Почему болгарские лётчики отказываются летать на МиГ-29?
В Минобороны Болгарии заявляют о том, что лётчики из личного состава авиабазы ВВС страны «Граф Игнатиев» заявили об отказе от выполнения тренировочных полётов на самолётах МиГ-29. Информация подтверждается информационным ресурсом «Русская Болгария».
В материале сообщается, что все без исключения тренировочные полёты «заморожены», так как лётный состав упомянутой авиабазы отказывается садиться за штурвал. Причина достаточно банальна. Лётчики опасаются за свою жизнь в связи с тем, что парк «болгарских» истребителей МиГ-29 давно не обслуживался должным образом и не модернизировался. Кроме того, у лётчиков фактически отсутствует должное число часов налёта на этих военных самолётах.
Цитируется заместитель главы болгарского военного ведомства Атанас Запрянов. По словам генерала, лётчики испытывают неуверенность в связи с недостаточными объёмами часов налёта.
Ранее командующий ВВС Болгарии Цанко Стойков обвинил представителей руководства страны в том, что они «пытаются посадить болгарскую авиацию на землю».
Генерал Стойков в эфире телеканала бТВ:
Болгарские СМИ отмечают, что «патрулирование воздушного пространства Болгарии продолжается». Не уточняется при этом, кем патрулирование в данный момент осуществляется.
В материале сообщается, что все без исключения тренировочные полёты «заморожены», так как лётный состав упомянутой авиабазы отказывается садиться за штурвал. Причина достаточно банальна. Лётчики опасаются за свою жизнь в связи с тем, что парк «болгарских» истребителей МиГ-29 давно не обслуживался должным образом и не модернизировался. Кроме того, у лётчиков фактически отсутствует должное число часов налёта на этих военных самолётах.
Цитируется заместитель главы болгарского военного ведомства Атанас Запрянов. По словам генерала, лётчики испытывают неуверенность в связи с недостаточными объёмами часов налёта.
Ранее командующий ВВС Болгарии Цанко Стойков обвинил представителей руководства страны в том, что они «пытаются посадить болгарскую авиацию на землю».
Генерал Стойков в эфире телеканала бТВ:
Скандал, связанный с покупкой новых истребителей и отказом от обслуживания имеющихся, имеет негативные последствия для мотивации наших лётчиков.
Болгарские СМИ отмечают, что «патрулирование воздушного пространства Болгарии продолжается». Не уточняется при этом, кем патрулирование в данный момент осуществляется.
Использованы фотографии: Википедия
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