06:39 25 октября

Подконтрольная ФБР структура: Боевики ИГИЛ тысячами возвращаются в Европу

Аналитическая компания Soufan Center (США) распространяет доклад, в котором рассматривается активное возвращение боевиков в Европу и другие страны с Ближнего Востока. В докладе говорится о том, что за последнее время в страны Евросоюза вернулись около 5,6 тысяч лиц, которые воевали на стороне террористических группировок ИГИЛ (*запрещено в РФ), «Аль-Каида» (*) и других на территории Сирии и Ирака.

Soufan Center отмечает, что в связи с этим многократно увеличивается угроза совершения террористических актов в странах Европейского союза.

Подконтрольная ФБР структура: Боевики ИГИЛ тысячами возвращаются в Европу



Отмечается, что особую опасность могут представлять вернувшиеся женщины, мужья которых (террористы) погибли в САР или Ираке в ходе боевых действий. В докладе говорится о том, что они (женщины) могут становиться террористками-смертницами, а также привлекать к террористической деятельности собственных детей.

Заявлено, что с 2014 года к ИГИЛ (*) примкнули более 40 тысяч человек. Это граждане (подданные) стран ЕС: Франция, Британия, Германия, Бельгия и др. Также к ИГ (*) примкнули граждане России, Киргизии, Узбекистана, Украины, подданные Иордании, Саудовской Аравии и других стран мира.

Для справки: Soufan Center – аналитическая компания, главой которой является «бывший» сотрудник ФБР Али Суфан – гражданин США ливанского происхождения. Компания работает с 2005 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:12
    Готовимся к джихаду в Европе и у нас...я бы под угрозой смерти предупредил бы всех варягов из СИРИИ ...держаться подальше от РОССИИ.
    Тот же ЛЕХА
    1. сибиралт Сегодня, 06:36
      Первыми под раздачу попадут европейские половые извращенцы в радужных перьях. bully
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 06:14
    Возвращаются к своим истокам..так сказать.
    210окв
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:35
      Возвращаются, возвращаются...А вы обратили внимание, что дети погибших игиловцев возвращаются в Чечню ?
      Uncle Lee
      1. 210окв Сегодня, 06:38
        Я живу на Северном Кавказе..Правда не в Чечне.И я думаю что там с ними разберутся(хотя я не уверен что они возвращаются именно туда).Кстати такие "возвращенцы" гораздо опаснее в других местах.Например в Поволжье,или Дагестане.
        Цитата: Uncle Lee
        Возвращаются, возвращаются...А вы обратили внимание, что дети погибших игиловцев возвращаются в Чечню ?
        210окв
  3. алекс-сп Сегодня, 06:21
    Всех, кто известен и вернулся в Россию, сажать немедленно и надолго... А лучше бы вешать - для страху... Что бы там не бухтели правозащитнички. А толерантная Европа пускай сама со своими разбирается что распустили пусть то и собирают.
    алекс-сп
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