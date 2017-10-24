21:19 24 октября

SOHR: Израильская авиация нанесла удар по ИГИЛ на юге Сирии

Впервые за всё последнее время в зарубежной прессе опубликованы материалы, в которых сообщается о нанесении самолётами ВВС Израиля ударов по позициям террористов ИГИЛ (*запрещено в России) в одной из южных провинций Сирии. Отдельный вопрос состоит в том, насколько можно доверять источнику, на который СМИ, опубликовавшие материал, ссылаются. А этим источником является небезызвестная «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), штаб-квартира которой располагается в Лондоне.

В материале «обсерватории» заявлено, что удары нанесены по позициям группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид» (*), аффилированной с ИГИЛ (*).

Из материала:
Террористическая группировка потеряла не менее 12 боевиков в районе города Ярмук западнее Дараа.



SOHR: Израильская авиация нанесла удар по ИГИЛ на юге Сирии


Сообщается, что речь может идти об ударе по главарям группировки, которые собрались для проведения совещания. Заявлено, что среди уничтоженных – «по меньшей мере четверо командиров».

Нет точных данных о том, когда именно был нанесён удар. Предположительно, произошло это накануне – 23 октября.

Известно, что аффилированная с ИГИЛ (*) группировка контролировала несколько десятков квадратных км территории близ Голанских высот - неподалёку от границы с Израилем.

В материале SOHR заявлено, что израильские самолёты уничтожили и двух женщин, которые входили в группировку, связанную с ИГИЛ (*).

Напомним, что накануне министр обороны Израиля Авигдор Либерман впервые не стал возлагать ответственность за обстрел территории Израиля на Башара Асада. По словам Либермана, ответственным за обстрел является лидер "Хизбаллы". Ранее Либерман встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и летал в Вашингтон на встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 75

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  1. himRa Сегодня, 17:58
    О как! Святой животворящий Шойгу помогает от шайтанов!
    himRa
    1. Отдел-М Сегодня, 18:12
      Шойгу видать , жестко объяснил Либерману и К ...Если они будут продолжать бомбить сирийскую армию. Хотя я Израилю не верю!
      Отдел-М
      1. Арон Заави Сегодня, 18:19
        Цитата: Отдел-М
        Шойгу видать , жестко объяснил Либерману и К ...Если они будут продолжать бомбить сирийскую армию. Хотя я Израилю не верю!

        Детский сад. request
        Арон Заави
        1. Logall Сегодня, 18:25
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Отдел-М
          Шойгу видать , жестко объяснил Либерману и К ...Если они будут продолжать бомбить сирийскую армию. Хотя я Израилю не верю!

          Детский сад. request

          Конечно, детский сад! Израиль никаких ударов по игил не наносил... Иначе бы уже хвалились! Где фото, где видео, где хоть что-нибудь...
          Ещё и эта обсерватория...
          Logall
          1. Тралл Сегодня, 18:38
            А я чую, что в лесу что-то сдохло. А это, оказывается, Израиль ИГИЛу заприметил. smile
            Тралл
            1. Krasnodar Сегодня, 19:30
              Цитата: Тралл
              А я чую, что в лесу что-то сдохло. А это, оказывается, Израиль ИГИЛу заприметил. smile

              Ещё в ноябре 2016 заприметил ... с тех пор сирийский ИГИЛ гордо игнорирует Израиль ...
              Krasnodar
              1. Shurik70 Сегодня, 19:50
                Цитата: Тралл
                А я чую, что в лесу что-то сдохло. А это, оказывается, Израиль ИГИЛу заприметил. smile

                В лесу всё живо. Они просто промахнулись, не по тем попали, а в Лондоне растиражировали как "присоединение к войне против ИГИЛ".
                Зачем им ИГИЛ бомбить? Во-первых, ИГИЛ американцы уже эвакуируют в Египет. Во-вторых, ИГИЛ борется с теми-же, кого и Израиль бомбит. Ну а в третьих, сирийцы уже знают, что Израиль - это их враг наряду с ИГИЛ, и не упустят случая сбить еврейский самолет.
                Shurik70
          2. Арон Заави Сегодня, 18:44
            Цитата: Logall

            Конечно, детский сад! Израиль никаких ударов по игил не наносил... Иначе бы уже хвалились! Где фото, где видео, где хоть что-нибудь...
            Ещё и эта обсерватория...

            Я и не спорю. Может и не наносил. Вам виднее.
            Арон Заави
          3. Partyzan Сегодня, 18:47
            Цитата: Logall
            Ещё и эта обсерватория...

            Саня привет hi ели мне память не изменяет - эта лаборатория состояла из одного лаборанта, которому из Лондона было все видно laughing
            Partyzan
            1. Logall Сегодня, 19:48
              Цитата: Partyzan
              Цитата: Logall
              Ещё и эта обсерватория...

              Саня привет hi ели мне память не изменяет - эта лаборатория состояла из одного лаборанта, которому из Лондона было все видно laughing

              Дружище, Приветствую!
              Вообще непонятно, зачем нужен был этот вброс? А точнее–кому? Израилю? Сомневаюсь! Думаю, что писанина ради писанины. Мол есть ещё эта обсерватория! И она объективно...
              Logall
          4. ПалБор Сегодня, 19:00
            Вспоминается прекрасный советский фильм "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"Да и женщины в ИГИЛ?..
            ПалБор
          5. aiden Сегодня, 20:30
            Да они ссут. Если нанесут по ним удар, то игил начнет у них взрывать.
            aiden
        2. Отдел-М Сегодня, 18:43
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Отдел-М
          Шойгу видать , жестко объяснил Либерману и К ...Если они будут продолжать бомбить сирийскую армию. Хотя я Израилю не верю!

          Детский сад. request

          Когда наши ВКС и ВМФ зашли в Сирию (пару лет назад) , тоже был "детский сад" во всех мировых СМИ над Россией смеялись и ванговали о скором нашем поражении и развале России в затяжной войне ..
          Израиль тоже посмеивался и продолжал бомбежки Сирии , требуя веревку для Ассада ...
          Ведь так было (риск был огромный )) ?
          Сейчас остатки игил в Африку бегут ...А Сирия на 90% очищена !
          А вы детский сад ...)))) Израиль то все же прогибаться начал hi
          Отдел-М
      2. Krasnodar Сегодня, 19:29
        Цитата: Отдел-М
        Шойгу видать , жестко объяснил Либерману и К ...Если они будут продолжать бомбить сирийскую армию. Хотя я Израилю не верю!

        Ну, с Либерманом (а Либермана я не уважаю), да ещё на его домашнем поле, жестко говорить навряд ли получилось бы ... )))))
        Krasnodar
    2. сибиралт Сегодня, 18:16
      Неужто Асад об этом просил попросил Израиль? belay
      сибиралт
      1. Серый брат Сегодня, 18:26
        Цитата: сибиралт
        Неужто Асад об этом просил попросил Израиль?

        Нет, это лондонскому Абдулле свежий план завезли. Он дунул как следует и решил что Израилю не помешало бы повоевать против ИГИЛ, и немедленно исполнил задуманное.
        Серый брат
        1. с-т Petrov Сегодня, 18:36
          Нет, это лондонскому Абдулле свежий план завезли. Он дунул как следует и решил что Израилю не помешало бы повоевать против ИГИЛ, и немедленно исполнил задуманное.


          мне кажется все примерно так и было
          с-т Petrov
      2. Отдел-М Сегодня, 19:54
        Цитата: сибиралт
        Неужто Асад об этом просил попросил Израиль? belay

        Они скрепя зубами ,попросили Б.Ассада разрешения нанести удар по настоящим террористам ...
        Ссылаясь на Шойгу!
        Ассад разрешил...)))

        Все по плану идет...
        Отдел-М
    3. Стас Снежин Сегодня, 19:10
      Похоже, кто-то зарплату игиловцам в кризис решил не выдавать, а сэкономить..
      Стас Снежин
  2. Livonetc Сегодня, 18:00
    Вот и новый участник Восточной коалициии в действии.
    Livonetc
    1. Арон Заави Сегодня, 18:10
      Цитата: Livonetc
      Вот и новый участник Восточной коалициии в действии.

      Нет! Мы ни за что не полезем в сирийское болото. Если удар был, то точечный из-за развединформации об угрозе Израилю.
      Арон Заави
      1. axiles100682 Сегодня, 18:16
        Радует уже то что до вашего правительства наконец то дошло что влюбом правиле есть исключения.И если к вам прилетело с территории Сирии то это необязательно Асад сделал.
        axiles100682
      2. Александр War Сегодня, 18:22
        Конечно не полезут ,игил руку кормящую не будет кусать laughing
        Александр War
      3. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:33
        Арон Заави
        Нет! Мы ни за что не полезем в сирийское болото.
        Не такое это теперь и болото.Вспомните два года назад как было."Та ничего там Россия не сделает.Только увязнет и тд и тп" А теперь когда под игил осталось 5% территории Сирии.Самое время появиться с шашкой на коне.Кавалерия млин . laughing Артисты .Не сегодня завтра объявят о капут игил в Сирии .А в истории с уничтожением игил в Сирии у Израиля только бомбёжки войск сирийской армии.Так что шашки на голо и айда мочить остатки игил.
        Наблюдатель2014
        1. Арон Заави Сегодня, 18:47
          Цитата: Наблюдатель2014
          Арон Заави
          Нет! Мы ни за что не полезем в сирийское болото.
          Не такое это теперь и болото.Вспомните два года назад как было."Та ничего там Россия не сделает.Только увязнет и тд и тп" А теперь когда под игил осталось 5% территории Сирии.Самое время появиться с шашкой на коне.Кавалерия млин . laughing Артисты .Не сегодня завтра объявят о капут игил в Сирии .А в истории с уничтожением игил в Сирии у Израиля только бомбёжки войск сирийской армии.Так что шашки на голо и айда мочить остатки игил.

          А зачем нам это? Всю славу и вме преференции от победы над ИГИЛ , мы готовы оставить за Россией. А с Америкой вы сами разбирайтесь кто круче.
          Арон Заави
          1. ватник Сегодня, 19:00
            Цитата: Арон Заави
            Всю славу и вме преференции от победы над ИГИЛ , мы готовы оставить за Россией.

            Ага вы израильтяне организовали банды сирийских бандитов что бы уничтожить своих соседей в борьбе с которыми теперь гибнут наши отцы братья и сыновья в попытке не допустить эту нечисть в Россию а теперь вы на "последнем этапе" такие чистенькие и невинные якобы присоединяетесь к борьбе с терроризмом а на самом деле вы просто уничтожаете ненужных свидетелей связей Тель-Авива и фанатиков-убийц.
            ватник
            1. Арон Заави Сегодня, 19:24
              Цитата: ватник

              Ага вы израильтяне организовали банды сирийских бандитов что бы уничтожить своих соседей в борьбе с которыми теперь гибнут наши отцы братья и сыновья в попытке не допустить эту нечисть в Россию а теперь вы на "последнем этапе" такие чистенькие и невинные якобы присоединяетесь к борьбе с терроризмом а на самом деле вы просто уничтожаете ненужных свидетелей связей Тель-Авива и фанатиков-убийц.

              Ватник ,я рад что сегодня есть тема где тебе есть возможность выплеснусть свою ненависть к евреям. Не сдерживай себя, береги здоровье.
              Арон Заави
              1. ватник Сегодня, 19:27
                Цитата: Арон Заави
                Не сдерживай себя, береги здоровье.

                А ты за меня не беспокойся здоровье у меня хорошое лучше место себе поукромней подыщи где будешь прятаться от ракет ХАМАС lol
                ватник
                1. Арон Заави Сегодня, 20:04
                  Цитата: ватник
                  Цитата: Арон Заави
                  Не сдерживай себя, береги здоровье.

                  А ты за меня не беспокойся здоровье у меня хорошое лучше место себе поукромней подыщи где будешь прятаться от ракет ХАМАС lol

                  Обязательно. У нас все под контролем. Даже твой ХАМАС ,как то подувял после последнего мордобоя. А здоровье береги, такая ничем необоснованая ненависть плохо на сосуды влияет.
                  Арон Заави
            2. Krasnodar Сегодня, 19:36
              Цитата: ватник
              Цитата: Арон Заави
              Всю славу и вме преференции от победы над ИГИЛ , мы готовы оставить за Россией.

              Ага вы израильтяне организовали банды сирийских бандитов что бы уничтожить своих соседей в борьбе с которыми теперь гибнут наши отцы братья и сыновья в попытке не допустить эту нечисть в Россию а теперь вы на "последнем этапе" такие чистенькие и невинные якобы присоединяетесь к борьбе с терроризмом а на самом деле вы просто уничтожаете ненужных свидетелей связей Тель-Авива и фанатиков-убийц.

              ИГИЛ это дитя арабских нефтяных монархий против шиитов. Когда оно дергается на Израиль, то получает жесткую ответку.
              Связь у Израиля с ними такая же, как с зимующей Хизбаллой - мы их одинаково любим и желаем долгих лет жизни.
              Krasnodar
              1. ватник Сегодня, 19:51
                Цитата: Krasnodar
                ИГИЛ это дитя арабских нефтяных монархий против шиитов.

                Но в его создании явно участвовали ещё и США и Израиль причём они играли роль организаторов.
                Цитата: Krasnodar
                Когда оно дергается на Израиль, то получает жесткую ответку.

                Так террористы ИГИЛ и на США дёргаются и получают "жесткую ответку" однако "дергаться " на него не перестают lol
                А это говорит о том что США хоть и участвовало в создании террористов ИГИЛ но потом вынужденно был пойти против них а Израиль и участвовал в их создании и сейчас поддерживает их поэтому и нет нападений террористов ИГИЛ на режим Тель-Авива.
                ватник
          2. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:07
            Арон Заави
            А с Америкой вы сами разбирайтесь кто круче.
            good laughing Узнаю "почерк" народа Израилева. laughing В награду вам фильм.Смотрел хохотал очень сильно.
            Наблюдатель2014
            1. Krasnodar Сегодня, 19:37
              Изя, ты почему в этих туфлях идёшь на войну? )))))
              Krasnodar
        2. собаковод Сегодня, 19:37
          История со вторым фронтом повторяется!
          собаковод
      4. ПРАВОкатор Сегодня, 18:37
        Арон,а как к Либерману относятся сами евреи?Читаю вашу прессу и не пойму,он как наш Жириновский?
        ПРАВОкатор
        1. Арон Заави Сегодня, 18:48
          Цитата: ПРАВОкатор
          Арон,а как к Либерману относятся сами евреи?Читаю вашу прессу и не пойму,он как наш Жириновский?

          Уходящая политическая фигура.
          Арон Заави
          1. ПРАВОкатор Сегодня, 20:47
            Благодарю за ответ.
            ПРАВОкатор
      5. Partyzan Сегодня, 18:49
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Livonetc
        Вот и новый участник Восточной коалициии в действии.

        Нет! Мы ни за что не полезем в сирийское болото. Если удар был, то точечный из-за развединформации об угрозе Израилю.

        а был ли удар? или это сверхсекретная информация?
        Partyzan
      6. Старпер-М Сегодня, 20:39
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Livonetc
        Вот и новый участник Восточной коалициии в действии.

        Нет! Мы ни за что не полезем в сирийское болото. Если удар был, то точечный из-за развединформации об угрозе Израилю.

        Странные вы там в Израиле..Все вам угрожают постоянно. ! А итог будет все же один..
        Старпер-М
    2. Серый брат Сегодня, 18:30
      Цитата: Livonetc
      Вот и новый участник Восточной коалициии в действии.

      Это старый проститут - раньше шаурмой в Лондоне торговал.
      На самом деле «Сирийская Обсерватория прав человека» это один-единственный человек, сидящий за компьютером в своей британской квартире, который утверждает, что он получает «телефонные звонки» с информацией, которая всегда обвиняет в преступлениях сирийское правительство и постоянно восхваляет «Свободную сирийскую армию».

      Агентство «Рейтер» признало это в своей статье «Ковентри - невероятное местопребывание для известного сирийского активиста», подтвердив, что некий «Рами Абдельрахман», являющийся частью сирийской оппозиции, которая стремится к вооруженному свержению сирийского правительства, на самом деле уже больше 10 лет безвылазно живёт в Британии и не собирается возвращаться в Сирию, пока «аль-Асад не уйдёт».

      Когда Абдельрахман не получает таинственные телефонные звонки или не передаёт западной прессе свою «объективную информацию», он отправляется в Министерство иностранных дел Великобритании, чтобы встречаться непосредственно с министром иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом. Который также открыто стремится к свержению сирийского президента Башара аль-Асада. Столь неугодного Израилю и «всему прогрессивному человечеству».

      Серый брат
      1. с-т Petrov Сегодня, 18:38
        иногда смотря на фотокарточку какого нибудь персонажа, возникает желание съездить ему по лицу наотмашь, да несколько раз.

        вот опять возникло чувство. а до этого оно возникало когда я видел фотографии этого клоуна. Сайт ВО будоражит желания angry

        с-т Petrov
  3. Александр War Сегодня, 18:06
    Ждем видео ,а то пока это как с израильским ф -35 и птица
    Александр War
  4. pvv113 Сегодня, 18:09
    сообщается о нанесении самолётами ВВС Израиля ударов по позициям террористов ИГИЛ

    Чудны дела твои, Сергей Кужугетович! hi
    pvv113
  5. SCHMEL Сегодня, 18:09
    Из Лондона сообщили, что израильская авиация в Сирии... laughing как то несюрьёзно. lol
    Лучше такую новость залейте: Американские экономисты, подводя финансовые итоги 2017 года, признали неутешительные показатели в развитии государства, которое считает себя считает важнейшим мировым лидером. Следует отметить, что американцы побили рекорд 4-летней давности и дефицит американского бюджет достиг отметки в 666 миллиардов долларов. am am am Об этом сообщает издание ʺРоссийский Диалогʺ.

    читайте подробнее на сайте "Российский Диалог": https://www.rusdialog.ru/news/124651_1508819196
    SCHMEL
    1. Александр War Сегодня, 18:14
      laughing Где тут профессор , который говорит что экономика сша на подъеме lol
      Александр War
      1. himRa Сегодня, 18:20
        Цитата: Александр War
        laughing Где тут профессор , который говорит что экономика сша на подъеме lol

        2+2 =? в зависимости продаем или покупаем!
        Так же.и ,,статистика,,
        himRa
      2. Krasnodar Сегодня, 19:39
        Цитата: Александр War
        laughing Где тут профессор , который говорит что экономика сша на подъеме lol

        Заглянул в свой кошелёк - взгруснулось, а потом вспомнил внешний долг США - на душе полегчало :))))))
        Krasnodar
      3. voyaka uh Сегодня, 19:52
        Кое-какие показатели очень хорошие: например безработица - самая низкая с 1973 года.
        А это - рабочие места - американцы считают важнейшим показателем.
        voyaka uh
    2. Александр War Сегодня, 18:20
      Из Лондона вещают , небось ми-5 или ми-6 laughing
      Александр War
  6. Громобой Сегодня, 18:18
    Они могут нанести такой удар,но не с целью борьбы с ИГ,а чтобы обезопасить свою территорию.Если бы Хесболла угрожала и проводила совещание в том районе,то досталось бы и ей.Активная оборона,что поделаешь.
    Громобой
  7. ватник Сегодня, 18:24
    На самом деле тут израильские евреи скорее всего просто "заметают следы" уничтожая террористов которые напрямую были связанны с Израилем и доподлинно знают какую помощь оказывал террористам режим Тель-Авива.
    ватник
    1. Krasnodar Сегодня, 19:44
      Цитата: ватник
      На самом деле тут израильские евреи скорее всего просто "заметают следы" уничтожая террористов которые напрямую были связанны с Израилем и доподлинно знают какую помощь оказывал террористам режим Тель-Авива.

      Прикольная мысля ... а ещё Израиль поддерживает сепаратистов Каталонии и строит козни против губернатора Улан Удэ.
      Krasnodar
      1. ватник Сегодня, 19:54
        Цитата: Krasnodar
        а ещё Израиль поддерживает сепаратистов Каталонии и строит козни против губернатора Улан Удэ.

        Вполне возможно
        ватник
  8. Александр 3 Сегодня, 18:26
    Игил несёт опасность всем странам, в том числе и Израилю и не удивительно что Израиль принял участие в уничтожении этой организации убийц.
    Александр 3
    1. SCHMEL Сегодня, 18:31
      Цитата: Александр 3
      Игил несёт опасность всем странам, в том числе и Израилю и не удивительно что Израиль принял участие в уничтожении этой организации убийц.

      Эт же хитрые евреи yes раньше они были другого мнения
      SCHMEL
  9. Al Asad Сегодня, 18:26
    Перепутали с САА?))
    Al Asad
  10. faterdom Сегодня, 18:43
    А этим источником является небезызвестная «Сирийская обсерватория по правам человека»

    Достаточно, чтобы такую "новость" далее не читать, чтобы не тратить время.
    faterdom
  11. kirillovleva Сегодня, 18:54
    Фейк в ответ на участившиеся публикации о прямой поддержке Израилем террористов в Сирии, обнаружении израильского оружия, БП, приборов у ДАИШ. За все время существования ДАИШ ни одного нападения на представителей, ЦАХАЛ и вообще евреев в мире. Не трогают обычно только хозяина...
    kirillovleva
    1. Krasnodar Сегодня, 19:46
      Цитата: kirillovleva
      Фейк в ответ на участившиеся публикации о прямой поддержке Израилем террористов в Сирии, обнаружении израильского оружия, БП, приборов у ДАИШ. За все время существования ДАИШ ни одного нападения на представителей, ЦАХАЛ и вообще евреев в мире. Не трогают обычно только хозяина...

      Глупости, с Синая постреливают да и с Сирии пытались год назад атаковать.
      Krasnodar
  12. КОММУНИЗМ. ПРАВОСЛАВИЕ. ПУТИН Сегодня, 18:55
    Ааааааа!!! Испугались!!! Правильно боитесь. Мы сильные. Как Вован скажет, так и будет. Придется и евреям игил побомбить! может тогда простим вас за Христа и распад СССР.
    КОММУНИЗМ. ПРАВОСЛАВИЕ. ПУТИН
    1. Krasnodar Сегодня, 19:47
      Цитата: КОММУНИЗМ. ПРАВОСЛАВИЕ. ПУТИН
      Ааааааа!!! Испугались!!! Правильно боитесь. Мы сильные. Как Вован скажет, так и будет. Придется и евреям игил побомбить! может тогда простим вас за Христа и распад СССР.

      Ваш ник как Ваш пост - набор не связанных друг с другом вещей ))))
      Krasnodar
        1. Арон Заави Сегодня, 20:05
          Цитата: КОММУНИЗМ. ПРАВОСЛАВИЕ. ПУТИН
          Еврей или либероид?

          А что Вас больше раздражает?
          Арон Заави
      2. aiden Сегодня, 20:35
        Его ник расшифровывается как Кургинян. У него такое возможно
        aiden
  13. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 18:57
    пока кое кто ,не будем показывать пальцем в него.. бомбит и сирийскую армию и игил на фу-35 наш партнер торгаш отчибучил вот так.

    - командование ВВС Индии потребовало закрыть проект Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA),

    в рамках которой для индийской армии планировалось создать истребитель пятого поколения на базе российского самолёта Су-57.

    В своём недавнем докладе командование ВВС Индии сообщило, что программа FGFA не отвечает их требованиям, и в её рамках не удастся создать самолёт, который мог бы демонстрировать возможности, близкие к американскому истребителю F-35.
    alibabaewitch.vasilij2018
  14. Николай Петров Сегодня, 18:58
    Свежо предание, да верится с трудом. Скорее всего вброс. (надо поискать на кошерных сайтах).Ну не могут "избранные" бомбить тех, кого лечат в своих госпиталях. А возможен и второй вариант: Может быть и такое, что почуяли южные соседи Сирии, что к игилятам подкрадывается северный зверёк, вот и выстраиваются в очередь "победителей" (ничего нового, сие действо отработано).
    Николай Петров
  15. Egorovich Сегодня, 19:04
    Мир перевернулся, что бы евреи да по ИГИЛ бомбанули. Скорее всего ошиблись, а извиняться и не нужно было. Ведь бармалеи враги всего мира якобы.
    Egorovich
  16. лысова Сегодня, 19:12
    Если США, повязана с ИГИЛ ( продолжая подготовку им подобных), а Израиль входит в коалицию по НАТО, какая таможня, дала б им добро?! - Да ещё по главарям группировки. Без вещь доков делать нечего.
    лысова
  17. voyaka uh Сегодня, 19:55
    Не угодить - мало наносим удары по ИГИЛ "плохо". Много наносим, тоже "плохо". smile
    voyaka uh
    1. aiden Сегодня, 20:36
      Лучше просто не мешайте
      aiden
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 21:12
      Цитата: voyaka uh
      Не угодить - мало наносим удары по ИГИЛ "плохо". Много наносим, тоже "плохо". smile

      Теперь вы наносите "ударчики" по нашим указаниям ..! Закончилась ваша безнаказанность и "свобода беспредела.."
      ОТДЕЛ
  18. ватник Сегодня, 20:14
    Цитата: Арон Заави
    А здоровье береги, такая ничем необоснованая ненависть плохо на сосуды влияет.

    Ненависть? laughing Не смеши просто я реально отношусь к политики вашего режима.
    ватник
  19. aiden Сегодня, 20:29
    Агента «Моссада» приговорили к смертной казни в Иране.
    aiden
    1. Старпер-М Сегодня, 20:42
      Цитата: aiden
      Агента «Моссада» приговорили к смертной казни в Иране.

      Надеюсь не последний..хе хе..
      Старпер-М
  20. ОТДЕЛ Сегодня, 21:09
    Как говорится у нас "куды вы денетесь, когда разденетесь "...
    Эх Израиль, ломают вас потихоньку! Вашу спесь ..хе хе
    ОТДЕЛ
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