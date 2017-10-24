21:18 24 октября

"Нафтогаз" рассказал о потерях в случае прекращения транзита газа

Потери Украины в случае отказа РФ от украинского газотранспортного маршрута будут огромны. В случае, если «Газпром» окончательно откажется от газового пути через Украину, Киев потеряет около 3 млрд долларов в год, признал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Именно такую сумму страна получила в этом году от транзита российского топлива.

Потеря в 3 млрд долларов в год будет иметь крайне негативные последствия для всех нас
— заявил во вторник Коболев в ходе выступления на конференции, где обсуждались проблемы газотранспортной отрасли Украины

"Нафтогаз" рассказал о потерях в случае прекращения транзита газа



По заявлению Коболева, продлить соглашение будет непросто, поскольку "Газпром", по убеждению главы "Нафтогаза", не настроен продолжать сотрудничество с Украиной. Коболев подчеркнул, что даже привлечения иностранного капитала в газотранспортную систему Украины — чтобы за иностранные деньги решить проблемы устаревания и повреждения газотранспортной сети — может оказаться недостаточным для сохранения газового транзита из России. Впрочем, как отметил глава «Нафтогаза», это может позволить сохранить хотя бы какие-то объемы поставок через украинские сети.

В "Нафтогазе" отметили, что в течение года должна заработать первая нитка "Турецкого потока", также стоит вопрос о строительстве второй нитки. По словам Коболева, "каждая новая нитка таких потоков отнимает от украинского ВВП большую сумму средств, приблизительно полмиллиарда долларов".

Коболев считает, что у Киева есть шанс сохранить транзит газа после 2019 года, если его система станет прозрачной, чтобы европейские потребители были заинтересованы в Украине как надежном партнере. Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил после 2019 года изменить организацию транзита российского газа. По его мнению, европейцам стоит забирать топливо не на западной границе Украины, а на восточной. В Москве такой вариант назвали нецелесообразным.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 48

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  1. самый главный Сегодня, 17:09
    Это их проблемы... В России это никого не волнует!
    самый главный
    1. просто экспл Сегодня, 17:12
      ну у нас от этого тоже будут проблемы , еще больше зарабитчан попрутся к нам .
      просто экспл
      1. Монос Сегодня, 17:16
        каждая новая нитка таких потоков отнимает от украинского ВВП большую сумму средств, приблизительно полмиллиарда долларов

        "Ратуйте люди добрые! Грабють!" Транзит для них не услуга, транзит - это их собственность!
        Монос
        1. Подрезчик Сегодня, 19:22
          Классно все...
          продлить соглашение будет непросто, поскольку "Газпром", по убеждению главы "Нафтогаза", не настроен продолжать сотрудничество с Украиной.

          О чем тогда газговор??? Может и не надо падать "ниц"-вам ничего и не светит. "Трубу" засун...толбите в центре Киева, будет памятник...о российской агрессии. yes
          Подрезчик
          1. Монос Сегодня, 19:41
            Добрый вечер, Александр. hi laughing
            Монос
      2. oldseaman1957 Сегодня, 17:17
        Цитата: просто экспл
        ну у нас от этого тоже будут проблемы
        - Побольше бы таких "проблем".
        oldseaman1957
      3. 210окв Сегодня, 17:20
        Я представляю как весь следующий год они скулить будут.А что?Может и выскулят.Гарант добрый..
        Цитата: просто экспл
        ну у нас от этого тоже будут проблемы , еще больше зарабитчан попрутся к нам .
        210окв
        1. Отдел-М Сегодня, 17:31
          Цитата: 210окв
          Я представляю как весь следующий год они скулить будут.А что?Может и выскулят.Гарант добрый

          Тоже думаю так будет..А наказать бы надо ,чтобы на несколько поколений запомнили!
          Отдел-М
          1. jjj Сегодня, 17:42



            А помните недавно на "Валдайском клубе" у Владимира Владимировича галстук был показательно фиолетового цвета. И я президента поддерживаю
            jjj
            1. Отдел-М Сегодня, 18:24
              Цитата: jjj
              А помните недавно на "Валдайском клубе" у Владимира Владимировича галстук был показательно фиолетового цвета. И я президента поддерживаю

              А ведь верно, тонкий троллинг , в этом Путин мастак хе хе..
              А если серьезно, то все коротко по делу ..Работает мужик , хотя ему и очень трудно работать. hi
              Отдел-М
          2. Серый брат Сегодня, 19:19
            Цитата: Отдел-М
            Тоже думаю так будет..А наказать бы надо ,чтобы на несколько поколений запомнили!

            А я так не думаю. Там бандерлоги на транзитной трубе скачут и из-за этого риски слишком большие - проще с ними совсем не связываться, а то они краники крутить начнут или сломают что-нибудь.
            Серый брат
            1. Отдел-М Сегодня, 19:34
              Цитата: Серый брат
              А я так не думаю. Там бандерлоги на транзитной трубе скачут и из-за этого риски слишком большие - проще с ними совсем не связываться, а то они краники крутить начнут или сломают что-нибудь.

              Вокруг Украины уже все практически идет, как и вокруг Прибалтики..Главное не переборщить в этом деле ...Все же братья и много родственников у нас у всех там , это тоже нужно учитывать! hi
              Отдел-М
              1. Серый брат Сегодня, 19:48
                Цитата: Отдел-М
                Все же братья и много родственников у нас у всех там , это тоже нужно учитывать!

                Мои родственники уже в России - вместе с Крымом переехали)))
                Ну а кто остался и не окастрюлен пока, тех жалко конечно, но тут уже ничего не поделаешь.
                Кстати газохранилища у них останутся, их по назначению использовать можно будет - в Восточной Европе таких объектов больше ни у кого нет. Если конечно они свою ГТС в пристойном состоянии поддерживать смогут, а то говорят она уже каши просит.

                Хотя, может статься так что хранилища уже проданы.
                Украинская ГТС больше не будет принадлежать государству, а одной или нескольким частным компаниям, и в конечном счете перейдет к инвесторам и банкам Ротшильда, что даст возможность американцам усилить свои позиции в борьбе за европейский энергорынок.
                Итальянская группа Ротшильдов — Rothschild S.p.A. — победила в тендере, связанном с приватизацией украинской газотранспортной системы. Именно американцы будут определять "квалифицированного партнера к управлению ГТС. Еще до объявления результатов тендера Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обвинило НАК в нарушении закона и самовольном присвоении функций Кабинета министров. "Компания Rothschild S.p.A. объявлена победителем аукциона на закупку инвестиционно-банковских услуг, связанных с обеспечением отделения деятельности по транспортировке природного газа ("анбандлинга"), включая привлечение квалифицированного партнера к управлению газотранспортной системой Украины", — сказано в сообщении "Нафтогаза".

                РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/analytics/20171023/1028794181.
                html?
                Серый брат
              2. papas-57 Сегодня, 20:31
                ''Все же братья и много родственников у нас у всех там , это тоже нужно учитывать!''. А может хватит про братьев. Они первые отказались от родства. Братьев у нас и в России хватает. Вчера узнал что в Венесуэле у нас братья на 1 млрд долларов. После 1991 г. у России братьев по всему миру на сумму 140 млрд долл. По сегодняшнему курсу это 8,4 трлн руб., или полбюджета. Может пора о себе подумать.
                papas-57
        2. Стас Снежин Сегодня, 19:32
          А может, им из этой инфраструктуры, совместно с прибалтикой, польшей, грузией и т.п. замутить ШпротоПровод...
          Стас Снежин
      4. 79807420129 Сегодня, 18:55
        Цитата: просто экспл
        еще больше зарабитчан попрутся к нам

        У них безвиз святой,пускай европеоидам едут задницы подтирать. wink
        79807420129
    2. антивирус Сегодня, 17:15
      газ лишь часть глобальных процессов изменений в мире и не главный.
      "загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?"

      антивирус 3 Сегодня, 16:51 | Крик души. Я кохаю тебе, Украино?
      в 14 гсчитал -3-5 лет и все восстановится,
      в 16 г считал -- через 30-40 лет можно будет забыть совместными усилиями это время,
      сейчас-- не вернуть старого, его сознательно разрушали 25 лет и процесс необратимый будет идти до создания новых гос-в в вост Европе( начало положено в процессе торговли-уступок за "Большой договор" 1997 г).
      скифы - печенеги -половцы и др схлынут волнами ДРУГИЕ НАРОДЫ ( ИЛИ С ДР МЕНТАЛИТЕТОМ)БУДУТ ЖИТЬ В ПРИЧЕРНОМОРЬЕ.
      этот менталитет и выковывается, в тч отказ от украинства-- с заменой на "ордынский" великодержавный и "чистенькийевродомовый"
      АЗИЯ НА ПОДЪЕМЕ.
      антивирус
    3. LSA57 Сегодня, 17:33
      Цитата: самый главный
      В России это никого не волнует!

      меня волнует. мало, надо параше больше проблем, гораздо больше. чем их будет больше, тем раньше он своей тушкой украсит фонарный столб в куеве
      LSA57
    4. Венд Сегодня, 17:45
      Цитата: самый главный
      Это их проблемы... В России это никого не волнует!

      Более того это их самостийное решение, порвать с Россией
      Венд
  2. DEZINTO Сегодня, 17:11
    Боже мой что за язык у них! Какое-то издевательство над русским.
    DEZINTO
    1. Васся Вассин Сегодня, 18:00
      Это не язык, это искусственное наречие по принципу от противного. Противного в прямом и переносном смысле.
      Васся Вассин
    2. Александр 3 Сегодня, 18:01
      Окраина России коверкает свой язык, для того чтобы сказать что не имеет отношения к своей Родине,и что родились они сами из себя. Трансгендеры какие то .
      Александр 3
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:13
    Потеря в 3 млрд долларов в год будет иметь крайне негативные последствия для всех нас
    Сейчас поужинаю.И буду за Украинский транзит газа в Европу переживать, пока не усну laughing
    Наблюдатель2014
    1. DEZINTO Сегодня, 17:16
      И буду за Украинский транзит газа в Европу переживать пока не усну


      да, да, а я буду курить сигареты одну за другой и задумчиво смотреть в небо, и волноваться - как-же они там теперь,.....горемыки....... lol
      DEZINTO
      1. himRa Сегодня, 17:20
        Наблюдатель2014

        DEZINTO

        Присоединяюсь,пью чай и переживаю...
        Денег нет но вы держитесь!
        И .....хорошего настроения!
        himRa
  4. Sonet Сегодня, 17:33
    Смысл транзита газа через Украину после ввода всех ниток газопроводов по морю теряется напрочь.И ежу понятно что морем газ подавать дешевле.
    Пусть скачут дальше в свою Европу.
    Sonet
    1. himRa Сегодня, 17:44
      Цитата: Sonet
      .И ежу понятно что морем газ подавать дешевле.

      С чего это !? Самый дешёвый способ это трубопровод!
      СПГ всегда будет дороже и технологически затратнее!
      Реально Европу можем обеспечить газом только мы...амерцы и страны востока не могут даже 30%покрыть...при всем желании...
      himRa
      1. Berg Berg Сегодня, 18:00
        А по морю мы подаём газ ,что в пузырях !? Естественно по трубе !
        Berg Berg
        1. himRa Сегодня, 18:05
          Цитата: Berg Berg
          А по морю мы подаём газ ,что в пузырях !? Естественно по трубе !

          Наверно надо точнее выражать мысли!?
          Не морем а по дну моря!
          И ...СПГ по трубам не подают а таскают в пузырях laughing теплоизолированных
          himRa
          1. papas-57 Сегодня, 20:35
            ''Наверно надо точнее выражать мысли''. А может надо внимательней читать?
            papas-57
  5. рюрикович Сегодня, 17:38
    Я знаю, что надо украине делать - закопать назад Черное море, выкопать новое украинское море прям до Польши,этой землёй закопать Балтийское... Итог - Россия пустит трубу по дну украинского моря, а 6-й флот США через украинское море получит доступ к берегам Беларуси fellow wassat
    рюрикович
    1. himRa Сегодня, 17:48
      laughing wassat
      А ведь пытались до острова Тузла по которому сейчас идёт мост засыпать!!!!2005 год:
      МИД Украины заявил, что не отдаст России остров Коса Тузла, ставший спорной территорией при определении украинско-российской границы. Украина недовольна тем, что российское внешнеполитическое ведомство ставит под сомнение принадлежность Тузлы. "Заявления о том, что правовой статус острова остается неопределенным, можно расценивать как попытки выдвижения территориальных претензий к Украине", - говорит украинский МИД
      himRa
      1. axiles100682 Сегодня, 17:53
        Обещать не значит женится. lol
        axiles100682
    2. КОТ БАЮН Сегодня, 18:33
      Я знаю, что надо украине делать - закопать назад Черное море, выкопать новое украинское море прям до Польши,этой землёй закопать Балтийское... Итог - Россия пустит трубу по дну украинского моря, а 6-й флот США через украинское море получит доступ к берегам Беларуси

      О... Нормальный ход! Авианосец ежели сюда доберется - это ж сколько металла... Так что надо копать, фули они тормозят?!?!? ... laughing
      КОТ БАЮН
      1. рюрикович Сегодня, 19:22
        Цитата: КОТ БАЮН
        Авианосец ежели сюда доберется - это ж сколько металла...

        90000т. отборного жалеза!!!! fellow По 20 нынешних коп. за кило итого =18000000 новых деноминированных рублей! good Делим на 2, итого 9000000 миллионов американских тугриков!!! fellow 9000000, Карл! winked А сколько кабелей там! А медь ещё дороже fellow
        Места на Припяти паркануть хватить, осталось договориться с украинцами(если что, углубят русло)
        рюрикович
        1. КОТ БАЮН Сегодня, 19:30
          Не.. Ну вот Вы это напрасно про кабеля-то... Я не подумал про медь!!!! Так и сна недолго лишиться... Но ладно я - переживу, хоть и грустить буду, а вот не дай бог бомжам нашим прознать про это! Они ж демонстрацию устроят! laughing
          КОТ БАЮН
          1. рюрикович Сегодня, 19:36
            Мы американцам язык покажем и обзовём некрасивыми словами. winked Они усилят 6-й флот вторым авианосцем what Один- нам,один - бомжам feel По справедливости request
            Там возле Мозыря прямой участок километров 5 имеется - аккурат, ежели что, все одинадцать потенциальных железных доноров станут( а два и не поплавают) и ещё и место останется what wink drinks
            рюрикович
            1. КОТ БАЮН Сегодня, 19:41
              Отлично. Ждем гостей yes С хлебом-солью, битами и автогеном. laughing
              КОТ БАЮН
  6. axiles100682 Сегодня, 17:56
    Пока всякие Грибыускайты с Яйценюхами пытаются отгородится от России заборами.Россия отгораживает свою экономику от всех этих руссофобов good
    axiles100682
    1. Alexey RA Сегодня, 18:26
      Хе-хе-хе... причём у Украины перед глазами был пример гордых про... прибалтов, которые внезапно обнаружили, что за расовую чистоту и "неграждан" приходится платить прекращением транзита и денег за него.
      Я ещё помню насмешки из-за бугра в конце 90-х - мол, ничего-то у этих пьяных криворуких русских бракоделов не получится с портами: только деньги разворуют, а никакой Усть-Луги или Высоцка не будет, и вообще - куда они от того же Вентспилса денутся, там инфраструктура. налаженные связи и всё такое. А потом внезапно оказалось, что русские порты заработали, и транзит через троебалтов в 2000-х стал сокращаться и сокращаться...
      Вот что случилось с Вентспилсом:
      В конце 2001 года, решением правительственной комиссии РФ, для обеспечения диверсификации поставок нефти и экономического развития российских портов, все шедшие через «Вентспилс Нафта терминалс» объёмы нефти бы­ли переориентированы на нефтеналивной порт в Приморске, который является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы.

      Странно, что прибалты не потребовали от России восстановить транзит и заплатить штраф за использование российских портов вместо прибалтийских. Как-то они прощёлкали этот момент. laughing
      Alexey RA
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 19:31
        Странно, что прибалты не потребовали от России восстановить транзит и заплатить штраф за использование российских портов вместо прибалтийских. Как-то они прощёлкали этот момент.

        Сейчас вспомнят. Они просто ОЧЕНЬ медленные. Хоть и горячие laughing
        КОТ БАЮН
  7. ded100 Сегодня, 17:57
    Даже до этого уже столько потеряли что дальше уже не страшно осталось скакать дальше до упора! wassat
    ded100
  8. КОТ БАЮН Сегодня, 18:22
    Потеря в 3 млрд долларов в год будет иметь крайне негативные последствия для всех нас

    Ерунда, парни! Зато вы самостийные, в кружевных трусиках и в ЕС.
    Наслаждайтесь что ли....
    КОТ БАЮН
  9. Egorovich Сегодня, 18:57
    Можно только порадоваться за Укроштаты, скоро из дерьма только сами себя будут вытаскивать, а не за счет России.
    Egorovich
  10. Alex Nevs Сегодня, 19:02
    Питухан Питушенко РошенВальцман попилит трубу на металл.И никто не узнает куда этот металл денется :-)
    Alex Nevs
  11. изя топ Сегодня, 19:12
    а чего скакелы переживают?пусть качают газ с неисчерпаемых словацких месторождений и гонят в ненавистную Р(ашку)оссию request об этом варианте весь мир ещё псака уведомила yes
    изя топ
  12. LPD17 Сегодня, 19:20
    ..конечно бы ОЧЕНЬ хотелось чтобы свидомые обходились без газа от ваты....
    могут покупать в США))) и нефть то же!!!
    Но прибыль...))))
    ...и решать не кремлю....уж точно)))
    LPD17
  13. Стас Снежин Сегодня, 19:28
    А помнится, пару лет назад на украине, некоторые политики призывали взорвать трубопровод,
    так как "за их счет обогащается Россия".
    А теперь, похоже сам развалится потихоньку..
    Стас Снежин
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