21:19 24 октября

С Януковича сняты основные обвинения по событиям на майдане

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича рассказывает о ходе судебного процесса в отношении его подзащитного. По словам Виталия Сердюка, с Януковича Генпрокуратура Украины уже сняла основную часть обвинений по событиям на майдане зимой 2013-2014 годов. ТАСС приводит заявление юриста:
Генеральная прокуратура Украины под руководством Юрия Луценко уже сняла с Виктора Януковича подозрения в разгоне в 30 ноября 2013 года и в декабре 2013 - январе 2014 годов митингующих, в том числе студентов и журналистов. Также Виктор Янукович уже не является подозреваемым в причастности к убийствам в феврале 2014 года Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника.


Ранее Генпрокуратура Украины обвиняла Виктора Януковича в том, что он лично отдавал «Беркуту» приказы о разгоне людей на майдане, якобы в результате чего и погибли десятки людей в центре Киева. Речь идёт о так называемой «небесной сотне».

Виталий Сердюк:

В настоящий момент данное обвинение по ряду фактов уже полностью опровергнуто.


С Януковича сняты основные обвинения по событиям на майдане


Напомним, что в отношении Януковича на Украине рассматривается и уголовное дело о «государственной измене». Самому же Януковичу некоторое время назад продлили срок возможности пребывания в России в качестве политического беженца.

Экс-президент Украины возлагает всю вину на гибель людей в центре Киева на своих политических оппонентов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 40

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  1. Leeds Сегодня, 18:51
    Это в корне меняет дело ;)
    Leeds
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:55
      чудная страна конечно. буду объезжать ее после всей этой катавасии. зрад им да побольше

      с-т Petrov
      1. LSA57 Сегодня, 18:58
        Цитата: с-т Petrov
        буду объезжать ее после всей этой катавасии

        теперь есть как. ЖД в обход построили, а скоро и мост в Крым будет готов
        LSA57
        1. Shurik70 Сегодня, 19:14
          Я не понял. Это они что, так пытаются Януковича на Украину заманить?
          Ну не рассматривать же всерьёз, что они признают, что были неправы. Это фантастика. Ну а то, что признают себя виноватыми - фэнтези.
          what
          Shurik70
      2. 210окв Сегодня, 19:01
        Надеетесь дожить до этого?Я как то не надеюсь.А земля(не страна)действительно чудесная(не чудная)..Здоровья Вам и долгих лет жизни. hi
        Цитата: с-т Petrov
        чудная страна конечно. буду объезжать ее после всей этой катавасии. зрад им да побольше
        210окв
        1. Соломон Кейн Сегодня, 20:35
          Вообще, конечно дико - такой шалман под боком России, не было такого ни при царях ни при Генсеках....В качестве решения проблемы надо было воспользоваться методом полосатых, не останавливать Донецк и Луганск, а поддержать, Порошенко и гоп компанию в Лефортово, а затем рассматривать Минск 1, 2......
          Соломон Кейн
    2. СЕРЖ ант Сегодня, 18:58
      good Ну вот-уже и не виновен ни в чём.Золотой батон ещё простить ему народу Украины,и совсем Ангел!!!
      СЕРЖ ант
    3. Отдел-М Сегодня, 18:58
      Цитата: Leeds
      Это в корне меняет дело ;)

      Ничего не меняет...Янык трус и вор!
      Парней "Беркута" сдал чертям на растерзание ..Они стояли до конца !

      Тоже самое сейчас с Украиной делают все разрушив и разворовав...
      Вкусные печеньки были браты украинцы ? angry
      Отдел-М
      1. с-т Petrov Сегодня, 18:59
        ужасная фотография. но такое надо показывать. чтоб клоуны мечтающие о революции знали о последствиях. а если они все равно будут топить за революцию - таких и уничтожать не жалко



        с-т Petrov
      2. Shurik70 Сегодня, 19:18
        Цитата: Отдел-М

        Янык трус и вор!
        Парней "Беркута" сдал чертям на растерзание ..Они стояли до конца !

        Именно поэтому и не стоит ждать, что он уедет из России.
        Зря ему срок "политического беженца" продлили. Если уж пользуется безопасностью России, то пусть идёт, работает. Как многие беженцы-украинцы. Или хотя-бы живёт за свой (наворованный) счёт. Не обеднеет.
        Shurik70
      3. Подрезчик Сегодня, 21:04
        Вот за них то и стоит сейчас говорить!!! Разве нет???
        Подрезчик
    4. 79807420129 Сегодня, 19:13
      Цитата: Leeds
      Это в корне меняет дело ;)

      Коллега ничего не меняет,как обитался в Ростове да Москве,так и обитается там же.
      79807420129
      1. Александр 3 Сегодня, 19:33
        Чего только не услышишь из дурдома.
        Александр 3
  2. Отдел-М Сегодня, 18:51
    Янукович приди порядок наведи...хе зе..Эх Украина!
    Отдел-М
    1. INVESTOR Сегодня, 19:02
      Виталий вас что забанили? Вы уже столько аккаунтов сменили, почему?
      INVESTOR
      1. san4es Сегодня, 19:15
        Цитата: INVESTOR
        Вы уже столько аккаунтов сменили, почему?

        ...Шифруется...Меняет явки и пароли...Видать Моссад прижал bully
        san4es
      2. INVESTOR Сегодня, 20:07
        И кстати да, куда пропал Александр Романов, кто в курсе? У него хоть все в порядке?
        INVESTOR
      3. sabakina Сегодня, 20:34
        Режет правду-матку с плеча....
        sabakina
      4. himRa Сегодня, 20:53
        Цитата: INVESTOR
        Виталий вас что забанили? Вы уже столько аккаунтов сменили, почему?

        Цитата: san4es
        Шифруется...Меняет явки и пароли...Видать Моссад прижал

        laughing
        himRa
  3. Esoteric Сегодня, 18:51
    Глядишь, и в президентах восстановят... lol
    Esoteric
    1. Partyzan Сегодня, 18:59
      не знаю как президентство - но золотой батон придется вернуть laughing
      Partyzan
      1. Подрезчик Сегодня, 19:06
        Ну какой батон, Володь? hi hi Тот (Янукович) еще скромняга был, если и тырил--аккуратно. Если не ошибусь как историк--через годик они вспоминать Януковича будут как бога! Кстати, к этому и идет... wink hi
        Подрезчик
        1. Partyzan Сегодня, 19:16
          Цитата: Подрезчик
          Кстати, к этому и идет...

          Привет Саня hi может и идет, только вот дойдет ли? lol
          Partyzan
  4. Livonetc Сегодня, 18:53
    Янека не призовут уже никогда.
    Сдал Ураину вчистую гад.
    Livonetc
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:56
      они кастрюли на голове носят. не проецируйте их реальность на свое мировоззрение. там паходу все по-другому и логика своя. Поэтому не будем спешить с выводами
      с-т Petrov
    2. Отдел-М Сегодня, 19:00
      Цитата: Livonetc
      Янека не призовут уже никогда.
      Сдал Ураину вчистую гад.

      Его судить еще будем, со всей этой бандой..
      Отдел-М
      1. sabakina Сегодня, 20:36
        Виталь, ты считаешь, то он руководит Поросем с Ростова? belay
        sabakina
  5. Васся Вассин Сегодня, 18:54
    Зачем нам держать его в Ростове? Не лучше ли прогнать его палкой туда, где этой тряпке и место?
    Васся Вассин
  6. Persistent Сегодня, 18:56
    Так вот за то, что он этот майдан не разогнал, его и надо повесить! А он с полными штанами удрал, а может просто по договоренности уехал, продав "трон". Никак не могу понять, зачем этот биомусор России?
    Persistent
    1. Васся Вассин Сегодня, 19:29
      Вы наиболее емко выразили мою мысль.
      Васся Вассин
  7. Горменгаст Сегодня, 18:56
    Пора господину президенту возвращаться на пост, вероломно захвачнный шоколадным зайцем. laughing

    ЕС скоро извинится за вероломные санкции, выплатив Януковичу 100500 миллиардов, взыскав их с майдановских мушкетеров. laughing
    Горменгаст
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:00
    Дожились.Даже киевским властям Янукович больше не интересен. laughing
    Наблюдатель2014
  9. pvv113 Сегодня, 19:07
    с Януковича Генпрокуратура Украины уже сняла основную часть обвинений

    Не удивлюсь, если укропы его обратно на царство призовут wink
    pvv113
  10. дед Мих Сегодня, 19:22
    Это ничего не меняет. Украину сдал жидобандеровцам. Страной правят уб-и, чужие, банда. Геноцид населения. Закабаление долгами на несколько поколений оставшихся живыми. Эти долги надо повесить на жидов и др. убл-ов, загнав в резервации после денацификации, для восстановления экономики. Убили страну, твари. ГТС уже у Ротшильда. Как же дерьмово то. Украины, которую я знал, уже не будет.
    дед Мих
  11. рюрикович Сегодня, 19:48
    О как!!! belay what Я эту власть совсем не понимаю на украине request
    То руки в крови, то уже не виноват,то батоны золотые, то скоро будут мучные и съедобные winked ....
    А может просто уже соломинку стелют , ибо понимают, что игра в революцию далеко зашла what
    И вообще, где сценаристы!? angry Последние серии какие-то непонятные fool
    рюрикович
  12. Altona Сегодня, 20:10
    НЕ АСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ! laughing
    Altona
  13. паниковский Сегодня, 20:17
    Ребята, даже после снятия каких-то обвинений, Янукович останется гнидой и ничтожеством. Нынешний сброд, это вообще банда гопников и ворюг, но Витя из того же теста, не стоит проходимца идеализировать.
    паниковский
  14. Старпер-М Сегодня, 20:35
    Пусть не радуется Янык , судить и его тоже будеи
    Старпер-М
  15. ЦУС-ВВС Сегодня, 20:43
    уверен пройдёт время и окраина сама попросит яныка вернуться
    ЦУС-ВВС
  16. Васян1971 Сегодня, 21:10
    "... якобы в результате чего и погибли десятки людей в центре Киева. Речь идёт о так называемой «небесной сотне»."
    Это про ту "сотню", которую в спину, под руководством спикера-логопеда, свои же расстреляли? Ню-ню...
    А не сбёг бы Янек, придавили бы его по-тихому и всех собак навешали. Доказывай потом, что ты честный фраер. Из могилы...
    Васян1971
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