"Нафтогаз" рассказал о потерях в случае прекращения транзита газа

Потеря в 3 млрд долларов в год будет иметь крайне негативные последствия для всех нас

Потери Украины в случае отказа РФ от украинского газотранспортного маршрута будут огромны. В случае, если «Газпром» окончательно откажется от газового пути через Украину, Киев потеряет около 3 млрд долларов в год, признал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.Именно такую сумму страна получила в этом году от транзита российского топлива.— заявил во вторник Коболев в ходе выступления на конференции, где обсуждались проблемы газотранспортной отрасли УкраиныПо заявлению Коболева, продлить соглашение будет непросто, поскольку "Газпром", по убеждению главы "Нафтогаза", не настроен продолжать сотрудничество с Украиной. Коболев подчеркнул, что даже привлечения иностранного капитала в газотранспортную систему Украины — чтобы за иностранные деньги решить проблемы устаревания и повреждения газотранспортной сети — может оказаться недостаточным для сохранения газового транзита из России. Впрочем, как отметил глава «Нафтогаза», это может позволить сохранить хотя бы какие-то объемы поставок через украинские сети.В "Нафтогазе" отметили, что в течение года должна заработать первая нитка "Турецкого потока", также стоит вопрос о строительстве второй нитки. По словам Коболева, "каждая новая нитка таких потоков отнимает от украинского ВВП большую сумму средств, приблизительно полмиллиарда долларов".Коболев считает, что у Киева есть шанс сохранить транзит газа после 2019 года, если его система станет прозрачной, чтобы европейские потребители были заинтересованы в Украине как надежном партнере. Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил после 2019 года изменить организацию транзита российского газа. По его мнению, европейцам стоит забирать топливо не на западной границе Украины, а на восточной. В Москве такой вариант назвали нецелесообразным.