16:53 24 октября

Подразделения ЗВО получили комплексы разведки "Стрелец"

Подразделения вновь созданных мотострелковых дивизий Западного военного округа в Воронежской, Белгородской, Нижегородской и Брянской областях получили более трехсот новых комплексов разведки, управления и связи "Стрелец", сообщает пресс-служба округа.

Подразделения ЗВО получили комплексы разведки "Стрелец"


Этот разведывательный комплекс входит в состав боевой экипировки "Ратник" и представляет собой индивидуальный мобильный компьютер. "Стрелец" сопрягается со многими устройствами, а кроме того, в нем предусмотрена возможность объединения в единую сеть с другими комплексами. Благодаря единой сети командир подразделения сможет в режиме реального времени отслеживать текущую информацию о подчиненных, а также получать по закрытым каналам информацию о противнике
- поделился командующий общевойсковой армией Западного военного округа генерал-майор Александр Перязев.


Напоминаем, что сам комплекс был принят на вооружение в 2007 году. В комплект входит пульт оперативного управления, регистратор жизнедеятельности бойца, радиостанция спутниковой связи, дальномерно-угломерный прибор, портативная РЛС ближней разведки "Фара-ВР", гарнитуры с функцией активного шумоподавления и усиления тихих звуков.


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. okko077 Сегодня, 16:36
    "Программа подсказывает, где скрылся враг"- это как ? Бред повторяет гражданский комментатор, к нему претензий нет....А правда заключается в том, что с помощью этих "волшебных очков" можно успеть передать координаты врага , а можно не успеть и погибнуть при боевом соприкосновении с врагом....К этому бесплатному устройству можно применить переносные РЛС , но она ещё больше повысит возможность быть убитым, ведь она при работе себя засвечивает.... А не лучше ли ,не вылазя из БТР и не входя в боевой контакт, найти врага с помощью БПЛА....Нет такой реальной возможности у Стрельба пока нет....А почему? Не умеем. А вернее не хотим уметь...Зачем нам беречь разведчиков, зачем овладевать современными способами ведения войны.? У нас техника не помагает вести войну, находить врага, у нас техника считает ещё живых солдат , их пульс, патроны, расположение.... Да коле будут править тупые дегенераты в армии???...
    okko077
    1. BerBer Сегодня, 16:44
      Нужны компетентные командиры. И разработанные тактики применения современный техники.Я считаю это главным, после патриотизма.
      BerBer
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