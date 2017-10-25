Власти Иракского Курдистана решили отказаться от идеи независимости

Для выполнения наших обязательств по отношению к народу Курдистана и Ирака мы предлагаем следующее иракскому правительству, иракскому и мировому общественному мнению: 1) немедленное прекращение огня и приостановку всех военных операций в Курдистане, 2) заморозить результаты референдума, проведенного в Иракском Курдистане, 3) начать открытый диалог между региональным правительством Курдистана и федеральным правительством Ирака на основе конституции.

Власти Иракского Курдистана решили выйти на прямой контакт с официальным Багдадом по поводу событий последнего времени. Из Эрбиля приходят сообщения о том, что курдское правительство предлагает коллегам из Багдада остановить ведение силовой операции, прекратить огонь и сесть за стол переговоров. В «обмен» на это иракские курды предложили приостановить действие итогов проведённого в регионе референдума. РИА Новости приводит заявление представителей курдских властей:В заявлении отмечено, что складывающаяся обстановка может привести к дальнейшей большой войне, которая не выявит победителя и вновь ввергнет Ирак в бесконечный хаос.Суждение здравое, но совершенно непонятно, почему к таким выводам в Эрбиле не пришли ещё до того, когда призвали людей к участию в референдуме? Теперь получается очередной «каталонский» вариант, когда власти автономии сначала дали людям шанс высказать своё мнение, после чего объявили фактическую торговлю этим мнением и расписались в том, что конечный результат зависит от политической конъюнктуры и "настроения" элит.