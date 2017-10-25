Подконтрольная ФБР структура: Боевики ИГИЛ тысячами возвращаются в Европу

Аналитическая компания Soufan Center (США) распространяет доклад, в котором рассматривается активное возвращение боевиков в Европу и другие страны с Ближнего Востока. В докладе говорится о том, что за последнее время в страны Евросоюза вернулись около 5,6 тысяч лиц, которые воевали на стороне террористических группировок ИГИЛ (*запрещено в РФ), «Аль-Каида» (*) и других на территории Сирии и Ирака.Soufan Center отмечает, что в связи с этим многократно увеличивается угроза совершения террористических актов в странах Европейского союза.Отмечается, что особую опасность могут представлять вернувшиеся женщины, мужья которых (террористы) погибли в САР или Ираке в ходе боевых действий. В докладе говорится о том, что они (женщины) могут становиться террористками-смертницами, а также привлекать к террористической деятельности собственных детей.Заявлено, что с 2014 года к ИГИЛ (*) примкнули более 40 тысяч человек. Это граждане (подданные) стран ЕС: Франция, Британия, Германия, Бельгия и др. Также к ИГ (*) примкнули граждане России, Киргизии, Узбекистана, Украины, подданные Иордании, Саудовской Аравии и других стран мира.Для справки: Soufan Center – аналитическая компания, главой которой является «бывший» сотрудник ФБР Али Суфан – гражданин США ливанского происхождения. Компания работает с 2005 года.