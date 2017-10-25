11:38 25 октября

Ситуация в Сирии

ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, 14 мирных жителей Дейр эз-Зора погибли под ударами ВВС западной коалиции, ВС Турции стягивают силы к Африну, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации боевиков радикальной оппозиции в районе ферм Бейт Джинн (Дамаск). Противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными формированиями продолжилось на территории оазиса Восточная Гута. Кроме того, САА обстреляла позиции боевиков в районе городов Арбин и Хараста.


Турецкая армия и подконтрольные ей боевики Сирийской свободной армии (ССА) вели обстрел позиций курдов в деревне Босан, расположенной к югу от Африна (провинция Алеппо). Турецкая армия продолжает стягивать силы к крепости Саман недалеко от Африна. В регион прибывают новые подразделения «Хезболлы». Ранее сообщалось, что ливанское движение и иранские военизированные отряды стягивают силы на юге провинции. Союзники готовятся к операции против боевиков «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ).

Сирийская армия вела обстрел позиций боевиков в деревне Аль-Тиба на севере провинции Хомс, а также зоны дислокации антиправительственных формирований в районе города Талльбиса. Солдаты САА обнаружили склад оружия и боеприпасов группировки ИГ (запрещена в РФ) в районе Джубб аль-Джара на востоке провинции.

В провинции Дейр эз-Зор в районе насосной станции Т-2 продолжались бои между Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой ВКС РФ, и формированиями ИГ. Ранее САА под прикрытием российской авиации установила огневой контроль над станцией Т-2, а также зачистила от ИГ населенный пункт Аль-Курия и начала подготовку к штурму позиций террористов в районе Аль-Ашара. Сирийская армия под прикрытием ВКС продвигается к Абу Кемалю. В конце дня стало известно, что солдаты зачистили от ИГ поселение Аль-Табия. ВВС Сирии скинули листовки с призывом к жителям Абу Кемаля держаться как можно дальше от зон дислокации террористов. ВВС западной коалиции нанесли удары по мирному кварталу Эль-Кусур города Дейр эз-Зор. В результате авианалета погибли 14 мирных жителей и еще 32 человека получили ранения.

Жители города Джиср аль-Шугур выразили поддержку турецким ВС, действующим на территории провинции Идлиб. На зданиях населенного пункта появились надписи, призывающие к скорейшему уничтожению формирований террористической коалиции под руководством «ан-Нусры».

В тренировочном лагере Демократических сил Сирии (SDF) в Айн-Исса (провинция Ракка) началась подготовка новых бойцов. Несколько дней назад программу тренировок под руководством военных западной коалиции во главе с США закончили 150 бойцов. Новая партия курдских ополченцев будет подавлять беспорядки в освобожденном ранее силами SDF городе Ракка и других населенных пунктах провинции.

ВКС РФ нанесли ряд ударов по укреплениям ИГ на востоке провинции Хама. Российские летчики бомбили зоны дислокации ИГ в районах поселений Аль-Раджан, Аль-Хамдания, Аль-Жанина и Загбар. САА вела артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных боевиков в районе города Аль-Латамина на севере провинции.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. 210окв Сегодня, 09:32
    Дербанят страну...ИГИЛ это только одна проблема.И надеюсь что с ней покончат.А вот дальше что?Воевать дальше с бывшими"партнерами"?Договорится вряд ли получится.Слишком они разные.
    210окв
    1. Владыка Ситх Сегодня, 09:43
      Видео к новости
      Владыка Ситх
    2. svp67 Сегодня, 09:46
      Цитата: 210окв
      Воевать дальше с бывшими"партнерами"

      Уж более точнее "попутчики"...и если мирно не получиться, то да, будут воевать.
      Цитата: 210окв
      ИГИЛ это только одна проблема

      Да, да... как и "Нусра"... вот только уж больно большие проблемы. И сирийцы еще один Т-90 врагу отдали...
      svp67
    3. лаврентий павлович Сегодня, 10:04
      Цитата: 210окв
      Дербанят страну...ИГИЛ это только одна проблема.И надеюсь что с ней покончат.А вот дальше что?Воевать дальше с бывшими"партнерами"?Договорится вряд ли получится.Слишком они разные.

      С какими партнерами? У нас только один партнер в Сирии - Асад и его армия. Иран и Хезболла - союзники Асада и нам навряд ли придется с ними конфликтовать. Проамериканские курды никакими партнерами не были. Вот коалицию выжигать придется и не надо бояться и затягивать, уже пора сшибать незаконно летающие самолеты, наносить удары по незаконно находящимся базам на территории САР. Дать 24 часа, что бы коалиция покинула территорию Сирии, а дальше уничтожать не вступая в переговоры.
      лаврентий павлович
  2. СЕРЖ ант Сегодня, 09:35
    Главное,что Израиль разбомбил несколько игиловцев не так давно.Вот это-главное в борьбе с мировым терроризмом в Сирийской Арабской Республике.А вы тут...Новости какие-то... laughing
    СЕРЖ ант
    1. 210окв Сегодня, 09:38
      Результат поездки кое кого.Не будем показывать пальцем.
      Цитата: СЕРЖ ант
      Главное,что Израиль разбомбил несколько игиловцев не так давно.Вот это-главное в борьбе с мировым терроризмом в Сирийской Арабской Республике.А вы тут...Новости какие-то... laughing
      210окв
  3. rpuropuu Сегодня, 09:44
    Новая партия курдских ополченцев будет подавлять беспорядки в освобожденном ранее силами SDF городе Ракка и других населенных пунктах провинции.
    Странно... Жителей Ракки и провинции же освободили от ИГИЛ-а, а так же кровавого диктатора belay what Какие там могут быть беспорядки, свобода и демократия пришла no
    rpuropuu
  4. rpuropuu Сегодня, 09:46
    Цитата: СЕРЖ ант
    Главное,что Израиль разбомбил несколько игиловцев не так давно.Вот это-главное в борьбе с мировым терроризмом в Сирийской Арабской Республике.А вы тут...Новости какие-то... laughing

    Есть одна сверхдержава... Уже 16 лет бомбит террористов. Результат Вы знаете wink Можно этих самых "нескольких" игиловцев бомбить еще лет 20 yes
    rpuropuu
  5. donavi49 Сегодня, 09:55
    В ДеЗ пыльная буря - поэтому черные контратаковали и отжали Т-90.
    donavi49
    1. Стирбьорн Сегодня, 10:17
      Настолько пыльная, что не заметили что это, именно Т-90, подписан то как Т-72 hi
      Стирбьорн
  6. protoss Сегодня, 09:59
    интересно с джиср шугуром. город давно под контролем исламской партии восточного туркестана и в значительной степени уже заселен уйгурами, которые с нусрой всегда были в отличных отношениях. правда переправляли их в сирию турецкие службы. по ходу нусра согласилась на уход в тень и без лишних телодвижений передает идлиб туркам. но что-то же джулани и компания должны получить взамен. не обещан ли им африн?
    protoss
  7. Maratyurist Сегодня, 11:24
    Сейчас у Ассада три крупные проблемы: борьба за сырьевые базы, выгнать интрвентов и уничтожить оппозицию в пригородах Дамаска. С последней он может справится при помощи своих ВВС и наших ВКС, а вот с первыми двумя не знаю...будет посмотреть чем это все кончится
    Maratyurist
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