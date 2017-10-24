21:15 24 октября

Как сирийская армия сломила сопротивление террористов в Эль-Маядине

Корреспондент телеканала «Звезда» Константин Худолеев узнал все подробности того, как сирийская армия штурмом брала оплот боевиков ИГИЛ (организация, запрещенная в России) – город Эль-Маядин. Город удалось взять неожиданно для боевиков. Сирийские военные обнаружили то, о чем телеграфировала разведка - скрытую сеть подземных коммуникаций и горы оружия - брошенные террористами дробовики, винтовки, раритетные и даже антикварные модели. В том числе, и современные стволы - штурмовые винтовки, пулеметы производства США и стран НАТО.




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Комментарии 1

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  1. Sonet Сегодня, 17:56
    А кто недавно захватил нефтяное месторождение Эль-Омар-сирийцы или курды?
    А кто ближе к Абу-Камаль-сирийцы или курды?
    Не рановато ли праздновать тактическую победу,стратегически пока проигрывая курдам.
    Sonet
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