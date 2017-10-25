Уничтожение Украины по «методичке» XVIII века

Украина сегодня уничтожается и распадается почти в строгом соответствии с методичкой конца XVIII века, когда дряхлая и уже нежизнеспособная Речь Посполитая после яркой и самоубийственной вспышки польского национализма 1790-х канула в Лету. Поляки сами выкопали могилу своему государству и сделали все, чтобы оно как можно быстрее исчезло с карты Европы. Сейчас на наших глазах разворачивается аналогичная драма, в которой «патриоты» Украины, по сути, делают то же самое.Кстати, сегодня исполняется ровно 223 года с того дня, когда А.В. Суворов принял капитуляцию Варшавы, а вчера стукнула 222-я годовщина последнего и окончательного раздела Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией.Оба события тесно связаны и настолько интересны своими обстоятельствами, что о них нельзя сегодня не вспомнить. Особенно это должно быть интересно «патриотам» в Киеве, которые след в след повторяют все ошибки своих варшавских коллег более чем 200-летней давности.После того, как Речь Посполитая была «разделена» впервые, стало понятно, что без полной перестройки государственной машины это государство нежизнеспособно. Польский олигархат сумел добиться полного расстройства системы государственного управления, а нежелание что-то менять в устройстве страны выносило государству смертный приговор у же в обозримой перспективе.Больше всего Речь Посполитую терзали периодически создаваемые банды недовольных центральной властью конфедератов-олигархов и отряды «гайдамаков».Надежда на перемены появилась у Польши с началом Великой Французской революции. Часть польских патриотов увидела в ней шанс и для своей страны. Они вышли на очередной майдан и начали требовать перемен в стране. Первое время их требования были не особо радикальными, но аппетит постепенно рос, и, как только к ним примкнул престарелый польский король Станислав Понятовский, наступило время польской революции «гидности».Переворот удался, но, по уже старой и недоброй польской традиции, в стране образовался «антимайдан», то есть очередная «конфедерация», эмиссары которой быстро очутились перед ясны очи российской императрицы Екатерины II.Здесь в нашей истории происходит важное несоответствие с сегодняшним днем. В 1793 году Екатерина решила не миндальничать с ЕС, то есть с демократической и просвещенной Европой, а просто договорилась с королем прусским Фридрихом Вильгельмом II и ввела для наведения порядка войска и очень быстро добилась успеха.Тем временем западные «партнеры» проявили в отношении поляков истинное коварство. Еще до секретных договоренностей с российской императрицей прусский король обещал Польше защиту от посягательств России и таким образом становился гарантом ее территориальной целостности. Но как только Екатерина предложила Фридриху Вильгельму западную Польшу, тот тут же согласился и ударил полякам в тыл.Второй раздел Речи Посполитой лишил ее более половины территорий и населения. Из крупного государства Европы она превратилась в заурядное и к тому же неустроенное государственное образование, в котором к тому же к власти пришли «патриоты».Вероломное коварство и присущая польским патриотам безумная неукротимость не позволили сохраниться и этим остаткам Польши. Уже в следующем, 1794 году поляки неожиданно напали на ничего не подозревающие русские гарнизоны и смогли вырезать некоторые из них, чем подписали своему государству окончательный смертный приговор. Это восстание заранее было обречено на поражение, и только несогласованность действий союзников позволила ему продолжаться целых полгода.Агония Польши продолжалась полгода и окончилась 25 октября 1794 года капитуляцией Варшавы, а в следующем году решением России, Австрии и Пруссии польская государственность была ликвидирована.Как мы видим, история Польши конца XVIII века удивительнейшим образом напоминает историю нынешней Украины. Причем некоторые изменения сценария (ну не ввел Путин в 2014 году войска) не сильно повлияли на ход исторических процессов.Да, Россия не вторглась в пределы Украины и не пошла на Киев, а просто поддержала донецких и луганских «конфедератов» после переворота 2014 года. Но это не особо повлияло на дальнейший ход истории.Мы уже видим, что постепенно Запад (а сегодня это Польша) уже склоняется к решению предать Киев и получить свой кусок пирога (Львов) при дележке. Венгрия, один из наследников Австро-Венгрии, тоже не отстает от поляков и также примеряет в свой состав пока еще украинское Закарпатье.А еще мы помним, что именно Польша была одним из гарантов Киева и обещала ему в 2014 году всю возможную помощь против Москвы. История вновь повторяется. Повторяется она и в неукротимости и близорукости киевских «патриотов», которые за своей русофобией уже полностью оторвались от реальности и быстро роют остаткам Украины могилу.Осталось только «патриотам» в Киеве поднять бунт против центральной власти, и ситуация на Украине вновь станет точной копией польских 200 летней давности. Не факт, что они и их спонсоры на это пойдут, но что-то мне подсказывает, что это уже ничего не изменит в судье государства, которое останется в истории под названием «Украина не Россия».