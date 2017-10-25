Военная обстановка в Сирии: Авиаудар по сирийцам в Дейр-эз-Зоре
Прошлой ночью по подконтрольному правительству району Аль-Кусур в городе Дейр-эз-Зор был нанесен авиаудар, в результате которого 14 человек погибло, еще 32 получили ранения. Лояльные оппозиции источники заявляют о том, что данный инцидент произошел в результате ошибочного удара сирийской или российской авиации. По данным лояльных правительству источников, данный авиаудар был нанесен коалицией во главе с США в качестве предупреждения сирийскому правительству, сделанного в рамках текущего конфликта к востоку от города Дейр-эз-Зор.
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