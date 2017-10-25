«Право знать»: стратегическая фривольность

В программе Дмитрия Куликова выступил Фёдор Лукьянов, научный директор «Валдайского клуба», октябрьское заседание которого в Сочи стало событием в широких политологических кругах. Речь Владимира Путина на этом «Валдае» сравнивают с Мюнхенской речью 2007 года, таким образом, он отметил её десятилетний юбилей. Хотя никаких особых выпадов в сторону Запада она не содержала, в западных столицах её сочли продолжением жесткой мюнхенской речи Путина о независимом политическом курсе России. Может быть, ждали уступок под действием своих санкциями, а Путин сказал, что Россия будет реагировать «немедленно и зеркально» на односторонние действия США?Ещё этот «Валдай» запомнился его участникам новым термином — «стратегическая фривольность», отражающим наступившие нестабильные времена в большой политике. Связывают их, в основном, с непредсказуемостью администрации президента США Трампа, шокирующего своими заявлениями и дёйствиями по отношению к Северной Корее и не только, даже своих западных сателлитов. Америка все ещё определяет мировую политическую атмосферу, в которой мы все живём.Звучали и совсем пессимистические заявления, что «наступают крайние времена», и экзистенциальные вопросы: это преддверие коллапса мира или созидательное разрушение старого мира для строительства нового? Лукьянов по этому поводу вспомнил «старый добрый марксизм»: «Весь мир насилья мы разрушим, до основания», и заметил, что на этот раз фундамент мира может не выдержать, с учётом больших достижений военных технологий.В общем, на этом «Валдае» пришли к выводу, что мир катится к дефрагментации, и моду на неё создают США с Дональдом Трампом с его лозунгом: «Америка прежде всего!» Все страны примеряют этот лозунг к себе. Американские элиты при Трампе погрузились в какое-то самоуничтожение, шизофрению с истерикой о тайных связях Трампа с Россией и вездесущих, но неуловимых «русских хакерах», успешно подрывающих демократию на всём Западе. Не может же американская демократия сама по себе погрузиться в такой кризис!..Поэтому США видит в России врага, которого нужно ослабить, а лучше разрушить. Но тогда какой смысл России пытаться налаживать отношения с США? Это воспринимается в Вашингтоне как слабость, и усиливается истерика: Россия уступает, нужно её додавить. Наверное, поэтому Путин сказал о «немедленных и зеркальных» ответных действиях России: для американских истериков это, конечно, пощёчина, но она пойдёт им на пользу, когда остынут.Ключевым словом на Валдае было «уважение». На подобных площадках оно возможно, но в большой политике его уже нет. Президент Трамп угрожает уничтожением целой стране, его подчинённый, директор ЦРУ Помпео угрожает убийством северокорейскому лидеру. Здесь страшны не сами по себе эти угрозы, ЦРУ и раньше занималось убийствами целых стран, и иностранных лидеров, но публичность, цинизм этих заявлений, который и раскручивает в мире безответственность. После подобных заявлений ключевым словом в мире становится «безответственность», которую демонстрируют вслед и другие ведущие западные политики. На этом фоне Владимир Путин и становится мировым ответственным лидером, на пару с товарищем Си Цзиньпином.Другая тема «Валдая» — макрорегионализация мира вокруг новых мировых центров, одним из которых стала Россия. «Россия уже не на коленях, уже встала», — заметил Лукьянов, поэтому мы успешно отстаиваем свои интересы на Ближнем Востоке и в мире. При этом Россия опирается на свои технологии, и развивает их, несмотря на санкции, а где-то — и благодаря западным санкциям.И о демократии… Везде говорят о кризисе демократии, политическая жизнь везде превращается в фарс, старые партии и партийные системы стран разрушаются, во Франции это наглядно продемонстрировал феномен Макрона, выскочившего как чёрт из табакерки. Во всём мире идет масштабная политическая реорганизация, и непонятно, к чему она приведёт. Хотя уже понятно, что начинают преобладать лидерские политические системы. В Германии лидерство связывается с именем канцлера Меркель, во Франции на эту роль претендует Макрон, в Америке — Трамп, в Китае — Си Цзиньпин, в России — Владимир Путин. А всякая лидерская система, как её ни крути, — это «президентская вертикаль», которая и поставила Россию на ноги при Владимире Путине…Так рушится глобальный либерально-демократический мир США, но Вашингтон не может этого признать, и сваливает всю вину на «русских хакеров», Путина, авторитарные Россию и Китай. Логика Запада проста и примитивна: Запад — это демократия, Россия — не Запад и не хочет принимать западные ценности, подчиняться Западу, следовательно: Россия — не демократия, но авторитаризм. То есть любая независимая от Запада политика — это авторитаризм, а демократическая — это подчинение США и Западу в целом. Поэтому бандеровская Украина — это демократия, так как она сателлит США и Европы, а независимая Россия — авторитарная, отсюда единственный способ стать демократией — это сдаться США. На что Путин говорит: «Не дождётесь…»Чего же нам ждать от этой «стратегической фривольности»? К сожалению, на «Валдае» не вспоминали тех пророков, которые ещё в прошлом веке предупреждали о неизбежности острого кризиса и крушения мирового либерализма, об этом много писал наш философ-диссидент А.А.Зиновьев, предупреждая, что «XXI век будет много трагичнее века ХХ».Либерализм ступил на дорогу коммунизма, это ведь птенцы из одного гнезда, — писал исследователь того и другого Александр Зиновьев. Но либеральное западное издание коммунистической идеи о «царстве свободы» и потребительском рае на земле «обиделось на первенство русского коммунизма», и подвергло его остракизму и шельмованию тоталитаризмом и авторитаризмом. И ступило само на путь авторитаризма и тоталитаризма, о чём свидетельствуют разоблачения экс-сотрудника ЦРУ Сноудена, Ассанжа и других беглецов из американской матрицы.Мирового кризиса, который предсказывает Александр Зиновьев, скорее всего, не избежать, нужно готовиться к нему, и только надеяться на лучшее. Оно возможно, о нём сообщает библейская аналитика: «Что было — то и будет». «Всё возвращается на круги своя».Фёдор Лукьянов не ответил только на один вопрос: «Чего хочет Россия на Украине? — я не знаю». Хотя на него прямо ответил на «Валдае» Владимир Путин: «России нужна дружественная Украина». Политологи воспринимают эти слова Путина как общую фразу, отговорку, а зря. В ней заключается «стратегическая фривольность» политики России по отношению к Украине.Сейчас бандеровская Украина дружественна даже не США, поскольку в Белый дом пришёл Дональд Трамп, а оставшимся глобалистским коридорам в Госдепе и лично сенатору Джону Маккейну. Кстати, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер — сотрудник и единомышленник Маккейна, то есть представитель этих самых глобалистских коридоров Госдепа.