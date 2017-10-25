11:37 25 октября

Вашингтону следует поддержать Киев и выступить против «путинской агрессии»

Америка должна противостоять «путинской агрессии» и поддержать Украину. Такое мнение высказывается на «Fox News».


Фото: kremlin.ru


Прошло уже больше трёх лет «с тех пор, как Россия незаконно аннексировала Крым», пишет Джессика Тарлов (Jessica Tarlov) на сайте канала «Fox News».


Но международное сообщество «и пальцем не пошевелило», чтобы восстановить украинский суверенитет «над оккупированной Россией территорией — как Крыму, так и на Донбассе». Вместо этого, гневно пишет журналистка, были продемонстрированы «половинчатые действия» и «жёсткие разговоры» о «поддержке». Разумеется, Америка ввела «сильные санкции в отношении России», но вот «европейские союзники» США отчего-то не смогли встать с Америкой плечом к плечу. Решительности не хватило?

Тем временем российский президент Владимир Путин продолжает держать «тысячи своих солдат» на востоке Украины, продолжая вести «смертельную войну на истощение».

Западу следует «делать больше», призывает журналистка. Ведь украинцы верят в Соединённые Штаты: это их «единственная надежда» на будущее, «на мир и процветание». В то же самое время хозяин Кремля «пытается использовать создание миротворческой миссии для фактического признания сепаратистских квазигосударств на востоке Украины». Это «прозрачная попытка» добиться дипломатического признания «контролируемых Кремлём ополченцев».

Америка должна выступить, создав «противовес попыткам Путина», который возжелал «использовать миротворцев ООН для достижения своих стратегических целей». И недаром сенатор Джон Маккейн и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон говорят о важности полной поддержки Украины.

Украинцы заслужили поддержку США, полагает автор материала.

Сегодня Америка «сталкивается с миром», в котором «всё меньше и меньше стран» разделяют американские ценности, в котором «демократия подвергается нападению». Между тем Украина как раз готова идти в сторону интеграции с Западом. И это происходит «прямо на заднем дворе Путина!»

Поэтому Вашингтон должен ответить украинскому народу «взаимностью» и «доброй волей». Джессика Тарлов уверена, что Белому дому необходимо в полной мере поддержать Украину «в её продолжающейся борьбе с неосоветским империализмом Путина» и в переходе страны «к демократическому управлению и свободной экономике».

Вероятно, заметим, Джессика Тарлов и её знакомцы Маккейн и Х. Клинтон закладывают основы для нового похода на «неосоветскую» Москву. Старая политическая «гвардия» Соединённых Штатов ещё не списана в утиль и вспомнила демократические лозунги эпохи Рейгана. Отчего-то к этой «гвардии» не спешит присоединиться мистер Трамп. Непонятно: то ли он и вправду агент Кремля, и ему пора выписывать импичмент, то ли ему кажется многовато Ирана и КНДР: куда уж тут «поддерживать» Украину и идти против «путинской агрессии»!

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Искандер Ш Сегодня, 09:32
    Fox News в своём репертуаре.

    «всё меньше и меньше стран» разделяют американские ценности


    Ирак и Ливия хорошо отрезвил многих.

    Искандер Ш
    1. 79807420129 Сегодня, 09:59
      Джессика Тарлов и её знакомцы Маккейн и Х. Клинтон

      Ну не все там такие бараны,как эта троица.
      Поэтому Вашингтон должен ответить украинскому народу «взаимностью» и «доброй волей»

      Канечно Вашингтон ответит-попользовали Украину через зад,теперь попользуют в рот.
      79807420129
      1. maxim947 Сегодня, 10:16
        В России считают, что ВВП не хватает агрессии, на западе трубят , что ее с избытком)) парадокс). А вообще, они деб.илы конечно, причем полные.
        maxim947
    2. Зяблицев Сегодня, 10:06
      Читать, а тем более отвечать высе...,статьи всяческих американских прос...,журношлю, каких то подстилок - себя не уважать!Впрочем для наполнения контента сайта можно вывешивать, что мы в очередной раз прошлись, с чувством толком и остановкой, по ненавистным анголсаксам... и не менее горячо "любимым" братушкам с Украины... laughing
      Зяблицев
  2. ded100 Сегодня, 09:33
    Между тем Украина как раз готова идти в сторону интеграции с Западом.
    Украина старательно так интегрируется но кое что забывает!
    ded100
    1. To be or not to be Сегодня, 10:08
      Вопрос- нужна ли она западу? Ответ однозначен- у запада своих проблем выше крыши.. laughing
      Бросит ли США Украину ? Сейчас это рычаг давления на Европу и Россию. Цель- не допустить сближения ЕС и РФ.
      To be or not to be
  3. 210окв Сегодня, 09:34
    Старая песня в новом исполнении..
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 09:36
      Цитата: 210окв
      Старая песня в новом исполнении..

      Ага. И она будет "исполняться" пока на "заднем дворе" США не начнется нечто подобное. Тогда они сядут за стол переговоров.
      svp67
    2. Uncle Lee Сегодня, 09:38
      Цитата: 210окв
      Старая песня в новом исполнении.

      Старая песня и исполнители старые....Иногда происходит ротация исполнителей....
      Uncle Lee
    3. SpnSr Сегодня, 09:43
      Только заголовок из жёлтой прессы
      SpnSr
  4. лом123 Сегодня, 09:35
    очередная шиза... В этом случае Путину необходимо поддержать КНДР балистическими ракетами
    лом123
  5. volodya Сегодня, 09:38
    Хорошо написала! Только вот знает ли она где вообще эта Украина находится?
    volodya
    1. Копчёный Сегодня, 09:48
      Такие люди мыслят вселенскими категориями.
      Копчёный
    2. собаковод Сегодня, 10:00
      Какое там! Ей название страны написали! Печатными буквами, с транскрипцией!
      собаковод
  6. sgr291158 Сегодня, 09:48
    Ей что в дурку бумагу с ручкой принесли.
    sgr291158
  7. Masya Masya Сегодня, 09:55
    Ведь украинцы верят в Соединённые Штаты: это их «единственная надежда» на будущее, «на мир и процветание»

    Ты ей с три короба наври и делай с ней что хошь...
    Masya Masya
  8. delvin-fil Сегодня, 10:07
    Она это серьезно?
    delvin-fil
  9. BerBer Сегодня, 10:31
    Европейские санкции жёстче американских. О чём она пишет? Американские компании работают у нас почти без ограничений. Пострадали в основном Европейцы.
    BerBer
  10. ibn.shamai Сегодня, 10:33
    Америка - должна, Европа - должна, все должны укропии! laughing Вот дурачьё! Кому вы на фиг нужны, всё ни как до вас не дойдёт! fool what lol
    ibn.shamai
  11. mikh-korsakov Сегодня, 10:44
    Кто писал не знаю, а я, д.урак, читаю. Хватит уже. Спрашиваю, остался ли в числе аудитории ВО хоть один человек, который еще не понял, что Америка наш враг, но бороться с ним по взрослому пока силенок маловато? Я думаю, что таких нет. Так зачем же снова и снова публиковать в.ысеры наших врагов, мол, вот как они нас ненавидят "вот и так и так и так". Пустое занятие. Лучше сосредоточиться на поиске путей ответа зарвавшемуся хаму. А то что таковые существуют - доказывает пример КНДР.
    mikh-korsakov
  12. bratchanin3 Сегодня, 11:07
    Мало ли что напишет американская курица и весь этот маразм будем обсуждать?
    bratchanin3
Картина дня