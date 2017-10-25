11:36 25 октября

Проект «ЗЗ». России нужен Сталин. Кремль строит «идеологический фундамент»

В России снова можно поклоняться Сталину, считает Андреас Рюш, корреспондент «Neue Zürcher Zeitung». Сталин нужен «путинскому режиму». А вот Ленину поклоняться в России не принято. Почему? Ленин пугает Кремль словом «революция», полагает Виктор Себастьен, автор полной биографии пролетарского вождя, написанной к столетию русской революции.


Памятник Сталину. Фото: Clay Gilliland. Источник: Wikimedia


Андреас Рюш, корреспондент «Neue Zürcher Zeitung», автор репортажа из Москвы, считает, что «ностальгия по Сталину» приобретает в России «всё более любопытные оттенки». Корни прославления Сталина журналист видит в Кремле: сталинизм «можно использовать для легитимизации нынешнего режима».


Работа скульптора Зураба Церетели до сих пор является самым большим памятником Сталину в России. Памятник был возведён «с официального благословения» Кремля, считает автор. Ранее образ Иосифа Сталина в стране стирался — начало тому было положено Н. Хрущёвым, который дал «импульс первой волне десталинизации». В 1961 году «труп Сталина вывезли из Мавзолея на Красной площади, и вскоре все памятники усатому грузину исчезли», пишет Рюш. Сталин стал почти что «табу».

После «перестройки» и падения Советского Союза были открыты многие архивы, появилась свобода прессы: народ мог обсуждать «преступления сталинского режима», в результате которых пострадали миллионы людей.

И вот парадокс: Сталин «возвращается из забвения». Идёт «новая волна признания». Некоторые историки указывают, что в последние годы было поставлено от 70 до 100 памятников Сталину (70 bis 100 Denkmäler für Stalin), в основном по инициативе коммунистов и бизнесменов.


Санкт-Петербург, май 2016 г. Участники «Бессмертного полка» шествуют по Невскому проспекту


«Левада-центр», институт исследования общественного мнения в России, давно признал растущую популярность бывшего «отца народов». 46 процентов опрошенных россиян выражают позитивное отношение к Сталину (данные начала текущего года); в 2012 году таковых было всего 28 процентов. Другой опрос совсем недавно показал, что русские считают Сталина самой выдающейся личностью всех времён и народов (38% респондентов; в 1989 году — всего 12%). В то же время доля тех, кто считает массовые убийства в сталинскую эпоху непростительным преступлением, за последние десять лет резко снизилась: с 72% до 39%. 25% даже считают эти преступления «исторической необходимостью».

Как можно интерпретировать подобные ответы? Вопроса, в общем-то, не существует: если бы в Германии подобный перелом в настроениях и подобное невежество были констатированы в отношении Гитлера, это было бы поистине страшным, оглушающим сигналом, полагает автор. В России же эта картина как-то «относительна»: иные социологи указывают, будто нынешние сталинисты не хотят новых репрессий, депортаций и введения заново плановой экономики. Вместе с тем Сталин считается символом эффективного руководства, борьбы с коррупцией и социального государства (даже если это исторически несостоятельное мнение).

Лев Гудков считает, что население России не хочет повторения эпохи Сталина: «Люди не хотят под ним жить».

Новый культ Сталина не возник естественно, он является «результатом целенаправленной политики». С одной стороны, Кремль признал факт массовых репрессий при Сталине, с другой — поддержал его реабилитацию как мудрого лидера, отца страны, символ мировой роли сильной Москвы.

И эта кампания началась сразу же после прихода Путина к власти, то есть в 2000 году. Прежде всего частичная реабилитация Сталина связана «с идеологическим фундаментом путинского режима», пишет автор. Кремль легитимирует своё господство тем, что будто бы защищает Россию от иностранных врагов, особенно от Соединённых Штатов. Победа над гитлеровской Германией при Сталине сделала страну мировой державой. Для «режима Путина» День Победы (9 Мая) является «самым важным политическим праздником в стране», напоминает Рюш. Но победу 1945 года нельзя праздновать, не дав оценку тогдашнему лидеру. Вот для этого-то и требуется «тонкий подход». И Путин выразил своё мнение в 2009 году о Сталине в том смысле, что осудил репрессии, но в то же время «дал диктатору отпущение грехов», заметив, что страна пришла к победе, а потому нельзя бросать камень в тех, кто привёл страну к этой победе. Индустриализацию Путин тоже считает великой заслугой сталинской эпохи.

Рюш отсюда и выводит всю суть нового «поклонения Сталину». Ничего неожиданного и даже нового для него в том нет. Рюш полагает, что Сталин получит «нормальное место» в «официальной истории», куда Кремль впишет его «как фигуру со светлыми и тёмными сторонами». С другой стороны, такая «нормализация» будет означать «устранение» исключительной роли Сталина как «организатора массовых преступлений против собственного народа». Эту роль Сталина корреспондент традиционно сопоставляет «на глобальном уровне» с ролью Гитлера и Мао.

По мнению автора, новый подход Кремля к сталинизму показывает, что российское государство «нечестно поступает с прошлым». Десталинизация попросту «не отвечает интересам сегодняшнего руководства». В России процветают мифы, например, утверждения вроде того, что «в периоды время внешних угроз необходима политика репрессий». Отсюда и известное отношение в современной России к либеральной оппозиции: на неё льются потоки клеветы, её называют «пятой колонной» и даже предателями Родины.

Параллельно со Сталиным иностранные аналитики занялись фигурой Ленина.

Виктор Себастьен написал одну из самых полных биографий В. И. Ленина. Выход книги издатели приурочили к грядущему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции. Интервью у Себастьена взяла подписная португальская газета «Diario de Noticias» (источник перевода — «ИноСМИ»).


Выставка ретро-автомобилей, посвящённая 110-летию личного гаража Его Императорского Величества в выставочном центре «Сокольники». 8 марта 2017 г., Москва. Автомобиль «Cadillac Eldorado» и бюст Владимира Ленина


В нынешнее время Ленин «был бы звездой «Твиттера» — вот основной посыл этого интервью. Любимое слово Ленина — «стреляйте». Ленин — в большой мере популист, и это актуально и сейчас. Ленин «бесстыдно лгал, считал, что победа — это главное, он обещал всё на свете, предлагал очень простые решения для очень сложных проблем, знал, что ему нужен козёл отпущения…» В современной политике «много подобных ему людей». Поэтому Ленин был бы звездой «Твиттера», а его программа распадалась бы «на необычайно простые и короткие лозунги».

Многие события XX века, по словам автора биографии, стали ответом на «русскую революцию» 1917 года. Виктор Себастьен убеждён, что «без неё не было бы Гитлера, Второй мировой войны, холодной войны…» И наследие той «русской революции» продолжает жить по сей день. Коммунизм ленинского толка обрёл своих последователей в некоторых странах Азии и Африки. В Китае вон до сих пор правит коммунистический режим.

По поводу того, что русские нынче не устраивают особых официальных торжеств в связи с юбилеем революции, историк сказал следующее (не забыв упомянуть Сталина): «Причины, объясняющие это, просты и сложны одновременно. У Путина и его окружения нет проблем со Сталиным: сегодня они реабилитируют его не как коммуниста, а как великого русского националиста. Они знают, что забыть про ленинизм тоже нельзя, потому что он был частью жизни любого россиянина старше 40 лет. Но Ленин тянет за собой слово «революция». А его Путин ненавидит. И, в общем, понятно, почему: сегодня напоминания о том, что русские могут избавиться от коррумпированного и самодержавного деспота посредством революции, не очень-то приветствуются…»

По словам автора книги, Сталин отождествляется с жестокостью и паранойей. Однако советское государство было построено Лениным. Террор, нетерпимость и насилие наряду с тезисом «цель оправдывает средства» — всё это Ленин. Сталин «только довёл» всё это «до совершенства».

«Дайте мне сто человек, и я переверну Россию», — говорил Ленин. И перевернул! Одна из его книг, «Что делать?», как указывает эксперт, используется сегодня «ИГ» (запрещено в России). Эту книгу штудировал и Гитлер. Если бы Ленин писал сегодня в «Твиттере», он бы выдал короткое сообщение: «Снова революция!» Да, он рассматривал бы текущий момент как революционный. Если лидеры уже не способны управлять по привычной им схеме, а ведомые отказываются старой схеме подчиняться, — это революция.

* * *


Итак, по мнению некоторых иностранных журналистов и историков, Кремль открыто признаёт факт «массовых убийств» при Сталине, наследнике ленинской политики террора и нетерпимости. Деликатно отстраняясь от тов. Ленина, который страшен уже самим словом «революция», нынешняя власть в России обеляет Иосифа Сталина, называя его выдающимся государственным деятелем, который сумел привести СССР к победе над гитлеризмом. Обеляется Сталин потому, что его фигура нужна нынешнему «режиму»: власть в России XXI века хочет опираться на те же тоталитарные принципы, объясняя это наступлением внешних врагов и предательством врагов внутренних. На Западе считают, что такого рода политика «нечестна» по отношению к истории, поскольку создаёт «мифы» и порождает неверные исторические выводы, удобные Кремлю, но не имеющие ничего общего с истиной.

Очевидно, в Европе, где роль Сталина сопоставляется с «ролью Гитлера», победитель в Великой Отечественной войне ставится на одну доску с проигравшим.
Автор: Олег Чувакин

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 39

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  1. Uncle Lee Сегодня, 08:44
    Очевидно, в Европе, где роль Сталина сопоставляется с «ролью Гитлера», победитель в Великой Отечественной войне ставится на одну доску с проигравшим.
    до этого мог додуматься только извращенный ум нагло-саксов !
    Uncle Lee
    1. 210окв Сегодня, 09:14
      Собака лает-ветер носит.Как то так.
      Цитата: Uncle Lee
      Очевидно, в Европе, где роль Сталина сопоставляется с «ролью Гитлера», победитель в Великой Отечественной войне ставится на одну доску с проигравшим.
      до этого мог додуматься только извращенный ум нагло-саксов !
      210окв
      1. Uncle Lee Сегодня, 09:29
        Цитата: 210окв
        Собака лает-ветер носит

        Либерасты лают, и кое-кто и прислушивается.
        "Чистая правда со временем восторжествует,
        Если проделает тоже, что грязная ложь"!
        Uncle Lee
        1. stas Сегодня, 11:08
          У Чувакина такая каша в голове, что даже либералам становятся плохо.
          А рыночная капиталистическая барахолка даже с путинским лицом России не нужна и опасна новой революцией.
          Нам нужна эволюция.
          Нам нужно социальное государство, социалистического типа с российским лицом, без ЕР и ДАМы, где власть фактически принадлежит народу, а не только на бумаге и царю.
          stas
  2. Мар.Тира Сегодня, 08:46
    Сталин строитель,верный такой соратник Ленина,который проводил его идеи в жизнь.Пусть хоть и не все..А Ленин создатель,вдохновитель.и этим всё сказано.Похоже нужно их обоих поднимать.
    Мар.Тира
    1. Uncle Lee Сегодня, 08:52
      Цитата: Мар.Тира
      их обоих поднимать.

      + Феликса Эдмундовича !
      Uncle Lee
      1. dsk Сегодня, 09:32
        Бывший семинарист Сталин и оголтелый безбожник Ленин.
        Раньше удивлялся, как несправедливо поступила история с многими революционерами.
        Потом стал читать Евагелие и многое понял - кто расстреливал по ложным доносам, без суда и следствия - тех тоже поставили к "стенке".
        От Матфея святое благовествование 7:1-2
        "Не суди́те, да не судимы будете, ибо каким судом су́дите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить."

        Свобода выбора человека - с творцом и созидателем Господом Богом или с человеконенавистником и разрушителем Дьяволом.
        dsk
        1. Norma Сегодня, 11:24
          Цитата: dsk
          человеконенавистником и разрушителем Дьяволом.

          Извините - в Евангелии он назван человекоубийцей. Вы ведь не религиовед?
          Norma
        2. stas Сегодня, 11:24
          dsk, тебе на поносном ЭХО самое место, там таких уважают.
          stas
    2. Norma Сегодня, 11:25
      Цитата: Мар.Тира
      .Похоже нужно их обоих поднимать.

      Сначала всё-таки разобраться надо.
      Другие времена, другие персоны.
      Norma
  3. rotmistr60 Сегодня, 08:51
    Корни прославления Сталина журналист видит в Кремле: сталинизм «можно использовать для легитимизации нынешнего режима»

    Не угадал журналюга. Все намного проще. Народ наблюдая, что происходит в мире и своей стране желает простой, но сильной руки у власти. Чтобы эта рука не только навела порядок на международной арене, но и у себя прижучив казнокрадов, зажравшихся чинуш и откровенных врагов государства окопавшихся в различны ВШЭ, СМИ...
    rotmistr60
  4. aws4 Сегодня, 08:55
    на первом фото явно не бюст товарища Сталина... интересно что это ошибка или умышленная подмена фото
    aws4
    1. Uncle Lee Сегодня, 09:14
      Это памятник М. Фрунзе !!!
      Uncle Lee
      1. Uncle Lee Сегодня, 09:24
        Ну вот, поменяли !
        Uncle Lee
  5. XII легион Сегодня, 08:57
    Такие великие люди как Сталин рождаются раз в 200 лет
    А вот олигархов и типа политиков, которые "косят" под этот образ - хватает
    Закрытое общество может быть только социалистическим. Олигархия за железным занавесом (как строят сейчас у нас) приведет только к одному
    Жаль что не понимают
    XII легион
    1. To be or not to be Сегодня, 09:14
      Для чего вбрасывается лозунг: " России нужен Сталин " ?
      Это прерасно понимает тот- кто его вбрасывает.
      Сталин =это другая эпоха .Другая общественная формация .основанная на частной собственности на основные средства производства .. Это совсем другой мир ..
      Перенести Сталина в капитализм - значит работать на капиталистов..сталинскими методами..
      To be or not to be
      1. XII легион Сегодня, 09:16
        Вы абсолютно правы
        hi
        XII легион
  6. inkass_98 Сегодня, 09:01
    Можно сравнить достижения страны за неполные 30 лет правления Сталина и то, что мы видим сейчас, через 30 лет катастройки. Вот и все, вопросы отпадут сами собой. И это при том, что ни финской войны, ни Великой Отечественной мы за последнее время не пережили.
    inkass_98
    1. Norma Сегодня, 11:21
      Цитата: inkass_98
      И это при том, что ни финской войны, ни Великой Отечественной мы за последнее время не пережили.

      Зато информационную изживаем ещё. Как может выглядеть победа в информационной войне - вот вопрос.
      Norma
  7. тасха Сегодня, 09:02
    потому, что его фигура нужна нынешнему «режиму»: власть в России XXI века хочет опираться на те же тоталитарные принципы, объясняя это наступлением внешних врагов и предательством врагов внутренних.


    Не без этого, надо признать.
    России нужен не Сталин. Нам нужно научиться находить и ставить во главе государства и общества людей, которые готовы ограничить себя в желаниях ради других. И при этом не ждать от других благодарности за свои дела и поступки для страны... Умеющих гнать человечество пинками к счастью... "И делать это с уважением...." hi
    тасха
  8. Сергей-svs Сегодня, 09:03
    ... На Западе считают, что такого рода политика «нечестна» по отношению к истории, поскольку создаёт «мифы» и порождает неверные исторические выводы, удобные Кремлю, но не имеющие ничего общего с истиной.
    Очевидно, в Европе, где роль Сталина сопоставляется с «ролью Гитлера», победитель в Великой Отечественной войне ставится на одну доску с проигравшим.

    Ненависть англо-саксов и их союзников к Сталину вполне понятна. Запад так заботливо взрастил Гитлера для борьбы с коммунизмом и заодно для геноцида таких «неправильных русских», а Сталин и советский народ его победили. Такой вот неприятный облом всех их планов! yes
    Сергей-svs
  9. To be or not to be Сегодня, 09:08
    Архимед говорил: «Дайте мне точку опору, и я переверну землю».
    Ленин : «Дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!»
    («Что делать?» (1902 г ) : «Я работал в кружке, который ставил себе очень широкие, всеобъемлющие задачи, — и всем нам, членам этого кружка, приходилось мучительно, до боли страдать от сознания того, что мы оказываемся кустарями в такой исторический момент, когда можно было бы, видоизменяя известное изречение, сказать: дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!» Ленин ПСС т 6)
    To be or not to be
  10. Васся Вассин Сегодня, 09:08
    Статья ангажирована и все в ней передернуто. Нам нужна крепкая государственная власть, которая не будет стесняться применять силу к ворам и убийцам. Нам нужны элементы плановой экономике. И нам нужна разумная цензура, по крайней мере на тв. Сколько грязи и уродства нам показывают про наш народ, внушая,что кроме алкоголиков и наркоманов нормальных людей нет. Разве это правда? Считаю, что в этом плане цензура просто необходима.
    Васся Вассин
    1. aybolyt678 Сегодня, 09:34
      Цитата: Васся Вассин
      Статья ангажирована и все в ней передернуто

      статья вообще то даже не от журналиста, а обзор автора западных мнений и ни капли своего. По крайней мере что бы мы знали как они думают.
      aybolyt678
    2. To be or not to be Сегодня, 09:54
      "Алименты" плановой экономики не нужны .нельзя быть чуть беременной
      Плановость экономики в самих сша зашкаливает
      Цензуры не бывает разумной .СМИ в руках олигархов -у них одна цель - получение прибыли и воспитание жующих потребителей
      Без морали в обществе - цензура не поможет
      To be or not to be
  11. mat-vey Сегодня, 09:16
    Андреасу Рюшу срочно к психиатру - какой Сталин и олигархи в одной связке власти?Это как головой удариться нужно ?
    mat-vey
  12. Степан Кудинов Сегодня, 09:31
    До каких же пор "мнение" гейропы будет для наших иудолиберов правильным. Где ты 1937 год - год беспощадной борьбы с пятой колонной, к сожалению далеко не оконченной.
    Степан Кудинов
  13. andrej-shironov Сегодня, 09:49
    Ой не смешите мои тапки! Да либералы во главе с Путиным бояться Сталина как чёрт ладана! Путин всего лишь использует риторику про СССР и Сталина для забивания мозгов электорату.
    andrej-shironov
  14. 34 регион Сегодня, 10:03
    По словам автора книги, Сталин отождествляется с жестокостью и паранойей. Однако советское государство было построено Лениным. Террор, нетерпимость и насилие наряду с тезисом «цель оправдывает средства» — всё это Ленин. Сталин «только довёл» всё это «до совершенства». winked Ну конечно! Это Ленин и Сталин были жестокими параноиками! А что сделали с носителями красных идей на любимом Западе? Что сделали с ними в Финляндии, Германии, Франции? Против них репрессий не было? А что делали с красными *благородные* белые? what
    По мнению автора, новый подход Кремля к сталинизму показывает, что российское государство «нечестно поступает с прошлым». Десталинизация попросту «не отвечает интересам сегодняшнего руководства». В России процветают мифы, например, утверждения вроде того, что «в периоды время внешних угроз необходима политика репрессий». Отсюда и известное отношение в современной России к либеральной оппозиции: на неё льются потоки клеветы, её называют «пятой колонной» и даже предателями Родины. crying А что неправильного в этом? winked В чём клевета? Что они сделали для Родины? Или у них Родина там где деньги ихние? what
    34 регион
  15. Фракийский воин Сегодня, 10:18
    В СССР 70 лет правители бьiли сначала евреин, потом грузин, потом 2 украинца.

    Все, система лопнула.

    laughing
    Фракийский воин
    1. Norma Сегодня, 11:16
      Цитата: Фракийский воин
      В СССР 70 лет правители бьiли...


      Это правители ком.партии, и тем - государства. Вот эта система и лопнула.
      А в только государстве мы и не жили. Хотя считается, что Сталин намеревался .
      Norma
  16. DimanC Сегодня, 10:19
    Конечно Ленин будет в тени, потому что именно Сталин в полной мере проводил в жизнь программы социалистического и коммунистического строительства, и простые люди в полной мере смогли этим всем пользоваться (желающим писать про ГУЛАГ просьба не беспокоиться).
    DimanC
    1. Norma Сегодня, 11:09
      Цитата: DimanC
      Конечно Ленин будет в тени, потому что именно Сталин

      Просто: Ленин - теоретик, Сталин - практик.
      Norma
  17. sergo1914 Сегодня, 10:41
    "Многие события XX века, по словам автора биографии, стали ответом на «русскую революцию» 1917 года. Виктор Себастьен убеждён, что «без неё не было бы Гитлера, Второй мировой войны, холодной войны…»"

    Зачем я это прочитал? Виктор Себастьен - чудак на букву "м". Ленин создал Гитлера и холодную войну, заложил атомную бомбу для Владимира Владимировича...
    sergo1914
  18. Антианглосакс Сегодня, 10:51
    Всё, как обычно - когда западные животные со своими извращёнными мозгами пишут о России, получается вонючий винегрет из полуфактов и какашек их лживой интерпретации. Скудоумие и продажность - кредо западного дикаря.
    Антианглосакс
  19. nikvic46 Сегодня, 11:04
    "Опять за рыбу деньги" Спор идет на уровне восточных мудрецов,которые спорили ,где у палки начало, а где конец.Что от нас
    хотят узнать политологи ? Какая власть лучше.Меня и народ не спрашивали,когда подписывали Беловежское соглашение.
    Нас не спрашивали ,когда внук Гайдара пригласил из США свору Корпуса мира,чтобы он переписал историю в головах российского народа.Менталитет современных капиталистов стал отличаться от дореволюционных купцов.Купцы не забывали
    свой карман,но сколько они построили больниц на свои деньги.Эти здания до сих пор стоят. "Челноки" и то больше делали
    для народа в 90-ые.А нынешние за цент удавятся.
    nikvic46
  20. Norma Сегодня, 11:07
    На Западе считают, что такого рода политика «нечестна» по отношению к истории, поскольку создаёт «мифы» и порождает неверные исторические выводы, удобные Кремлю, но не имеющие ничего общего с истиной.
    Очевидно, в Европе, где роль Сталина сопоставляется с «ролью Гитлера», победитель в Великой Отечественной войне ставится на одну доску с проигравшим.


    Автор ошибся: Сталин - победитель во Второй мировой войне (а не только в Отечественной).
    Это принципиально, так как Европа празднует свою освобожденность, а не победу.
    Norma
  21. Pacifist Сегодня, 11:08
    Под определение режима больше подходит режим Меркель или режим Трампа, а также режим Макрона. А касаемо Сталина, у нас есть его современный вариант в самом правильном смысле (хозяйственная и политическая трезвость мышления, и стремление к величию страны). Не хватает только одного, прекратить играть в дурные игры в "демократию" по сценариям либерасных выродков, когда каждая мразь на содержании имеет возможность нести полную хрень про нашу страну с гордым видом. Например ввести уголовную ответственность за отрицание правомочного и легитимного выбора народа Крыма о вхождении в состав России и принадлежности территории Крыма к России, как аналога, по примеру некоторых стран, закона об отрицании Холокоста и параллельно ввести систему штрафов за такие заявления от 1 млн рублей. Мразь надо наказывать. При отсутствии неотвратимости наказания никакие увещевания не будут действовать. Пример в этом надо брать с Китая. Целостность страны сугубо внутреннее дело и с пробором они клали на мнение всяких там Америк и их скулящих шавок.
    Pacifist
  22. Комментарий был удален.
  23. sania5791 Сегодня, 11:29
    Даже ваш идол сталин не смог построить страну такуюже как штаты, всё время топорно копировали изобретения, а сейчас и того не можем.
    Атомнаяя бомба -копия, реактивный двигатель, вертолёт, гранатомёт, автомобиль, телевизор, компьютер, джи пи эс, тепловизор...... Тоже самое.
    Сталина хотите опять в раскулачку и в стойло, ну ну флаг в руки, клоуны безмозглые, идите учитесь стучать и доносы писать.
    Только свобоный человек может создавать что нибудь классное, как в японии, штатах и европе, а на тазе сами ездите.
    sania5791
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