено несколько дел, его лишат права на справедливый суд.
Ранее Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации главы государства это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении, передает РИА Новости
Господин Саакашвили по этому поводу в суд не обратился— сказал Луценко. По его словам, теперь Киев имеет право депортировать Саакашвили или экстрадировать его.
Луценко также обвинил бывшего губернатора в том, что он "перешел красную линию" и устраивает провокации с целью захвата власти. У следствия есть данные об этом, добавил генпрокурор.
В сентябре адвокат Саакашвили Маркиян Галабала пояснил, что его клиент имеет статус лица без гражданства. Чтобы избежать его экстрадиции в Грузию, юристы подали в миграционную службу заявление о признании бывшего губернатора человеком, нуждающимся в допзащите государства.
Этот статус предусматривает дополнительные юридические гарантии, к физической защите это не имеет никакого отношения, этот статус похож на статус беженца— подчеркнул Галабала.
Защита опасается, что если Украина удовлетворит запрос о выдаче, в Грузии, где против Саакашвили возбуждено несколько дел, его лишат права на справедливый суд.
Ранее Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации главы государства это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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