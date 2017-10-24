16:50 24 октября

Миграционная служба Украины отказала Саакашвили в статусе беженца

Миграционная служба Украины отказалась предоставить статус беженца экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает телеканал "112 Украина".

Господин Саакашвили по этому поводу в суд не обратился
— сказал Луценко. По его словам, теперь Киев имеет право депортировать Саакашвили или экстрадировать его.

Миграционная служба Украины отказала Саакашвили в статусе беженца



Луценко также обвинил бывшего губернатора в том, что он "перешел красную линию" и устраивает провокации с целью захвата власти. У следствия есть данные об этом, добавил генпрокурор.

В сентябре адвокат Саакашвили Маркиян Галабала пояснил, что его клиент имеет статус лица без гражданства. Чтобы избежать его экстрадиции в Грузию, юристы подали в миграционную службу заявление о признании бывшего губернатора человеком, нуждающимся в допзащите государства.

Этот статус предусматривает дополнительные юридические гарантии, к физической защите это не имеет никакого отношения, этот статус похож на статус беженца
— подчеркнул Галабала.

Защита опасается, что если Украина удовлетворит запрос о выдаче, в Грузии, где против Саакашвили возбуждено несколько дел, его лишат права на справедливый суд.

Ранее Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации главы государства это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. BerBer Сегодня, 16:01
    Михо назад сдаёт. Раньше он кричал, что лишение статуса гражданина - незаконно.
    BerBer
    1. 210окв Сегодня, 16:13
      В дурдоме решение "миграционной службы"ничего не значат.Тут главное-команда Фас санитарами.
      Цитата: BerBer
      Михо назад сдаёт. Раньше он кричал, что лишение статуса гражданина - незаконно.
      210окв
      1. LSA57 Сегодня, 16:31
        Цитата: 210окв
        Тут главное-команда Фас санитарами.

        и то команду даёт главврач из за большой лужи
        LSA57
  2. bagr69 Сегодня, 16:01
    А Госдэп США что об этом думает?
    Цирк, честное слово!
    bagr69
  3. san4es Сегодня, 16:03
    Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства

    san4es
  4. ded100 Сегодня, 16:13
    На родину миху там его давно ждут! wassat
    ded100
    1. LSA57 Сегодня, 16:32
      Цитата: ded100
      На родину миху там его давно ждут!

      а уж как в Осетии ждут...
      LSA57
  5. alta Сегодня, 16:21
    Видимо, Саакашвили сомневается ы своих реформах, если боится ,,опровергнуть,, выдвигаемые против него уголовные дела ... ему ,,помогут,, в суде Тбилиси отстаивать свое ,,честное,, имя ...
    alta
  6. Юрий Николаевич Сегодня, 16:22
    Цитата: ded100
    На родину миху там его давно ждут! wassat

    Пускай лучше на Украине дуркует. А то, жаль попкорн выкидывать.
    Юрий Николаевич
Картина дня