Куда попало

Результаты удара израильских военно-воздушных сил по позициям сирийской ПВО не обнародованы. Официально целью были позиции зенитно-ракетных систем С-200, расположенные в пригородах Дамаска.В последние месяцы израильтяне несколько раз наносили удары по сирийской территории. Но после событий в марте нынешнего года, когда ВВС Израиля были обстреляны сирийской ПВО, они старательно обходили район Дамаска. Это обусловлено несколькими причинами. Первая – концентрация современных средств противовоздушной обороны. Вторая – наличие в районе Дамаска российских военных. Третья – Израиль заявлял, что его удары направлены на борьбу с химическим оружием Асада.Фактической целью были пункты управления и командиры «Хезболлы», которые находились преимущественно в районе Хомса. Но на этот раз Израиль отработал по позициям в районе Дамаска. Поскольку переговоры Москвы и Иерусалима по сирийскому вопросу завершились не совсем успешно, некоторые эксперты и журналисты поспешили заявить о смене стратегии Беньямином Нетаньяху. Мол, Израиль идет на осознанное обострение отношений с Арабской Республикой и даже с Россией.Но с чем связано такое изменение? Действительно ли Израиль занял жесткую позицию или цель другая?Удар был нанесен 16 октября, и первые сообщения об инциденте поступили вовсе не из Дамаска – официальное заявление сделали представители вооруженных сил Израиля. При этом в пресс-службе военного ведомства указали, что целью стала позиция батареи зенитно-ракетного комплекса С-200. Ранее именно это зенитное подразделение якобы обстреляло самолет ВВС Израиля, который выполнял разведывательный полет в небе Ливана.В пресс-службе Минобороны подчеркнули, что российская сторона была уведомлена заранее в «режиме реального времени». Примечательно, что сирийская реакция на этот раз была весьма сдержанна. Представители МИДа САР ограничились стандартными заявлениями об очередной провокации. Чуть позже коллеги дипломатов из военного ведомства столь же дежурно пообещали ответные жесткие меры. Примечательно, что в марте события происходили с точностью до наоборот: первой о налете и его решительном отражении заявила сирийская сторона и только спустя некоторое время, когда отрицать падение обломков с неба и следы запуска противоракеты было нельзя, со сдержанным заявлением выступил Иерусалим.Удар сразу оброс информационными «утечками». В частности, утверждалось, что Израиль впервые применил новейшие истребители пятого поколения F-35. И разумеется, российские средства противовоздушной обороны оказались беспомощны против уникального американского изделия.Хотя на самом деле удар был организован достаточно просто. Несколько израильских истребителей, предположительно F-15I или F-16I Sufa произвели пуск крылатых ракет из воздушного пространства Ливана. По другой версии, главным оружием стали корректируемые по GPS управляемые бомбы.Если с воздушной частью операции Израиля более или менее ясно, то с целью авиаудара четкой картины нет. До сих пор ни одна из сторон не представила видео разрушений позиции батареи комплекса С-200. В районе Дамаска дислоцируются наиболее современные средства ПВО Сирии – ЗРК «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1». Почему эти комплексы не справились с крылатыми ракетами? Ведь ранее Израиль уже тестировал зенитный щит столицы Сирии и удар не достиг цели.Можно предположить, что если применены корректируемые бомбы, «Буки» и не справились бы с такими объектами. Но такие цели штатные для зенитных ракетно-пушечных «Панцирей». И в Сирии российские ЗРПК это хорошо доказали. По информации «ВПК», местные военные сейчас активно применяют опыт Воздушно-космических сил России. «Панцири» ПВО Сирии прикрывают позиции «Буков» и, возможно, дальнобойных С-200.Конечно, уничтожение позиций средств противовоздушной обороны можно списать на плохую выучку арабских военных. А также на тщательную подготовку удара ВВС Израиля. Поэтому «Панцири» и оказались беспомощными. Но есть и другой вариант. Объектом авиаудара были не позиции ПВО, и сирийские зенитчики попросту не прикрывали атакованную цель.В пользу этой версии говорят несколько фактов. Спустя несколько дней после авиаудара арабские СМИ сообщили: целью налета был некий объект, подконтрольный движению «Хезболла». Об этом свидетельствует и то, что обе стороны не спешат обнародовать фотографии уничтоженного объекта.Поэтому израильтяне, вполне вероятно, накрыли что-то, в присутствии чего на своей территории сирийцам сознаваться не хочется. Поэтому пострадавший Дамаск первоначально предпочел отмалчиваться. Но спустя некоторое время поддержал игру и заявил об уничтожении именно позиций ПВО. Возможно, такая перемена произошла с ведома Москвы.Примечателен предлог для авиаудара. Якобы за несколько дней до этого сирийские С-200 обстреляли израильский самолет-разведчик в небе Ливана. С начала конфликта эта страна, у которой нет систем ПВО и радиолокаторов, стала удобной площадкой для ВВС Израиля. Еще в 2014 году в ливанском небе происходили целые воздушные операции: израильские самолеты-разведчики вели мониторинг обстановки в Сирии и осуществляли поиск целей, в режиме дежурства там же находились истребители-бомбардировщики и топливозаправщики. Залетали в небо Ливана даже самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Но Дамаск не нарушал воздушное пространство соседней страны, ПВО ни разу не открывало огонь.Ныне же ситуация серьезно меняется, чему во многом способствуют российские военные. В частности, на форуме «Армия-2017» была представлена экспозиция из Сирии, одним из экспонатов которой стал стенд с примерами боевой работы ЗРПК «Панцирь». На счету этих комплексов не только самодельные ракеты террористов, но и беспилотные летательные аппараты, преимущественно израильские, причем уничтоженные только в этом году. В списки сбитых БЛА попали модели семейства Heron, выпущенные израильской IAI, а также американские RQ-21. И это только те случаи, которые Минобороны сочло возможным обнародовать.Что сейчас происходит в воздушном пространстве Сирии, во многом остается неизвестным широкой общественности. Но с уверенностью можно сказать, что Россия заняла жесткую позицию и сбивает там объекты, которые считает угрозой.Еще недавно Минобороны РФ предпочитало избегать провокаций и шло по пути недопущения конфликтов. Но все поменял мартовский авиаудар израильских ВВС. Хотя еще в прошлом году Иерусалим не утруждал себя объяснением своих воздушных атак – случившееся подавалось как данность, поскольку Израиль имеет право на самозащиту и статус.За лето и весну ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов, при которых цели выбирались так, чтобы гарантированно избежать потерь среди российских военных. Более того, каждый раз Иерусалим немедленно выступал с официальным заявлением о случившемся. А его спикеры стали называть причины ударов: дескать, работали по объектам, где хранилось и производилось сирийское химическое оружие.Правда, на этот раз Иерусалим предпочел заявить, что удар был нанесен в целях самозащиты. Но как бы там ни было, причина такого поведения правительства Нетаньяху вполне понятна. Израильтяне серьезно боятся ответственности, а также явных ответных действий ВКС России. На фоне дерзкой политической риторики, которая звучала раньше, нынешние пресс-конференции и заявления о химоружии и самозащите выглядят весьма жалко.Но и не бомбить Сирию Израиль не может. Не оправдалась надежда на значительное ослабление «Хезболлы» в сирийском конфликте. Более того, организация накопила силы, приобрела боевой опыт. А еще располагает серьезным арсеналом, захваченным у «умеренной оппозиции», а также боевиков запрещенных в России «ан-Нусры» и ИГ. И все это добро постепенно возвращается в Ливан.Иерусалим не может допустить такого развития событий. Но и бомбить безнаказанно, как пару лет назад, не отваживается. В марте израильтяне нарушили договоренности с Москвой. Удар по объектам в районе авиабазы Т-2 поставил под угрозу жизни российских военных. Теперь приходится тщательно выбирать цели, действовать наверняка и любой ценой избегать конфликтов с Россией.Так что разбираемый удар не говорит об изменении стратегии Израиля в Сирии или о намеренной конфронтации с Дамаском и Москвой. Скорее это очередная попытка ослабить «Хезболлу». Удар, нанесенный с большой оглядкой на ответ России, но и с попыткой сохранить линию на решение вопросов собственной безопасности.