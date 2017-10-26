Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.
Российский порядок на Ближнем Востоке
Исламисты терпят одно поражение за другим, вопрос послевоенного устройства Сирии все актуальнее. Иракские курды объявили об успешно проведенном плебисците. О том, как меняется Ближний Восток, в беседе с «Военно-промышленным курьером» размышляет экс-директор израильской спецслужбы «Наатив» Яков Кедми.
– Яков Иосифович, в Сирии по сути идет прямая конфронтация России с США. На Украине в первом чтении принимают закон, по которому нашу страну называют агрессором. Бойня в Америке – почти шестьдесят убитых и пятьсот раненых. Что происходит в мире?
– Развитие событий идет под влиянием тех или иных государств или действий.
В отношении Соединенных Штатов: с 1968 года до сего дня из огнестрельного оружия там убиты полтора миллиона человек. Не на войне – в обычной жизни. То же, что происходит на Украине: выкрутасы, которые совершает очумевшая Рада, то, что делают тамошние политики, – это попытка доказать свою дееспособность. А что, идиотские решения, которые принимает американский конгресс, отличаются большей разумностью? В США каждый сенатор хочет доказать, что он крутой, и при этом отыгрывается на России. Некоторые в последнее время – на Северной Корее. То же самое в украинской Раде. Ничего нового.
А в Сирии происходит то, для чего Россия и вошла туда. Дело идет к искоренению беспорядка, который учинили там с началом «арабской весны». Понятно, что этому оказывается сопротивление. Но нет у США никакого желания воевать с Россией за Сирию, Польшу или Украину. Только за свои интересы, а они – в Соединенных Штатах.
– Американцы сбрасывают боеприпасы бандам запрещенного в России ИГ, но говорят, будто пилоты ошиблись. Мина попадает в штаб, где в этот момент находится старший руководитель российского корпуса военных советников в Сирии. От пули снайпера погибает командир бригады морской пехоты. У нас заявляют: убьем того, кто будет стрелять в наших людей…
– А почему этого снайпера не ликвидировали до того, как он выстрелил? Почему миномет и те, кто его обслуживал, не уничтожены ранее? Глупо в ответ на выстрелы выступать с заявлениями. Военная разведка России отлично знает, что делается в Сирии. Чтобы принимать оперативные решения, информации достаточно. Что делать публично – другой вопрос… Но разговоры в ответ на выстрелы неэффективны.
– Плебисцит в Иракском Курдистане, о котором в Штатах делаются заявления, что сорокамиллионный народ имеет право на создание своего государства, не прелюдия ли к дальнейшей американской агрессии на Ближнем Востоке?
– Я не слышал официального заявления правительства США. Американцы молчат по этому поводу. Никто не поддержал курдов, кроме израильского премьер-министра, а после того, как он получил за это по шапке, в Иерусалиме ни один деятель не отвечает на вопросы о Курдистане. Все онемели.
США не поддерживают создание независимого Курдистана, поскольку это означает конфликт не только с Ираном, Турцией и со всем арабским миром, но и с Европой. А американцы уже в конфронтации с ЕС по поводу Ирана.
– В Москве побывал король Саудовской Аравии. Чем вызвана эта поездка?
– Приезжал не только король Салман, но и почти вся политическая, экономическая, военная верхушка Саудовской Аравии, то есть они «оккупировали» Москву полностью. Это результат того, что Россия два года назад резко поменяла политику и в небе Сирии появились ВКС РФ. Действия РФ в корне изменили положение на Ближнем Востоке, и именно благодаря ее успеху – политическому и военному – в САР иной стала ситуация в мире. Россия становится одним из важнейших государств на мировой арене, а на Ближнем Востоке – номером один. Понимая роль, вес и влияние Москвы, в КСА круто сменили курс: с РФ нужно если не дружить, то договариваться. Чего спорить из-за какой-то чертовой «Джебхат ан-Нусры» (запрещенной в России. – М. С.), уже не интересующей саудовского монарха. Первое: они приехали договариваться по основному вопросу – нефти. Два ключевых государства на мировом рынке черного золота сейчас по одну сторону баррикад – против США. И это предписывает им координировать действия.
Второе: на Ближнем Востоке определяющая сила – РФ, а у королевского дома Саудов серьезнейшие противоречия с шиитским Ираном. Полагаться на помощь США в разрешении этого конфликта проблематично. У Москвы есть влияние на Тегеран, у Вашингтона – нет. Зато Россия может одинаково эффективно контактировать и с Ираном, и с КСА.
Вот поэтому король Салман и поехал в Москву, привез своих высокопоставленных чиновников и бизнесменов. И заявил, что КСА будет сотрудничать с РФ по всему спектру проблем Ближнего Востока. Это крутой поворот в положении дел в Ближневосточном регионе, и я думаю, изменения будут положительными.
США в последние 20 лет играли деструктивную роль на Ближнем Востоке и ввергли регион в хаос. Вмешательство России ведет к тому, что ситуация там стабилизируется. А переговоры, которые шли в Москве по поводу послевоенного устройства в Сирии, – часть другого процесса, также инициированного Россией. И Саудовская Аравия будет использовать свое влияние на оппозицию, чтобы ее представители сели за стол переговоров.
Сегодня Россия определяет будущее как Сирии, так и всего Ближнего Востока. И в Саудовской Аравии, повторюсь, это отлично понимают.
– Можно сказать, что война в Сирии подходит концу?
– На поле боя конфликт между силами оппозиции и властью в Дамаске заканчивается. С окончательным освобождением Идлиба начнутся политические процессы, которые всегда венчают войну. В результате, как заявил саудовский король Салман, КСА поддерживает идею сохранения Сирии единой. Кто думает о том, что эта страна может быть разделена? Может быть, только американские офицеры, которые бегают вместе с бандитами из «Исламского государства» (запрещенного в России. – М. С.) и пытаются как-то оттянуть замирение. Но процесс необрати
мый, к концу года, я думаю, Сирия будет освобождена от исламистов.
– И Ирак тоже?
– Я говорю о Сирии, поскольку с уходом ИГ произойдет то, о чем сегодня никто не говорит: на этом заканчивается пребывание там американских войск. Сирийцы с «Исламским государством» покончили и с полным правом могут сказать американцам – вам тут делать более нечего. И Вашингтону нечем ответить. После этого сирийцы попросят курдские подразделения, находящиеся за пределами их исконных районов обитания, вернуться обратно. Желательно добровольно, не устраивая столкновений с армией САР. И курды это сделают. А потом пойдут переговоры о послевоенном устройстве Сирии. Во всех этих сценариях если США и будет отведена роль, то минимальная. Не им решать насчет будущего САР, оно уже определено Россией, Турцией, Ираном.
– Но есть еще и «Хезболла»…
– «Хезболла», как и проиранские военные подразделения, бойцы КСИР и турецкие войска – все они будут вынуждены покинуть Сирию. Останутся только части правительственной армии и две базы РФ – в Тартусе и Хмеймиме. Никаких иностранных войск, кроме российских, в Сирии не будет.
– Вернемся к референдуму в Ираке. Ждать развития этой ситуации?
– Во-первых, подобный референдум в Курдистане уже проводили в 2005 году, но он не дал практического результата. Я думаю, что те, кто инициировал это, – кланы Масуда Барзани и недавно скончавшегося Джаляля Талабани, понимают: у них нет реальных возможностей создать независимое государство. Поскольку страны, от которых зависит существование региона, занимают абсолютно враждебную позицию относительно этой идеи и никто в мире не желает поддерживать суверенный Курдистан.
Курды, если у них есть политическая воля и разум, отказываясь от провозглашения независимости, смогут, используя итоги плебисцита, обменять свое решение на очень выгодные политические, экономические соглашения как с Ираком, так и со странами-соседями.
– Иногда я слышу утверждение, что не стоит бомбить позиции исламистов, поскольку это приводит к привлечению в их ряды новых сторонников.
– Думаю, это подход неверный, ведь чем больший урон несут экстремисты, тем меньше желающих к ним присоединиться. Другого способа борьбы с террором нет: его надо только уничтожать.
– Если Россия вернется на путь социалистического развития, как избежать антагонизма в духе холодной войны?
– Холодную войну можно только условно назвать борьбой капитализма и социализма. Это была война против СССР, против России независимо от того, какой строй там был и есть, нынешняя ситуация это только подтверждает.
С другой стороны, было такое выражение: марксизм не догма, а руководство к действию. Исходя из китайского опыта и уроков Советского Союза я думаю, что в России все же сумеют создать более эффективную и отвечающую чаяниям людей политическую и экономическую структуру. Она будет отличаться от дикого капитализма, основными чертами которого является все усиливающаяся эксплуатация и растущее неравенство в обществе.
Также это общество будет более свободным от догматизма и автоматического переноса на местную почву теоретических подходов, выработанных в других условиях. Как пример – в Китае установлен коммунистический режим, но никто не говорит, что он должен быть связан с такими проявлениями и извращениями, как в Камбодже. То есть можно найти более эффективные и человечные способы управления государством на благо всех жителей, а не одной социально-политической группы.
Автор: Кедми Яков, Соркин Марк
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/39500
Исламисты терпят одно поражение за другим, вопрос послевоенного устройства Сирии все актуальнее. Иракские курды объявили об успешно проведенном плебисците. О том, как меняется Ближний Восток, в беседе с «Военно-промышленным курьером» размышляет экс-директор израильской спецслужбы «Наатив» Яков Кедми.
– Яков Иосифович, в Сирии по сути идет прямая конфронтация России с США. На Украине в первом чтении принимают закон, по которому нашу страну называют агрессором. Бойня в Америке – почти шестьдесят убитых и пятьсот раненых. Что происходит в мире?
– Развитие событий идет под влиянием тех или иных государств или действий.
В отношении Соединенных Штатов: с 1968 года до сего дня из огнестрельного оружия там убиты полтора миллиона человек. Не на войне – в обычной жизни. То же, что происходит на Украине: выкрутасы, которые совершает очумевшая Рада, то, что делают тамошние политики, – это попытка доказать свою дееспособность. А что, идиотские решения, которые принимает американский конгресс, отличаются большей разумностью? В США каждый сенатор хочет доказать, что он крутой, и при этом отыгрывается на России. Некоторые в последнее время – на Северной Корее. То же самое в украинской Раде. Ничего нового.
А в Сирии происходит то, для чего Россия и вошла туда. Дело идет к искоренению беспорядка, который учинили там с началом «арабской весны». Понятно, что этому оказывается сопротивление. Но нет у США никакого желания воевать с Россией за Сирию, Польшу или Украину. Только за свои интересы, а они – в Соединенных Штатах.
– Американцы сбрасывают боеприпасы бандам запрещенного в России ИГ, но говорят, будто пилоты ошиблись. Мина попадает в штаб, где в этот момент находится старший руководитель российского корпуса военных советников в Сирии. От пули снайпера погибает командир бригады морской пехоты. У нас заявляют: убьем того, кто будет стрелять в наших людей…
– А почему этого снайпера не ликвидировали до того, как он выстрелил? Почему миномет и те, кто его обслуживал, не уничтожены ранее? Глупо в ответ на выстрелы выступать с заявлениями. Военная разведка России отлично знает, что делается в Сирии. Чтобы принимать оперативные решения, информации достаточно. Что делать публично – другой вопрос… Но разговоры в ответ на выстрелы неэффективны.
– Плебисцит в Иракском Курдистане, о котором в Штатах делаются заявления, что сорокамиллионный народ имеет право на создание своего государства, не прелюдия ли к дальнейшей американской агрессии на Ближнем Востоке?
– Я не слышал официального заявления правительства США. Американцы молчат по этому поводу. Никто не поддержал курдов, кроме израильского премьер-министра, а после того, как он получил за это по шапке, в Иерусалиме ни один деятель не отвечает на вопросы о Курдистане. Все онемели.
США не поддерживают создание независимого Курдистана, поскольку это означает конфликт не только с Ираном, Турцией и со всем арабским миром, но и с Европой. А американцы уже в конфронтации с ЕС по поводу Ирана.
– В Москве побывал король Саудовской Аравии. Чем вызвана эта поездка?
– Приезжал не только король Салман, но и почти вся политическая, экономическая, военная верхушка Саудовской Аравии, то есть они «оккупировали» Москву полностью. Это результат того, что Россия два года назад резко поменяла политику и в небе Сирии появились ВКС РФ. Действия РФ в корне изменили положение на Ближнем Востоке, и именно благодаря ее успеху – политическому и военному – в САР иной стала ситуация в мире. Россия становится одним из важнейших государств на мировой арене, а на Ближнем Востоке – номером один. Понимая роль, вес и влияние Москвы, в КСА круто сменили курс: с РФ нужно если не дружить, то договариваться. Чего спорить из-за какой-то чертовой «Джебхат ан-Нусры» (запрещенной в России. – М. С.), уже не интересующей саудовского монарха. Первое: они приехали договариваться по основному вопросу – нефти. Два ключевых государства на мировом рынке черного золота сейчас по одну сторону баррикад – против США. И это предписывает им координировать действия.
Второе: на Ближнем Востоке определяющая сила – РФ, а у королевского дома Саудов серьезнейшие противоречия с шиитским Ираном. Полагаться на помощь США в разрешении этого конфликта проблематично. У Москвы есть влияние на Тегеран, у Вашингтона – нет. Зато Россия может одинаково эффективно контактировать и с Ираном, и с КСА.
Вот поэтому король Салман и поехал в Москву, привез своих высокопоставленных чиновников и бизнесменов. И заявил, что КСА будет сотрудничать с РФ по всему спектру проблем Ближнего Востока. Это крутой поворот в положении дел в Ближневосточном регионе, и я думаю, изменения будут положительными.
США в последние 20 лет играли деструктивную роль на Ближнем Востоке и ввергли регион в хаос. Вмешательство России ведет к тому, что ситуация там стабилизируется. А переговоры, которые шли в Москве по поводу послевоенного устройства в Сирии, – часть другого процесса, также инициированного Россией. И Саудовская Аравия будет использовать свое влияние на оппозицию, чтобы ее представители сели за стол переговоров.
Сегодня Россия определяет будущее как Сирии, так и всего Ближнего Востока. И в Саудовской Аравии, повторюсь, это отлично понимают.
– Можно сказать, что война в Сирии подходит концу?
– На поле боя конфликт между силами оппозиции и властью в Дамаске заканчивается. С окончательным освобождением Идлиба начнутся политические процессы, которые всегда венчают войну. В результате, как заявил саудовский король Салман, КСА поддерживает идею сохранения Сирии единой. Кто думает о том, что эта страна может быть разделена? Может быть, только американские офицеры, которые бегают вместе с бандитами из «Исламского государства» (запрещенного в России. – М. С.) и пытаются как-то оттянуть замирение. Но процесс необрати
мый, к концу года, я думаю, Сирия будет освобождена от исламистов.
– И Ирак тоже?
– Я говорю о Сирии, поскольку с уходом ИГ произойдет то, о чем сегодня никто не говорит: на этом заканчивается пребывание там американских войск. Сирийцы с «Исламским государством» покончили и с полным правом могут сказать американцам – вам тут делать более нечего. И Вашингтону нечем ответить. После этого сирийцы попросят курдские подразделения, находящиеся за пределами их исконных районов обитания, вернуться обратно. Желательно добровольно, не устраивая столкновений с армией САР. И курды это сделают. А потом пойдут переговоры о послевоенном устройстве Сирии. Во всех этих сценариях если США и будет отведена роль, то минимальная. Не им решать насчет будущего САР, оно уже определено Россией, Турцией, Ираном.
– Но есть еще и «Хезболла»…
– «Хезболла», как и проиранские военные подразделения, бойцы КСИР и турецкие войска – все они будут вынуждены покинуть Сирию. Останутся только части правительственной армии и две базы РФ – в Тартусе и Хмеймиме. Никаких иностранных войск, кроме российских, в Сирии не будет.
– Вернемся к референдуму в Ираке. Ждать развития этой ситуации?
– Во-первых, подобный референдум в Курдистане уже проводили в 2005 году, но он не дал практического результата. Я думаю, что те, кто инициировал это, – кланы Масуда Барзани и недавно скончавшегося Джаляля Талабани, понимают: у них нет реальных возможностей создать независимое государство. Поскольку страны, от которых зависит существование региона, занимают абсолютно враждебную позицию относительно этой идеи и никто в мире не желает поддерживать суверенный Курдистан.
Курды, если у них есть политическая воля и разум, отказываясь от провозглашения независимости, смогут, используя итоги плебисцита, обменять свое решение на очень выгодные политические, экономические соглашения как с Ираком, так и со странами-соседями.
– Иногда я слышу утверждение, что не стоит бомбить позиции исламистов, поскольку это приводит к привлечению в их ряды новых сторонников.
– Думаю, это подход неверный, ведь чем больший урон несут экстремисты, тем меньше желающих к ним присоединиться. Другого способа борьбы с террором нет: его надо только уничтожать.
– Если Россия вернется на путь социалистического развития, как избежать антагонизма в духе холодной войны?
– Холодную войну можно только условно назвать борьбой капитализма и социализма. Это была война против СССР, против России независимо от того, какой строй там был и есть, нынешняя ситуация это только подтверждает.
С другой стороны, было такое выражение: марксизм не догма, а руководство к действию. Исходя из китайского опыта и уроков Советского Союза я думаю, что в России все же сумеют создать более эффективную и отвечающую чаяниям людей политическую и экономическую структуру. Она будет отличаться от дикого капитализма, основными чертами которого является все усиливающаяся эксплуатация и растущее неравенство в обществе.
Также это общество будет более свободным от догматизма и автоматического переноса на местную почву теоретических подходов, выработанных в других условиях. Как пример – в Китае установлен коммунистический режим, но никто не говорит, что он должен быть связан с такими проявлениями и извращениями, как в Камбодже. То есть можно найти более эффективные и человечные способы управления государством на благо всех жителей, а не одной социально-политической группы.
Автор: Кедми Яков, Соркин МаркПервоисточник: https://vpk-news.ru/articles/39500
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти