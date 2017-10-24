Владимир Путин: Мы постепенно отходим от военной службы по призыву

Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву.

В ходе выступления президент России Владимир Путин на бизнес-форуме «Россия зовёт!» коснулся среди прочего и вопроса формирования российских Вооружённых сил. По словам президента, «Россия постепенно отходит от призыва».Владимир Путин отменил, что реализуется план по созданию и увеличению числа так называемых научных рот в структурах ВС РФ. Как известно, в них проходят военную службу молодые люди, которые качественно себя зарекомендовали при обучении, к примеру, в технических вузах. Военнослужащие из научных рот заняты, в частности, разработками в рамках оборонно-промышленного комплекса.По словам Владимира Путина, в российской армии создаётся технопарк для молодых специалистов, закончивших вузы и способных использовать полученные знания на практике в Вооружённых силах страны.Из заявления российского лидера на форуме:Владимир Путин отметил, что процесс мог бы идти значительно быстрее, но государственный бюджет формирует в этом отношении достаточно жёсткие рамки.Нужно напомнить, что несколько месяцев назад главное оборонное ведомство страны опубликовало отчёт, в котором сообщалось, что число военнослужащих, проходящих службу на основании заключённого контракта, впервые превысило число военнослужащих-призывников.