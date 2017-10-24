21:16 24 октября

Почему болгарские лётчики отказываются летать на МиГ-29?

В Минобороны Болгарии заявляют о том, что лётчики из личного состава авиабазы ВВС страны «Граф Игнатиев» заявили об отказе от выполнения тренировочных полётов на самолётах МиГ-29. Информация подтверждается информационным ресурсом «Русская Болгария».

В материале сообщается, что все без исключения тренировочные полёты «заморожены», так как лётный состав упомянутой авиабазы отказывается садиться за штурвал. Причина достаточно банальна. Лётчики опасаются за свою жизнь в связи с тем, что парк «болгарских» истребителей МиГ-29 давно не обслуживался должным образом и не модернизировался. Кроме того, у лётчиков фактически отсутствует должное число часов налёта на этих военных самолётах.

Почему болгарские лётчики отказываются летать на МиГ-29?



Цитируется заместитель главы болгарского военного ведомства Атанас Запрянов. По словам генерала, лётчики испытывают неуверенность в связи с недостаточными объёмами часов налёта.

Ранее командующий ВВС Болгарии Цанко Стойков обвинил представителей руководства страны в том, что они «пытаются посадить болгарскую авиацию на землю».

Генерал Стойков в эфире телеканала бТВ:
Скандал, связанный с покупкой новых истребителей и отказом от обслуживания имеющихся, имеет негативные последствия для мотивации наших лётчиков.


Болгарские СМИ отмечают, что «патрулирование воздушного пространства Болгарии продолжается». Не уточняется при этом, кем патрулирование в данный момент осуществляется.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 49

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  1. Кот Всапогах Сегодня, 18:29
    как то не весело стало "братушкам", без должного обслуживания далеко не улетишь laughing
    Кот Всапогах
    1. Отдел-М Сегодня, 18:32
      Заныли "братушки" ...А кто виноват?
      Сербы надеюсь успешно осваивают и скоро в центре Европы покажут высший пилотаж..!
      Отдел-М
      1. cniza Сегодня, 18:47
        Это их проблемы у них теперь есть НАТО , вот пусть на нем и летают.
        cniza
        1. тол100в Сегодня, 19:16
          Цитата: cniza
          Это их проблемы у них теперь есть НАТО , вот пусть на нем и летают.

          НАТО, а если точнее, то СГА, делают все возможное для пересадки своих вассалов на свою б/у-шную технику, причем далеко не бесплатно! Экономический проект НАТО по эффективному сбыту старья в действии!
          тол100в
          1. Pete Mitchell Сегодня, 20:05
            Не все так просто, по большому счету нате плевать на чем и как будут летать "братушки", вон в прибалтике нет ввс и это никого не интересует. Болгары, прибалты, румыны и прочие повелись на модернизацию систем наблюдения за воздушным пространством, ака RAI -Regional Airspace Initiative, и их благополучно включили в систему пво западной европы. Амерам/западникам нужна только информация с их радаров, которые угадайте кто готов продать - правильно Lockheed Martin, так что все простенько.
            Уже прозвучала мысль что американцы помогут 404ым модернизировать наблюдение...
            Pete Mitchell
          2. урман Сегодня, 20:18
            Цитата: тол100в
            делают все возможное для пересадки своих вассалов на свою б/у-шную технику, причем далеко не бесплатно!

            Пограничников уже заменили!
            урман
      2. 210окв Сегодня, 19:15
        Что посоветовать?Остается одно..Снять последние штаны,стать в позу "Ку" перед защитниками..Может из своих загашников что нибудь и кинут.Ибо обращаться к нам полосатый дядя не велит.
        Цитата: Отдел-М
        Заныли "братушки" ...А кто виноват?
        Сербы надеюсь успешно осваивают и скоро в центре Европы покажут высший пилотаж..!
        210окв
    2. СЕРЖ ант Сегодня, 18:32
      Так они и не новые не хотят покупать...
      СЕРЖ ант
      1. Серый брат Сегодня, 18:39
        Цитата: СЕРЖ ант
        Так они и не новые не хотят покупать...

        Им политические убеждения не позволяют даже ресурс продлять - какой там покупать. Да и в кармане дырка.
        С 21-ми они уже попрощались, теперь пускай прощаются с 29-ми.
        Серый брат
        1. Терский Сегодня, 18:56
          Цитата: Серый брат
          С 21-ми они уже попрощались, теперь пускай прощаются с 29-м

          Им не привыкать - четырнадцать лет назад Болгария прощалась с атомной станцией "Козлодуй", построенной советскими атомщиками. По настоянию Евросоюза четыре рабочих и вполне безопасных реактора закрыли,оставшиеся два закроют до 2020 года. Был закрыт русский проект нефтепровода "Бургас- Александрополис". Несколько демонстраций экологов, и все закончилось. Болгары похоронили новую атомную станцию "Белене" А перед её строительством Болгария заплатила полтора миллиарда левов (750 миллионов евро) за подготовку площадки для строительства станции. Плюс Россия подала в международный арбитражный суд на Болгарию за отказ от строительства. Ну и четвертое перевоплощение -заморозка "Южного потока" в ущерб себе. Есть такое выражение что Болгария- это кладбище православного братства, и с этим трудно не согласится.
          Терский
        2. weksha50 Сегодня, 19:01
          Цитата: Серый брат
          Им политические убеждения не позволяют даже ресурс продлять - какой там покупать.


          Дык... Вроде бы в прошлом (или позапрошлом) году болгары свои Миг-29 на ремонт (в нарушение всех прав и договоров) отдавали на ремонт полякам...
          Может быть, "братушки" после польского обслуживания теперь боятся на Миг-29 летать ? laughing
          Корпорация МИГ после поляков теперь отказалась от всякого обслуживания ЭТИХ Мигов...
          weksha50
          1. Серый брат Сегодня, 20:03
            Цитата: weksha50
            Дык... Вроде бы в прошлом (или позапрошлом) году болгары свои Миг-29 на ремонт (в нарушение всех прав и договоров) отдавали на ремонт полякам...

            Я не видел инфы о реализации этого соглашения. В 2015-м они там всё собирались, но так и не собрались - до сих пор кота за хобот тянут.
            Серый брат
    3. Терский Сегодня, 18:34
      Цитата: Кот Всапогах
      как то не весело стало "братушкам", без должного обслуживания далеко не улетишь

      Пора им отправлятся за опытом к пухлому Ыну там давно решена проблема с ослуживанием и полетами soldier. При всех недостатках данного решения -гарантированна полная безопасность полетов при минимальных затратах на обслуживание good yes
      Терский
    4. Partyzan Сегодня, 18:38
      так они же закупили у шведов новые истребители JAS 39 «Грипен»
      Partyzan
      1. Серый брат Сегодня, 18:55
        Цитата: Partyzan
        так они же закупили у шведов новые истребители JAS 39 «Грипен»

        Ничего они не закупили, они только намеренья объявили - 8 шт. в рассрочку, лет через пять, может быть купят .
        Лет через 50-т расплатятся за них wassat ...может быть lol
        Серый брат
        1. Partyzan Сегодня, 19:01
          Цитата: Серый брат
          Ничего они не закупили, они только намеренья объявили - 8 шт. в рассрочку, лет через пять, может быть купят .
          Лет через 50-т расплатятся за них ...может быть

          ну они же не припалты, что б так тормозить laughing
          Partyzan
          1. Серый брат Сегодня, 19:11
            Цитата: Partyzan
            ну они же не припалты, что б так тормозить

            А тут без разницы - денег у них нет.
            Серый брат
      2. SCHNIFER Сегодня, 19:00
        JAS39 далеко не новый, детище 80-х прошлого века. Кроме короткой ВПП особых преимуществ не имеет. В индийском тендере проиграл. К тому же для таких стран как Болгария может не успеть выйти на сверхзвук, как окажется у соседей.
        SCHNIFER
    5. Саша71 Сегодня, 20:51
      Могут продать по-дешевке в Сирию Асаду, в Египет или иную дружественную нам страну, которой будет оказано всестороннее обслуживание. Только разрешит ли это их Большой брат? Всё зависит от наличия остатков достоинства у "демократически избранных" болгарских лидеров.
      Саша71
  2. axiles100682 Сегодня, 18:30
    Болгарам еще есть что патрулировать?К то нарушает их воздушное ?Коварные русские?
    axiles100682
    1. Logall Сегодня, 18:34
      Османы! Они их всегда боялись... А коварные русские...!
      Logall
      1. axiles100682 Сегодня, 18:36
        Так вони же с турками союзники по НАТе!!! laughing
        axiles100682
  3. axiles100682 Сегодня, 18:32
    Лежащий под НАТО летать не может.Тем более на МИГах lol
    axiles100682
    1. Vlad.by Сегодня, 20:18
      Лежащий под Натой даже ползти не может. О чем Вы!?
      Vlad.by
  4. Громобой Сегодня, 18:35
    Вот так,дорогие наши болгарские лётчики!Россия вам бесплатно не передаёт МиГ-29 как сербам,потому что ваше правительство плохо себя ведёт.
    Громобой
    1. exwarrent Сегодня, 19:45
      Посмотрим, не сольются ли со временем сербы... А то звоночки-то уже были. Вот больше всего не хотелось бы разочароваться ещё в одном братском народе
      exwarrent
  5. Vita VKO Сегодня, 18:36
    Чувства самосохранения одна из самых сильных мотиваций. Как оказалось у болгарских летчиков она сильнее преступных приказов. Жаль, что за 4 года войны на Украине. подобных мотиваций не хватает у ВСУ выполняющих преступные приказы украинской хунты.
    Vita VKO
    1. purple Сегодня, 21:02
      после трех стаканов страх пропадает
      purple
  6. Doliva63 Сегодня, 18:36
    Читая заголовок статьи, я уже предполагал ответ - потому что не умеют laughing
    Doliva63
    1. Wasiliy1985 Сегодня, 18:54
      Аналогично подумал! Оказалось - нет!
      Напротив - летали бы, если б самолеты вовремя ТО проходили. Здравый смысл у пилотов имеет место быть - в отличии от политического руководства.
      По сути - это претензия пилотов: "где нормальное обеспечение работы ВВС?!"
      А МиГ-29-й тут - просто фигура речи, мог бы и французский "Мираж" или совместный "Торнадо" на этой доске оказаться..
      Wasiliy1985
  7. Atlant-1164 Сегодня, 18:36
    тамбовский волк им братушка.. за пятак продадут, и мать родную. и зачем было их от Османов освобождать .что бы они с нами воевали в двух мировых войнах?? они и в третью полезут против нас.
    Atlant-1164
  8. SCHMEL Сегодня, 18:37
    «патрулирование воздушного пространства Болгарии продолжается». Не уточняется при этом, кем патрулирование в данный момент осуществляется.

    Америка з Вами laughing не с...те, бро lol
    SCHMEL
  9. without reverse Сегодня, 18:41
    и почему болгарские лётчики отказываются летать на МиГ-29??? странно!!
    without reverse
    1. LSA57 Сегодня, 18:53
      Цитата: without reverse
      и почему болгарские лётчики отказываются летать на МиГ-29???

      да вроде в статье ясно сказано.... request
      Причина достаточно банальна. Лётчики опасаются за свою жизнь в связи с тем, что парк «болгарских» истребителей МиГ-29 давно не обслуживался должным образом и не модернизировался. Кроме того, у лётчиков фактически отсутствует должное число часов налёта на этих военных самолётах.
      LSA57
      1. Комментарий был удален.
  10. лысова Сегодня, 18:44
    --- " По словам генерала, лётчики испытывают неуверенность в связи с недостаточными объёмами часов налёта. " --- fool А если не летать, откуда часы?! Ну это так, к слову, а вот техническое состояние машин, это серьёзно, почему сразу не заявить это открытым текстом. Впрочем есть вариантик и папики ваши будут только рады. F-35, " простенько и со вкусом " - платить то налога плательщикам. laughing
    лысова
  11. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 18:44
    эх вы фракийцы-булгары) придет время и будет вам стыдно. если конечно оно вам знакомо,это чувство.
    alibabaewitch.vasilij2018
  12. Ferdinant Сегодня, 18:54
    Пусть едут в Нижний Новгород,там за денежку на МИГ 29 катают
    Ferdinant
  13. 1536 Сегодня, 18:54
    Как говорится: не хотите жить по-хорошему, будете жить по уставу. Не хотите летать на МиГах, F-35 вам никто не даст. Становится ясно, почему в свое время эти ребята попали под турецкое иго.
    1536
  14. Комментарий был удален.
    1. Alekseits Сегодня, 19:19
      Болгарский перец они давно уже у греков покупают, не то чтобы что-то продавать.
      Alekseits
  15. SCHWERIN Сегодня, 19:02
    Почему болгары когда хотят выразить согласие вертят головой слева-направо, когда нет вверх - низ? Так они обманывали турок.... Партизаны е....
    SCHWERIN
  16. without reverse Сегодня, 19:03
    Цитата: LSA57
    да вроде в статье ясно сказано....

    там первая буква И..говорит что этот вопрос был стёб) но да ладно)
    without reverse
  17. dubovitskiy.1947 Сегодня, 19:19
    Замечательное заявление.
    Мало летают, потому, что мало налёта, потому, что мало летают.
    dubovitskiy.1947
  18. ODERVIT Сегодня, 19:36
    А зачем им ВВС?
    ODERVIT
  19. polkovnik manuch Сегодня, 19:55
    Сами вляпались , сами и разгребайте свое дерьмо иудушки !
    polkovnik manuch
  20. Aleksandr_2 Сегодня, 19:56
    ну не хотят продажные летать,и что ?в чем новость......они члены НАТО,и древние советские миг-29 давно должны у них быть утилизированы за ненадобностью
    Aleksandr_2
  21. akims Сегодня, 20:27
    Да и сыкотно вообщемто...
    akims
  22. Antor Сегодня, 20:33
    Руководство братушек выбрало Евросоюз и НАТО и нельзя забывать,что болгары воевали под Гитлером против СССР....в свое время. Будучи в Европе,в том числе и в Болгарии до боли всматривался в могилы наших ,русских солдат отдавших свою жизнь за независимость этой страны . Плевен, Шипка кто не знает этих политых кровью мест и их русских героев,защитивших Болгарию от османского владычества. Господи,сколько в Европе русских могил !!!????Слаба историческая память у вновь пришедших к власти болгарских элит ,которые также как в свое время при Гитлере,выполняют указания своих господ из-за океана,предавая и продавая наши узы скрепленные в веках кровью. Предавая не раз Россию было бы кощунством желать этой стране,чтобы не дай бог в рядах уже Натовских войск эти братушки сеяли смерть на нашей земле на наших же самолетах Миг-29 и не надо обольщаться,что болгарские летчики не выполнят приказ лететь против России,если он им поступит. Так что может это божественное наказание за такую вот антироссийскую политику и лучше сидеть на земле и думать головой,а не ж....., а не летать в облаках русофобии . Лучше дружить с Россией,как делают сербы-уж у них то новехонькие Миг-29,а не та рухлядь,которую якобы модернизировали или отремонтировали поляки. Летчиков понимаю, они как в проруби-и летать нельзя и летать страшновато . И что,об этом никто не думал наплевав на Россию???
    Antor
  23. Machete Сегодня, 20:38
    Нет налёта...
    Ну, если отказываться летать, то и налёта не будет.
    Machete
  24. Berkut24 Сегодня, 21:02
    «патрулирование воздушного пространства Болгарии продолжается». Не уточняется при этом, кем патрулирование в данный момент осуществляется.

    Вначале "союзники" отстранили болгарских таможенников, заменив своими, теперь за них небо патрулируют. Вот такие они, свобода и независимость при "демократии".
    Berkut24
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