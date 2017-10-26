Независимая Бавария: хватит кормить Берлин!

В предыдущем своём материале о попытках фламандских «правых» провести референдум о независимости Фландрии один из комментаторов заинтересовался судьбой Баварии. Успокою. Всё нормально – абсолютно зеркальная ситуация. Как я и писал ранее, Мариано Рахой (председатель правительства Испании) подложил ЕС свинью. Вместо того чтобы утопить каталонский референдум в бюрократической говорильне, экономических страшилках и посулах райской жизни в случае «правильного» решения, Рахой, так сказать, вдарил по Каталонии. Таким образом, он пустил по мирному чиновничьему болоту Европы столь обширные круги, что «сепаратисты» всех мастей оживились. Это дало им импульс.Конечно, не стоит думать, что весь этот политический «движ» возник на пустом месте просто из-за мелкой вибрации строптивых каталонцев. Нет. Эти ребятки мирно (и не очень) кормились у корыта местечкового патриотизма и «деревенского» чванства достаточно длительное время. И не важно в какой части Европы эти «борцуны» обитают. Их методы агитации, аргументы, претензии к центральной власти и прочее похожи как подобные треугольники. Идёт речь о Фландрии, Каталонии или Падании (Северная Италия) - значение это не имеет, только меняется национальный колорит.Бавария не исключение. В этой федеральной земле Германии за «сепаратистские» настроения отвечает в основном Баварская партия (Bayernpartei). Иногда она рассматривается как преемник Баварской народной партии, не пережившей правление Гитлера и Вторую Мировую войну. Кстати, вторым преемником принято считать более могущественный Христианско-социальный союз (ХСС), но он стоит на более умеренных позициях регионализма, но политика штука переменчивая. Поэтому именно Баварская партия заняла нишу независимости Баварии и выхода из состава Германии. Несмотря на свою малочисленность и отсутствие представительства в бундестаге, Баварская партия политический старожил Германии. При этом регулярно представлена в ландтагах (парламент земли) Баварии.И, конечно, баварцы оказались не дурнее своих коллег из Фландрии. Не успели сойти синюшные шишки с каталонских голов, как глава Баварской партии Флориан Вебер сделал эмоциональное и недвусмысленное заявление: «Это (каталонский референдум) является вдохновением для Баварии!»Однако, как я и указывал ранее, не стоит думать, что эти товарищи вышли из комы только после каталонского кризиса. Во всевозможных интернет-ресурсах (от сайтов до твиттера) баварские «сепаратисты» с поразительным постоянством чихвостят Берлин и бундестаг. При этом, как и полагается партии подобного толка, аргументация в пользу независимости региона делится на два своеобразных уровня.Уровень первый. Чаще всего этот уровень служит удобоваримой упаковкой для истинных прозаичных причин независимости (составляющих второй уровень). На данном уровне культивируются причины самоидентификации, национального самосознания и образа жизни, т.е. область одухотворённо-нематериального. Это часто служит красивой морально-нравственной маскировкой для совершенно меркантильных оснований независимости.В Баварии в этом вопросе настоящее раздолье. Возникшее примерно в 10 веке герцогство Бавария имеет немалый опыт государственности, несмотря на все исторические коллизии. Позже Бавария входит в состав Священной Римской империи, сохраняя своё герцогство, отличавшееся распрями и прочими милыми деталями. После наполеоновских войн с согласия победителей Бавария становится королевством. Конец этому независимому беспределу положил «собиратель земель немецких» Отто фон Бисмарк в 1871 году. Королевство стало частью Германской империи, а в 1918 году сам титул короля Баварии был упразднён. Пресёкся и род Виттельсбахов, правивший Баварией веками. По иронии судьбы самым известным представителем рода в современном истерично-гламурном обществе стал Людвиг II, «эксцентричный романтик», как его описывают манерные натуры. В жизни же Людвиг II между приступами вялотекущего психоза разорял страну постройкой очень красивых и абсолютно бесполезных замков, пока его наконец не отстранили от власти.Более того, кроме небольших нюансов национальной самоидентификации, вроде местных праздников и кожаных штанов на подтяжках, монументальным аргументом баварских сторонников независимости становится «баварский язык». Несмотря на то, что этот «язык» в самом деле весьма далёк от общепринятого немецкого языка, его всё же считают диалектом. Но уж если южнорусский говор, в народе «суржик» или «балачка», можно с диким скрипом протащить в ранг «державна мова», то уж «баериш» (баварский диалект) сам Бог велел.Уровень второй. А вот на этом уровне и зиждутся самые объективные и жизненно-бытовые причины отделения, готовые задеть за живое, т.е. за карман, даже далёких от национального вопроса граждан. Так, Баварская партия не устаёт подчёркивать, что миллиарды евро ежегодно покидают федеральную землю Бавария и направляются для прокорма не столь процветающих регионов Германии в виде дотаций, в том числе и в Берлин. Не забывают баварцы напомнить Берлину и о чрезмерной расточительности средств на содержание чиновничьего аппарата.В прошлом месяце стало общеизвестно о повышении на 41% расходов на содержание аппарата Министерства по делам семьи, да и сам бюрократический аппарат весьма разбух. Реакция Флориана Вебера не заставила себя ждать. Он заявил, что это не просто единичный случай, а негативная политика самообслуживания Берлина.Однако считать Баварскую партию монополистом в критике Берлина будет неверно. Вполне легитимный и далеко не маргинальный Хорст Зеехофер, премьер-министр Баварии и лидер вышеозначенной ХСС, периодически возвышает свой голос в сторону Берлина о «нечестном перераспределении средств», а также предлагает снизить поборы с его земли.И с куда большим чувством и далекоидущими выводами выступают баварские интеллектуалы. Например, более или менее известный в России писатель Вильфрид Шарнагль, кстати, видный член ХСС, несколько лет назад выпустил объёмный труд «Бавария тоже может быть независимым государством». Название неоднозначное, словно автор пытается провести параллели и присовокупить Баварию к своеобразной семье «сепаратистских» регионов Европы, таких как Каталония, Фландрия, Падания, Венето, Шотландия и так далее.Официальные власти в Берлине продолжают стоически не замечать баварские процессы, лишь иногда походя бросая в сторону «сепаратистских» настроений термины вроде «несостоятельный бред». Эта практика вполне приемлема, так как раздавать пинки инакомыслящим и маргинализировать неугодные альтернативные партии Берлин дозволяет своим СМИ. Тем самым агитационным листкам типа Deutsche Welle, которые функционируют настолько стереотипно «по методичке», что создаётся впечатление - тряхни их и из-за пазухи выскочит блокнотик в стиле «цитатника Мао».Например, уже известный нам Вильфрид Шарнагль в 2015 году выпустил книгу «Над пропастью», вышедшую в России под названием «Смена курса», в которой автор пытался объективно рассмотреть украинский кризис и взаимоотношения с Россией. Стоило книге попасть на прилавок, как та же Deutsche Welle сначала попыталась дискредитировать автора как дилетанта в этом вопросе, а потом и вовсе заполнила все материалы по этому поводу набором истеричных ярлыков про «дула автоматов».Как долго такую политику властей и раздражающее шипение СМИ Германии будет терпеть баварский бюргер, сказать сложно. Но пока это работает, и страусиная голова в песке чувствует себя комфортно, Берлин рискует познакомиться поближе не только с «Альтернативой для Германии» (повергшей берлинских бюрократов в шок на последних выборах), но и с такими партиями как Баварская.