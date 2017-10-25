11:33 25 октября

Тиллерсон: США нужно установить контакт с талибами

Несколько дней назад западные СМИ, ссылаясь на некоего «казначея» террористической группировки «Талибан» (*запрещена в РФ), обвинили Россию в якобы оказании помощи талибам и контактах с этой структурой. Теперь американский госсекретарь Рекс Тиллерсон сам открыто заявляет о поисках контактов с «Талибан» (*), и в западных средствах массовой информации это уже не рассматривается как «поощрение террористов».

По словам Тиллерсона, США необходимо начать диалог с «умеренными талибами» с той целью, чтобы нормализовать процесс в Афганистане. Само понятие «умеренный талиб» выглядит весьма оригинально.

Глава Госдепа США отмечает, что «умеренные талибы» могли бы войти и в состав афганского правительства.


Тиллерсон: США нужно установить контакт с талибами


РИА Новости на таком фоне приводит заявление бывшего сотрудника ЦРУ Филипа Джиралди. По его словам, «талибы не примут предложение США о проведении переговоров». Своё мнение Джиралди объясняет тем, что в последнее время «Талибан» занял существенную часть ранее потерянных территорий.

Ранее в США было принято решение об увеличении численности американского военного контингента в Афганистане. Видимо, этот контингент теперь и будет в горах и песках Афганистана искать «умеренных талибов». Не найдут – так сами «слепят» из подконтрольных группировок – как, например, в Сирии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 30

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  1. 210окв Сегодня, 06:41
    Наладьте контакты лучше с рептилоидами..Они вам в помощь..Люди в черном..
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 06:53
      Та же песня, что и в Сирии. Плохие талибы - террористы, а хорошие - "умеренные". recourse
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 08:23
        Тяжело им жить в выдуманном мире , со своими определениями и правилами , но они его применяют только для других , сами хотят быть "исключительными" , чем это заканчивается история обязательно подскажет и накажет.
        cniza
        1. maxim947 Сегодня, 08:38
          Раньше такие "ходы" хоть скрывали, сейчас госсекретарь на весь мир объявляет, что хочет сотрудничать с террором. Причем только умеренным...
          maxim947
          1. NIKNN Сегодня, 11:12
            Цитата: maxim947
            Причем только умеренным...

            Суть то правильная, разделяй и властвуй (не умеренным должно быть обидно, что их обошли laughing ) Только вот талибы не выбрали с кем им сотрудничать с умеренными американцами или с исключительными... laughing
            NIKNN
    2. штольц Сегодня, 09:00
      Ага, пущай попробуют, наши чего только там не делали, даже в космос одного духа отправили, но чем всё кончилось общеизвестно.
      штольц
      1. Ныробский Сегодня, 11:16
        Цитата: штольц
        Ага, пущай попробуют, наши чего только там не делали, даже в космос одного духа отправили, но чем всё кончилось общеизвестно.

        А что тут пробовать? У них методика отработана. Сейчас начнут раскалывать Талибан через подкуп полевых командиров, а потом сталкивать лбами при этом активно сдабривая "умеренную сторону" оружием и "побратимами" из числа игиловцев, вывезенных из Сирии и Ирака, которых там уже больше 3 тыс. штыков. Сами матрасы будут из далека и с воздуха наносить удары по "непримиримым" талибанцам, оказывая помощь "умеренному" талибоигиловскому клону, который и будет выполнять за них всю кровавую работу на земле.
        Ныробский
  2. Logall Сегодня, 06:42
    Умеренные талибы?
    Это реально круто! Скоро весь мир узнает и об умеренных северокорейцах!
    А ведь где-то живут умеренные американцы...
    Logall
    1. 210окв Сегодня, 06:44
      Может и найдут какую то..Сволочь..
      Цитата: Logall
      Умеренные талибы?
      210окв
      1. Shurik70 Сегодня, 07:28
        Цитата: 210окв
        Может и найдут

        А чего там искать-то этих "умеренных"? ИГИЛ ведь надо куда-то вывозить, в Сирии их прижали. Вот в Египет и Афганистан и вывезут. Миротворцы.
        Shurik70
        1. cniza Сегодня, 08:24
          Они это уже успешно делают.
          cniza
    2. andrewkor Сегодня, 07:11
      Во время заварушки в Таджикистане при Меченом тот назвал бармалеев "исламские демократы",как будто по инструкции из-за Лужи!
      andrewkor
    3. Orionvit Сегодня, 08:37
      Цитата: Logall
      Умеренные талибы?

      Не понимаете вы западной логики. У них в головах, существуют так же сильно умеренные, слабо умеренные, так себе умеренные, никакие и совсем упоротые. В зависимости от ситуации, вытаскивай на белый свет нужного, и начинай впаривать всему миру свои байки. laughing
      Orionvit
  3. алекс-сп Сегодня, 06:46
    А почему "наладить" скорее уж восстановить, чей это собственно проект то был?
    алекс-сп
    1. Vita VKO Сегодня, 07:04
      Цитата: алекс-сп
      чей это собственно проект то был?

      Почему был, он им и остается. США зарабатывали и продолжают зарабатывать на войне.
      Vita VKO
      1. алекс-сп Сегодня, 07:10
        проект то был их, да только набрав силу он вышел за рамки "проекта" и зажил своей жизнью... не слишком устраивающей проектантов.
        Мне более непонятно и неприятно другое, всего несколько недель назад США обвиняли Россию в поддержке талибов. как то все там зыбко....
        алекс-сп
        1. Vita VKO Сегодня, 07:26
          Цитата: алекс-сп
          проект то был их, да только набрав силу он вышел за рамки "проекта"

          Совсем недавно Президент Афганистана Х. Карзай принял участие на международном форуме вместе с Путиным. Там он открыто занял антиамериканскую позицию. Сразу последовала традиционная реакция США использовать террористов для свержения неугодных и несговорчивых.
          Vita VKO
        2. Серый брат Сегодня, 07:42
          Цитата: алекс-сп
          проект то был их, да только набрав силу он вышел за рамки "проекта" и зажил своей жизнью... не слишком устраивающей проектантов.

          У американцев это норма.
          Серый брат
          1. Sergey53 Сегодня, 09:55
            Это их смысл жизни.На том стояли и стоять будут.
            Sergey53
  4. Стройбат запаса Сегодня, 06:47
    Готовят базу для вывозимых из Сирии игиловцев поближе к России? Будем надеяться, талибы пошлют их лесом, полем... по известному адресу.
    Стройбат запаса
  5. Александр 3 Сегодня, 06:48
    Интересно как это будет выглядеть Умеренные талибы в правительстве-отрезание голов несогласным в прямом эфире?Забрасывание камнями ну и т.д.
    Александр 3
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:13
    Поняли, что в Сирии облом, решили долбить Афганистан, и как следствие этого, перекинут костер войны на соседние республики, поближе к нашим границам.
    Геркулесыч
  7. notingem Сегодня, 07:36
    Беременные люди. Умеренные талибы. Людоеды вегитарианцы. Что дальше ?
    notingem
    1. Svarog51 Сегодня, 08:34
      Марсиане с лунатиками... умеренные. recourse
      Svarog51
  8. rotmistr60 Сегодня, 08:31
    еобходимо начать диалог с «умеренными талибами»

    Наверное понравилось в Сирии за счет т.н. "умеренных" сдерживать наши ВКС. Теперь решили назвать "умеренными" возможную часть талибов, которые пойдут на сделку с ними. Сша - страна уб.людков, головорезов и бандитов и методы у этой страны такие же.
    rotmistr60
  9. askort154 Сегодня, 08:33
    ЦРУ активно перебрасывает остатки ИГИЛ в Афган и дало им новое погоняло - "умеренные талибы", с которыми Белый дом уже готов "сотрудничать".
    "Исключительные", весь мир за б-ыдло принимают. Хотя, западное б-ыдло им упорно верит.
    askort154
  10. дед Мих Сегодня, 08:57
    Ага. Цветная революция. Приезжает Обама ... . Расплодятся-а-а. Удар сзаду или в спину? Без политиков-эхпер(т или д?)унов как-то трудно. Где искать? А так ... . Пришьют неправильное понимание текущего момента и всё, сушите весла. Как вариант- Ксюху хотел. lol
    дед Мих
  11. rpuropuu Сегодня, 09:49
    По словам Тиллерсона, США необходимо начать диалог с «умеренными талибами»

    Вот оно как good Просто назовут "умеренными террористами" laughing
    rpuropuu
  12. andr327 Сегодня, 10:19
    Судя по фото русские опять талибам танки свои поставляют, Волга М-21 называется.
    andr327
    1. notingem Сегодня, 10:25
      Скорее старые кальсоны и тапочки
      notingem
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