С Януковича сняты основные обвинения по событиям на майдане
Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича рассказывает о ходе судебного процесса в отношении его подзащитного. По словам Виталия Сердюка, с Януковича Генпрокуратура Украины уже сняла основную часть обвинений по событиям на майдане зимой 2013-2014 годов. ТАСС приводит заявление юриста:
Ранее Генпрокуратура Украины обвиняла Виктора Януковича в том, что он лично отдавал «Беркуту» приказы о разгоне людей на майдане, якобы в результате чего и погибли десятки людей в центре Киева. Речь идёт о так называемой «небесной сотне».
Виталий Сердюк:
Напомним, что в отношении Януковича на Украине рассматривается и уголовное дело о «государственной измене». Самому же Януковичу некоторое время назад продлили срок возможности пребывания в России в качестве политического беженца.
Экс-президент Украины возлагает всю вину на гибель людей в центре Киева на своих политических оппонентов.
Генеральная прокуратура Украины под руководством Юрия Луценко уже сняла с Виктора Януковича подозрения в разгоне в 30 ноября 2013 года и в декабре 2013 - январе 2014 годов митингующих, в том числе студентов и журналистов. Также Виктор Янукович уже не является подозреваемым в причастности к убийствам в феврале 2014 года Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника.
Ранее Генпрокуратура Украины обвиняла Виктора Януковича в том, что он лично отдавал «Беркуту» приказы о разгоне людей на майдане, якобы в результате чего и погибли десятки людей в центре Киева. Речь идёт о так называемой «небесной сотне».
Виталий Сердюк:
В настоящий момент данное обвинение по ряду фактов уже полностью опровергнуто.
Напомним, что в отношении Януковича на Украине рассматривается и уголовное дело о «государственной измене». Самому же Януковичу некоторое время назад продлили срок возможности пребывания в России в качестве политического беженца.
Экс-президент Украины возлагает всю вину на гибель людей в центре Киева на своих политических оппонентов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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