Подразделения ЗВО получили комплексы разведки "Стрелец"

Этот разведывательный комплекс входит в состав боевой экипировки "Ратник" и представляет собой индивидуальный мобильный компьютер. "Стрелец" сопрягается со многими устройствами, а кроме того, в нем предусмотрена возможность объединения в единую сеть с другими комплексами. Благодаря единой сети командир подразделения сможет в режиме реального времени отслеживать текущую информацию о подчиненных, а также получать по закрытым каналам информацию о противнике

Подразделения вновь созданных мотострелковых дивизий Западного военного округа в Воронежской, Белгородской, Нижегородской и Брянской областях получили более трехсот новых комплексов разведки, управления и связи "Стрелец", сообщает пресс-служба округа.- поделился командующий общевойсковой армией Западного военного округа генерал-майор Александр Перязев.Напоминаем, что сам комплекс был принят на вооружение в 2007 году. В комплект входит пульт оперативного управления, регистратор жизнедеятельности бойца, радиостанция спутниковой связи, дальномерно-угломерный прибор, портативная РЛС ближней разведки "Фара-ВР", гарнитуры с функцией активного шумоподавления и усиления тихих звуков.