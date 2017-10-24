Как сирийская армия сломила сопротивление террористов в Эль-Маядине

Корреспондент телеканала «Звезда» Константин Худолеев узнал все подробности того, как сирийская армия штурмом брала оплот боевиков ИГИЛ (организация, запрещенная в России) – город Эль-Маядин. Город удалось взять неожиданно для боевиков. Сирийские военные обнаружили то, о чем телеграфировала разведка - скрытую сеть подземных коммуникаций и горы оружия - брошенные террористами дробовики, винтовки, раритетные и даже антикварные модели. В том числе, и современные стволы - штурмовые винтовки, пулеметы производства США и стран НАТО.