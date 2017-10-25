11:32 25 октября

Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем ЦК Компартии

Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая, при этом пять из семи членов постоянного комитета Политбюро ЦК КПК сменились, передает корреспондент РИА Новости из Пекина.



Помимо Цзиньпина место в ЦК также сохранил премьер Госсовета Ли Кэцян.


«В новый состав ПКПБ вошли вице-премьер Госсовета Ван Ян, глава парткома Шанхая Хань Чжан, начальник канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу, заведующий Организационным отделом ЦК КПК Чжао Лэцзи и заведующий Центром политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин», – говорится в сообщении.

На первом пленуме ЦК Компартии Китая 19-го созыва был избран новый состав Политбюро ЦК, в него вошли 25 человек, в их числе только одна женщина.

Агентство напоминает, что ранее делегаты 19-го съезда КПК утвердили поправки к уставу, важнейшей из которых стало внесение имени Си Цзиньпина в текст главного партийного документа. Это обстоятельство поставило нынешнего генсека в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. При этом Си Цзиньпин стал вторым китайским лидером после осле Мао Цзэдуна, чье имя внесли в устав КПК при жизни.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. СЕРЖ ант Сегодня, 08:15
    Вот молодцы китайцы...За последние каких-то четверть века куда мы,а куда они... am
    СЕРЖ ант
    1. dauria Сегодня, 08:55
      Вот молодцы китайцы.


      И стоит заметить - ни "всенародных" выборов, ни кандидатов в президенты. Собралось политбюро , посидели, потолковали и выбрали.
      dauria
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:16
    По китайски ...династия Цзиньпин...коммунист правда ...но суть от этого не меняется. smile
    Тот же ЛЕХА
    1. 210окв Сегодня, 08:21
      Умные люди..Видят кто чего стоит.Это только у нас.."...до основанья мы разрушим..."
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      По китайски ...династия Цзиньпин...коммунист правда ...но суть от этого не меняется. smile
      210окв
    2. СЕРЖ ант Сегодня, 08:29
      У них,кстати,не династии,как в КНДР,и не междусобойчик,как у нас,и лифты работают карьерные для молодёжи,ко-двору правящему не приближенным никоим образом(не только в небоскребах)...Вот поэтому-где Китай,а где мы с корейцами...
      СЕРЖ ант
    3. Соломон Кейн Сегодня, 08:55
      Ну если Партии я нужен....Если товарищи оказали мне доверие......Я согласен - остаюсь.....

      До боли знакомо......
      Соломон Кейн
      1. dauria Сегодня, 09:08
        Ну если Партии я нужен....Если товарищи оказали мне доверие.


        Напрасная ирония. Даже к концу люди видели просто старого, больного, пусть смешного но УВАЖАЕМОГО человека. У него и было-то две заботы - страна да дочка-дурёха.
        dauria
        1. Соломон Кейн Сегодня, 09:20
          "Зри в корень...", говАривал, Кузьма Прутков....
          Речь ведется не о Леониде Ильиче, как о личности, а о выборных традициях в Ком.партии, втч. и Китайской....
          Соломон Кейн
        2. Хагалаз Сегодня, 09:21
          Позволю себе не согласиться с Вашим утверждением. Прекрасно помню, что УВАЖЕНИЯ этот человек вызывал мало. Да, не поносИли как сейчас возможно, но на то и люди раньше другие были и органы....
          Хагалаз
          1. Искандер Ш Сегодня, 09:31
            Цитата: Хагалаз
            Прекрасно помню, что УВАЖЕНИЯ этот человек вызывал мало.



            Это под конец, когда уж он совсем в маразм впал. Людям было обидно что их страну представляет такой вот "овощ" и злились они прежде всего на Политбюро, которое не могло выбрать нового гос.секретаря из-за собственных внутренних склок.
            Искандер Ш
            1. Хагалаз Сегодня, 09:58
              Ну про то и речь. Про последний периуд.
              Хагалаз
            2. weksha50 Сегодня, 10:36
              Цитата: Искандер Ш
              и злились они прежде всего на Политбюро, которое не могло выбрать нового гос.секретаря из-за собственных внутренних склок.


              Всё они могли... А ведь ставили даже Черненко - вообще инвалида, не могущего без посторонней помощи передвигаться...
              А Андропова когда ставили - что, не знали, что он тяжело болен ?
              А потом поставили молодого... Думали, наверное, что смогут им управлять... Ну, им то, может быть, и смогли бы...
              Да вот управлять Раисой Максимовной - не сумели, сил не хватило... laughing
              weksha50
          2. weksha50 Сегодня, 10:33
            Цитата: Хагалаз
            Прекрасно помню, что УВАЖЕНИЯ этот человек вызывал мало. Да, не поносИли как сейчас возможно, но на то и люди раньше другие были и органы....



            Хм... Нескромный вопрос: А сколько Вам лет ?
            Я вот прекрасно помню, как после Хруща настали времена Брежнева... И первым делом вспомнил, что меня отец перестал в 4-5 утра будить, чтобы я бежал очередь за хлебом из мякины занимал...
            Это потом уже, спустя много лет, начали ныть о каком-то "застое"...
            Прежде чем осуждать политических деятелей, надо самому в их время пожить... А не желтые страницы читать, к коим сейчас много отнести и множество политической и исторической литературы...
            weksha50
            1. Хагалаз Сегодня, 11:25
              Цитата: weksha50
              Цитата: Хагалаз
              Прекрасно помню, что УВАЖЕНИЯ этот человек вызывал мало. Да, не поносИли как сейчас возможно, но на то и люди раньше другие были и органы....



              Хм... Нескромный вопрос: А сколько Вам лет ?
              Я вот прекрасно помню, как после Хруща настали времена Брежнева... И первым делом вспомнил, что меня отец перестал в 4-5 утра будить, чтобы я бежал очередь за хлебом из мякины занимал...
              Это потом уже, спустя много лет, начали ныть о каком-то "застое"...
              Прежде чем осуждать политических деятелей, надо самому в их время пожить... А не желтые страницы читать, к коим сейчас много отнести и множество политической и исторической литературы...

              Последние годы брежневской эпохи учился в школе. Прекрасно помню хихикания взрослых в отношении генсека. С понятием уважение, в моем понимании это, скажем так, не очень соотносится.
              С чего Вы взяли, что я кого то осуждаю, я констатирую факт. Факт последнего периуда правления, о том и разговор кстати. Любой человек ОБЯЗАН знать чувство меры. Иначе есть риск превратиться, например, в посмешище. Не взирая на былые заслуги.
              Хагалаз
            2. Хагалаз Сегодня, 11:32
              Сами то Вы не очень при Хруще пожили я вижу. И судя по использованной кличке, не очень то прониклись к нему уважением.
              Хагалаз
      2. Владыка Ситх Сегодня, 09:36
        Кстати фильм классный!
        Владыка Ситх
      3. weksha50 Сегодня, 10:29
        Цитата: Соломон Кейн
        Ну если Партии я нужен....Если товарищи оказали мне доверие......Я согласен - остаюсь.....


        Гм... Соломон... Вроде бы всегда производил впечатление трезвого мужика... Ведь сам знаешь, что ЛИБ трижды писал в Политбюро заявление с просьбой освободить его от должности Генсека по старости и отсутствию здоровья... Но ИМ было выгодно его ТАКОГО держать на виду, на самом деле управляя не столько ЛИ, сколько государством за его спиной... А все шишки и подъелдыкивания достались старому, больному маразматику...
        Не солидно... hi
        weksha50
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:19
    А что, были сомнения? Смертельная схватка США и Китая за мировое лидерство - еще впереди...
    Не повезло полосатоухим. Плохой десерт подали товарищу Си во Флориде ( удар Томагавками по Сирии)
    Горный стрелок
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:21
      Плохой десерт подали товарищу Си во Флориде ( удар Томагавками по Сирии)

      Да тут ТРАМП крупно накосячил озадачив товарища СИ этим сюрпризом...у китайцев не принято аппетит портить во время приема пищи. smile
      Тот же ЛЕХА
  4. zivXP Сегодня, 08:23
    после осле Мао Цзэдуна,

    Кто такой осле?
    zivXP
  5. Мар.Тира Сегодня, 08:33
    Цитата: СЕРЖ ант
    Вот молодцы китайцы...За последние каких-то четверть века куда мы,а куда они... am

    Китай строит социализм с человеческим лицом,и пытается приспособить его к реалиям современной жизни.Вот и сейчас они перестраивают свою линию так,что бы на отойти от идей Марксизма..А не так как мы,бросаясь из края в край.Нменклатуре КПСС,тесно стало жить в рамках программы партии.А давайте- ка в капитализм перейдём.Причём в дикий.Заживём Ну а народ......а что народ?как нибудь сам выживет.Вот и живём так.И ни кто не понёс ответственность.
    Мар.Тира
  6. Шурале Сегодня, 08:40
    Куда смотрят демократические силы? Это же блин культ личности почти!!!

    Пысы Вадим Смирнов это была ирония а не троллинг, тренируй чувство юмора. Семь предупреждений из-за его отсутствия несмешно. Ты не на той должности что бы не понимать этого.
    Шурале
  7. Masya Masya Сегодня, 08:49
    Постоянство - признак стабильности.
    Стабильность - основа процветания.
    Masya Masya
    1. cniza Сегодня, 08:52
      Да и у них есть поговорка - " не дай Бог тебе жить в эпоху перемен".
      cniza
      1. Соломон Кейн Сегодня, 09:32
        пятеро из семерых членов Постоянного комитета политбюро — покинули свои посты.
        А что у нас, комитет "сосальщиков обыкновенных", как сидел в тепле, так и сидит...
        Не будем жить хорошо, пока в стране такая фигня твориться будет - министров сажают,
        а премьер улыбается -все ему фиолетово...
        В Китае бы премьера расстреляли вместе со взяточниками, в Японии он сам бы сэппуку сделал, а у нас на лыжах ......позирует wassat
        Вить, привет, дорогой!!! hi
        Соломон Кейн
        1. cniza Сегодня, 09:43
          Привет Костя! hi , а у нас карусель , все по кругу и никого не убирают.
          cniza
  8. weksha50 Сегодня, 10:26
    "Помимо Цзиньпина место в ЦК также сохранил премьер Госсовета Ли Кэцян"...

    Ну что... Для нас, для России - это неплохая новость... Хотя Восток - дело тонкое, однако у Си и Пу вроде бы есть некое взаимопонимание...
    Но диктатуру он себе мощно пробил и утвердил: "утвердили поправки к уставу, важнейшей из которых стало внесение имени Си Цзиньпина в текст главного партийного документа. Это обстоятельство поставило нынешнего генсека в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином"... good
    weksha50
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