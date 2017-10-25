Колесная дорожная бронированная машина КДМБ



Первая конфигурация опытной КДМБ



КДМБ на выставке "Армия-2016"



Актуальная версия Колесной дорожной машины

По материалам сайтов:

http://41zavod.ru/

https://liebherr.com/

http://arms-expo.ru/

https://tvzvezda.ru/

http://motorbreath.ru/

По очевидным причинам, армии нужна не только военная техника, но и строительные или инженерные машины. Для строительства различных объектов, уборки препятствий и т.д. инженерным войскам необходимы специализированные образцы, в том числе и созданные на базе коммерческой техники. Примером такого подхода к перевооружению инженерных частей является перспективный проект колесной дорожной машины бронированной КДМБ.К настоящему времени на вооружение инженерных войск было принято большое число различных специализированных машин с теми или иными возможностями, построенными на основе серийной бронетехники. Теперь предлагается строить подобные образцы с использованием коммерческих шасси. Один из первых отечественных проектов такого рода стал результатом международного сотрудничества. Два разработчика объединили усилия и оснастили доработанное шасси зарубежного производства новым оборудованием.Проект КДМБ был создан 41-м Центральным заводом железнодорожной техники (г. Люберцы), входящим в состав корпорации «Уралвагонзавод», в рамках сотрудничества с немецкими специалистами из компании Liebherr. Целью проекта была адаптация существующего фронтального погрузчика к решению особых задач, возникающих перед военными инженерами. Работы по проекту стартовали несколько лет назад, и к настоящему времени привели к самым серьезным результатам.В прошлом году 41-й Центральный завод и Liebherr приняли участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2016». На открытой площадке этой выставки демонстрировался опытный образец «Колесной дорожной машины бронированной». Следует отметить, что на тот момент прототип не в полной мере соответствовал своему названию. В частности, на нем отсутствовало развитое бронирование.В 2017 году совместный проект вновь был представлен на выставке в подмосковном парке «Патриот». На этот раз демонстрировался опытный образец с полноценным комплексом защиты. В остальном – с точки зрения основных элементов конструкции, силовой установки, ходовой части и целевого оборудования – обновленный прототип был похож на представлявшийся в прошлом.Вскоре после новой публичной демонстрации машина КДМБ получила возможность продемонстрировать свой потенциал в реальных условиях. В сентябре Главное автобронетанковое управление министерства обороны организовало новую экспедицию с участием нескольких перспективных образцов автомобильной и специальной техники. На этот раз ряд современных машин должен был пройти сложный маршрут вдоль берега Волги, по южным пустыням и по горам Северного Кавказа. Конечной точкой пробега была г. Эльбрус.В экспедиции участвовали несколько современных бронеавтомобилей и грузовики последних моделей. Кроме того, в качестве технической помощи к пробегу привлекли опытную КДМБ. Двигаясь в одном строю с другими отечественными машинами, она должна была продемонстрировать свои ходовые и эксплуатационные качества. В случае необходимости она должна была расчищать дорогу и обеспечивать проезд прочей испытываемой техники.За несколько недель машины разных типов под управлением специалистов военного ведомства прошли заданный маршрут, что позволило уточнить их реальные возможности. По некоторым данным, во время пробега «Колесной дорожной машине бронированной» приходилось не только следовать за прочей техникой, но и использовать свое специальное оборудование.По известным данным, 41-й Центральный завод железнодорожной техники и компания Liebherr при создании проекта КДМБ решили использовать достаточно простой и очевидный подход. В качестве основы для инженерной машины был взят серийный фронтальный погрузчик, который следовало частично доработать и оснастить некоторыми новыми агрегатами. Требуемые изменения конструкции, в первую очередь, были связаны с живучестью в боевой обстановке. В отличие от гражданских коммерческих образцов, военная «Колесная дорожная машина бронированная» нуждается в защите кабины, силовой установки и других агрегатов.Основой КДМБ является двухосный фронтальный погрузчик сочлененной компоновки, оснащенный дизельной силовой установкой. Имеется развитая гидравлическая система, используемая для управления специальным оборудованием. Несмотря на военное назначение, при перестройке эта машина сохраняет основные свои особенности, в первую очередь компоновку.Агрегаты крепятся на сочлененной раме, состоящей из двух основных устройств. Передний ее элемент имеет крепления для колесного моста, а также служит основанием для установки стрелы с рабочим органом. В передней части задней рамы, непосредственно над шарниром, находится кабина водителя. За ней расположен моторный отсек, ниже которого устанавливается задний мост. Два крупных агрегата машины соединяются шарниром, позволяющим им перемещаться друг относительно друга в горизонтальной плоскости. Их положение контролируется гидравлической системой, управляемой водителем.КДМБ оснащается дизельным двигателем мощностью 180 л.с. Крутящий момент двигателя выдается как на ходовую часть, так и на агрегаты гидравлической системы. В составе ходовой части используется две оси с колесами большого диаметра. Сочлененная компоновка с контролируемым взаимным положением элементов рамы позволила отказаться от управляемой передней оси – маневрирование осуществляется за счет «изгиба» всей конструкции.В центральной части машины находится сравнительно крупная кабина водителя. Первый прототип, демонстрировавшийся в 2016 году, имел незащищенную кабину. В рамках дальнейшего развития имеющихся идей был разработан новый обитаемый отсек. Кабина с противопульным и противоосколочным бронированием имеет достаточно простую форму и состоит преимущественно из ровных панелей, расположенных под небольшими углами друг к другу. Для обеспечения наилучшего обзора кабина не имеет полноценного лобового листа, вместо которого устанавливается бронестекло большой площади. В бортах и кормовом листе кабины имеются проемы для дополнительного остекления. На левом борту находится дверь. Ввиду большой высоты кабины на левом борту также устанавливается лестница.Водителю предлагается работать в закрытом объеме, из-за чего проектом предусматривается использование определенных систем жизнеобеспечения. Кабина оснащена фильтровентиляционной установкой и кондиционером, способными поддерживать приемлемый микроклимат в широком диапазоне внешних условий.Моторный отсек инженерной машины предлагается прикрывать собственным броневым кожухом. Для защиты двигателя и сопряженных с ним агрегатов используется корпус сравнительно сложной формы, образованной большим числом ровных поверхностей. Любопытно, что внешне такой бронекорпус напоминает штатные агрегаты коммерческих погрузчиков фирмы Liebherr, по понятным причинам, не имеющих никакой защиты.Перед колесами задней оси располагаются дополнительные броневые короба, выполняющие функции защиты топливного бака и других устройств. Собственная защита колес, однако, не предусматривается. При этом сверху задние колеса прикрыты развитыми арками.Используется штатная стрела, построенная на основе пары боковых балок и центрального шарнирного агрегата. Управление перемещениями отвала или иного рабочего органа осуществляется при помощи нескольких гидравлических цилиндров. В зависимости от типа решаемой задачи, КДМБ может перемещать рабочий орган в вертикальной плоскости и поднимать его на значительную высоту над грунтом.В 2016 и 2017 годах выставочные образцы «Колесной дорожной машины бронированной» комплектовались одинаковым набором специального оборудования. На подъемной стреле был закреплен отвал бульдозерного типа, имевший изменяемую геометрию. Это изделие состоит из нескольких основных частей. Наиболее крупными являются боковые панели прямого типа, оснащенные ножами на нижней кромке. По бокам на них установлены откидные устройства схожей конструкции, отличающиеся меньшей шириной. Между двумя основными панелями отвала размещается соединительный агрегат, перекрывающий центральный зазор вне зависимости от их положения.Подобная конфигурация отвала позволяет выполнять земляные работы в разных условиях. В зависимости от текущей задачи, типа грунта и других факторов, отвал может иметь клиновидную или прямую форму. С убранными назад боковыми откидными элементами ширина отвала не превышает поперечных габаритов машины. Их использование, в свою очередь, позволяет увеличить ширину обрабатываемой полосы.При переделке коммерческого шасси в опытную КДМБ также было создано устройство для размещения специального оборудования в кормовой части. Аппаратуру соответствующих размеров предлагается монтировать на небольшой площадке, являющейся продолжением рамы. Для правильного распределения нагрузок площадка усилена треугольными вертикальными элементами, поддерживающими ее по бокам. Известный опытный образец использует эту площадку в качестве опоры для лебедки. Это устройство жестко закрепляется на своем месте и выдает трос назад.Как сообщается, снаряженная масса КДМБ достигает 16,6 т. В транспортном положении на хорошей дороге она способна развить скорость до 45 км/ч. Управление всеми системами осуществляется с рабочего места водителя. Экипаж состоит только из одного человека.Согласно имеющимся данным, «Колесная дорожная машина бронированная» в первую очередь предназначается для организации трасс и обеспечения прохождения другой техники. При невозможности движения военной или автомобильной техники по имеющейся поверхности КДМБ должна разравнивать местность, используя свой бульдозерный отвал. Его конструкция позволяет срывать некоторые препятствия, а также перемещать грунт разных типов.Наличие лебедки также позволяет решать некоторые другие задачи. К примеру, этот агрегат можно использовать для помощи застрявшим машинам. Также возможны иные ситуации, при которых может быть полезен трос.Следует отметить, что серийные фронтальные погрузчики немецкого производства оснащаются не только бульдозерными отвалами. Подобная техника также комплектуется ковшами различной конфигурации. Можно предположить, что в ходе дальнейшего развития КДМБ получит возможность использования разного специального оснащения, необходимого для решения тех или иных задач.Насколько известно, к настоящему времени КДМБ прошла, как минимум, часть необходимых испытаний. Кроме того, она приняла участие в пробеге из Подмосковья к Эльбрусу. Все это позволяет определить реальные возможности и перспективы оригинальной техники. По-видимому, в ближайшее время потенциальный заказчик примет окончательное решение, после может появиться заказ на определенное число серийных инженерных машин.В качестве основного заказчика промышленность рассматривает военное ведомство. Тем не менее, подобная техника может быть интересна и Росгвардии. В начале 2017 года командование этой структуры объявило о своих планах по отказу от инженерной техники, построенной на базе армейских гусеничных бронированных машин. Желая получить выгоду экономического характера при сохранении требуемого потенциала, Росгвардия планирует перейти на колесные машины. Таким образом, перспективная КДМБ может представлять определенный интерес и для такого заказчика.Вооруженным силам необходимы инженерные машины разных классов, имеющие те или иные возможности. Любопытный вариант подобной техники не так давно был предложен люберецкими конструкторами. В дальнейшем основные идеи перспективного проекта получили развитие, что привело к появлению КДМБ в ее нынешнем виде. Не так давно опытная техника прошла испытания, по результатам которых может быть принята на вооружение. Каким будет будущее оригинальной инженерной машины – покажет время.