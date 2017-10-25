11:36 25 октября

Израиль ударил союзнику в спину

Израиль ударил союзнику в спину


Времена меняются и мы меняемся вместе с ними. Израиль упорно годами пытался оставаться прежним и сегодня осознает, что опаздывает на уходящий поезд перекраивания политических карт Ближнего Востока: "Хватай мешки, вокзал отходит!"

Много десятков лет ничего не менялось. Иерусалим (Иерусалим — официальная столица государства Израиль, в нём находятся все правительственные учреждения) опирался на вооруженный и очень опасный Вашингтон. Главными врагами являлись Сирия и Иран. Традиционные претензии, перестрелки, взаимные обвинения. Арабы старательно пытались уничтожить "маленькое, но гордое государство". Вооруженные до коренных зубов и зело злобные евреи яростно отбивались против стократно превосходящего по численности врага, периодически совершая образцово-показательную порку соседей. Те отвечали ракетами, редко находившими цель, зато прекрасно работавшими на поддержание военно-политической истерии в самом Израиле.


Когда в 2011 году "восставший сирийский народ" при поддержке созданных и поддержанных американцами игиловских террористов* насели на Сирию, Израиль бездумно поддержал "восставших". Джихадистам поставлялось израильское оружие, раненые лечились в израильских госпиталях, израильская артиллерия и авиация периодически поддерживала террористов в их атаках огнем по сирийским войскам. Формула "Враг моего врага мой друг" вроде бы работала.

До тех пор, пока на Ближний Восток не пришла Россия.

За два года вчистую проигрывающий Башар Асад оказался на коне, а игиловцы массово бегут из Сирии, лишившись даже американской поддержки. Возникшая вокруг России коалиция не просто побеждает, она объединила бывших непримиримых врагов, таких как Иран и Турция. И лишь самоуверенный Израиль продолжал бездумно следовать прежним курсом.

Нет, политические консультации проводились. Глава Израиля даже летал в Россию поговорить с Владимиром Путиным. А министр обороны Израиля Авигдор Либерман встречался с министром обороны России Сергеем Шойгу и летал в Вашингтон на встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. К видимым изменениям это не привело. Иерусалим продолжал периодически обстреливать сирийские войска и (явно в угоду США) требовать от всех подряд "оставить курдов в покое".

Однако буквально в последние 2-3 дня произошли несколько знаковых событий. Поддержки США и Израиля курдам оказалось явно мало. Они не только оставили Кирку и треть контролировавшихся ими нефтяных месторождений Ирака, но и отложили намеченные на 1 ноября выборы как минимум до весны будущего года. Очевидно, что израильско-американской поддержки оказалось недостаточно.

В самом Израиле впервые за несколько лет в обстреле территории Израиля не был обвинен Башар Асад. Хотя еще на прошлой неделе израильтяне обстреливали сирийские войска, руководствуясь своими же словами: "Кто бы нас не обстреливал, за территорию Сирии отвечает Асад".

Однако в данном конкретном случае ответственность за обстрел возложили на ливанскую "Хезболлу", а не на сирийское правительство. А вчера и вовсе состоялось немыслимое - ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям террористов. Хотя те годами спокойно контролировали территорию вблизи Голанских высот. Фактически, как у Христа за пазухой. В буквальном (почти) смысле.

Информацию об этом подтвердили в "Сирийской обсерватории по правам человека" (SOHR), штаб-квартира которой располагается в Лондоне.

Как сообщило это не очень уважаемое, но очень проамериканское ведомство, самолеты Израиля бомбили террористов из Джейш Халид ибн аль-Валид, обосновавшихся западнее Дарайи (в районе города Ярмук).

По сообщениям "Обсерватории", было убито не менее дюжины боевиков, включая двух женщин. Предполагается что уничтожены не менее четырех командиров, собравшихся на совещание. Учитывая приближенность этих джихадистов к Израилю, тот вполне мог располагать подобной информацией.

И это лишь первые ласточки наступающих перемен. Впрочем, Израиль все равно не сможет войти в созданную Россией коалицию. Слишком сильное проамериканское лобби создано в стране с тех пор, как СССР прекратил помощь им же созданному Израилю и переключился на арабов.

Прагматичная позиция России в последние полтора десятилетия и двухмиллионная (по сути русская) часть Израиля гарантируют России успехи и на этом важнейшем участке ближневосточного фронта. Вот только времени для этого потребуется много - слишком давно Москва отказала Иерусалиму в дружбе и сотрудничестве.

И как раз переформатирование Сирии при главенствующем положении России в этом процессе дает прекрасную возможность нанести в перспективе сильнейший удар по США, превратив с годами Израиль если не в стратегического партнера, то хотя бы в нейтрального союзника.

А там и до "сбычи мечт" недалеко - военно-морская база нашего флота в практически русской Хайфе.

* - упомянутые в материале организации запрещены ООН, Россией и всеми цивилизованными государствами.
Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)


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Комментарии 21

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  1. Арон Заави Сегодня, 06:46
    Даже не знаешь ,как на это "фэнтази" реагировать recourse . Так что бы автор не обиделся. В общем сплошное графоманство и "перепев Карузо".
    Арон Заави
    1. Злой543 Сегодня, 06:59
      Арон, Вы таки слушали как поет Карузо? Или Вам Рабинович напел? laughing hi
      Злой543
      1. мыслитель Сегодня, 07:33
        Похоже действительно, "фэнтази". Израильский сайт новость удалил, пустое окно.
        http://nautilus.co.il/news/65906/aktivisty_izrail
        _nanes_udar_po_pozitsii_terroristov_isis
        мыслитель
        1. rotmistr60 Сегодня, 08:40
          Израильский сайт новость удалил, пустое окно.

          Ну если израильский сайт удалил, тогда конечно... А может просто не хотят говорить правду? А может не зря Шойгу ездил в Израиль и встречался с Либерманом?
          rotmistr60
    2. mariusdeayeraleone Сегодня, 08:13
      Видимо вы там знаете больше))))
      mariusdeayeraleone
  2. Ren Сегодня, 06:56
    Ах ты Хайфа, ах ты Хайфа, город г'уских моряков! wassat (петь на мотив "Легендарный Севастополь")
    Ren
  3. MadCat Сегодня, 07:11
    И как раз переформатирование Сирии при главенствующем положении России в этом процессе дает прекрасную возможность нанести в перспективе сильнейший удар по США, превратив с годами Израиль если не в стратегического партнера, то хотя бы в нейтрального союзника.

    Слишком часто СССР а потом и Россия делали все для того чтобы враги Израиля его уничтожили, так что рановато еще даже заикаться об этом (о союзе).
    А нейтралитет Израиль соблюдает и так... если конечно не пытаться обстреливать территорию Израиля из артиллерии.
    MadCat
  4. Мар.Тира Сегодня, 07:47
    Цитата: Арон Заави
    Даже не знаешь ,как на это "фэнтази" реагировать recourse . Так что бы автор не обиделся. В общем сплошное графоманство и "перепев Карузо".

    Ну вы же торчите на русских сайтах,значит вам не без интересны такие новости.Конечно смелое мнение автора.Но чем чёрт не шутит?Когда то же надо начинать отходить от главного спонсора.А евреи чутко улавливают где выгоднее,и где может жаренным запахнуть.
    Мар.Тира
  5. Евродав Сегодня, 07:49
    Цитата: Арон Заави
    Даже не знаешь ,как на это "фэнтази" реагировать recourse . Так что бы автор не обиделся. В общем сплошное графоманство и "перепев Карузо".

    А как реагировать? Наверно так, как тот бывший голландский натовец, осознавший, что НАТО творит зло и беспредел во всём мире и воюющий теперь в ЛДНР... Можно быть евреем, но не быть сионистом, можно быть евреем и понимать, что Израиль не белый и пушистый, а наоборот, ведь не могут все ошибаться, а один всегда прав? Или вам не суждено понять? Немцы, которых вы так нагло и непринужденно доили, ведь поняли, что фашизм это зло? Что вам мешает понять, что сионизм это тот же фашизм, только хуже?
    Евродав
  6. Феникс_Львов Сегодня, 07:59
    "самолеты Израиля бомбили террористов" - это всего лишь "френдли-файр", бывает американцы тоже регулярно бомбили союзников.

    "Впрочем, Израиль все равно не сможет войти в созданную Россией коалицию" - но непонятно зачем, Израиль суицидально пытается войти в список врагов и целей как этой коалиции, так и самой России.
    Феникс_Львов
    1. Krasnodar Сегодня, 10:22
      Цитата: Феникс_Львов
      "самолеты Израиля бомбили террористов" - это всего лишь "френдли-файр", бывает американцы тоже регулярно бомбили союзников.

      "Впрочем, Израиль все равно не сможет войти в созданную Россией коалицию" - но непонятно зачем, Израиль суицидально пытается войти в список врагов и целей как этой коалиции, так и самой России.

      По ИГИЛу на Голанах Израиль бьет не первый раз, целью Сирии, Хизбаллы и Ирана он быть никогда не перестанет, а России, по большому счёту, нечего с Израилем делить. Кроме того, это единственное Западное государство, которое не вводило санкций против РФ и не осудило присоединение Крыма. Вы, Феликс, имеете не правильное представление об Израиле. Это страна с ядерной триадой (из неизраильских источников) и оч. развитой экономикой. 18 место по ИЧР в мире. Сравнивать с Украиной глупо. :)
      Krasnodar
  7. andrewkor Сегодня, 08:47
    Устами автора да мёд бы пить.Про американская подстилка,при всем уважении к их "богоизбранности", из любой ситуации на БВ попытается свой гешефт сделать!
    andrewkor
    1. Krasnodar Сегодня, 10:25
      Цитата: andrewkor
      Устами автора да мёд бы пить.Про американская подстилка,при всем уважении к их "богоизбранности", из любой ситуации на БВ попытается свой гешефт сделать!

      ))))
      Эта "подстилка" представлена в Штатах самой богатой и одной из самых влиятельных групп страны :)
      Кто чья шлюха не ясно.
      Krasnodar
  8. igorspb Сегодня, 08:52
    Переплачивать за базу будем))))
    igorspb
  9. shans2 Сегодня, 10:32
    Россия не хочет брать под защиту , США уже при смерти.... в общем куда податься хитрому еврею, советую в Аргентину и Бразилию, там власть уже взяли браты по вере....
    shans2
    1. Krasnodar Сегодня, 10:37
      Цитата: shans2
      Россия не хочет брать под защиту , США уже при смерти.... в общем куда податься хитрому еврею, советую в Аргентину и Бразилию, там власть уже взяли браты по вере....

      А зачем брать под защиту страну с развитой экономикой и вооруженную лучше бундесвера? :)))
      Откуда эта мания величия?
      Krasnodar
      1. Sergey53 Сегодня, 10:47
        А может они просто ошиблись с целями. У американцев это сплошь и рядом. И всё сразу становится на свои места. И фантазировать не надо.
        Sergey53
    2. sgrabik Сегодня, 11:25
      Израиль, высокоразвитая и самодостаточная страна, тем более нужно находить точки соприкосновения и для налаживания отношений России и Израиля, гегемония США всё равно рано или чуть позже но неизбежно закончится и мир начнёт жить уже по новым законам.
      sgrabik
  10. japs Сегодня, 10:54
    ..."А там и до "сбычи мечт" недалеко - военно-морская база нашего флота в практически русской Хайфе."

    Нет слов... Одни мысли...
    japs
  11. ПРАВОкатор Сегодня, 10:58
    Смешались в кучу кони,люди и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой.......
    Так выглядит этот опус на основе выборки из разных статей.....
    ПРАВОкатор
  12. Виктор-М Сегодня, 11:34
    Надо налаживать сотрудничество не с врагом своего врага, а с партнёром своего врага, это будет более продуктивно. hi
    Виктор-М
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