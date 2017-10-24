Владимир Путин: Мы постепенно отходим от военной службы по призыву
В ходе выступления президент России Владимир Путин на бизнес-форуме «Россия зовёт!» коснулся среди прочего и вопроса формирования российских Вооружённых сил. По словам президента, «Россия постепенно отходит от призыва».
Владимир Путин отменил, что реализуется план по созданию и увеличению числа так называемых научных рот в структурах ВС РФ. Как известно, в них проходят военную службу молодые люди, которые качественно себя зарекомендовали при обучении, к примеру, в технических вузах. Военнослужащие из научных рот заняты, в частности, разработками в рамках оборонно-промышленного комплекса.
По словам Владимира Путина, в российской армии создаётся технопарк для молодых специалистов, закончивших вузы и способных использовать полученные знания на практике в Вооружённых силах страны.
Из заявления российского лидера на форуме:
Владимир Путин отметил, что процесс мог бы идти значительно быстрее, но государственный бюджет формирует в этом отношении достаточно жёсткие рамки.
Нужно напомнить, что несколько месяцев назад главное оборонное ведомство страны опубликовало отчёт, в котором сообщалось, что число военнослужащих, проходящих службу на основании заключённого контракта, впервые превысило число военнослужащих-призывников.
Владимир Путин отменил, что реализуется план по созданию и увеличению числа так называемых научных рот в структурах ВС РФ. Как известно, в них проходят военную службу молодые люди, которые качественно себя зарекомендовали при обучении, к примеру, в технических вузах. Военнослужащие из научных рот заняты, в частности, разработками в рамках оборонно-промышленного комплекса.
По словам Владимира Путина, в российской армии создаётся технопарк для молодых специалистов, закончивших вузы и способных использовать полученные знания на практике в Вооружённых силах страны.
Из заявления российского лидера на форуме:
Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву.
Владимир Путин отметил, что процесс мог бы идти значительно быстрее, но государственный бюджет формирует в этом отношении достаточно жёсткие рамки.
Нужно напомнить, что несколько месяцев назад главное оборонное ведомство страны опубликовало отчёт, в котором сообщалось, что число военнослужащих, проходящих службу на основании заключённого контракта, впервые превысило число военнослужащих-призывников.
Использованы фотографии: http://function.mil.ru/
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