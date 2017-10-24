Конституционный суд Молдавии признал И.Додона "неспособным исполнять обязанности президента"

Режим упадет в яму, которую он роет для других.



Приведение к присяге министра обороны выходит за рамки политической легитимности и демонстрирует, как бессилие заставляет власть совершать серьезные ошибки.



Не позволяя правительству демократов управлять действиями президента, мы вынудили их использовать последний подконтрольный им инструмент - Конституционный суд.



Но прецедент, который демократы осмелились создать, станет инструментом, от которого они сами пострадают. Они будут поражены бумерангом, который сами же и запустили.

Уверен, что эти методы не найдут понимания ни внутри страны, ни за ее пределами. Они могут называться чем угодно, только не демократией.



Заверяю граждан и иностранных партнеров в том, что и в дальнейшем ни правительство, ни парламентское большинство демократов не смогут оказывать политическое давление на президента страны. Я получил мандат от народа и буду подчиняться только народу.

И отправить меня в отставку с поста президента может только народ, и никто другой. Правительство демократов не может отправить меня в отставку, как бы им того не хотелось.



Теперь все граждане смогли убедиться в необходимости перехода к президентскому государству, где непосредственно избранный глава страны обладает дополнительными полномочиями, предусмотренными в Конституции, как того требует политическая логика.

Досрочные парламентские выборы, социалистическое парламентское большинство и президентское государство остаются единственным спасательным решением для Молдовы.



В этой связи:



- Мы проведем обширную информационную кампанию и осуществим сбор подписей в поддержку президентского государства.

- Я не поддамся давлению и не буду подписывать то, с чем я не согласен и что наносит ущерб интересам государства. Я буду до конца бороться за интересы граждан.



- Мы будем проводить социальные акции с целью поддержки простых людей, которые нуждаются в помощи. Каждую неделю мы будем в селах и районах страны вместе с нашими гражданами.



- На следующих выборах социалисты получат парламентское большинство.



Все, что нас не сбивает с ног, делает нас сильнее. Вопреки всем их усилиям, они в финале потерпят сокрушительное поражение.

Срочные новости приходят из Молдавии. Спикер молдавского парламента Андриан Канду объявил себя исполняющим обязанности президента страны. По его словам, он подписал документ, который предполагает назначение на пост министра обороны РМ Еуджена Стурзу. Против назначения выступает действующий президент страны Игорь Додон.Так как президент выступал против, в правительстве объявили, что Додон «отказывается от исполнения обязанностей президента». С соответствующим запросом представители кабмина и парламента обратились в Конституционный суд Молдовы. За три дня КС РМ вынес решение о «нахождении Игоря Додона в состоянии временной неспособности к исполнению президентских обязанностей».Мало того, в КС Молдовы объявили, что Додон «был обязан» подписать документ о назначении Стурзы в качестве нового министра обороны республики.Подтверждена информация о том, что Еуджена (Евгения) Стурзу спикер парламента, наделивший себя полномочиями президента Молдавии, назначил на пост главы военного ведомства.Действующий президент назвал такие действия дискредитацией президентской должности в стране.Сегодняшнее заявление Игоря Додона: