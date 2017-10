Гегемония по доверенности

В последнем туре дебатов во время кампании по выборам президента в 2016 году Хиллари Клинтон принародно назвала Дональда Трампа марионеткой президента России Владимира Путина. Однако становится все более ясно, что у Трампа имеется другой, более традиционный для американских политиков кукловод – премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.За время, прошедшее с 18 сентября, когда эти двое встретились в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН, Нетаньяху дергал Трампа за ниточки почти по каждому внешнеполитическому вопросу. Можно утверждать, что отношения «марионетка – кукловод» начались гораздо раньше, но, как мне сказали, Трамп пытался демонстрировать признаки непокорности.Например, поначалу Трамп противился (https://consortiumnews.com/2017/08/25/the-possible-education-of-donald-t...) требованиям Нетаньяху о том, чтобы США более масштабно участвовали в сирийском конфликте. В частности, приказал ЦРУ прекратить операции по поддержке «повстанцев», воюющих с правительственными войсками. А также выступил с заявлением о том, что политика США при его администрации не будет содержать цели смены режима в Дамаске.Сразу вслед за этими заявлениями Нетаньяху достиг определенного успеха, заставив Трампа пересмотреть свои решения и нанести 6 апреля удар 59 ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе. Эта атака последовала после того, что один мой источник в разведывательном сообществе США назвал инсценировкой инцидент с химическим оружием (https://consortiumnews.com/2017/04/12/trump-withholds-syria-sarin-evidence/) операторами из «Аль-Каиды» (запрещенной в РФ. – С. Д.) в контролируемом «повстанцами» городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Зарин – если использовали его – был скорее всего доставлен беспилотным летательным аппаратом с саудовско-израильской базы сил специального назначения в Иордании. А Трамп, которого, вполне очевидно, обманули, все еще артачился и не был готов к полному пересмотру своей политики в Сирии.Затем в мае Трамп выбрал Саудовскую Аравию и Израиль в качестве пунктов назначения первого заграничного турне. При этом он следовал совету своего зятя Джареда Кушнера. Но как мне рассказали, вернулся Трамп из этого путешествия, чувствуя себя несколько униженным из-за навязчивого поведения хозяев, когда его в Саудовской Аравии втянули в церемониальные танцы с саблями, а в Израиле он столкнулся со снисходительным отношением со стороны Нетаньяху.А летом Трамп выслушивал советы насчет возможного полного пересмотра внешней политики США, который включал бы сдерживание региональных амбиций Израиля и Саудовской Аравии, открытие дверей для дипломатического диалога с Ираном и решение корейского кризиса путем посредничества в переговорах между Севером и Югом по вопросу создания «мягкой» конфедерации.Рассматривался даже вариант типа «Никсон-едет-в-Китай», когда «крутой парень» Трамп встретился бы с президентом Ирана Хасаном Роухани, а два государства восстановили бы дипломатические связи. В результате этого процесса американские компании получили бы хорошие шансы на то, чтобы успешно конкурировать на иранском рынке.У предложенных шагов были те преимущества, что их результатом могли стать разрядка международной напряженности, экономия финансовых ресурсов США за счет неучастия в будущих военных авантюрах и высвобождение американских корпораций от сковывающих их требований соблюдения экономических санкций. То есть все это лежало как раз в русле стратегии «Америка прежде всего», воплощать которую Трамп обещал своей электоральной базе, состоящей из рабочего класса.Вместо этого в разговорах 18 сентября в Нью-Йорке президента США снова подергали за ниточки. При этом даже для людей, участвовавших в этих событиях, осталось загадкой, как Нетаньяху это удалось. Мой источник сообщил, что одним из инструментов воздействия является существенное израильское финансирование агентства недвижимости семьи Кушнеров. Хотя согласно официально предоставленной финансовой отчетности (http://pfds.opensecrets.org/N99999865_2016.pdf) у Джареда Кушнера имеется всего один кредит в одном из израильских банков. Сумма – пять миллионов долларов США, выдан он Джареду совместно с его отцом в Israel Discount Bank. У штаб-квартиры политической кампании и фонда юридической защиты (https://consortiumnews.com/2017/10/12/how-trumps-iran-decision-invites-war/) самого Трампа имеются крупные финансовые доноры, поддерживающие Нетаньяху и активно выступающие за войну с Ираном. В их числе магнат казино Шелдон Аделсон, пожертвовавший 35 миллионов долларов избирательному комитету Трампа Future 45. Аделсон публично призывал сбросить на Иран ядерную бомбу в качестве «тактики ведения переговоров». Так что в распоряжении Нетаньяху имеется целый набор «ниточек», за которые можно «потянуть».И вот 19 сентября Трамп превратил свое первое выступление перед Генеральной Ассамблеей ООН в напыщенную воинственную проповедь. Он выступил с персональными оскорблениями в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына, назвав его Человеком-ракетой и угрожая тотально разрушить все его государство с населением 25 миллионов человек. Кроме того, Трамп, как попугай, повторил призыв Нетаньяху осуществить проект по смене режима в Иране.Большинство из тех дипломатов, что составляли аудиторию Генассамблеи ООН, сидели недвижимо, словно пораженные, молча выслушивая, как Трамп с угрозами начать агрессию выступал с трибуны организации, созданной как раз для того, чтобы предотвращать бедствие войны. Единственным примечательным исключением был Нетаньяху, который с энтузиазмом аплодировал своему успеху – операции по втягиванию Трампа в лагерь неоконов.Таким образом, вместо того чтобы оттащить политику США от пропасти конфронтации, Трамп отбросил в сторону дипломатию, и это несмотря на то, что уже были отправлены посредники для налаживания контактов с иранцами и северными корейцами. Вместо того чтобы следовать своим предвыборным обещаниям, Трамп избрал классический неоконсервативный подход. Просто свое поражение он облек в риторику «Америка прежде всего».Эта речь в ООН поставила американских посредников в чрезвычайно затруднительное положение: как объяснить своим контактам в Иране и Северной Корее, почему Трамп отказался от посланий, к изложению которых они уже приступили. При этом в частной беседе с одним из моих источников (https://consortiumnews.com/2017/10/06/president-zigzag/) Трамп объяснил, что он всего лишь хочет «идти зигзагами» к конечной цели, которая якобы так и не изменилась.Проявилась и напряженность внутри администрации. Так, в конце сентября во время визита в Китай госсекретарь Рекс Тиллерсон неожиданно для всех заявил о ведении закулисных переговоров с Северной Кореей.«Мы проводим зондаж, поэтому следите за событиями внимательно», – сказал Тиллерсон. – Мы спросили, хотите ли вы вести переговоры. У нас есть линии связи с Пхеньяном. Мы не в неведении, не в темноте». И добавил: «У нас с Пхеньяном открыты пара-тройка каналов… Мы с ними ведем переговоры… Напрямую. У нас имеются свои собственные каналы».В качестве реакции на инициативу Тиллерсона по развитию закулисных каналов связи Трамп сделал такой реверанс в сторону Нетаньяху и неоконов, который перевесил его лояльность и к собственному госсекретарю, и к тем посредникам, которые от имени Трампа пошли на риск и теперь оказались в сложной ситуации.В твитах Трамп стал приуменьшать саму идею диалога с Северной Кореей: «Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему чудесному государственному секретарю, что он тратит время впустую, ведя переговоры с Человечком-ракетой.«Побереги свои силы Рекс, – добавил Трамп, прежде чем выразить еще одну плохо замаскированную угрозу военного удара, – Мы сделаем то, что надо сделать!».Может показаться, что внешне отречение Трампа от Тиллерсона будет выглядеть как еще один «зигзаг». Но пока непонятно, не является ли это объяснение Трампом своих действий очередным «зигзагом» еще одной ложью. Скорее всего никакие это не «зигзаги», а, напротив, четкое следование по прямой линии, нарисованной Беньямином Нетаньяху.Тем временем в Сирии он, кажется, получил от Трампа множество уступок. Американские вооруженные силы оказывают поддержку остаткам исламистских банд, сообщают российские чиновники. Их обвинения говорят о том, что США тайно помогают террористическим группировкам вооружением, советами и разведывательными данными.Другими словами, Трамп, как представляется, продолжает военную интервенцию США в Сирии – как раз то, чего и желает Нетаньяху.Встать в строй!Трамп продолжает демонстрировать, что он следует походным приказам Нетаньяху и сжигает все мосты, ведущие к разумному дипломатическому диалогу. 13 октября Трамп повторил все измышления израильской пропаганды. Его речь по Ирану (https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/10/13/remarks-president...) была столь смехотворна, что ее почти невозможно анализировать всерьез. Она стоит в одном ряду с безумной риторикой президента Джорджа Буша-сына, когда он объявил о наличии «оси зла», нелепо увязав Ирак и Иран (враждующих между собой), а также Северную Корею в сочетании с фальшивыми утверждениями об иракском оружии массового уничтожения и о сотрудничестве с «Аль-Каидой».Речь 13 октября выглядела как авторская работа Джона Болтона, одного из советников-неоконсерваторов Буша. Кстати, Болтона видели входящим в Белый дом всего за несколько дней до произнесения речи Трампом. Трамп повторил всю прежнюю чушь, увязав Иран с «Аль-Каидой», думая, наверное, будто американский народ все еще не понимает, что последняя – это состоящая из фанатиков-суннитов террористическая группировка, которая в качестве целей видит и Запад, и всех шиитов, то есть мусульман того вероисповедания, которое преобладает в Иране. Этих мусульман «Аль-Каида» рассматривает в качестве еретиков, заслуживающих смерти.Неудобная правда заключается в том, что «Аль-Каида» долгое время связана с Саудовской Аравией, которая поддерживает этих фанатиков с 80-х, с тех времен, когда саудовский гражданин Усама бен Ладен получал поддержку в ведении джихада в Афганистане против советских войск, старавшихся отстоять там светский режим.И хотя официально саудовская монархия настаивает, что она против «Аль-Каиды», саудовская разведка использовала ее в качестве нетрадиционной военной силы, развернутой для того, чтобы дестабилизировать и терроризировать своих противников как в регионе, так и по всему миру.По мере того, как Израиль в последние годы формировал союз с Саудовской Аравией, он выражал свое предпочтение тому, чтобы в Сирии победила «Аль-Каида» (https://consortiumnews.com/2015/03/30/deciphering-the-mideast-chaos/). Особенно если это необходимо, чтобы уничтожить то, что Майкл Орен, бывший израильский посол в США, а сейчас замминистра при Нетаньяху, назвал шиитской «стратегической дугой», простирающейся от Тегерана через Дамаск до Бейрута.Одна из наиболее часто встречающихся жалоб Израиля в адрес Ирана заключается в том, что Тегеран помогает суверенному правительству Сирии победить «Аль-Каиду» и ее союзников-боевиков, а также «Исламское государство» (запрещенное в РФ. – С. Д.) – побочный продукт ее жизнедеятельности. Одно только это способно многое сказать о том, в каких сферах лежат привязанности Нетаньяху.И все равно, какой бы бесчестной ни была речь Трампа по Ирану, СМИ США не критикуют ее так, как она того заслуживает, потому что почти все пишущие журналисты и «говорящие головы» давно заглотили антииранскую наживку, заброшенную Израилем. Они то и дело повторяют давнюю газетную «утку» о том, что Иран является «главным в мире спонсором терроризма», хотя совершенно понятно, что титул этот должен отойти как минимум саудитам и катарцам.Главные СМИ Запада также проглотили всю изощренную пропаганду, направленную против Асада и его правительства, особенно утверждения о нападениях с применением химического оружия. При этом игнорируются все свидетельства того, что нападения эти инсценировали подручные «Аль-Каиды» и их коллаборанты по части «гражданской обороны». И эти инсценировки служили поводами для того, чтобы спровоцировать военную интервенцию США.Вот и в речи 13 октября Трамп прорекламировал одну из самых старых «уток» об иранском «терроризме», сославшись на взрыв казарм морских пехотинцев в Бейруте в 1983 году, в результате которого погиб 241 американец. На самом деле тот взрыв был организован и осуществлен боевиками из числа шиитов-ливанцев. Когда произошло то нападение, я работал в Associated Press журналистом-расследователем по вопросам национальной безопасности. И если роль Ирана в этой атаке так и осталась невыясненной, то очевидно было, что атака эта не была «террористическим актом», поскольку «терроризм» обыкновенно определяется как насилие в отношении гражданских лиц с целью достижения политической цели.Американские морские пехотинцы не только не были гражданскими лицами, но администрация Рейгана сделала их стороной, принявшей участие во внутреннем ливанском конфликте, когда отдала приказ кораблю ВМС США «Нью-Джерси» (New Jersey) обстреливать мусульманские деревни. Советник Рейгана по национальной безопасности Роберт Макфарлейн, который часто представлял внутри администрации интересы Израиля (https://consortiumnews.com/2015/07/28/when-israelneocons-favored-iran/), выступал за более широкое участие американских вооруженных сил в Ливане. Именно это участие ВС США, в результате которого гибли гражданские лица, убедило боевиков-шиитов в том, что Соединенные Штаты присоединились к войне против них.И они нанесли ответный удар, взорвав многоэтажную казарму морской пехоты в Бейруте с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой. Рейган спешно переместил морпехов на корабли. Внутри Associated Press я безуспешно оспаривал решение называть атаку в Бейруте «террористическим актом». Все новостные организации использовали именно это словосочетание. Однако даже высокопоставленные чиновники президентской администрации признали истину.Позже в мемуарах My American Journey генерал Колин Пауэлл писал: «Когда на шиитов стали падать снаряды, они поняли, что американский «судья» встал на одну из сторон». Другими словами, Пауэлл, который в то время был военным советником министра обороны Каспара Уайнбергера, признавал, что действия ВС США в глазах шиитов изменили статус морских пехотинцев. (Хотя этот «террористический акт» всегда ставят в вину «Хезболле», официально эта группа возникла только в 1985 году в виде движения сопротивления против израильской оккупации Ливана.)Итак, Трамп сейчас движется к войнам и против Северной Кореи, и против Ирана. Президент России Путин не одобряет ни то ни другое. Путин, который сыграл ключевую роль, помогая президенту Обаме добиться ядерного соглашения с Ираном, сейчас заодно с европейцами находится в оппозиции трамповской «десертификации».Путин также выступает за скорейшее окончание сирийского конфликта при нанесении поражения «Аль-Каиде» и ее союзникам. Он хочет мирных переговоров с Северной Кореей с целью предоставления ей гарантий безопасности от агрессии со стороны США. По отношению ко всем этим приоритетам Путина Трамп находится в оппозиции.Если бы Клинтон действительно была права, называя Трампа марионеткой Путина, то он должен был бы согласиться на переговоры по урегулированию кризиса вокруг Северной Кореи, выбрать курс конструктивной дипломатии по отношению к Ирану, полностью прекратить поддержку боевиков в Сирии и содействовать скорейшему прекращению кровопролития в этой стране.Вместо этого по каждой из этих проблем Трамп движется в диаметрально противоположном направлении, встав в строй вместе с Нетаньяху и неоконами, которых некоторые европейские союзники называют израильскими агентами в Америке. Облекая свою капитуляцию перед Нетаньяху во фразировку «крутого парня», Трамп делает то же самое, что и большинство американских политиков, – пресмыкается перед Биби Нетаньяху.А если у вас есть хоть какие-то сомнения в этом, можете просто посмотреть с какой частотой и республиканцы, и демократы вскакивают и стоя рукоплещут всякий раз, когда Нетаньяху выступает на совместном заседании конгресса. Этой чести его удостаивали трижды, по этому показателю он сравнялся с британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем.Эти моменты всеамериканского унижения, когда почти все 535 членов конгресса действуют как марионетки на невидимых ниточках, демонстрируют подлинное раболепие и подхалимство властей США перед иностранной державой. И держава эта не Россия.Президент Трамп всего лишь последний из тех американских политиков, которых за ниточки дергает премьер-министр Израиля Нетаньяху.