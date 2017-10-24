Франция блокирует контракт с Египтом на поставку 12 истребителей Rafale
Минфин Франции блокирует контракт на поставку Египту 12 дополнительных истребителей Dassault Rafale, так как Египет просит послаблений в оплате самолетов, сообщает bmpd со ссылкой на latribune.fr.
«В ходе своего визита во Францию, который состоится в ближайшие три дня, египетский президент Абдель Фаттах Аль-Сиси должен напомнить своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что у него большие ожидания от Франции, в особенности в рамках стратегического партнерства между двумя странами, которое было инициировано в 2015 году», – говорится в публикации.
В рамках этого взаимодействия Египет приступил к модернизации своих вооруженных сил.
Издание напоминает, что Франция обязалась поставить Египту новые вооружения, в частности, «авиационную технику (24 истребителя Rafale, военный спутник связи) и боевые корабли (четыре корвета проекта Gowind, фрегат типа FREMM, два универсальных десантных корабля типа Mistral)». Стоимость всего пакета контактов (с 2014-го по 2016 год) достигает 6,83 млрд. евро.
Теперь Минфин Франции вынужден блокировать все новые контракты с Египтом, договор на 12 дополнительных опционных истребителей Rafale не является исключением.
«Дело в том, что практически полностью исчерпаны средства, выделенные министерством финансов на контракты с Египтом инвестиционному банку Bpifrance (занимается поддержкой французского высокотехнологичного экспорта). И министерство финансов не хочет увеличивать сумму кредитов, из-за рисков ухудшения ситуации в стране», поясняет автор статьи.
Между тем источники издания указывают на тот факт, что со стороны Египта не было дефолта по оплате своих обязательств. Они считают, что Каир имеет средства для оплаты своих счетов.
По словам собеседников, «Египет может также рассчитывать на добычу газа на шельфе Средиземного моря, начиная с этого года (В 2015 году итальянская компания ENI открыла крупное газовое месторождение в территориальных водах Египта в районе Порт-Саида)». Запасы газа позволяют удовлетворить внутренние потребности страны на протяжении десятилетий, начать его экспорт и рассчитывать на поступление валюты.
«В ходе своего визита во Францию, который состоится в ближайшие три дня, египетский президент Абдель Фаттах Аль-Сиси должен напомнить своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что у него большие ожидания от Франции, в особенности в рамках стратегического партнерства между двумя странами, которое было инициировано в 2015 году», – говорится в публикации.
В рамках этого взаимодействия Египет приступил к модернизации своих вооруженных сил.
Издание напоминает, что Франция обязалась поставить Египту новые вооружения, в частности, «авиационную технику (24 истребителя Rafale, военный спутник связи) и боевые корабли (четыре корвета проекта Gowind, фрегат типа FREMM, два универсальных десантных корабля типа Mistral)». Стоимость всего пакета контактов (с 2014-го по 2016 год) достигает 6,83 млрд. евро.
Теперь Минфин Франции вынужден блокировать все новые контракты с Египтом, договор на 12 дополнительных опционных истребителей Rafale не является исключением.
«Дело в том, что практически полностью исчерпаны средства, выделенные министерством финансов на контракты с Египтом инвестиционному банку Bpifrance (занимается поддержкой французского высокотехнологичного экспорта). И министерство финансов не хочет увеличивать сумму кредитов, из-за рисков ухудшения ситуации в стране», поясняет автор статьи.
Между тем источники издания указывают на тот факт, что со стороны Египта не было дефолта по оплате своих обязательств. Они считают, что Каир имеет средства для оплаты своих счетов.
По словам собеседников, «Египет может также рассчитывать на добычу газа на шельфе Средиземного моря, начиная с этого года (В 2015 году итальянская компания ENI открыла крупное газовое месторождение в территориальных водах Египта в районе Порт-Саида)». Запасы газа позволяют удовлетворить внутренние потребности страны на протяжении десятилетий, начать его экспорт и рассчитывать на поступление валюты.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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