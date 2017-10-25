Проект «ЗЗ». России нужен Сталин. Кремль строит «идеологический фундамент»
В России снова можно поклоняться Сталину, считает Андреас Рюш, корреспондент «Neue Zürcher Zeitung». Сталин нужен «путинскому режиму». А вот Ленину поклоняться в России не принято. Почему? Ленин пугает Кремль словом «революция», полагает Виктор Себастьен, автор полной биографии пролетарского вождя, написанной к столетию русской революции.
Андреас Рюш, корреспондент «Neue Zürcher Zeitung», автор репортажа из Москвы, считает, что «ностальгия по Сталину» приобретает в России «всё более любопытные оттенки». Корни прославления Сталина журналист видит в Кремле: сталинизм «можно использовать для легитимизации нынешнего режима».
Работа скульптора Зураба Церетели до сих пор является самым большим памятником Сталину в России. Памятник был возведён «с официального благословения» Кремля, считает автор. Ранее образ Иосифа Сталина в стране стирался — начало тому было положено Н. Хрущёвым, который дал «импульс первой волне десталинизации». В 1961 году «труп Сталина вывезли из Мавзолея на Красной площади, и вскоре все памятники усатому грузину исчезли», пишет Рюш. Сталин стал почти что «табу».
После «перестройки» и падения Советского Союза были открыты многие архивы, появилась свобода прессы: народ мог обсуждать «преступления сталинского режима», в результате которых пострадали миллионы людей.
И вот парадокс: Сталин «возвращается из забвения». Идёт «новая волна признания». Некоторые историки указывают, что в последние годы было поставлено от 70 до 100 памятников Сталину (70 bis 100 Denkmäler für Stalin), в основном по инициативе коммунистов и бизнесменов.
«Левада-центр», институт исследования общественного мнения в России, давно признал растущую популярность бывшего «отца народов». 46 процентов опрошенных россиян выражают позитивное отношение к Сталину (данные начала текущего года); в 2012 году таковых было всего 28 процентов. Другой опрос совсем недавно показал, что русские считают Сталина самой выдающейся личностью всех времён и народов (38% респондентов; в 1989 году — всего 12%). В то же время доля тех, кто считает массовые убийства в сталинскую эпоху непростительным преступлением, за последние десять лет резко снизилась: с 72% до 39%. 25% даже считают эти преступления «исторической необходимостью».
Как можно интерпретировать подобные ответы? Вопроса, в общем-то, не существует: если бы в Германии подобный перелом в настроениях и подобное невежество были констатированы в отношении Гитлера, это было бы поистине страшным, оглушающим сигналом, полагает автор. В России же эта картина как-то «относительна»: иные социологи указывают, будто нынешние сталинисты не хотят новых репрессий, депортаций и введения заново плановой экономики. Вместе с тем Сталин считается символом эффективного руководства, борьбы с коррупцией и социального государства (даже если это исторически несостоятельное мнение).
Лев Гудков считает, что население России не хочет повторения эпохи Сталина: «Люди не хотят под ним жить».
Новый культ Сталина не возник естественно, он является «результатом целенаправленной политики». С одной стороны, Кремль признал факт массовых репрессий при Сталине, с другой — поддержал его реабилитацию как мудрого лидера, отца страны, символ мировой роли сильной Москвы.
И эта кампания началась сразу же после прихода Путина к власти, то есть в 2000 году. Прежде всего частичная реабилитация Сталина связана «с идеологическим фундаментом путинского режима», пишет автор. Кремль легитимирует своё господство тем, что будто бы защищает Россию от иностранных врагов, особенно от Соединённых Штатов. Победа над гитлеровской Германией при Сталине сделала страну мировой державой. Для «режима Путина» День Победы (9 Мая) является «самым важным политическим праздником в стране», напоминает Рюш. Но победу 1945 года нельзя праздновать, не дав оценку тогдашнему лидеру. Вот для этого-то и требуется «тонкий подход». И Путин выразил своё мнение в 2009 году о Сталине в том смысле, что осудил репрессии, но в то же время «дал диктатору отпущение грехов», заметив, что страна пришла к победе, а потому нельзя бросать камень в тех, кто привёл страну к этой победе. Индустриализацию Путин тоже считает великой заслугой сталинской эпохи.
Рюш отсюда и выводит всю суть нового «поклонения Сталину». Ничего неожиданного и даже нового для него в том нет. Рюш полагает, что Сталин получит «нормальное место» в «официальной истории», куда Кремль впишет его «как фигуру со светлыми и тёмными сторонами». С другой стороны, такая «нормализация» будет означать «устранение» исключительной роли Сталина как «организатора массовых преступлений против собственного народа». Эту роль Сталина корреспондент традиционно сопоставляет «на глобальном уровне» с ролью Гитлера и Мао.
По мнению автора, новый подход Кремля к сталинизму показывает, что российское государство «нечестно поступает с прошлым». Десталинизация попросту «не отвечает интересам сегодняшнего руководства». В России процветают мифы, например, утверждения вроде того, что «в периоды время внешних угроз необходима политика репрессий». Отсюда и известное отношение в современной России к либеральной оппозиции: на неё льются потоки клеветы, её называют «пятой колонной» и даже предателями Родины.
Параллельно со Сталиным иностранные аналитики занялись фигурой Ленина.
Виктор Себастьен написал одну из самых полных биографий В. И. Ленина. Выход книги издатели приурочили к грядущему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции. Интервью у Себастьена взяла подписная португальская газета «Diario de Noticias» (источник перевода — «ИноСМИ»).
В нынешнее время Ленин «был бы звездой «Твиттера» — вот основной посыл этого интервью. Любимое слово Ленина — «стреляйте». Ленин — в большой мере популист, и это актуально и сейчас. Ленин «бесстыдно лгал, считал, что победа — это главное, он обещал всё на свете, предлагал очень простые решения для очень сложных проблем, знал, что ему нужен козёл отпущения…» В современной политике «много подобных ему людей». Поэтому Ленин был бы звездой «Твиттера», а его программа распадалась бы «на необычайно простые и короткие лозунги».
Многие события XX века, по словам автора биографии, стали ответом на «русскую революцию» 1917 года. Виктор Себастьен убеждён, что «без неё не было бы Гитлера, Второй мировой войны, холодной войны…» И наследие той «русской революции» продолжает жить по сей день. Коммунизм ленинского толка обрёл своих последователей в некоторых странах Азии и Африки. В Китае вон до сих пор правит коммунистический режим.
По поводу того, что русские нынче не устраивают особых официальных торжеств в связи с юбилеем революции, историк сказал следующее (не забыв упомянуть Сталина): «Причины, объясняющие это, просты и сложны одновременно. У Путина и его окружения нет проблем со Сталиным: сегодня они реабилитируют его не как коммуниста, а как великого русского националиста. Они знают, что забыть про ленинизм тоже нельзя, потому что он был частью жизни любого россиянина старше 40 лет. Но Ленин тянет за собой слово «революция». А его Путин ненавидит. И, в общем, понятно, почему: сегодня напоминания о том, что русские могут избавиться от коррумпированного и самодержавного деспота посредством революции, не очень-то приветствуются…»
По словам автора книги, Сталин отождествляется с жестокостью и паранойей. Однако советское государство было построено Лениным. Террор, нетерпимость и насилие наряду с тезисом «цель оправдывает средства» — всё это Ленин. Сталин «только довёл» всё это «до совершенства».
«Дайте мне сто человек, и я переверну Россию», — говорил Ленин. И перевернул! Одна из его книг, «Что делать?», как указывает эксперт, используется сегодня «ИГ» (запрещено в России). Эту книгу штудировал и Гитлер. Если бы Ленин писал сегодня в «Твиттере», он бы выдал короткое сообщение: «Снова революция!» Да, он рассматривал бы текущий момент как революционный. Если лидеры уже не способны управлять по привычной им схеме, а ведомые отказываются старой схеме подчиняться, — это революция.
Итак, по мнению некоторых иностранных журналистов и историков, Кремль открыто признаёт факт «массовых убийств» при Сталине, наследнике ленинской политики террора и нетерпимости. Деликатно отстраняясь от тов. Ленина, который страшен уже самим словом «революция», нынешняя власть в России обеляет Иосифа Сталина, называя его выдающимся государственным деятелем, который сумел привести СССР к победе над гитлеризмом. Обеляется Сталин потому, что его фигура нужна нынешнему «режиму»: власть в России XXI века хочет опираться на те же тоталитарные принципы, объясняя это наступлением внешних врагов и предательством врагов внутренних. На Западе считают, что такого рода политика «нечестна» по отношению к истории, поскольку создаёт «мифы» и порождает неверные исторические выводы, удобные Кремлю, но не имеющие ничего общего с истиной.
Очевидно, в Европе, где роль Сталина сопоставляется с «ролью Гитлера», победитель в Великой Отечественной войне ставится на одну доску с проигравшим.
Памятник Сталину. Фото: Clay Gilliland. Источник: Wikimedia
Андреас Рюш, корреспондент «Neue Zürcher Zeitung», автор репортажа из Москвы, считает, что «ностальгия по Сталину» приобретает в России «всё более любопытные оттенки». Корни прославления Сталина журналист видит в Кремле: сталинизм «можно использовать для легитимизации нынешнего режима».
Работа скульптора Зураба Церетели до сих пор является самым большим памятником Сталину в России. Памятник был возведён «с официального благословения» Кремля, считает автор. Ранее образ Иосифа Сталина в стране стирался — начало тому было положено Н. Хрущёвым, который дал «импульс первой волне десталинизации». В 1961 году «труп Сталина вывезли из Мавзолея на Красной площади, и вскоре все памятники усатому грузину исчезли», пишет Рюш. Сталин стал почти что «табу».
После «перестройки» и падения Советского Союза были открыты многие архивы, появилась свобода прессы: народ мог обсуждать «преступления сталинского режима», в результате которых пострадали миллионы людей.
И вот парадокс: Сталин «возвращается из забвения». Идёт «новая волна признания». Некоторые историки указывают, что в последние годы было поставлено от 70 до 100 памятников Сталину (70 bis 100 Denkmäler für Stalin), в основном по инициативе коммунистов и бизнесменов.
Санкт-Петербург, май 2016 г. Участники «Бессмертного полка» шествуют по Невскому проспекту
«Левада-центр», институт исследования общественного мнения в России, давно признал растущую популярность бывшего «отца народов». 46 процентов опрошенных россиян выражают позитивное отношение к Сталину (данные начала текущего года); в 2012 году таковых было всего 28 процентов. Другой опрос совсем недавно показал, что русские считают Сталина самой выдающейся личностью всех времён и народов (38% респондентов; в 1989 году — всего 12%). В то же время доля тех, кто считает массовые убийства в сталинскую эпоху непростительным преступлением, за последние десять лет резко снизилась: с 72% до 39%. 25% даже считают эти преступления «исторической необходимостью».
Как можно интерпретировать подобные ответы? Вопроса, в общем-то, не существует: если бы в Германии подобный перелом в настроениях и подобное невежество были констатированы в отношении Гитлера, это было бы поистине страшным, оглушающим сигналом, полагает автор. В России же эта картина как-то «относительна»: иные социологи указывают, будто нынешние сталинисты не хотят новых репрессий, депортаций и введения заново плановой экономики. Вместе с тем Сталин считается символом эффективного руководства, борьбы с коррупцией и социального государства (даже если это исторически несостоятельное мнение).
Лев Гудков считает, что население России не хочет повторения эпохи Сталина: «Люди не хотят под ним жить».
Новый культ Сталина не возник естественно, он является «результатом целенаправленной политики». С одной стороны, Кремль признал факт массовых репрессий при Сталине, с другой — поддержал его реабилитацию как мудрого лидера, отца страны, символ мировой роли сильной Москвы.
И эта кампания началась сразу же после прихода Путина к власти, то есть в 2000 году. Прежде всего частичная реабилитация Сталина связана «с идеологическим фундаментом путинского режима», пишет автор. Кремль легитимирует своё господство тем, что будто бы защищает Россию от иностранных врагов, особенно от Соединённых Штатов. Победа над гитлеровской Германией при Сталине сделала страну мировой державой. Для «режима Путина» День Победы (9 Мая) является «самым важным политическим праздником в стране», напоминает Рюш. Но победу 1945 года нельзя праздновать, не дав оценку тогдашнему лидеру. Вот для этого-то и требуется «тонкий подход». И Путин выразил своё мнение в 2009 году о Сталине в том смысле, что осудил репрессии, но в то же время «дал диктатору отпущение грехов», заметив, что страна пришла к победе, а потому нельзя бросать камень в тех, кто привёл страну к этой победе. Индустриализацию Путин тоже считает великой заслугой сталинской эпохи.
Рюш отсюда и выводит всю суть нового «поклонения Сталину». Ничего неожиданного и даже нового для него в том нет. Рюш полагает, что Сталин получит «нормальное место» в «официальной истории», куда Кремль впишет его «как фигуру со светлыми и тёмными сторонами». С другой стороны, такая «нормализация» будет означать «устранение» исключительной роли Сталина как «организатора массовых преступлений против собственного народа». Эту роль Сталина корреспондент традиционно сопоставляет «на глобальном уровне» с ролью Гитлера и Мао.
По мнению автора, новый подход Кремля к сталинизму показывает, что российское государство «нечестно поступает с прошлым». Десталинизация попросту «не отвечает интересам сегодняшнего руководства». В России процветают мифы, например, утверждения вроде того, что «в периоды время внешних угроз необходима политика репрессий». Отсюда и известное отношение в современной России к либеральной оппозиции: на неё льются потоки клеветы, её называют «пятой колонной» и даже предателями Родины.
Параллельно со Сталиным иностранные аналитики занялись фигурой Ленина.
Виктор Себастьен написал одну из самых полных биографий В. И. Ленина. Выход книги издатели приурочили к грядущему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции. Интервью у Себастьена взяла подписная португальская газета «Diario de Noticias» (источник перевода — «ИноСМИ»).
Выставка ретро-автомобилей, посвящённая 110-летию личного гаража Его Императорского Величества в выставочном центре «Сокольники». 8 марта 2017 г., Москва. Автомобиль «Cadillac Eldorado» и бюст Владимира Ленина
В нынешнее время Ленин «был бы звездой «Твиттера» — вот основной посыл этого интервью. Любимое слово Ленина — «стреляйте». Ленин — в большой мере популист, и это актуально и сейчас. Ленин «бесстыдно лгал, считал, что победа — это главное, он обещал всё на свете, предлагал очень простые решения для очень сложных проблем, знал, что ему нужен козёл отпущения…» В современной политике «много подобных ему людей». Поэтому Ленин был бы звездой «Твиттера», а его программа распадалась бы «на необычайно простые и короткие лозунги».
Многие события XX века, по словам автора биографии, стали ответом на «русскую революцию» 1917 года. Виктор Себастьен убеждён, что «без неё не было бы Гитлера, Второй мировой войны, холодной войны…» И наследие той «русской революции» продолжает жить по сей день. Коммунизм ленинского толка обрёл своих последователей в некоторых странах Азии и Африки. В Китае вон до сих пор правит коммунистический режим.
По поводу того, что русские нынче не устраивают особых официальных торжеств в связи с юбилеем революции, историк сказал следующее (не забыв упомянуть Сталина): «Причины, объясняющие это, просты и сложны одновременно. У Путина и его окружения нет проблем со Сталиным: сегодня они реабилитируют его не как коммуниста, а как великого русского националиста. Они знают, что забыть про ленинизм тоже нельзя, потому что он был частью жизни любого россиянина старше 40 лет. Но Ленин тянет за собой слово «революция». А его Путин ненавидит. И, в общем, понятно, почему: сегодня напоминания о том, что русские могут избавиться от коррумпированного и самодержавного деспота посредством революции, не очень-то приветствуются…»
По словам автора книги, Сталин отождествляется с жестокостью и паранойей. Однако советское государство было построено Лениным. Террор, нетерпимость и насилие наряду с тезисом «цель оправдывает средства» — всё это Ленин. Сталин «только довёл» всё это «до совершенства».
«Дайте мне сто человек, и я переверну Россию», — говорил Ленин. И перевернул! Одна из его книг, «Что делать?», как указывает эксперт, используется сегодня «ИГ» (запрещено в России). Эту книгу штудировал и Гитлер. Если бы Ленин писал сегодня в «Твиттере», он бы выдал короткое сообщение: «Снова революция!» Да, он рассматривал бы текущий момент как революционный. Если лидеры уже не способны управлять по привычной им схеме, а ведомые отказываются старой схеме подчиняться, — это революция.
* * *
Итак, по мнению некоторых иностранных журналистов и историков, Кремль открыто признаёт факт «массовых убийств» при Сталине, наследнике ленинской политики террора и нетерпимости. Деликатно отстраняясь от тов. Ленина, который страшен уже самим словом «революция», нынешняя власть в России обеляет Иосифа Сталина, называя его выдающимся государственным деятелем, который сумел привести СССР к победе над гитлеризмом. Обеляется Сталин потому, что его фигура нужна нынешнему «режиму»: власть в России XXI века хочет опираться на те же тоталитарные принципы, объясняя это наступлением внешних врагов и предательством врагов внутренних. На Западе считают, что такого рода политика «нечестна» по отношению к истории, поскольку создаёт «мифы» и порождает неверные исторические выводы, удобные Кремлю, но не имеющие ничего общего с истиной.
Очевидно, в Европе, где роль Сталина сопоставляется с «ролью Гитлера», победитель в Великой Отечественной войне ставится на одну доску с проигравшим.
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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