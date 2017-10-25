Тиллерсон: США нужно установить контакт с талибами
Несколько дней назад западные СМИ, ссылаясь на некоего «казначея» террористической группировки «Талибан» (*запрещена в РФ), обвинили Россию в якобы оказании помощи талибам и контактах с этой структурой. Теперь американский госсекретарь Рекс Тиллерсон сам открыто заявляет о поисках контактов с «Талибан» (*), и в западных средствах массовой информации это уже не рассматривается как «поощрение террористов».
По словам Тиллерсона, США необходимо начать диалог с «умеренными талибами» с той целью, чтобы нормализовать процесс в Афганистане. Само понятие «умеренный талиб» выглядит весьма оригинально.
Глава Госдепа США отмечает, что «умеренные талибы» могли бы войти и в состав афганского правительства.
РИА Новости на таком фоне приводит заявление бывшего сотрудника ЦРУ Филипа Джиралди. По его словам, «талибы не примут предложение США о проведении переговоров». Своё мнение Джиралди объясняет тем, что в последнее время «Талибан» занял существенную часть ранее потерянных территорий.
Ранее в США было принято решение об увеличении численности американского военного контингента в Афганистане. Видимо, этот контингент теперь и будет в горах и песках Афганистана искать «умеренных талибов». Не найдут – так сами «слепят» из подконтрольных группировок – как, например, в Сирии.
По словам Тиллерсона, США необходимо начать диалог с «умеренными талибами» с той целью, чтобы нормализовать процесс в Афганистане. Само понятие «умеренный талиб» выглядит весьма оригинально.
Глава Госдепа США отмечает, что «умеренные талибы» могли бы войти и в состав афганского правительства.
РИА Новости на таком фоне приводит заявление бывшего сотрудника ЦРУ Филипа Джиралди. По его словам, «талибы не примут предложение США о проведении переговоров». Своё мнение Джиралди объясняет тем, что в последнее время «Талибан» занял существенную часть ранее потерянных территорий.
Ранее в США было принято решение об увеличении численности американского военного контингента в Афганистане. Видимо, этот контингент теперь и будет в горах и песках Афганистана искать «умеренных талибов». Не найдут – так сами «слепят» из подконтрольных группировок – как, например, в Сирии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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