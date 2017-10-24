С Януковича сняты основные обвинения по событиям на майдане

Генеральная прокуратура Украины под руководством Юрия Луценко уже сняла с Виктора Януковича подозрения в разгоне в 30 ноября 2013 года и в декабре 2013 - январе 2014 годов митингующих, в том числе студентов и журналистов. Также Виктор Янукович уже не является подозреваемым в причастности к убийствам в феврале 2014 года Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника.

В настоящий момент данное обвинение по ряду фактов уже полностью опровергнуто.