Военная обстановка в Сирии: Авиаудар по сирийцам в Дейр-эз-Зоре

Прошлой ночью по подконтрольному правительству району Аль-Кусур в городе Дейр-эз-Зор был нанесен авиаудар, в результате которого 14 человек погибло, еще 32 получили ранения. Лояльные оппозиции источники заявляют о том, что данный инцидент произошел в результате ошибочного удара сирийской или российской авиации. По данным лояльных правительству источников, данный авиаудар был нанесен коалицией во главе с США в качестве предупреждения сирийскому правительству, сделанного в рамках текущего конфликта к востоку от города Дейр-эз-Зор.