Братушки джихадистов

Беспрецедентный поток поставок стрелкового и пехотного оружия из Восточной Европы на Ближний Восток – как нового, так и со складов – наблюдается с 2013 года. Это связано с проводимой США и их локальными союзниками, прежде всего Саудовской Аравией и ОАЭ, скупкой советских и восточноевропейских образцов для оснащения сирийской «оппозиции».Центром сбора «помощи» для противников Асада выступает Болгария. Она превратилась в своего рода хаб, куда стекается вооружение из стран Восточной Европы. А Болгария активно добавляет в эти поставки изделия собственного производства.В прежние времена Болгария, являясь одним из верных членов Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи, играла важную роль в социалистическом разделении труда в военно-промышленном отношении, в значительной мере обеспечивая поставки стрелкового, пехотного, противотанкового оружия и боеприпасов, изготавливаемых по советским образцам и лицензиям. Для этого были созданы крупные производственные комплексы – завод «Арсенал» в Казанлыке (бывший Машиностроительный имени Фридриха Энгельса), который выпускает стрелковое, гранатометное, минометное вооружение и патроны, а также Вазовский машиностроительный завод в Сопоте, производящий ПТРК «Малютка», «Фактория», «Фагот», «Конкурс» и «Метис» плюс артиллерийские, ракетные и гранатометные выстрелы. После некоторого упадка в посткоммунический период, оба предприятия сейчас переживают настоящий расцвет, поднявшись на крупных заказах оружия и боеприпасов для войн, идущих в Сирии, Ираке, Йемене.Показательно, что в официальных отчетах в Регистр обычных вооружений ООН за 2014, 2015 и 2016 годы Болгария сама задекларировала значительный размах военного экспорта. В нем за указанный период значатся: поставка в Ирак 280 боевых машин пехоты БМП-1 (при этом заявлен ввоз тех же 280 БМП-1 из Чехии), 18 152-мм буксируемых гаубиц Д-20, 1190 минометов, 40 23-мм авиационных пушек, 210 станковых противотанковых гранатометов ATGL-Н (болгарский аналог СПГ-9), 4041 подствольный гранатомет, 4370 пулеметов (в т.ч. 700 калибра 12,7 миллиметра), 11 824 автомата.Для оснащения сирийской оппозиции Болгария в 2014–2016 годах согласно отчетам в регистр поставила Саудовской Аравии 19 бронированных тягачей МТ-ЛБ, 1295 минометов, 80 ПУ 9П135М переносных противотанковых ракетных комплексов «Конкурс»/«Фагот», 28 зенитных установок ЗУ-23, 290 станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 и 736 их болгарских аналогов ATGL-Н, 700 РПГ-7 и 100 их болгарских аналогов ATGL, 1970 ручных шестизарядных 40-мм противопехотных гранатометов MSGL и/или их югославских аналогов RBG-6, 2300 подствольных гранатометов, 210 14,5-мм, 370 12,7-мм ДШК и 4190 пулеметов, 36 950 автоматов. Соединенным Штатам, видимо, для тех же целей, София продала 769 минометов, 227 ПУ 9П135М ПТРК «Конкурс»/«Фагот», одну ПУ 9П151 и восемь ПТУР 9М115 ПТРК 9К115 «Метис», 296 станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 и 170 их болгарских аналогов ATGL-Н, 476 РПГ-7 и 1885 их болгарских аналогов ATGL, 15 100 винтовок, 825 автоматов, 246 пулеметов.Еще одним получателем вооружения из Болгарии в последние годы стали Объединенные Арабские Эмираты. Абу-Даби покупает его, как можно судить, для снабжения антихоуситских сил в гражданской войне в Йемене. Болгарией заявлена поставка в ОАЭ четырех ПТРК 9К115 «Метис», 160 пулеметов калибра 14,5 миллиметра и 213 болгарских ручных противотанковых гранатометов ATGL.Значительная часть перечисленного оружия закупалась в третьих странах. Согласно болгарским отчетам в 2015–2016 годах из Албании поступили 350 минометов, 400 пулеметов ДШК и 500 РПГ-7 (все китайского производства); из Сербии – 1993 миномета, две переносные пусковые установки 9П111 ПТРК «Малютка», шесть 20-мм зенитных пушек, четыре автоматических станковых противопехотных гранатомета АГС, 800 ручных шестизарядных 40-мм противопехотных гранатометов RBG-6 югославского образца (согласно сербскому отчету были поставлены затем в Саудовскую Аравию), 53 КПВТ, 277 12,7-ми пулеметов, 1385 пулеметов и 3009 винтовок; из Черногории – 110 пулеметов ДШК и 100 пулеметов; из Хорватии – 1000 ручных шестизарядных 40-мм противопехотных гранатометов RBG-6 и 360 пулеметов; из Румынии – 220 СПГ-9, 1795 РПГ-7, 191 ЗУ-23, 98 собственных счетверенных зенитных пулеметных установок МР-4 калибра 14,5 миллиметра, 276 14,5-мм зенитных пулеметных установок ЗПУ, 22 КПВ и 240 пулеметов ДШК; из Польши – 38 100- мм пушек, одна БРДМ-2, 12 самоходных ПТРК на шасси БРДМ-2, одна ЗСУ-23-4 «Шилка», восемь ЗУ-23, десять пушек 2А14, 28 ПУ 9П135М ПТРК «Конкурс»/«Фагот» и четыре ПУ 9П151 ПТРК 9К115 «Метис», шесть РПГ-7, 23 КПВТ, 50 12,7-мм пулеметов, 90 пулеметов; из Чехии – 12 БРДМ-2, 41 СПГ-9, 1100 пулеметов и 8500 автоматов; из Словакии – девять БМП-1, 33 неуказанных бронетранспортера, 15 боевых машин РСЗО БМ-21 «Град», шесть 122-мм гаубиц, десять АГС-17, 17 пулеметов ДШК; из Белоруссии – 240 ПУ 9П135М ПТРК «Конкурс»/«Фагот» и 140 АГС; из Австрии – 1700 автоматов и 830 пулеметов (предположительно транзитом из Албании); из Великобритании – 600 пулеметов советских образцов калибра 12,7 миллиметра .Неудивительно, что Болгария в 2016 году установила исторический рекорд национального оборонного экспорта. Согласно отчету Межведомственной комиссии по экспортному контролю и нераспространению оружия массового уничтожения, страна экспортировала оружия на небывалый для нее миллиард евро. По сравнению с 2015-м поставки оружия за границу выросли на 63 процента, а его производство в Болгарии превысило показатели социалистических времен.Самым крупным клиентом Софии в 2016 году оказалось правительство Ирака, которое получило военного имущества на 259 миллионов евро (на 100 млн евро больше, чем в 2015-м). На втором и третьем местах расположились Саудовская Аравия (239 млн евро) и США (97,8 млн евро) – страны, которые переправляют болгарские оружие и боеприпасы советских образцов боевикам в Сирию. Официальные поставки этим двум странам составили треть всего оружейного экспорта Болгарии и по сравнению с 2015 годом выросли почти в три раза – со 121 миллиона евро до 336,2 миллиона. 80 процентов номенклатуры для Саудовской Аравии классифицировались как «оружие калибра более 20 миллиметров и пусковые установки», «боеприпасы» и «реактивные снаряды, бомбы и ракеты». Для США их доля в общих поставках достигла 90 процентов.Согласно данным указанного отчета о деятельности болгарского «оружейного хаба» в 2016 году София заключила контрактов на импорт вооружений с белорусскими предприятиями на 84 миллиона евро, а фактически в Болгарию поступило вооружений на 15,9 миллиона евро (в 2015-м – на 37,8 млн евро). Их основная часть – опять-таки «оружие калибра более 20 миллиметров и пусковые установки», «боеприпасы» и «реактивные снаряды, бомбы и ракеты».Интересно, что согласно опубликованным официальным данным Министерства иностранных дел Румынии в 2016 году через нее транзитом в Болгарию проследовало военного имущества из Белоруссии на сумму 84,2 миллиона евро (в 2015-м – на 27,4 млн евро), включавшего «портативные ракетные установки, снаряды калибром 122 миллиметра, гранаты для РПГ, ракеты, бронемашину и авиационные выстрелы».Впрочем, официально Минск не является крупнейшим поставщиком оружия из Восточной Европы в Болгарию. В 2016 году первую позицию здесь занял Белград, который продал Софии вооружений на 34,6 миллиона евро. Вторую и третью строчки делят Бухарест и Прага (19 млн евро). Другие крупные поставщики – Польша, Хорватия, Словакия, Украина, Босния и Герцеговина. Эти страны также поставляли в 2016 году в Болгарию преимущественно «оружие калибра более 20 миллиметров и пусковые установки», «боеприпасы» и «реактивные снаряды, бомбы и ракеты». Все это имущество, как легко понять, шло транзитом на Ближний Восток.Расследование болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой выявило деятельность крупной логистической сети тайного трафика вооружений, организованной Саудовской Аравией и США. На деньги КСА и военных компаний, связанных с Пентагоном, в Сербии, Румынии, Боснии, Чехии, Болгарии и других странах Восточной Европы закупалось оружие советских образцов (как старое, так и новое) под формальным предлогом поставок для силовых структур Афганистана и Ирака, которое затем вывозилось через Болгарию преимущественно на Ближний Восток, в том числе для тайного снабжения сирийской вооруженной оппозиции. Крупным логистическим пунктом на пути оружия к конечным получателям выступал Азербайджан, а одним из главных перевозчиков на грузовых самолетах Ил-76 и Boeing-747 была (и, видимо, остается) тесно связанная с нынешним руководством страны авиакомпания SilkWay. Формально поставки осуществлялись на гражданских самолетах с особым дипломатическим статусом, который позволял избегать проверок грузов по существу, что необходимо для поддержания режима секретности.Военное имущество, приобретенное в Восточной Европе Саудовской Аравией, авиакомпания SilkWay перевозила под видом дипломатических грузов непосредственно в Джидду и Эр-Рияд. В 2016 и 2017 годах зафиксировано 23 «дипломатических» рейса, доставлявших оружие из Сербии, Румынии и Болгарии в КСА. Тот же канал использовался американцами и для вооружения сирийских курдов. Их формирования получили более 300 тонн оружия через Ирак.Еще больше масштабы морских перевозок из Болгарии скупаемого саудитами оружия. В апреле 2017 года сообщалось, что рейсы «военторга» из болгарского Бургаса в саудовскую Джидду осуществляются два раза в месяц.В прессе сообщалось, что Вазовский машиностроительный завод (ВМЗ-Сопот) имеет контракты на поставку вооружения с двумя американскими компаниями – Chemring (с дочерней Chemring Ordinance) и Orbital АТК. Обе выполняют заказы Вашингтона по программе приобретения нестандартного вооружения и боеприпасов, «предназначенных для нужд США и их союзников». Chemring только в 2016 году заключила два контракта на общую сумму 47 миллионов долларов на такую продукцию, в данном случае болгарского производства. Orbital ATK получила контракт Минобороны США на поставку неамериканского оружия на сумму 50 миллионов долларов по той же программе 27 января 2017 года, также передав его выполнение на ВМЗ.Неудивительно, что согласно заявлению исполнительного директора ВМЗ Ивана Гецова по итогам 2016 года рост прибыли предприятия составил баснословные 400 процентов. По данным министра экономики Болгарии Божидара Лукарского, только в первом полугодии 2016-го продажи ВМЗ выросли в 4,5 раза – с 20 миллионов долларов до 91 миллиона, а по итогам года объем выпуска оценивался в 135 миллионов долларов, портфель заказов достиг 200 миллионов. С 2015 года количество сотрудников ВМЗ увеличилось почти вдвое и к началу 2017-го достигло 4400 человек. Средняя зарплата на заводе, по словам того же Гецова, выросла до 837 долларов (в два с половиной раза) и в полтора раза превышает среднюю по Болгарии.А ведь до 2014 года Вазовский машиностроительный завод, подобно многим оборонным предприятиям Восточной Европы, находился на грани банкротства из-за отсутствия заказов и долгов поставщикам на сумму около 60 миллионов долларов. Правительство Болгарии безуспешно пыталось его продать, на предприятии регулярно проходили забастовки из-за задержек зарплаты. Теперь болгарская оборонная промышленность «возрождается», неустанно работая на нужды джихадистов и других вооруженных группировок в Сирии, а равно и тех, кто борется с террористами в том же Ираке.