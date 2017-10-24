SOHR: Израильская авиация нанесла удар по ИГИЛ на юге Сирии
Впервые за всё последнее время в зарубежной прессе опубликованы материалы, в которых сообщается о нанесении самолётами ВВС Израиля ударов по позициям террористов ИГИЛ (*запрещено в России) в одной из южных провинций Сирии. Отдельный вопрос состоит в том, насколько можно доверять источнику, на который СМИ, опубликовавшие материал, ссылаются. А этим источником является небезызвестная «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), штаб-квартира которой располагается в Лондоне.
В материале «обсерватории» заявлено, что удары нанесены по позициям группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид» (*), аффилированной с ИГИЛ (*).
Из материала:
Сообщается, что речь может идти об ударе по главарям группировки, которые собрались для проведения совещания. Заявлено, что среди уничтоженных – «по меньшей мере четверо командиров».
Нет точных данных о том, когда именно был нанесён удар. Предположительно, произошло это накануне – 23 октября.
Известно, что аффилированная с ИГИЛ (*) группировка контролировала несколько десятков квадратных км территории близ Голанских высот - неподалёку от границы с Израилем.
В материале SOHR заявлено, что израильские самолёты уничтожили и двух женщин, которые входили в группировку, связанную с ИГИЛ (*).
Напомним, что накануне министр обороны Израиля Авигдор Либерман впервые не стал возлагать ответственность за обстрел территории Израиля на Башара Асада. По словам Либермана, ответственным за обстрел является лидер "Хизбаллы". Ранее Либерман встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и летал в Вашингтон на встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.
В материале «обсерватории» заявлено, что удары нанесены по позициям группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид» (*), аффилированной с ИГИЛ (*).
Из материала:
Террористическая группировка потеряла не менее 12 боевиков в районе города Ярмук западнее Дараа.
Сообщается, что речь может идти об ударе по главарям группировки, которые собрались для проведения совещания. Заявлено, что среди уничтоженных – «по меньшей мере четверо командиров».
Нет точных данных о том, когда именно был нанесён удар. Предположительно, произошло это накануне – 23 октября.
Известно, что аффилированная с ИГИЛ (*) группировка контролировала несколько десятков квадратных км территории близ Голанских высот - неподалёку от границы с Израилем.
В материале SOHR заявлено, что израильские самолёты уничтожили и двух женщин, которые входили в группировку, связанную с ИГИЛ (*).
Напомним, что накануне министр обороны Израиля Авигдор Либерман впервые не стал возлагать ответственность за обстрел территории Израиля на Башара Асада. По словам Либермана, ответственным за обстрел является лидер "Хизбаллы". Ранее Либерман встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и летал в Вашингтон на встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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