21:19 24 октября

Владимир Путин: Мы постепенно отходим от военной службы по призыву

В ходе выступления президент России Владимир Путин на бизнес-форуме «Россия зовёт!» коснулся среди прочего и вопроса формирования российских Вооружённых сил. По словам президента, «Россия постепенно отходит от призыва».

Владимир Путин: Мы постепенно отходим от военной службы по призыву


Владимир Путин отменил, что реализуется план по созданию и увеличению числа так называемых научных рот в структурах ВС РФ. Как известно, в них проходят военную службу молодые люди, которые качественно себя зарекомендовали при обучении, к примеру, в технических вузах. Военнослужащие из научных рот заняты, в частности, разработками в рамках оборонно-промышленного комплекса.


По словам Владимира Путина, в российской армии создаётся технопарк для молодых специалистов, закончивших вузы и способных использовать полученные знания на практике в Вооружённых силах страны.

Из заявления российского лидера на форуме:
Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву.


Владимир Путин отметил, что процесс мог бы идти значительно быстрее, но государственный бюджет формирует в этом отношении достаточно жёсткие рамки.

Нужно напомнить, что несколько месяцев назад главное оборонное ведомство страны опубликовало отчёт, в котором сообщалось, что число военнослужащих, проходящих службу на основании заключённого контракта, впервые превысило число военнослужащих-призывников.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru/
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Комментарии 67

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  1. ПРАВОкатор Сегодня, 17:04
    Что за бред???? Может в перспективе швейцарскую гвардию пригласим вместо наших контрактников?
    ПРАВОкатор
    1. Pirogov Сегодня, 17:08
      Цитата: ПРАВОкатор
      Что за бред???? Может в перспективе швейцарскую гвардию пригласим вместо наших контрактников?

      Согласен . Каждый мужик хотя бы год ,должен отслужить . Тем более время такое ,что ,,партнёры,,, за ноги кусают.
      Pirogov
      1. MoJloT Сегодня, 17:34
        Тут вопрос в другом, мы живем в капиталистическом обществе с рыночной экономикой, в эпоху транснациональных компаний где границы и страны размываются. Это предполагает главенство частного над общем, интереса капитала над государственными, целей элит над народными. В такой ситуации армия по призыву обречена, она теряет способность воевать. Если не дай бог, завтра война, то большинство нашего руководства просто смоется с семьями и бабками за кардон, побежит и население, руководствуясь логикой - это не в моих интересах. В такой ситуации действовать смогут только те в чьих это интересах - наемники, кого наняли делать эту работу.
        MoJloT
        1. ПРАВОкатор Сегодня, 17:59
          Фридман-владелец альфа банка требовал начать процедуру банкротства Уралвагонзавода.Сейчас переводит свои деньги в благотворительный фонд Бафета(США) и личный Генезис(США).Не так давно в Нью Йорке при сборе денег для ЦАХАЛ за четыре часа собрали 35,5 миллионов долларов.Угадайте кто перевёл самую большую сумму?
          ПРАВОкатор
        2. alexmach Сегодня, 19:27
          Только в случае, если профессионалы контрактники сами не побегут в числе первых :) Что вобщем-то следуя вашей описанной логике очень даже вероятный исход.
          alexmach
          1. 73bor Сегодня, 20:15
            Не уходить от призыва надо а поддерживать смешанный принцип комплектования, кем господа хорошие резерв комплектовать будут, может студентами !? Что за бред?
            73bor
            1. alexmach Сегодня, 21:16
              Надо. Согласен. Вот только не понятно как это делать "с умом". С одной стороны какой будет толк с года службы. Получиться ли в результате толковый резервист? Как потом поддерживать навыки этого резервиста? И как при этом обеспечить социальную справедливость? Понятно же что служить будут не все, как сделать что бы те кто служит не были в мение выгодном положении чем те, кто не служит? По факту теперь они теряют год в плане учебы-карьеры. Что получают взамен - не понятно.
              alexmach
      2. Васся Вассин Сегодня, 17:47
        Глупость каждого как раз брать и не надо. Наоборот нужно поставить дело таким образом, чтобы этот год молодой человек стремился идти отслужить, что бы это было заделом его карьерного роста в жизни.
        Васся Вассин
        1. Монос Сегодня, 18:20
          Мужик, не отслуживший в армии, на войне "мясо". А воевать придётся ВСЕМ. Все встанут в строй. Дети и женщины к станкам, мужики "в ружьё". Или мы уже забыли уроки Великой Отечественной?
          И, кстати:

          ПОЗДРАВЛЯЮ "МЫШЕК"!
          Монос
          1. MoJloT Сегодня, 18:35
            В Великую Отечественную воевал Советский Союз ради общего светлого будущего, сейчас светлое будущее у каждого свое, для его достижения принципиально выживание. Следуя из этого ни какого
            Все встанут в строй. Дети и женщины к станкам, мужики "в ружьё"
            не будет, будет спасайся кто может. Естественно найдутся герои, храбра отдавшие жизнь за отечество или с современной колокольни не прошедшие естественный отбор капитализмом, погибшие во имя разборок капитала.
            MoJloT
            1. Монос Сегодня, 18:53
              Цитата: MoJloT
              В Великую Отечественную воевал Советский Союз ради общего светлого будущего

              Вы этот бред сами придумали? Вопрос стоял о жизни или смерти Страны и народа. И все это прекрасно понимали. Какое светлое будущее кого-то там? Вы хоть военные плакаты посмотрите и стихи почитайте. fool
              Монос
              1. MoJloT Сегодня, 19:00
                Я прекрасно понимаю ваше негодования, далеко не все родственники вернулись с войны, потом Авган, Чечня, Дагестан. Но вы же не Элтон Джон, снимите розовые очки, оставьте пропаганду, трезво взгляните на вещи, на современный мир, на новую Россию. Сейчас вопрос жизни человека не сильно связан с территорией на которой он сейчас живет, так же как и его будущее. Плакаты оставьте истории, стихи для школьников, нам нужно жить в настоящим.
                MoJloT
                1. Монос Сегодня, 19:12
                  Это вы мне предлагаете оставить пропаганду? Вы,который пытается меня убедить в том, что у меня нет Родины; кто предлагает мне забыть нашу историю; который МОЮ Страну называет территорией? Пшёл прочь, в свою нору, червяк!
                  Монос
                  1. MoJloT Сегодня, 19:18
                    Вы глупый что ли? Кто не знает историю, у того нет будущего и страна это не ваша, а наша и история не ваша, а наша. Вы наверное в силу возраста стали плохо видеть, скажем так.
                    MoJloT
                    1. Монос Сегодня, 19:37
                      Пшёл вон,червяк. Твоя страна - "Мак-Доналдс".
                      Монос
                2. Комментарий был удален.
      3. venik Сегодня, 17:57
        Цитата: Pirogov
        Согласен . Каждый мужик хотя бы год ,должен отслужить .

        ========
        С ЭТИМ - тоже СОГЛАСЕН!!! НО... (Ох уж это проклятое "НО"!..). А ЧЕМУ можно парня ЗА 1 (один) год НАУЧИТЬ можно??? Армия становится все более и более "технологичной"... За год пацана можно "худо-бедно" научить стрелять, окапываться и маскироваться.... Короче - "портянки мотать".....И больше - НИ Ч-Е-Г-О!!!
        А уж для Обслуживания высокотехнологичной техники - у-у-у-у-у!!!! Тут не менее 3 (ТРЁХ!) лет нужно! И НИКАК не меньше! (А армия и вооружения - становятся всё сложнее и сложнее.... Ну не зря же во времена СССР срок службы был 2 года в сухопутных и 3 - в ВМФ (а до этого, кстати на год больше!!!).
        Нет, то, что ВСЕ мужики, хоть год, но должны ПОСЛУЖИТЬ, я конечно согласен!!! (двумя руками и двумя ногами - ЗА!!!). Хотя бы, для того, чтобы понять, что такое РОДИНА, и что такое СЛУЖБА (РОДИНЕ!!!).
        Тут надо искать какой-то здравый КОМПРОМИСС (и чтобы деньги "на ветер" не бросать, и чтобы РЕЗЕРВ - БЫЛ!!!)
        venik
        1. Dedall Сегодня, 18:30
          Цитата: venik
          Цитата: Pirogov
          Согласен . Каждый мужик хотя бы год ,должен отслужить .

          ========
          С ЭТИМ - тоже СОГЛАСЕН!!! НО... (Ох уж это проклятое "НО"!..). А ЧЕМУ можно парня ЗА 1 (один) год НАУЧИТЬ можно??? Армия становится все более и более "технологичной"... За год пацана можно "худо-бедно" научить стрелять, окапываться и маскироваться.... Короче - "портянки мотать".....И больше - НИ Ч-Е-Г-О!!!
          А уж для Обслуживания высокотехнологичной техники - у-у-у-у-у!!!! Тут не менее 3 (ТРЁХ!) лет нужно! И НИКАК не меньше! (А армия и вооружения - становятся всё сложнее и сложнее.... Ну не зря же во времена СССР срок службы был 2 года в сухопутных и 3 - в ВМФ (а до этого, кстати на год больше!!!).
          Нет, то, что ВСЕ мужики, хоть год, но должны ПОСЛУЖИТЬ, я конечно согласен!!! (двумя руками и двумя ногами - ЗА!!!). Хотя бы, для того, чтобы понять, что такое РОДИНА, и что такое СЛУЖБА (РОДИНЕ!!!).
          Тут надо искать какой-то здравый КОМПРОМИСС (и чтобы деньги "на ветер" не бросать, и чтобы РЕЗЕРВ - БЫЛ!!!)

          Я работаю в воинской части и могу сказать, что военкоматы гонят контингент, выполняя план, который сидит в госпиталях по 3-4 месяца за год службы. Вспоминают про всякие геморрои, варикоцеле и плоскостопия. Дома они про это не вспоминали, зато в армии для этого самое время. Ещё по полгода мы боремся со всякими рода гипотрофиками. Это так демократично и толерантно сейчас называют дистрофиков. Я помню, что в времена СССР таких случаев вообще не было, хотя и хаят их всякие там "дэмократы". Но есть ещё категория призывников, которые видят в службе ступень для карьеры на госслужбе и всякой там полиции. Там ведь, по закону, требуется прохождение военной службы. Вот для этой категории все эти "окапывания" и "стрельба" и, уж тем более, подметание плаца, воспринимается оскорблением. А раньше, когда в частях ещё работали уборщики помещений, такие специально разбрасывали мусор. Короче, в лучшем случае из призывников собираются служить 5-10%. Вот только и контрактники сейчас массово увольняются из-за низких зарплат. Так что ВВП скорее всего заменит рядовой состав таджиками-узбеками, как это сейчас делается в коммунальных службах.
          Dedall
          1. СЕРЖ ант Сегодня, 18:37
            good Всё с языка сняли предыдущие ораторы!!!С ружей палить сейчас и дети могут,а вот обслуживать современное вооружение за срочку научить- wassat
            СЕРЖ ант
    2. oldseaman1957 Сегодня, 17:09
      Цитата: ПРАВОкатор
      Что за бред????
      - Везде должны работать профессионалы. И в армии тоже!
      Pirogov///Согласен . Каждый мужик хотя бы год ,должен отслужить
      - А как же! За хорошую плату, под перспективный контракт и молодёжь пойдёт служить.
      oldseaman1957
      1. с-т Petrov Сегодня, 17:10
        профессионалы по идее кончаются в конфликте очень быстро - и весь груз ложится на мобилизационный ресурс, который хуже организован и обучен и не по 18 лет парням и здоровья меньше - но есть запас по количеству душ.

        Даешь больше сборов!
        с-т Petrov
        1. Ингвар 72 Сегодня, 17:13
          Цитата: с-т Petrov
          и весь груз ложиться на мобилизационный ресурс

          Который в случае полностью контрактной армии, будет банальными "ботаниками". Ни в коем случае нельзя отказываться от призыва! drinks
          Ингвар 72
          1. с-т Petrov Сегодня, 17:20
            Ни в коем случае нельзя отказываться от призыва! drinks


            факт drinks
            с-т Petrov
        2. Гардамир Сегодня, 18:06
          профессионалы по идее кончаются в конфликте очень быстро
          Да вы оппозиционер!
          Гардамир
      2. MoJloT Сегодня, 17:36
        Контрактник не обязательно профессионал, но обязательно наемник.
        MoJloT
        1. Васся Вассин Сегодня, 17:48
          Цитата: MoJloT
          Контрактник не обязательно профессионал, но обязательно наемник.

          Это вы еще мягко сказали.
          Васся Вассин
        2. Ингвар 72 Сегодня, 20:31
          Цитата: MoJloT
          но обязательно наемник.

          А как же быть с профессией - Родину защищать? Не стоит клеить ярлыки, большинство служат не за бабки. Призыв нужен в качестве мобилизационного резерва, ибо в эпоху ОЧЕНЬ узкой и очень технологичной направленности современного вооружения, обеспечить армию специалистами не в силах.
          Ингвар 72
    3. vladimirZ Сегодня, 17:13
      Замена призывной Армии на контрактную, - большего вреда для России, окруженной потенциальными врагами, трудно придумать!
      Олигархическая компрадорская власть действует против интересов народа России, против её обороноспособности, в интересах главного врага - США.
      vladimirZ
      1. Гардамир Сегодня, 18:10
        Замена призывной Армии на контрактную, - большего вреда для России, окруженной потенциальными врагами, трудно придумать!
        А что вы хотите? Либерал-президент влюблёнными глазами глядит на Запад, а все ищут хитрые планы.
        Гардамир
    4. Отдел-М Сегодня, 17:27
      Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву.

      С одно стороны и хорошо, будут служить профессионалы ..
      А если война , что вполне возможно..?
      Все же считаю в школах институтах нужно срочно вводить НВП ! Проводить сборы в полевых условиях и т.д.Иначе паника и растерянность в случае чего..Опять мудрят , как и с образованием в школах..
      Отдел-М
      1. stas Сегодня, 17:43
        Служба 1 год никакой пользы не дает.
        Нужно минимум 2 года, на база образования минимум техникум.
        А вообще то главный либерал в стране это царь, только умный и изобретательный.
        Поэтому и ЕБНу медальку прицепил за "хероическую службу России" и Чубуйсу халявное место на кормление дал, да и Греф, Кудрин и другая либерастная с........ не в обиде.
        А царь уверен что, народу много денег это плохо - жизнь мёдом покажется, не по-царски получится.
        stas
        1. alexmach Сегодня, 19:45
          А вообще то главный либерал в стране это царь, только умный и изобретательный.

          А он этого кстати никогда и не скрывал. И вобщем-то либерализм преобладающее политическое воззрение в современной российской элите.
          alexmach
    5. venik Сегодня, 17:42
      Цитата: ПРАВОкатор
      Что за бред???? Может в перспективе швейцарскую гвардию пригласим вместо наших контрактников?

      ======
      Ну а ПРИЧЕМ тут "швейцарская гвардия"??? Лиьшь бы что-то "ляпнуть"???
      venik
      1. ПРАВОкатор Сегодня, 18:09
        Сейчас призывники не нужны,потом скажут мы мирная страна не с кем не воюем и армия нам не нужна,потом как папа римский-скажут швейцарцы очень верные солдаты,хватит и их.
        ПРАВОкатор
  2. himRa Сегодня, 17:05
    Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву.

    Надеюсь президент прав хотя призыв как таковой надо было бы оставить!
    Например хотя бы знать свой потенциал
    himRa
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:09
      призыв нужен. до армии человек не знает на что способен wassat

      ну и как понять без срочки, писать контракт на 3 года или нет. Кто-то вены резать начинает еще до принятия присяги
      с-т Petrov
      1. MoJloT Сегодня, 17:38
        Как в МВД подписывают так и в МО будут
        MoJloT
        1. weksha50 Сегодня, 18:46
          Цитата: MoJloT
          Как в МВД подписывают так и в МО будут



          Хм... Я, может быть, чего-то не понимаю...
          А что, в МВД уже принимают БЕЗ прохождения службы в Вооруженных силах ??? recourse
          weksha50
          1. MoJloT Сегодня, 19:05
            ст.35 ФЗ РФ «О полиции»
            На службу в полицию имеют право поступать граждане Российской Федерации… способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

            Но суть не в этом, суть в том что в МВД принимают граждан, которые раньше не работали в МВД, т.е. в первые устраиваются на работу в МВД без какой то подготовки.
            Так же и в МО будут устраиваться люди подходящие по здоровью без предварительной подготовки.
            MoJloT
            1. weksha50 Сегодня, 20:26
              Цитата: MoJloT
              ст.35 ФЗ РФ «О полиции»


              Понятно... hi
              weksha50
  3. DEZINTO Сегодня, 17:06
    Нашёл тут статью интересную,.....
    Вот это служат мужики!

    В "Известиях" опубликовали интересное интервью офицера ССО, работающего в Сирии.

    — Как вы оцениваете боевиков ИГИЛ? Как за последнее время изменились их отряды? Появились ли новое вооружение, тактика, современное вооружение?

    — У нас было несколько командировок, и каждый раз боевики менялись. Так не было, чтобы мы приехали и противник остался прежним. Ситуация не стоит на месте. Например, сейчас у боевиков появилось много приборов ночного видения. Это и бинокулярные устройства, и «Циклопы» (прибор ночного видения с двумя окулярами, объединенными в один блок. — «Известия»). Есть и «трубы» — прицелы ночного видения. Они устанавливаются на стрелковое оружие. Есть у боевиков и «тепляки» (тепловизоры. — «Известия»). Раньше всего этого добра не было. К примеру, мы захватывали у противника даже белорусские приборы ночного видения «Пульсар». Достаточно неплохие и относительно недорогие изделия с китайской матрицей. Были у них «Пульсары» и с дальномерными блоками.

    — А насколько эффективно боевики используют ПНВ и тепловизоры?

    — Пока боевики не вполне умеют использовать эту технику. К примеру, когда они работают с прицелами ночного видения, то не учитывают баллистику оружия. Пуля — это не луч лазера. Она летит по определенной траектории. Чтобы попасть, особенно на большом расстоянии, надо при стрельбе вносить корректуры, делать выносы и брать упреждения. Они этого не делают. Поэтому часто не попадают.
    Часовые на постах «ночники» используют не постоянно. Посмотрят какое-то время и убирают приборы. А потом просто слушают, что происходит вокруг. Поэтому они часто не могут вовремя обнаружить, что происходит рядом с позицией.
    Но всё равно в боевой работе приходится постоянно учитывать, что у противника есть «тепляки» и «ночники». Особенно когда ночью подходишь к позициям боевиков. Надо вести себя очень аккуратно, контролировать свои движения и внимательно следить за часовыми.

    — Известно, что отряды ИГИЛ часто используют различные беспилотники. Вы сталкивались с такими изделиями?
    — В основном они делают их своими руками. Покупают в интернете двигатели, системы управления и другие детали. Используют и квадрокоптеры. Работают беспилотники и квадрокоптеры очень эффективно.
    К примеру, мы видели такой вариант. «Фантик» (квадрокоптер серии Phantom. — «Известия») с закрепленным крюком. На крюк подвешено самодельное взрывное устройство (СВУ). У СВУ блок дистанционного подрыва и ножки. Устройство для маскировки обклеено травой. «Фантик» его скрытно приносит и ставит в траву рядом с дорогой или в окоп. А боевики следят и, когда кто-то подходит или проезжает машина, дистанционно подрывают заряд. Его мощности хватает, чтобы перебить колесо грузовика.
    Мы встречали квадрокоптеры с самодельными бомбами. Небольшие тюбики, ударники сделаны из гвоздей, стабилизаторы — из нарезанных пакетов. В заряде дробь. Квадрокоптер практически не слышно. Он подлетает и сбрасывает бомбочку. В радиусе 5 м можно получить серьезные осколочные ранения. При этом боевики понимают важность беспилотников. И стараются сбивать наши и сирийские. У одного нашего подразделения они сбили квадрокоптер. По всей видимости, достали его из СВД.

    — Можете рассказать о своей боевой работе?

    — Мы старались поражать противника в самых слабых местах, там, где он нас не ждет, и наносить максимальное поражение. Один раз мы зашли прилично от линии соприкосновения в тыл боевиков. И ночью совершили налет на их позиции.
    Местность в районе, где мы работали, — это «марсианский» пейзаж. В земле трещины и везде камни, которые собраны в кучи и валы. Причем каждый вал высотой 2–3 м и длиной от 500 м до 1 км. Из-за изгибов и поворотов тяжело сориентироваться на местности ночью. При этом найти противника нелегко. Нагретые камни очень похожи на голову или другие части тела человека.

    В глубине обороны противника стояло здание. В свое время боевики его взорвали, и оно осело. Но если залезть на его крышу, вернее, на то, что от нее осталось, то открывается хороший обзор на позиции противника. Но чтобы подойти к зданию, надо было пересечь дорогу. А она находится на полутораметровой насыпи, и когда преодолеваешь ее, то становишься очень заметным. А чуть дальше, на перекрестке, у боевиков блиндаж с крупнокалиберным пулеметом. Конечно, пришлось попотеть. Мы начали следить за противником. Ждали, когда боевики потеряют бдительность. Потом быстро преодолели этот рубеж. Заняли позиции, подготовились и начали работать.
    Боевики явно не ожидали, что кто-то так дерзко сможет напасть на них ночью и так интенсивно их истреблять. Мы тогда «отработали» несколько десятков человек. Сперва у противника был шок. Они не понимали, что происходит и откуда по ним стреляют. Но потом подтянулись их резервы. Противник перегруппировался, и по «дому» начали стрелять со всех стволов, сравнивая наше укрытие с землей. Видимо, противник понял, что с «дома» удобнее всего работать. Плюс мы заметили у них приборы наблюдения. Боевики даже пытались совершить небольшой обход и начали «поливать» по нам с фланга из пулемета. Были и совсем дерзкие. Несколько боевиков пошли напролом. Прятались за камнями. Им удалось преодолеть около 100 м. Правда, мы их всех уложили. Начали отходить от «дома». Но пулемет с фланга не давал пересечь дорогу. А ждать на месте нельзя. Накроют минометным огнем. Пришлось отходить вдоль дороги. Когда противник менял магазины в автоматах и перезаряжал пулеметы, мы резким броском преодолели злосчастную дорогу. После этого относительно безопасный отход нам уже был обеспечен.

    Несколько дней спустя мы решили спланировать операцию в другом районе по той же схеме. Сначала изучили район, тщательно проработали все вопросы операции, учли предыдущий опыт.
    Но на этот раз решили взять более мощные огневые средства — ручные гранатометы. Также у нас были автоматы, снайперские винтовки и пулеметы.
    До места было относительно недалеко. Но мы шли очень осторожно. Поэтому подход занял у нас несколько часов. На пути были чьи-то брошенные позиции. Причем там еще оставались тенты, лежали матрасы. Приходилось останавливаться и осматривать их. Там могли оказаться мины. В траве было много мусора, консервных банок и патронных цинков. Даже если просто зацепишь — будет очень много шума.
    К объекту мы вышли довольно поздно. Скоро должен был начаться рассвет. Поэтому пришлось действовать быстро и дерзко. Разложились, понаблюдали за позициями боевиков, оценили их количество, вооружение, характер действий. Ну и начали работать.
    Предметом нашего интереса стали одно здание и подходы к нему. Как мы поняли, это своего рода караульное помещение. Там боевики отдыхали, принимали пищу и готовились идти заступать на пост. Это как раз то, что нам и было нужно. Большое скопление противника, который думает, что он в безопасности, и никак не ожидает атаки. Отфиксировали момент, когда скопилось большое количество боевиков, видимо, на инструктаж.
    Далее всё развивалось стремительно. Отработали из гранатометов. Здание взлетает на воздух, у боевиков паника. Наши стрелки точными выстрелами добивают тех, кто был отброшен взрывом и начинал приходить в себя. Потом, по данным радиоперехвата, нам сообщили, что мы накрыли четверых важных командиров и несколько десятков боевиков.

    Правда, выстрелы из гранатометов сразу демаскировали наши позиции и боевики опять полезли изо всех щелей, как в прошлый раз. У противника были скрытые пути сообщения, по которым к нам выдвинулись их пулеметчики. Они развернулись и открыли достаточно точный огонь. Пули ложились так близко, что телом можно было почувствовать их трассы. Всплески были совсем рядом.
    Начали организованно отходить, прикрывая друг друга под огнем противника. Первый прикрывает, а второй двигается, занимает позицию, далее к нему подтягивается первый и т.д. Боевики вели себя опять очень дерзко. Плюс они хорошо ориентировались на местности. Мы уже прилично отошли от места боя. Вдруг с фланга выскакивает боевик и начинает стрелять. Успел в нашу сторону почти весь магазин выпустить. А я как раз в это время перебегал. Но напарник четко отработал. Я только и услышал звук выстрелов «бам-бам». Четкая «двоечка» прямо по центру «тушки».Если бы чуть подзадержались, то дерзкий боевичок вышел бы нам в тыл. Операция была очень успешная. Шороху мы там навели прилично.

    — А как взаимодействовали с сирийскими военными?

    — С ними надо налаживать взаимодействие и всячески их привлекать к выполнению задач. Если мы идем на задачу, то собираем сирийских командиров со всего фронта. Зачастую только на таких встречах они между собой и знакомятся. Помогаем им наладить взаимодействие друг с другом. Объясняем, куда, как и откуда мы будем работать, берем с собой их личный состав. Обязательно инструктируем их о том, чтобы дали нам вернуться из боя и не сразили нас своим огнем. Стараемся оставлять своего представителя для координации. Сирийские солдаты разные. Есть боевые. А бывает, под огнем ты ему говоришь «беги», а он с места сдвинуться не может — ноги стали ватными. А бывает, начинают плакать. С одной стороны, их понять можно. Мы здесь в командировке. Отвоевали — и домой. А они здесь уже шесть лет непрерывно воюют.


    Капец работёнка.

    DEZINTO
    1. himRa Сегодня, 17:26
      Почитал с интересом....крутые ребятки!
      Лишь бы среди сирийцев предателей не оказалось!
      И ...оказывается не просто там эти ,,басмачи,,!!!откуда деньги?
      himRa
    2. Васся Вассин Сегодня, 17:55
      Спасибо за статью. Очень интересно.
      Васся Вассин
      1. DEZINTO Сегодня, 18:16
        Это из серии - расскажи ему как ты устал сегодня в офисе.
        DEZINTO
  4. ando_bor Сегодня, 17:22
    Постепенно, - этом и проблема, или отменить, или призывать всех, всех не призывают, - призывают нужное количество, это приблизительно треть призывного контингента, а системы отбора нет, вернее она есть, - свято место пусто не бывает, но она полностью криминальная - коррупционная, кто то где то откупается, а кто то где то заносит, что бы на службу попасть.
    ando_bor
  5. Bronevick Сегодня, 17:25
    А кто траву красить будет, а кто дачи генералам строить?
    Bronevick
    1. федоров Сегодня, 18:21
      Давно уже этого нет....Осталось в прошлом.
      федоров
  6. федоров Сегодня, 17:26
    Я считаю ,призыв должен БЫТЬ ! Научные роты - дело хорошее, но пока от них толку мало. А вот грамотно стрелять из Калаша и РПГ-7, водить БТР дело нужное. И как показывает практика - необходимое.
    Мужик и в 50-т лет вспомнит, заложенное в 18-25 лет, а не тюфяком но поле брани приволокут.
    Дайте сейчас Калаш в руки 3-му курсу МГУ, Чего он с ним будет делать, размеры снимать, диферамбы петь, производные лепить с интегралами Пуассона ? Или контрол страйк вспомнит. Не получая вежливо ногой по голове за плохое вождение БТР-80 к примеру. А если завтра война ? ( не дай Боже ).
    федоров
    1. Щаранский Сегодня, 17:50
      Цитата: федоров
      А вот грамотно стрелять из Калаша и РПГ-7, водить БТР дело нужное.

      Чтобы что-либо делать грамотно, нужна мотивация и постоянная практика. Мотивация у человека, которого загнали в армию из под палки и год службы ничего не дают. Пустая трата времени и денег.
      Щаранский
      1. федоров Сегодня, 18:13
        А Вы что предлагаете ?
        Мотивация у человека, которого загнали в армию из под палки и год службы ничего не дают
        Ну кто же хочет от Мамкиной соски и сытой жизни отвыкать Иногда стоит и загонять, может из тюфяка Человек получится. ? А я думаю следует, характер у Мужика другой немного станет, а не по клубам лазить.
        А мотивацию нужно родителям и в школе прививать.
        федоров
        1. Щаранский Сегодня, 18:28
          Цитата: федоров
          А Вы что предлагаете ?

          Да особо ничего. Хорошо хоть от портянок избавились.
          Цитата: федоров
          А я думаю следует, характер у Мужика другой немного станет

          Щаранский
          1. dauria Сегодня, 19:37
            Интересная фотка.... laughing

            И самое удивительное - служил тот, что в центре( Зверев) А Расторгуев с Кожугетовичем НЕ-А wassat
            dauria
            1. слава1974 Сегодня, 20:42
              А Расторгуев с Кожугетовичем НЕ-А

              Кужугетыч нет, а Расторгуев учился в военном училище, но бросил.
              слава1974
  7. Sonet Сегодня, 17:40
    Любая контрактная армия подразумевает,что воевать ей придется или с равной себе по численности армии или с меньшей или с большей но менее боеспособной.
    А теперь посмотрим на нашего вероятного противника:
    -НАТО с его военной машиной и мощной армией США
    -Китай с его миллионной армией
    Из этого вывод-если русские хотят сохраниться в нынешней исторической ситуации-они должны оставить призыв.
    Sonet
    1. федоров Сегодня, 17:54
      НАТО- безолаберное существо в гейропе, единения и связи нет. Так же как и США , как они в сунутся в гейропу ? Месяца три нужно ждать, пока Российский солдат будет уже в Париже шампанское пить. Им на европейском театре нечего противопоставить быстро. ЭТО просто КАТОК будет по европе. Я шапками не закидываю, а реально смотрю на вещи. Зряль что внезапные проверки и куча учений за последни три года ?
      Ну а США - в Черное море не сунутся, Балтику и Северное так же, Тихоокианский рубеж закрыт наглухо.
      Ну а с Китаем пока дружим.

      Да и ядерную дубину не забываем, тут уже и пока Россия впереди планеты всей.
      федоров
    2. ando_bor Сегодня, 18:05
      Цитата: Sonet
      Из этого вывод-если русские хотят сохраниться в нынешней исторической ситуации-они должны оставить призыв.

      Если призыв оставлять, то нужно всех призывать, а не треть призывного контингента как сейчас,
      - а потянет ли это экономика, не будет ли это малопродуктивным распылением средств?
      Передаю недавний разговор, - сколько в Союзе была армия?
      - почти пять миллионов,
      - не может быть, этого никакая экономика не выдержит.
      - А она и не выдержала.
      Конечно можно быть умником и кричать что все Горбачев развалил,
      но таких умников грабли дожидаются.
      ando_bor
  8. Отдел-М Сегодня, 17:53
    Опять ,мы запад копируем..А потом кровью умываться будем!
    Армия это не просто долг Родине, но и школа мужчин ! Это проверка желторотых пацанов на звание мужика защитника .. Во времена СССР , кто не служил, считались ущербными и очень стеснялись признаться (что не служили..)
    Сейчас вроде парни, рвутся в Армию, а им облом получается ..Либерасты наши , гадят опять в систему образования и государственности России!
    Отдел-М
  9. Гардамир Сегодня, 18:02
    Продажная армия это хорошо! Да здравствует президент!
    Гардамир
  10. КОММУНИЗМ. ПРАВОСЛАВИЕ. ПУТИН Сегодня, 18:15
    Во всем согласен с ВЛАДИМИРОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ, но только не в этом вопросе. ПРИЗЫВ нам дедами заповедан, отказ от него станет подрывом обороноспособности страны!

    Главная задача ПРИЗЫВА подготовить многочисленный РЕЗЕРВ для большой войны. Воспитать МУЖЧИНУ.

    Смотрите. Идёт атака на Россию Китая, Японии или США. Обстрел крылатыми ракетами, бомбардировки невидимками и беспилотниками, группы спецназа работают в нашем тылу. Контрактная армия сразу разбежится, они могут за деньги гонять папуасов, но высокотехнологичный враг им не по зубам. И тут спасает только ПРИЗЫВ. СОТНИ больших дивизий, храбрые мальчишки с Калашниковыми и Т-72. Прокатятся с ветерком до Ла Манши и Манчжурии. Давят, душат руками их Рапторы и Авианосцы, коктейли Молотова бросают. Так и наши деды грудью защищали СССР. И нам заповедали, мужики.
    КОММУНИЗМ. ПРАВОСЛАВИЕ. ПУТИН
  11. weksha50 Сегодня, 18:39
    "Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву.
    .... процесс мог бы идти значительно быстрее, но государственный бюджет формирует в этом отношении достаточно жёсткие рамки"...
    Да дело - не в бюджете, который рукозадые госчиновники не могут собрать в кучу, хотя - и в нём тоже...
    ЛЮБОЙ пацан-молодой человек - мужчина, гражданин своей страны и своего государства должен уметь с оружием в руках защищать свою страну...
    Речи о патриотизме с высоких партийных трибун, а также болтовня на разных форумах на эту тему не помогут защитить страну ни от внешнего, ни от внутреннего врага...
    Каждый мужик должен уметь обращаться с оружием и знать азы военной подготовки...
    weksha50
  12. ЦУС-ВВС Сегодня, 18:41
    сейчас начнут насильно контракты подписывать!!!
    ЦУС-ВВС
  13. Des10 Сегодня, 18:53
    Контрактники - выгоднее, ибо толком можно не обеспечивать(по увольнении насчитали на 60 т.р. - , а выдвать то - нечего), не лечить(все(кого знаю и сам) в госпиталях большую часть медикаментов и обследований --- покупают -- ибо нету) , плюс поборы всякие(отд. тема)... а после уничтожения института прапорщиков --- и ден.довольствие меньше, специалисты не пойдут.
    Осталось только жильё, пенсион да усечённая(только двум членам семьи) оплата проезда к месту отпуска.
    А живчики всякие и так прекрасно живут - надевая форму раз в год - на контракте.
    Des10
  14. samarin1969 Сегодня, 18:59
    Предвыборная агитация для сердобольных мам....
    Без массовой армии и реальной системы запаса Россию раздербанят как Союз. Россия не Латвия, её не прикроет "зонтик НАТО". А геополитических многолюдных противников, жадных до ресурсов, - предостаточно... Печальная новость...
    samarin1969
  15. groks Сегодня, 19:20
    Ну вообще это неприятно. И не потому что "не мужик", это ерунда, не потому что не будем иметь в случае чего резерва для армии, хоть насколько-то знакомого с техникой, да хоть АК разбирать умеющих.
    Это подтверждает мнение, что Сердюков на самом деле совсем не разваливал армию. А реформировал её. И мы получим скоро такую её форму, которая направлена не на отражение внешней угрозы. А мобильные силы для подавления внутренних волнений. Вместе с Росгвардией.
    Я вот не знаю - "научные роты", они из кого? Из вчерашних школьников? Или туда будут выдёргивать выпускников ВУЗов? В первом случае даже жутко представить уровень мажорства в них. Во втором, затея не менее безумная, но с большей угрозой - следующим шагом может стать разгон ВУ.
    groks
  16. лысова Сегодня, 19:23
    --- " Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву." --- А вот этого делать не в коим разе не надо !!! Не в обиду многим , солдат по призыву, не имеющий отношения к гражданским вузам, в разы лучше и надёжней институтских. Венная кафедра в вузах с их " зарницами " - это далеко не Армия. А вот контрактник после срочки - золото ( не без искл.).
    лысова
  17. Черный_Ватник Сегодня, 19:35
    давайте, давайте. Так хоть какое-то место было, где молодым "личностям" с ютуба мозги вправляли после оппозиционных митингов, и этого лишите, ага.
    Черный_Ватник
  18. слава1974 Сегодня, 20:45
    правильно делают, что уходят от призыва. Оружие сложное,учить надо долго его применять. в случае войны - призывники пушечное мясо.
    Поэтому 10 дивизий призывников не спасут. Если от них нет толка зачем платить деньги?
    слава1974
  19. rudolff Сегодня, 21:11
    Надо уйти от призыва, но сам призыв увеличить. Понятно, что армия в 21 веке должна быть профессиональной, но и мобрезерв должен быть. Призыв 100 процентный, без всяких там льгот и отсрочек. Срок срочной в пределах 3-6 месяцев и далее сборы 2-4 недели раз в 5-10 лет. Контракт, только с отслужившими срочную. На госслужбу только после срочной. За 3-6 месяцев многому не научишь, но ВУС стрелка освоить можно.
    rudolff
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