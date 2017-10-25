06:46 25 октября

Власти Иракского Курдистана решили отказаться от идеи независимости

Власти Иракского Курдистана решили выйти на прямой контакт с официальным Багдадом по поводу событий последнего времени. Из Эрбиля приходят сообщения о том, что курдское правительство предлагает коллегам из Багдада остановить ведение силовой операции, прекратить огонь и сесть за стол переговоров. В «обмен» на это иракские курды предложили приостановить действие итогов проведённого в регионе референдума.

РИА Новости приводит заявление представителей курдских властей:
Для выполнения наших обязательств по отношению к народу Курдистана и Ирака мы предлагаем следующее иракскому правительству, иракскому и мировому общественному мнению: 1) немедленное прекращение огня и приостановку всех военных операций в Курдистане, 2) заморозить результаты референдума, проведенного в Иракском Курдистане, 3) начать открытый диалог между региональным правительством Курдистана и федеральным правительством Ирака на основе конституции.


В заявлении отмечено, что складывающаяся обстановка может привести к дальнейшей большой войне, которая не выявит победителя и вновь ввергнет Ирак в бесконечный хаос.


Власти Иракского Курдистана решили отказаться от идеи независимости


Суждение здравое, но совершенно непонятно, почему к таким выводам в Эрбиле не пришли ещё до того, когда призвали людей к участию в референдуме? Теперь получается очередной «каталонский» вариант, когда власти автономии сначала дали людям шанс высказать своё мнение, после чего объявили фактическую торговлю этим мнением и расписались в том, что конечный результат зависит от политической конъюнктуры и "настроения" элит.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 8

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  1. 210окв Сегодня, 05:59
    По моему им кто то наступил на фаберже..И очень сильно наступил laughingВот так бы еще и с сирийскими курдами..Но это уже другая история..
    210окв
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:09
      Вот так бы еще и с сирийскими курдами

      Да ...с ними придется еще разбираться...главное не втянуться в войну с ними ...этой войне американцы будут несказанно рады.
      Тот же ЛЕХА
    2. Арон Заави Сегодня, 06:41
      Цитата: 210окв
      По моему им кто то наступил на фаберже..И очень сильно наступил laughingВот так бы еще и с сирийскими курдами..Но это уже другая история..

      Т/е Вы не видите, что вторую неделю иракские войска атакуют курдов? Уже более 120 тыс человек бежали от войны. Да еще предательство клана Талабани. Эрбиль надеялся на помощь США, но тн уклонились. А к большой войне курды не готовы.
      Арон Заави
  2. сибиралт Сегодня, 06:00
    Пока на БВ хозяйничают американцы, курдский сепаратизм будет вредить всем, кроме "гегемонов". То же относится и к сирийским курдам.
    сибиралт
  3. raki-uzo Сегодня, 06:02
    Очень уж "флексабльные"!
    raki-uzo
  4. Голован Джек Сегодня, 06:19
    Власти Иракского Курдистана решили выйти на прямой контакт с официальным Багдадом по поводу событий последнего времени. Из Эрбиля приходят сообщения о том, что курдское правительство предлагает коллегам из Багдада остановить ведение силовой операции, прекратить огонь и сесть за стол переговоров. В «обмен» на это иракские курды предложили приостановить действие итогов проведённого в регионе референдума

    О, "первая ласточка" wink
    ИМХО не светит курдам никакое "независимое государство".
    Да и не надо оно.
    Голован Джек
    1. Арон Заави Сегодня, 06:43
      Цитата: Голован Джек

      О, "первая ласточка" wink
      ИМХО не светит курдам никакое "независимое государство".
      Да и не надо оно.

      А почему не надо? Почему например туркменам надо и можно, а курдам нельзя?
      Арон Заави
  5. алекс-сп Сегодня, 06:44
    Восточный базар одно слово
    алекс-сп
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