Российский порядок на Ближнем Востоке

Исламисты терпят одно поражение за другим, вопрос послевоенного устройства Сирии все актуальнее. Иракские курды объявили об успешно проведенном плебисците. О том, как меняется Ближний Восток, в беседе с «Военно-промышленным курьером» размышляет экс-директор израильской спецслужбы «Наатив» Яков Кедми.– Яков Иосифович, в Сирии по сути идет прямая конфронтация России с США. На Украине в первом чтении принимают закон, по которому нашу страну называют агрессором. Бойня в Америке – почти шестьдесят убитых и пятьсот раненых. Что происходит в мире?– Развитие событий идет под влиянием тех или иных государств или действий.В отношении Соединенных Штатов: с 1968 года до сего дня из огнестрельного оружия там убиты полтора миллиона человек. Не на войне – в обычной жизни. То же, что происходит на Украине: выкрутасы, которые совершает очумевшая Рада, то, что делают тамошние политики, – это попытка доказать свою дееспособность. А что, идиотские решения, которые принимает американский конгресс, отличаются большей разумностью? В США каждый сенатор хочет доказать, что он крутой, и при этом отыгрывается на России. Некоторые в последнее время – на Северной Корее. То же самое в украинской Раде. Ничего нового.А в Сирии происходит то, для чего Россия и вошла туда. Дело идет к искоренению беспорядка, который учинили там с началом «арабской весны». Понятно, что этому оказывается сопротивление. Но нет у США никакого желания воевать с Россией за Сирию, Польшу или Украину. Только за свои интересы, а они – в Соединенных Штатах.– Американцы сбрасывают боеприпасы бандам запрещенного в России ИГ, но говорят, будто пилоты ошиблись. Мина попадает в штаб, где в этот момент находится старший руководитель российского корпуса военных советников в Сирии. От пули снайпера погибает командир бригады морской пехоты. У нас заявляют: убьем того, кто будет стрелять в наших людей…– А почему этого снайпера не ликвидировали до того, как он выстрелил? Почему миномет и те, кто его обслуживал, не уничтожены ранее? Глупо в ответ на выстрелы выступать с заявлениями. Военная разведка России отлично знает, что делается в Сирии. Чтобы принимать оперативные решения, информации достаточно. Что делать публично – другой вопрос… Но разговоры в ответ на выстрелы неэффективны.– Плебисцит в Иракском Курдистане, о котором в Штатах делаются заявления, что сорокамиллионный народ имеет право на создание своего государства, не прелюдия ли к дальнейшей американской агрессии на Ближнем Востоке?– Я не слышал официального заявления правительства США. Американцы молчат по этому поводу. Никто не поддержал курдов, кроме израильского премьер-министра, а после того, как он получил за это по шапке, в Иерусалиме ни один деятель не отвечает на вопросы о Курдистане. Все онемели.США не поддерживают создание независимого Курдистана, поскольку это означает конфликт не только с Ираном, Турцией и со всем арабским миром, но и с Европой. А американцы уже в конфронтации с ЕС по поводу Ирана.– В Москве побывал король Саудовской Аравии. Чем вызвана эта поездка?– Приезжал не только король Салман, но и почти вся политическая, экономическая, военная верхушка Саудовской Аравии, то есть они «оккупировали» Москву полностью. Это результат того, что Россия два года назад резко поменяла политику и в небе Сирии появились ВКС РФ. Действия РФ в корне изменили положение на Ближнем Востоке, и именно благодаря ее успеху – политическому и военному – в САР иной стала ситуация в мире. Россия становится одним из важнейших государств на мировой арене, а на Ближнем Востоке – номером один. Понимая роль, вес и влияние Москвы, в КСА круто сменили курс: с РФ нужно если не дружить, то договариваться. Чего спорить из-за какой-то чертовой «Джебхат ан-Нусры» (запрещенной в России. – М. С.), уже не интересующей саудовского монарха. Первое: они приехали договариваться по основному вопросу – нефти. Два ключевых государства на мировом рынке черного золота сейчас по одну сторону баррикад – против США. И это предписывает им координировать действия.Второе: на Ближнем Востоке определяющая сила – РФ, а у королевского дома Саудов серьезнейшие противоречия с шиитским Ираном. Полагаться на помощь США в разрешении этого конфликта проблематично. У Москвы есть влияние на Тегеран, у Вашингтона – нет. Зато Россия может одинаково эффективно контактировать и с Ираном, и с КСА.Вот поэтому король Салман и поехал в Москву, привез своих высокопоставленных чиновников и бизнесменов. И заявил, что КСА будет сотрудничать с РФ по всему спектру проблем Ближнего Востока. Это крутой поворот в положении дел в Ближневосточном регионе, и я думаю, изменения будут положительными.США в последние 20 лет играли деструктивную роль на Ближнем Востоке и ввергли регион в хаос. Вмешательство России ведет к тому, что ситуация там стабилизируется. А переговоры, которые шли в Москве по поводу послевоенного устройства в Сирии, – часть другого процесса, также инициированного Россией. И Саудовская Аравия будет использовать свое влияние на оппозицию, чтобы ее представители сели за стол переговоров.Сегодня Россия определяет будущее как Сирии, так и всего Ближнего Востока. И в Саудовской Аравии, повторюсь, это отлично понимают.– Можно сказать, что война в Сирии подходит концу?– На поле боя конфликт между силами оппозиции и властью в Дамаске заканчивается. С окончательным освобождением Идлиба начнутся политические процессы, которые всегда венчают войну. В результате, как заявил саудовский король Салман, КСА поддерживает идею сохранения Сирии единой. Кто думает о том, что эта страна может быть разделена? Может быть, только американские офицеры, которые бегают вместе с бандитами из «Исламского государства» (запрещенного в России. – М. С.) и пытаются как-то оттянуть замирение. Но процесс необратимый, к концу года, я думаю, Сирия будет освобождена от исламистов.– И Ирак тоже?– Я говорю о Сирии, поскольку с уходом ИГ произойдет то, о чем сегодня никто не говорит: на этом заканчивается пребывание там американских войск. Сирийцы с «Исламским государством» покончили и с полным правом могут сказать американцам – вам тут делать более нечего. И Вашингтону нечем ответить. После этого сирийцы попросят курдские подразделения, находящиеся за пределами их исконных районов обитания, вернуться обратно. Желательно добровольно, не устраивая столкновений с армией САР. И курды это сделают. А потом пойдут переговоры о послевоенном устройстве Сирии. Во всех этих сценариях если США и будет отведена роль, то минимальная. Не им решать насчет будущего САР, оно уже определено Россией, Турцией, Ираном.– Но есть еще и «Хезболла»…– «Хезболла», как и проиранские военные подразделения, бойцы КСИР и турецкие войска – все они будут вынуждены покинуть Сирию. Останутся только части правительственной армии и две базы РФ – в Тартусе и Хмеймиме. Никаких иностранных войск, кроме российских, в Сирии не будет.– Вернемся к референдуму в Ираке. Ждать развития этой ситуации?– Во-первых, подобный референдум в Курдистане уже проводили в 2005 году, но он не дал практического результата. Я думаю, что те, кто инициировал это, – кланы Масуда Барзани и недавно скончавшегося Джаляля Талабани, понимают: у них нет реальных возможностей создать независимое государство. Поскольку страны, от которых зависит существование региона, занимают абсолютно враждебную позицию относительно этой идеи и никто в мире не желает поддерживать суверенный Курдистан.Курды, если у них есть политическая воля и разум, отказываясь от провозглашения независимости, смогут, используя итоги плебисцита, обменять свое решение на очень выгодные политические, экономические соглашения как с Ираком, так и со странами-соседями.– Иногда я слышу утверждение, что не стоит бомбить позиции исламистов, поскольку это приводит к привлечению в их ряды новых сторонников.– Думаю, это подход неверный, ведь чем больший урон несут экстремисты, тем меньше желающих к ним присоединиться. Другого способа борьбы с террором нет: его надо только уничтожать.– Если Россия вернется на путь социалистического развития, как избежать антагонизма в духе холодной войны?– Холодную войну можно только условно назвать борьбой капитализма и социализма. Это была война против СССР, против России независимо от того, какой строй там был и есть, нынешняя ситуация это только подтверждает.С другой стороны, было такое выражение: марксизм не догма, а руководство к действию. Исходя из китайского опыта и уроков Советского Союза я думаю, что в России все же сумеют создать более эффективную и отвечающую чаяниям людей политическую и экономическую структуру. Она будет отличаться от дикого капитализма, основными чертами которого является все усиливающаяся эксплуатация и растущее неравенство в обществе.Также это общество будет более свободным от догматизма и автоматического переноса на местную почву теоретических подходов, выработанных в других условиях. Как пример – в Китае установлен коммунистический режим, но никто не говорит, что он должен быть связан с такими проявлениями и извращениями, как в Камбодже. То есть можно найти более эффективные и человечные способы управления государством на благо всех жителей, а не одной социально-политической группы.