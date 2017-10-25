Откат империи. Что стоит за многомиллионным хищением средств Минобороны на реконструкцию арсенала для ракет.

Крупный коррупционный скандал, связанный с государственными контрактами Министерства обороны, разгорелся в понедельник, 9 октября. Стало известно о масштабных хищениях на сумму почти 650 млн рублей в ходе проведения строительно-монтажных работ на территории 51-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления, предназначенного для хранения сотен тысяч тонн боеприпасов российской армии во Владимирской области. Портал iz.ru присмотрелся к фабуле дела и обнаружил несколько очень любопытных совпадений.

В конце 2015 года на строительство нового хранилища в Киржаче было выделено 2,5 млрд рублей в рамках перезаключения соглашения, подписанного еще в 2013 году.

Почти сразу выяснилось, что дело основывается на материалах проверки, которую инициировало столичное управление Федеральной службы безопасности: в ходе нее силовики выявили масштабные хищения на сумму 650 млн рублей.

В документах числится даже аванс, выплаченный за проведение строительно-монтажных работ на военном складе, в размере 1,23 млрд рублей. Он поступил на счет Спецстроя в апреле 2013 года. Однако, как удалось выяснить спецслужбам в ходе проверки, реконструкция так и не была проведена в полном объеме, поскольку из переведенной на счета суммы было похищено больше половины — свыше 646 млн рублей.

Поставить точку в этом запутанном деле будет непросто. Эпизод с хищением средств, выделенных на строительство арсеналов, — лишь одно звено длинной коррупционной цепи. Его действующие лица разбросаны по зарубежью и добраться до них весьма проблематично.