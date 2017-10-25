11:30 25 октября

Перспективный корвет проекта «Бриз». Инфографика

«Бриз» — проект перспективного корвета, который был разработан в «Крыловском государственном научном центре». Основное внимание при создании проекта было обращено на оптимизацию мореходных качеств корвета. Результатам работ стала совершенно новая форма подводной части, придающая кораблю повышенную устойчивость хода при морской качке, значительно уменьшающая сопротивление воды и упрощающая управление движением. Как утверждается, новая форма корпуса снижает волновое сопротивление вдвое, а общее - на четверть при полной скорости хода. На носовой бульбе корвета смонтированы дополнительные крылья успокоителей качки.


Первоисточник: https://riafan.ru/


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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 08:19
    И когда этот корабль мы сможем увидеть в металле? И почему нет ПУ под "Калибры"?
    svp67
  2. tchoni Сегодня, 08:49
    Судя по вооружению - какая то хрень....
    tchoni
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