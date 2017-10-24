16:52 24 октября

Конституционный суд Молдавии признал И.Додона "неспособным исполнять обязанности президента"

Срочные новости приходят из Молдавии. Спикер молдавского парламента Андриан Канду объявил себя исполняющим обязанности президента страны. По его словам, он подписал документ, который предполагает назначение на пост министра обороны РМ Еуджена Стурзу. Против назначения выступает действующий президент страны Игорь Додон.

Так как президент выступал против, в правительстве объявили, что Додон «отказывается от исполнения обязанностей президента». С соответствующим запросом представители кабмина и парламента обратились в Конституционный суд Молдовы. За три дня КС РМ вынес решение о «нахождении Игоря Додона в состоянии временной неспособности к исполнению президентских обязанностей».

Мало того, в КС Молдовы объявили, что Додон «был обязан» подписать документ о назначении Стурзы в качестве нового министра обороны республики.


Подтверждена информация о том, что Еуджена (Евгения) Стурзу спикер парламента, наделивший себя полномочиями президента Молдавии, назначил на пост главы военного ведомства.

Действующий президент назвал такие действия дискредитацией президентской должности в стране.

Конституционный суд Молдавии признал И.Додона "неспособным исполнять обязанности президента"


Сегодняшнее заявление Игоря Додона:

Режим упадет в яму, которую он роет для других.

Приведение к присяге министра обороны выходит за рамки политической легитимности и демонстрирует, как бессилие заставляет власть совершать серьезные ошибки.

Не позволяя правительству демократов управлять действиями президента, мы вынудили их использовать последний подконтрольный им инструмент - Конституционный суд.

Но прецедент, который демократы осмелились создать, станет инструментом, от которого они сами пострадают. Они будут поражены бумерангом, который сами же и запустили.
Уверен, что эти методы не найдут понимания ни внутри страны, ни за ее пределами. Они могут называться чем угодно, только не демократией.

Заверяю граждан и иностранных партнеров в том, что и в дальнейшем ни правительство, ни парламентское большинство демократов не смогут оказывать политическое давление на президента страны. Я получил мандат от народа и буду подчиняться только народу.
И отправить меня в отставку с поста президента может только народ, и никто другой. Правительство демократов не может отправить меня в отставку, как бы им того не хотелось.

Теперь все граждане смогли убедиться в необходимости перехода к президентскому государству, где непосредственно избранный глава страны обладает дополнительными полномочиями, предусмотренными в Конституции, как того требует политическая логика.
Досрочные парламентские выборы, социалистическое парламентское большинство и президентское государство остаются единственным спасательным решением для Молдовы.

В этой связи:

- Мы проведем обширную информационную кампанию и осуществим сбор подписей в поддержку президентского государства.
- Я не поддамся давлению и не буду подписывать то, с чем я не согласен и что наносит ущерб интересам государства. Я буду до конца бороться за интересы граждан.

- Мы будем проводить социальные акции с целью поддержки простых людей, которые нуждаются в помощи. Каждую неделю мы будем в селах и районах страны вместе с нашими гражданами.

- На следующих выборах социалисты получат парламентское большинство.

Все, что нас не сбивает с ног, делает нас сильнее. Вопреки всем их усилиям, они в финале потерпят сокрушительное поражение.

Использованы фотографии: Фейсбук
42

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 35

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. BerBer Сегодня, 16:03
    Не вижу жёсткого противостояния. Где граждане которые его поддерживают?
    BerBer
    1. Страшный_Л. Сегодня, 16:07
      Конституционный суд Молдавии признал И.Додона "неспособным исполнять обязанности президента"

      одно важное уточнение к заголовку: "... в части, касающейся назначения министра обороны". По крайней мере пока.
      Страшный_Л.
    2. staviator Сегодня, 16:14
      Ну кто=то же его выбирал?Я думаю это только начало,похожая ситуация была у нас с ГКЧП.
      staviator
    3. Starover_Z Сегодня, 16:16
      Цитата: BerBer
      Не вижу жёсткого противостояния. Где граждане которые его поддерживают?

      А граждане сей "парламентской" страны пытаются выжить ! Выжить на среднебюджетную зарплату в 150 $ при коммуналке под 100 $ зимой за 2 комнаты !
      Но это не есть проблемы парламента Молдовы ! Их проблемы свои зарплаты да распилы еврокредитов !
      Starover_Z
      1. oldseaman1957 Сегодня, 16:19
        Конституционный суд Молдавии признал И.Додона "неспособным исполнять обязанности президента"
        - Может это и к лучшему! Потому так дальше в Молдавии узел бы затягивался всё туже. Сейчас - чья возьмёт!
        oldseaman1957
        1. Pirogov Сегодня, 16:30
          Цитата: oldseaman1957
          Может это и к лучшему! Потому так дальше в Молдавии узел бы затягивался всё туже. Сейчас - чья возьмёт!

          У Додона надежда одна на народ,а России помочь будет практически не реально так как Молдова в кольце ,любых друзив,а вот у парламента и деньги и поддержка запада ,причём любая.
          Pirogov
      2. BerBer Сегодня, 16:34
        Ситуация с Украиной не одинаковая, но что-то похожее есть. Типо - адекватные есть, но они молчат.
        BerBer
    4. LSA57 Сегодня, 16:24
      Цитата: BerBer
      Не вижу жёсткого противостояния. Где граждане которые его поддерживают?

      а он пока их к этому не призывает
      LSA57
      1. Partyzan Сегодня, 16:41
        Цитата: LSA57
        а он пока их к этому не призывает

        ему еще год терпеть этот парламент, а там - как карта ляжет, привет Сергей hi
        Partyzan
      2. BerBer Сегодня, 16:46
        Ну получается не заинтересован?
        BerBer
  2. bagr69 Сегодня, 16:03
    Вот Вам и демократия во всей красе!
    Сейчас еще и войну могут устроить, наших миротворцев пострелять...
    bagr69
    1. 210окв Сегодня, 16:11
      А вот теперь и посмотрим чьи крепче?И насколько реальна поддержка из Москвы?
      Цитата: bagr69
      Вот Вам и демократия во всей красе!
      Сейчас еще и войну могут устроить, наших миротворцев пострелять...
      210окв
      1. LSA57 Сегодня, 16:27
        Цитата: 210окв
        И насколько реальна поддержка из Москвы?

        да ему вроде ничего не обещали...
        LSA57
    2. tolyasik0577 Сегодня, 16:14
      Сейчас еще и войну могут устроить, наших миротворцев пострелять...
      Угу, только б до лини фронта добрались, а то как всегда, по пути вином отравятся, обгадятся и вернуться героями домой. Уже так было.
      tolyasik0577
  3. himRa Сегодня, 16:04
    Как мы здесь на ВО предпологали сожрали Додона ..
    Если будет сопротивляться могут и ...убить не верю что народ что то сможет решить
    himRa
    1. Страшный_Л. Сегодня, 16:15
      Цитата: himRa
      Как мы здесь на ВО предпологали сожрали Додона ..
      Если будет сопротивляться могут и ...убить не верю что народ что то сможет решить

      не всё так просто в Молдавии, среди населения хватает и тех, кто за гейропейские ценности
      Страшный_Л.
  4. Teberii Сегодня, 16:05
    Хозяин приказал "служить"-вот и гавкают.
    Teberii
  5. Alexey-74 Сегодня, 16:08
    Ну вот началось. Запад, а точнее США провели можно сказать спецоперацию в Молдавии....и отрывают Молдову от России. А ведь мы надеялись на Президента Додона....да есть о чем задуматься.
    Alexey-74
    1. demo Сегодня, 16:31
      Надежда есть только тогда, когда ты реально делаешь что-то сам.
      А если надеешься на то, что "оно само рассосется", то результат будет очевидный.
      У ребят в Молдове все хорошо связано и повязано.
      Зачем им выпускать власть из своих рук?
      Они что слепые? Они Януковича пример разве не осознали?
      Т.е резюмируем - РФ ничего не делает для вовлечение в свою орбиту даже заинтересованных политиков. Одна болтовня и надувание щек. Так ли мы хотим стать самостоятельным государством, о чем нам твердят с высоких трибун и с экранов зомбоящика.
      demo
  6. лаврентий павлович Сегодня, 16:08
    А у Додона яйца есть? Выведи на улицы своих избирателей и арестуй парламент. Или как Зюганов, выиграв выборы отдал власть алкоголику.
    лаврентий павлович
    1. demo Сегодня, 16:35
      А если не выйдут?
      А если не арестуют?
      А если наоборот?
      Тогда кто и где окажется?
      Додон может рассчитывать на успех только в том случае, если возникает видимость самостийности (пропади пропадом это слово).
      Как только увязка будет с ним, или от него, то ему грозит судьба Сальвадора Альенде.
      demo
  7. zivXP Сегодня, 16:11
    Додону нужно разогнать всю эту шайку. Неужели вообще никаких рычагов нет?
    zivXP
    1. boboss Сегодня, 16:28
      ...у него уже и армии нет.....
      boboss
  8. Pacifist Сегодня, 16:13
    Пошла руда. Но вообще ситуация патовая. Теперь всем сторонам остается только силовой вариант, а это плохо.
    Pacifist
  9. Ураган70 Сегодня, 16:17
    "...Режим упадет в яму, которую он роет для других..."
    Судя по молдаванам, когда этот режим упадет, Додона уже никто и не вспомнит! Вот, блин, "преимущества" парламентской республики! Не понять таких людей никогда! Зачем столько денег то тратить на содержание президента и его администрации...если они- 0?
    Ураган70
  10. andrew42 Сегодня, 16:19
    Проблема в том, видимо, что значительная часть военных не на стороне Додона, - в отличие от рядовых избирателей. Военные прикормлены "западом", это по сути борьба избранного президента против замаскированной хунты. И тут президент может повторить судьбу Альенде.
    andrew42
  11. Горменгаст Сегодня, 16:19
    Какое отношение румыны, притворившиеся судьями КС, имеют к гражданину Молдовы? belay
    Горменгаст
  12. boboss Сегодня, 16:26
    Пока вы будете подписи собирать....вас кинут через бедро....
    boboss
  13. Siga77 Сегодня, 16:26
    Теперь, кто больше народа на улицы выведет?
    Siga77
  14. Немезида Сегодня, 16:30
    Посмотрим,что будет дальше...
    Немезида
  15. капрал Сегодня, 16:31
    Вспомнил бы некоторые исторические уроки 93 года по принуждению парламента к подчинению. Или армия ему не подчиняется?
    капрал
  16. Sergey53 Сегодня, 16:33
    Закрутили товарища по полной. Зарвались окончательно. Наверно на заморскую лужу расщитывают.
    Sergey53
  17. Black Sniper Сегодня, 16:42
    ГКЧП чистой воды, любой спикер может стать президентом ;-)
    Black Sniper
  18. КОТ БАЮН Сегодня, 16:43
    Кажется нечто затевается.... полосатоматрасные так просто Молдавию не отдадут.
    КОТ БАЮН
  19. Литвинов Сегодня, 16:44
    Надо было Додону на стажировку к Ыну съездить, выразить почтение сильному руководителю. Посмотреть, как следует содержать и уничтожать диссидентов и коррупционеров.
    Литвинов
Картина дня