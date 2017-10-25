Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем ЦК Компартии
Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая, при этом пять из семи членов постоянного комитета Политбюро ЦК КПК сменились, передает корреспондент РИА Новости из Пекина.
Помимо Цзиньпина место в ЦК также сохранил премьер Госсовета Ли Кэцян.
«В новый состав ПКПБ вошли вице-премьер Госсовета Ван Ян, глава парткома Шанхая Хань Чжан, начальник канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу, заведующий Организационным отделом ЦК КПК Чжао Лэцзи и заведующий Центром политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин», – говорится в сообщении.
На первом пленуме ЦК Компартии Китая 19-го созыва был избран новый состав Политбюро ЦК, в него вошли 25 человек, в их числе только одна женщина.
Агентство напоминает, что ранее делегаты 19-го съезда КПК утвердили поправки к уставу, важнейшей из которых стало внесение имени Си Цзиньпина в текст главного партийного документа. Это обстоятельство поставило нынешнего генсека в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. При этом Си Цзиньпин стал вторым китайским лидером после осле Мао Цзэдуна, чье имя внесли в устав КПК при жизни.
Помимо Цзиньпина место в ЦК также сохранил премьер Госсовета Ли Кэцян.
«В новый состав ПКПБ вошли вице-премьер Госсовета Ван Ян, глава парткома Шанхая Хань Чжан, начальник канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу, заведующий Организационным отделом ЦК КПК Чжао Лэцзи и заведующий Центром политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин», – говорится в сообщении.
На первом пленуме ЦК Компартии Китая 19-го созыва был избран новый состав Политбюро ЦК, в него вошли 25 человек, в их числе только одна женщина.
Агентство напоминает, что ранее делегаты 19-го съезда КПК утвердили поправки к уставу, важнейшей из которых стало внесение имени Си Цзиньпина в текст главного партийного документа. Это обстоятельство поставило нынешнего генсека в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. При этом Си Цзиньпин стал вторым китайским лидером после осле Мао Цзэдуна, чье имя внесли в устав КПК при жизни.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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