Ситуация в Сирии
ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, 14 мирных жителей Дейр эз-Зора погибли под ударами ВВС западной коалиции, ВС Турции стягивают силы к Африну, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации боевиков радикальной оппозиции в районе ферм Бейт Джинн (Дамаск). Противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными формированиями продолжилось на территории оазиса Восточная Гута. Кроме того, САА обстреляла позиции боевиков в районе городов Арбин и Хараста.
Турецкая армия и подконтрольные ей боевики Сирийской свободной армии (ССА) вели обстрел позиций курдов в деревне Босан, расположенной к югу от Африна (провинция Алеппо). Турецкая армия продолжает стягивать силы к крепости Саман недалеко от Африна. В регион прибывают новые подразделения «Хезболлы». Ранее сообщалось, что ливанское движение и иранские военизированные отряды стягивают силы на юге провинции. Союзники готовятся к операции против боевиков «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ).
Сирийская армия вела обстрел позиций боевиков в деревне Аль-Тиба на севере провинции Хомс, а также зоны дислокации антиправительственных формирований в районе города Талльбиса. Солдаты САА обнаружили склад оружия и боеприпасов группировки ИГ (запрещена в РФ) в районе Джубб аль-Джара на востоке провинции.
В провинции Дейр эз-Зор в районе насосной станции Т-2 продолжались бои между Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой ВКС РФ, и формированиями ИГ. Ранее САА под прикрытием российской авиации установила огневой контроль над станцией Т-2, а также зачистила от ИГ населенный пункт Аль-Курия и начала подготовку к штурму позиций террористов в районе Аль-Ашара. Сирийская армия под прикрытием ВКС продвигается к Абу Кемалю. В конце дня стало известно, что солдаты зачистили от ИГ поселение Аль-Табия. ВВС Сирии скинули листовки с призывом к жителям Абу Кемаля держаться как можно дальше от зон дислокации террористов. ВВС западной коалиции нанесли удары по мирному кварталу Эль-Кусур города Дейр эз-Зор. В результате авианалета погибли 14 мирных жителей и еще 32 человека получили ранения.
Жители города Джиср аль-Шугур выразили поддержку турецким ВС, действующим на территории провинции Идлиб. На зданиях населенного пункта появились надписи, призывающие к скорейшему уничтожению формирований террористической коалиции под руководством «ан-Нусры».
В тренировочном лагере Демократических сил Сирии (SDF) в Айн-Исса (провинция Ракка) началась подготовка новых бойцов. Несколько дней назад программу тренировок под руководством военных западной коалиции во главе с США закончили 150 бойцов. Новая партия курдских ополченцев будет подавлять беспорядки в освобожденном ранее силами SDF городе Ракка и других населенных пунктах провинции.
ВКС РФ нанесли ряд ударов по укреплениям ИГ на востоке провинции Хама. Российские летчики бомбили зоны дислокации ИГ в районах поселений Аль-Раджан, Аль-Хамдания, Аль-Жанина и Загбар. САА вела артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных боевиков в районе города Аль-Латамина на севере провинции.
ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации боевиков радикальной оппозиции в районе ферм Бейт Джинн (Дамаск). Противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными формированиями продолжилось на территории оазиса Восточная Гута. Кроме того, САА обстреляла позиции боевиков в районе городов Арбин и Хараста.
Турецкая армия и подконтрольные ей боевики Сирийской свободной армии (ССА) вели обстрел позиций курдов в деревне Босан, расположенной к югу от Африна (провинция Алеппо). Турецкая армия продолжает стягивать силы к крепости Саман недалеко от Африна. В регион прибывают новые подразделения «Хезболлы». Ранее сообщалось, что ливанское движение и иранские военизированные отряды стягивают силы на юге провинции. Союзники готовятся к операции против боевиков «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ).
Сирийская армия вела обстрел позиций боевиков в деревне Аль-Тиба на севере провинции Хомс, а также зоны дислокации антиправительственных формирований в районе города Талльбиса. Солдаты САА обнаружили склад оружия и боеприпасов группировки ИГ (запрещена в РФ) в районе Джубб аль-Джара на востоке провинции.
В провинции Дейр эз-Зор в районе насосной станции Т-2 продолжались бои между Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой ВКС РФ, и формированиями ИГ. Ранее САА под прикрытием российской авиации установила огневой контроль над станцией Т-2, а также зачистила от ИГ населенный пункт Аль-Курия и начала подготовку к штурму позиций террористов в районе Аль-Ашара. Сирийская армия под прикрытием ВКС продвигается к Абу Кемалю. В конце дня стало известно, что солдаты зачистили от ИГ поселение Аль-Табия. ВВС Сирии скинули листовки с призывом к жителям Абу Кемаля держаться как можно дальше от зон дислокации террористов. ВВС западной коалиции нанесли удары по мирному кварталу Эль-Кусур города Дейр эз-Зор. В результате авианалета погибли 14 мирных жителей и еще 32 человека получили ранения.
Жители города Джиср аль-Шугур выразили поддержку турецким ВС, действующим на территории провинции Идлиб. На зданиях населенного пункта появились надписи, призывающие к скорейшему уничтожению формирований террористической коалиции под руководством «ан-Нусры».
В тренировочном лагере Демократических сил Сирии (SDF) в Айн-Исса (провинция Ракка) началась подготовка новых бойцов. Несколько дней назад программу тренировок под руководством военных западной коалиции во главе с США закончили 150 бойцов. Новая партия курдских ополченцев будет подавлять беспорядки в освобожденном ранее силами SDF городе Ракка и других населенных пунктах провинции.
ВКС РФ нанесли ряд ударов по укреплениям ИГ на востоке провинции Хама. Российские летчики бомбили зоны дислокации ИГ в районах поселений Аль-Раджан, Аль-Хамдания, Аль-Жанина и Загбар. САА вела артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных боевиков в районе города Аль-Латамина на севере провинции.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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